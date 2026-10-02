Kαλλισθενική γυμναστική: Τι πραγματικά προσφέρει η προπόνηση με το βάρος του σώματος
Kαλλισθενική γυμναστική: Τι πραγματικά προσφέρει η προπόνηση με το βάρος του σώματος
Είναι αποτελεσματική όσο η άρση βαρών και η χρήση εξοπλισμού ή αρκεί αυτού του τύπου η άσκηση για βελτιωμένη φυσική κατάσταση;
Μόλις επέστρεψες στο σπίτι και το μόνο που θέλεις είναι να ξαπλώσεις στον καναπέ. Έχεις, όμως, λίγη ώρα χαλάρωσης πριν αλλάξεις για να πας στο γυμναστήριο. Την εκμεταλλεύεσαι και, όπως προστάζει η εποχή, ανοίγεις το Instagram για λίγο… ατελείωτο scrolling.
Ανάμεσα σε βίντεο με συμβουλές διατροφής και μόδας, εμφανίζεται στην οθόνη σου μια καλογυμνασμένη γυναίκα, η οποία – σε άπταιστα ελληνικά, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – σε κοιτάζει στα μάτια και σου λέει ότι, αν ξεκινήσεις σήμερα να κάνεις καλλισθενική γυμναστική, για μόλις ένα τέταρτο την ημέρα, σε έναν μήνα τα αποτελέσματα θα σε έχουν εκπλήξει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ανάμεσα σε βίντεο με συμβουλές διατροφής και μόδας, εμφανίζεται στην οθόνη σου μια καλογυμνασμένη γυναίκα, η οποία – σε άπταιστα ελληνικά, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – σε κοιτάζει στα μάτια και σου λέει ότι, αν ξεκινήσεις σήμερα να κάνεις καλλισθενική γυμναστική, για μόλις ένα τέταρτο την ημέρα, σε έναν μήνα τα αποτελέσματα θα σε έχουν εκπλήξει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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