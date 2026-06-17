Το τυρί που αξίζει μια περιουσία και οι τράπεζες το δέχονται ως εγγύηση για δάνεια

Στην Ιταλία, η παρμεζάνα δεν αποτελεί μόνο γαστρονομικό σύμβολο, αλλά και ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για χρηματοδότηση