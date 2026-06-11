Tο παγωτατζίδικο με τις μπουκίτσες-φαινόμενο
Tο παγωτατζίδικο με τις μπουκίτσες-φαινόμενο
Από τον πλανόδιο πωλητή που δρόσιζε τους ντόπιους τη δεκαετία του 1920, μέχρι τη σημερινή εποχή, τα λαχταριστά γλυκίσματα του Dai Dai έχουν μπει στην καθημερινότητα των καταναλωτών
Στα σκονισμένα από χώμα δρομάκια που στολίζουν σαν δαντέλα τις ακτές του Καστιλιοντσέλο, στην Τοσκάνη, ανάμεσα στο μπλε της Τυρρηνικής Θάλασσας και το σκούρο πράσινο των αιωνόβιων πευκοδασών που φτάνουν μέχρι την αμμουδιά, ο παγωτατζής της περιοχής με την πιστή του γαϊδουρίτσα, Δωροθέα, μοιράζει γλυκίσματα στους ντόπιους. Είναι τέλη της δεκαετίας του 1920 και ο ήχος από το κάρο που σέρνει το γαϊδούρι μαζί με την εντολή «Dai, Dai», δηλαδή «άντε, άντε», έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του πλανόδιου πωλητή. Παιδιά και μεγάλοι τρέχουν να αγοράσουν τη νόστιμη, κρεμώδη κασατίνα με σοκολάτα που διατηρείται μέσα σε άλμη από πάγο και αλάτι. Όμως, ο πόλεμος πικρός και σκληρός έρχεται να σβήσει τις σοκολατένιες ημέρες, αλλά η γλυκιά μνήμη δε χάνεται και η λαχτάρα για ένα καλύτερο αύριο σιγοκαίει στην καρδιά των ντόπιων.
Λίγα χρόνια αργότερα η ειρήνη επιστρέφει κι έρχεται η ανάκαμψη. Η περιοχή όχι μόνο αναβιώνει από τις στάχτες της, αλλά αποκτά διεθνή φήμη αφού τη δεκαετία του 1960 πρωταγωνιστεί στην ταινία του Ντίνο Ρίζι «Il Sorpasso», με τον κορυφαίο Βιτόριο Γκάσμαν. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα η ανάπτυξη είναι ραγδαία, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί αστέρες του κινηματογράφου επιλέγουν το Καστιλιοντσέλο ως προορισμό διακοπών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Λίγα χρόνια αργότερα η ειρήνη επιστρέφει κι έρχεται η ανάκαμψη. Η περιοχή όχι μόνο αναβιώνει από τις στάχτες της, αλλά αποκτά διεθνή φήμη αφού τη δεκαετία του 1960 πρωταγωνιστεί στην ταινία του Ντίνο Ρίζι «Il Sorpasso», με τον κορυφαίο Βιτόριο Γκάσμαν. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα η ανάπτυξη είναι ραγδαία, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί αστέρες του κινηματογράφου επιλέγουν το Καστιλιοντσέλο ως προορισμό διακοπών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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