Ποιοι Ελληνες εφοπλιστές κινούνται δυναμικά στις ναυπηγήσεις

Από τον Μάρτιο έως τα τέλη Μαΐου, οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες προχώρησαν σε παραγγελίες 115 πλοίων, αριθμός που φθάνει τα 133 πλοία εάν συνυπολογιστούν και οι προαιρετικές παραγγελίες (options)