Ποιοι Ελληνες εφοπλιστές κινούνται δυναμικά στις ναυπηγήσεις
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Ποιοι Ελληνες εφοπλιστές κινούνται δυναμικά στις ναυπηγήσεις

Από τον Μάρτιο έως τα τέλη Μαΐου, οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες προχώρησαν σε παραγγελίες 115 πλοίων, αριθμός που φθάνει τα 133 πλοία εάν συνυπολογιστούν και οι προαιρετικές παραγγελίες (options)

Ποιοι Ελληνες εφοπλιστές κινούνται δυναμικά στις ναυπηγήσεις
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έδωσε το έναυσμα, αλλά οι παραγγελίες επεκτάθηκαν σε όλα τα βασικά ναυτιλιακά segments – από δεξαμενόπλοια και φορτηγά ξηρού φορτίου έως containerships και πλοία μεταφοράς αερίου. Η ελληνική ναυτιλία διανύει μία από τις πιο έντονες περιόδους επενδύσεων σε νεότευκτα πλοία των τελευταίων ετών, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αυξάνουν σημαντικά τις παραγγελίες τους από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με ανάλυση της Allied QuantumSea Research, η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε ένα ευρύ πρόγραμμα ανανέωσης στόλου, που καλύπτει σχεδόν όλους τους βασικούς τομείς της ναυτιλίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας επενδυτικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο το μέγεθός της, αλλά και η διασπορά της. Ενώ αρχικά οι παραγγελίες επικεντρώθηκαν στα δεξαμενόπλοια, σταδιακά επεκτάθηκαν σε πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, containerships και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και LPG.

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