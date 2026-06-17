Το τυρί που αξίζει μια περιουσία και οι τράπεζες το δέχονται ως εγγύηση για δάνεια
Το τυρί που αξίζει μια περιουσία και οι τράπεζες το δέχονται ως εγγύηση για δάνεια
Στην Ιταλία, η παρμεζάνα δεν αποτελεί μόνο γαστρονομικό σύμβολο, αλλά και ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για χρηματοδότηση
Όταν σκεφτόμαστε την παρμεζάνα, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε ένα πιάτο αχνιστά ζυμαρικά, ένα κρεμώδες ριζότο ή μια πλούσια σαλάτα. Δύσκολα θα τη συνδέαμε με τον κόσμο των τραπεζών, των δανείων και των επενδύσεων. Ωστόσο η αξία της είναι τόσο μεγάλη, που η ιταλική τράπεζα Credem Bank δέχεται κεφάλια παρμεζάνας ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε παραγωγούς. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η πρακτική αυτή βασίζεται σε μια απολύτως λογική επιχειρηματική σκέψη, καθώς η περίφημη Parmigiano Reggiano δεν είναι απλώς ένα αγαπημένο τυρί με διεθνή φήμη, αλλά ένα προϊόν με σταθερή αξία. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να προσφέρει στην τράπεζα την ασφάλεια που αναζητά όταν χορηγεί ένα δάνειο.
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