Οι 20 πόλεις όπου θα γραφτεί το οικονομικό μέλλον του κόσμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 20 πόλεις όπου θα γραφτεί το οικονομικό μέλλον του κόσμου

Από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη και από τη Σεούλ μέχρι το Ντουμπάι, η νέα γεωγραφία του παγκόσμιου πλούτου

Οι 20 πόλεις όπου θα γραφτεί το οικονομικό μέλλον του κόσμου
Για δεκαετίες ο κόσμος μάθαινε να σκέφτεται και να συγκρίνει οικονομικά με βάση τα κράτη: Αμερικανική οικονομία, γερμανική βιομηχανία, κινεζική ανάπτυξη, ιαπωνική τεχνολογία. Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα μοιάζει να αλλάζει. Η αποτίμηση της παγκόσμιας οικονομίας γίνεται πια με βάση τις οικονομικές «μητροπόλεις» κι όχι ολόκληρα κράτη. Η οικονομική ισχύς συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε λίγες μητροπόλεις που λειτουργούν ως αυτόνομα οικοσυστήματα και όχι απλώς ως πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις.

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