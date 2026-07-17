Αν το αυτοκίνητό σας είναι βρώμικο συνεχώς, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κείμενο
Αν το αυτοκίνητό σας είναι βρώμικο συνεχώς, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κείμενο
Το εσωτερικό του οχήματος, η καθαριότητα και η φροντίδα αποκαλύπτουν περισσότερα από όσα νομίζετε στο πρώτο ραντεβού
Μισογεμάτα μπουκαλάκια νερού, ξεχασμένα ρούχα για το καθαριστήριο, σκόρπιες αποδείξεις, κέρματα σφηνωμένα ανάμεσα στα καθίσματα, ένα λούτρινο, μία άδεια πλαστική τσάντα από το σουπερμάρκετ και ένα παρμπρίζ στο οποίο μπορείς να παίξεις τρίλιζα. Αν η παραπάνω εικόνα παραπέμπει στο αυτοκίνητό σας, ίσως αξίζει να του αφιερώσετε λίγη περισσότερη φροντίδα, ιδίως αν ετοιμάζεστε για κάποιο ραντεβού. Πέρα από τη χημεία, τα κοινά ενδιαφέροντα και τη συμβατότητα χαρακτήρων, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην πρώτη εντύπωση παίζει ακόμη και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα