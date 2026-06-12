“Almar”: Το πιο… φθηνό σκάφος αναψυχής που βγαίνει στο σφυρί (pics)
“Almar”: Το πιο… φθηνό σκάφος αναψυχής που βγαίνει στο σφυρί (pics)
Εχει… πολυεθνική ταυτότητα, καθώς φέρει πολωνική σημαία, ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία και βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα - Ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς
Ένα σκαρί με.. πολυεθνική ταυτότητα καθώς φέρει πολωνική σημαία, ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία και βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα, διεκδικεί τον… τίτλο του φθηνότερου σκάφους αναψυχής.
Και τούτο δεδομένου ότι η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε μόλις 9.000 ευρώ. Υπάρχει βεβαίως πειστική εξήγηση αφού το συγκεκριμένο γιοτ, στην κατάσταση που βρίσκεται, κάνει μόνο για σκραπ. Ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει κάποια αναστολή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Και τούτο δεδομένου ότι η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε μόλις 9.000 ευρώ. Υπάρχει βεβαίως πειστική εξήγηση αφού το συγκεκριμένο γιοτ, στην κατάσταση που βρίσκεται, κάνει μόνο για σκραπ. Ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει κάποια αναστολή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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