iPhone με υγρό μέταλλο: Το πανάκριβο αναδιπλούμενο μοντέλο που φτάνει τα 19.000 δολάρια
iPhone με υγρό μέταλλο: Το πανάκριβο αναδιπλούμενο μοντέλο που φτάνει τα 19.000 δολάρια
Η Caviar παρουσίασε το Liquid Metal iPhone Duo, μια πολυτελή έκδοση του αναδιπλούμενου smartphone με κατασκευή από ασήμι 925, καθρεφτένιο φινίρισμα, τιμή 18.840 δολαρίων και περιορισμένη παραγωγή μόλις 17 τεμαχίων
Η αγορά των πολυτελών smartphones αποκτά μια νέα, ιδιαίτερα ακριβή πρόταση, καθώς η Caviar παρουσίασε τη δική της εκδοχή του αναδιπλούμενου iPhone Duo, μετατρέποντας τη συσκευή σε ένα συλλεκτικό αντικείμενο υψηλής αισθητικής.
Το Liquid Metal iPhone Duo ξεχωρίζει όχι για τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά κυρίως για την κατασκευή, τα υλικά και τον σχεδιασμό του. Η συσκευή αποτελεί μια ειδική διαμόρφωση του αναδιπλούμενου τηλεφώνου, με στόχο να απευθυνθεί σε καταναλωτές που αναζητούν ένα μοναδικό προϊόν πολυτελείας.
Η Caviar, εταιρεία που ειδικεύεται στη μετατροπή premium smartphones σε αποκλειστικές εκδόσεις, επέλεξε έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από την κίνηση του ίδιου του μηχανισμού αναδίπλωσης της συσκευής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το Liquid Metal iPhone Duo ξεχωρίζει όχι για τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά κυρίως για την κατασκευή, τα υλικά και τον σχεδιασμό του. Η συσκευή αποτελεί μια ειδική διαμόρφωση του αναδιπλούμενου τηλεφώνου, με στόχο να απευθυνθεί σε καταναλωτές που αναζητούν ένα μοναδικό προϊόν πολυτελείας.
Η Caviar, εταιρεία που ειδικεύεται στη μετατροπή premium smartphones σε αποκλειστικές εκδόσεις, επέλεξε έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από την κίνηση του ίδιου του μηχανισμού αναδίπλωσης της συσκευής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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