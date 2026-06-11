Tο παγωτατζίδικο με τις μπουκίτσες-φαινόμενο

Από τον πλανόδιο πωλητή που δρόσιζε τους ντόπιους τη δεκαετία του 1920, μέχρι τη σημερινή εποχή, τα λαχταριστά γλυκίσματα του Dai Dai έχουν μπει στην καθημερινότητα των καταναλωτών