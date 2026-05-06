Η γαλάζια Κ.Ο, το Σύνταγμα και το τρίλεπτο (χωρίς ανάσα), η 21η της προέδρου Μαρίας, ο Νίκος, η Θεοδώρα και τα 20 κεράκια, το υπουργικό ακίνητο αλλάζει χέρια

Κλείσιμο

Τώρα αρχικώς θεωρήθηκε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, αλλά την πληροφορία για το πότε θα έρθει δεν την επιβεβαιώνει ούτε η αμερικανική, ούτε η ελληνική πλευρά. Εσείς κρατήστε ότι ο POTUS θα έρθει και φυσικά ο Μητσοτάκης θα ήθελε έως τις εκλογές, αν τις κάνει τελικά φέτος.Ανακοινώσεις για το Σύνταγμα στην Κοινοβουλευτική-Πάμε στα τρέχοντα, πολλά λέγονται για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ την Πέμπτη, το Μαξίμου πάντως θέλει να βάλει ένα συνταγματικό πλαίσιο. Γι' αυτό και το επικοινωνιακό επιτελείο του Μ.Μ δουλεύει ήδη για την προβολή των προτάσεων για το Σύνταγμα που θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης, ενώ αμέσως μετά τον λόγο θα πάρει ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης που έχει κάνει και τη σχετική προεργασία. Και μετά θα ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών σε όσους ενδιαφέρονται, αν και ο κάθε βουλευτής θα έχει τρία λεπτά προκειμένου να πει αυτό που θέλει. Τώρα, προφανώς κάποιοι θα πουν ανοιχτά αυτά που σκέφτονται, άλλοι βεβαίως κάπως θα αυτοσυγκρατηθούν ενώπιον του Μητσοτάκη.Το δείπνο Βαρθολομαίου με τους Άρχοντες-Χθες το απόγευμα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήγε στο θέατρο Παλλάς, όμως το βράδυ ήταν καλεσμένος σε ένα δείπνο με εκλεκτούς προσκεκλημένους στο ξενοδοχείο Electra Palace. Παρόντες ήταν άρχοντες από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, όπως ο Father Άλεξ Καρλούτσος, αλλά και ο Αντώνης Λυμπεράκης, ενώ από Ελλάδα ο άνθρωπός μου είδε να περνούν την πόρτα του ξενοδοχείου ο πρόεδρος των Ελλήνων Αρχόντων Θανάσης Μαρτίνος, ο Γεράσιμος Φωκάς, οι γιατροί Λεωνίδας Ηλιόπουλος και Σωτήρης Τσιόδρας και ο πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Λεωνίδας Τζώνης. Ως προς τις πολιτικές επαφές του Πατριάρχη, σήμερα θα παραστεί στην αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου στη θέση του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ, την Πέμπτη θα πάει στο Προεδρικό και το απόγευμα της Παρασκευής στον Μητσοτάκη.Η αναγόρευση Μυλωνά-Μιας και είμαι στα εκκλησιαστικά, να σας πω ότι σήμερα θα αναγορευθεί στη θέση του Άρχοντος του Πατριαρχείου ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, σε ειδική τελετή που θα γίνει στο γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Κολωνάκι, απέναντι από το Πολεμικό Μουσείο.Καραμανλής και Σχοινάς μαζί για το κρασί-Μπορεί ο Καραμανλής να μην πάει στο συνέδριο της ΝΔ, όμως συνεχίζει τις κοινωνικές του παρουσίες. Σήμερα θα είναι παρών και θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Σχοινάς είχε διατελέσει ευρωβουλευτής ΝΔ το 2007 έως το 2009, επί προεδρίας Καραμανλή, όταν παραιτήθηκε ο Σαμαράς και επέστρεψε στην εθνική πολιτική.Ο πρόεδρος Νίκος, η Θεοδώρα της Πέλλας και τα 20 κεράκια μας-Νέα ζόρια προβάλλουν στον εκλογικό ορίζοντα για τον πρόεδρο Νίκο Α., ο οποίος όταν έβαζε όριο θητειών για να μπορεί κάποιος-κάποια να διεκδικήσει ξανά την επανεκλογή του με το ΠΑΣΟΚ, δεν είχε πολυσκεφτεί το όλο πλάνο. Σε πρώτη φάση του «βγήκε» η ρύθμιση, αφού πήγε γάντι στα «μέτρα» του Χάρη Καστανίδη, με τον οποίο ο Ανδρουλάκης δεν έλεγε ούτε… καλημέρα από το 2023 - τότε που κράτησε τη μία και μοναδική έδρα του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Καστανίδης με τούτα και με κείνα παραιτήθηκε και στόλισε τον πρόεδρο από την κορυφή έως τα νύχια με τα δηλητηριώδη σχόλιά του. Αλλά έχει «ουρά» η ιστορία με το όριο θητειών, δηλαδή με την απαγόρευση καθόδου για όποιον υποψήφιο βουλευτή έχει… σβήσει 20 κεράκια κοινοβουλευτικής θητείας και θέλει κι άλλα. Εάν λοιπόν φτάσει η στιγμή της «διεύρυνσης» και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, τότε η ανεξάρτητη βουλευτής (προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Κασσελάκη) θα αντιληφθεί το αδιέξοδο της συζήτησης περί της καθόδου της ξανά με το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί η Τζάκρη εκλέχτηκε για πρώτη φορά με τον «πράσινο ήλιο» ως «κορώνα» στο κεφάλι της το 2004, εγκαινιάζοντας μια μακρά διαδρομή στα κοινοβουλευτικά έδρανα, που ξεπερνά, βεβαίως βεβαίως, τα 20 έτη. Τι θα κάνει λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, εφόσον έχει δώσει τα χέρια με τη Θεοδώρα της Πέλλας και ετοιμάζεται να την εντάξει στα ψηφοδέλτιά του; Θα της πει «κάπου εδώ, χώρισαν ξανά οι δρόμοι μας» ή θα επιχειρήσει να ξεχειλώσει την απόφαση Συνεδρίου; Εκτός και αν το όριο θητειών είναι μια καλή «αφορμή» για τον πρόεδρο Νίκο για να αποφύγει την υποψηφιότητα Τζάκρη και μαζί με αυτήν τις έντονες αντιδράσεις από πασόκους για την «επιστροφή» των «γυρολόγων» της πολιτικής….Τα αποκαλυπτήρια της Καρυστιανού, πού και πότε;