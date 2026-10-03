iPhone με υγρό μέταλλο: Το πανάκριβο αναδιπλούμενο μοντέλο που φτάνει τα 19.000 δολάρια

Η Caviar παρουσίασε το Liquid Metal iPhone Duo, μια πολυτελή έκδοση του αναδιπλούμενου smartphone με κατασκευή από ασήμι 925, καθρεφτένιο φινίρισμα, τιμή 18.840 δολαρίων και περιορισμένη παραγωγή μόλις 17 τεμαχίων