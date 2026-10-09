Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο λογαριασμός για τις ζημιές των επενδυτών

Η Τουρκία προωθεί νομοσχέδιο για την αποζημίωση επενδυτών που εγκλωβίστηκαν σε υπό εκκαθάριση funds, προβλέποντας πληρωμές έως 1 εκατ. λίρες και προσωπικές ευθύνες διαχειριστών, ακόμη και πρώην στελεχών εταιρειών