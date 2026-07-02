Οι 20 πόλεις όπου θα γραφτεί το οικονομικό μέλλον του κόσμου

Από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη και από τη Σεούλ μέχρι το Ντουμπάι, η νέα γεωγραφία του παγκόσμιου πλούτου