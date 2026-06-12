“Almar”: Το πιο… φθηνό σκάφος αναψυχής που βγαίνει στο σφυρί (pics)

Εχει… πολυεθνική ταυτότητα, καθώς φέρει πολωνική σημαία, ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία και βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα - Ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς