Kαλλισθενική γυμναστική: Τι πραγματικά προσφέρει η προπόνηση με το βάρος του σώματος

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Είναι αποτελεσματική όσο η άρση βαρών και η χρήση εξοπλισμού ή αρκεί αυτού του τύπου η άσκηση για βελτιωμένη φυσική κατάσταση;