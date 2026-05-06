Η γαλάζια Κ.Ο, το Σύνταγμα και το τρίλεπτο (χωρίς ανάσα), η 21η της προέδρου Μαρίας, ο Νίκος, η Θεοδώρα και τα 20 κεράκια, το υπουργικό ακίνητο αλλάζει χέρια
Χαίρετε, η είδηση της ημέρας χθες ήρθε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ που είπε στην ΕΡΤ ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα έρθει εντός του έτους στην Ελλάδα
Τώρα αρχικώς θεωρήθηκε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, αλλά την πληροφορία για το πότε θα έρθει δεν την επιβεβαιώνει ούτε η αμερικανική, ούτε η ελληνική πλευρά. Εσείς κρατήστε ότι ο POTUS θα έρθει και φυσικά ο Μητσοτάκης θα ήθελε έως τις εκλογές, αν τις κάνει τελικά φέτος.
Ανακοινώσεις για το Σύνταγμα στην Κοινοβουλευτική
-Πάμε στα τρέχοντα, πολλά λέγονται για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ την Πέμπτη, το Μαξίμου πάντως θέλει να βάλει ένα συνταγματικό πλαίσιο. Γι' αυτό και το επικοινωνιακό επιτελείο του Μ.Μ δουλεύει ήδη για την προβολή των προτάσεων για το Σύνταγμα που θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης, ενώ αμέσως μετά τον λόγο θα πάρει ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης που έχει κάνει και τη σχετική προεργασία. Και μετά θα ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών σε όσους ενδιαφέρονται, αν και ο κάθε βουλευτής θα έχει τρία λεπτά προκειμένου να πει αυτό που θέλει. Τώρα, προφανώς κάποιοι θα πουν ανοιχτά αυτά που σκέφτονται, άλλοι βεβαίως κάπως θα αυτοσυγκρατηθούν ενώπιον του Μητσοτάκη.
Το δείπνο Βαρθολομαίου με τους Άρχοντες
-Χθες το απόγευμα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήγε στο θέατρο Παλλάς, όμως το βράδυ ήταν καλεσμένος σε ένα δείπνο με εκλεκτούς προσκεκλημένους στο ξενοδοχείο Electra Palace. Παρόντες ήταν άρχοντες από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, όπως ο Father Άλεξ Καρλούτσος, αλλά και ο Αντώνης Λυμπεράκης, ενώ από Ελλάδα ο άνθρωπός μου είδε να περνούν την πόρτα του ξενοδοχείου ο πρόεδρος των Ελλήνων Αρχόντων Θανάσης Μαρτίνος, ο Γεράσιμος Φωκάς, οι γιατροί Λεωνίδας Ηλιόπουλος και Σωτήρης Τσιόδρας και ο πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Λεωνίδας Τζώνης. Ως προς τις πολιτικές επαφές του Πατριάρχη, σήμερα θα παραστεί στην αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου στη θέση του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ, την Πέμπτη θα πάει στο Προεδρικό και το απόγευμα της Παρασκευής στον Μητσοτάκη.
Η αναγόρευση Μυλωνά
-Μιας και είμαι στα εκκλησιαστικά, να σας πω ότι σήμερα θα αναγορευθεί στη θέση του Άρχοντος του Πατριαρχείου ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, σε ειδική τελετή που θα γίνει στο γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Κολωνάκι, απέναντι από το Πολεμικό Μουσείο.
Καραμανλής και Σχοινάς μαζί για το κρασί
-Μπορεί ο Καραμανλής να μην πάει στο συνέδριο της ΝΔ, όμως συνεχίζει τις κοινωνικές του παρουσίες. Σήμερα θα είναι παρών και θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Σχοινάς είχε διατελέσει ευρωβουλευτής ΝΔ το 2007 έως το 2009, επί προεδρίας Καραμανλή, όταν παραιτήθηκε ο Σαμαράς και επέστρεψε στην εθνική πολιτική.
Ο πρόεδρος Νίκος, η Θεοδώρα της Πέλλας και τα 20 κεράκια μας
-Νέα ζόρια προβάλλουν στον εκλογικό ορίζοντα για τον πρόεδρο Νίκο Α., ο οποίος όταν έβαζε όριο θητειών για να μπορεί κάποιος-κάποια να διεκδικήσει ξανά την επανεκλογή του με το ΠΑΣΟΚ, δεν είχε πολυσκεφτεί το όλο πλάνο. Σε πρώτη φάση του «βγήκε» η ρύθμιση, αφού πήγε γάντι στα «μέτρα» του Χάρη Καστανίδη, με τον οποίο ο Ανδρουλάκης δεν έλεγε ούτε… καλημέρα από το 2023 - τότε που κράτησε τη μία και μοναδική έδρα του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Καστανίδης με τούτα και με κείνα παραιτήθηκε και στόλισε τον πρόεδρο από την κορυφή έως τα νύχια με τα δηλητηριώδη σχόλιά του. Αλλά έχει «ουρά» η ιστορία με το όριο θητειών, δηλαδή με την απαγόρευση καθόδου για όποιον υποψήφιο βουλευτή έχει… σβήσει 20 κεράκια κοινοβουλευτικής θητείας και θέλει κι άλλα. Εάν λοιπόν φτάσει η στιγμή της «διεύρυνσης» και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, τότε η ανεξάρτητη βουλευτής (προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Κασσελάκη) θα αντιληφθεί το αδιέξοδο της συζήτησης περί της καθόδου της ξανά με το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί η Τζάκρη εκλέχτηκε για πρώτη φορά με τον «πράσινο ήλιο» ως «κορώνα» στο κεφάλι της το 2004, εγκαινιάζοντας μια μακρά διαδρομή στα κοινοβουλευτικά έδρανα, που ξεπερνά, βεβαίως βεβαίως, τα 20 έτη. Τι θα κάνει λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, εφόσον έχει δώσει τα χέρια με τη Θεοδώρα της Πέλλας και ετοιμάζεται να την εντάξει στα ψηφοδέλτιά του; Θα της πει «κάπου εδώ, χώρισαν ξανά οι δρόμοι μας» ή θα επιχειρήσει να ξεχειλώσει την απόφαση Συνεδρίου; Εκτός και αν το όριο θητειών είναι μια καλή «αφορμή» για τον πρόεδρο Νίκο για να αποφύγει την υποψηφιότητα Τζάκρη και μαζί με αυτήν τις έντονες αντιδράσεις από πασόκους για την «επιστροφή» των «γυρολόγων» της πολιτικής….
Τα αποκαλυπτήρια της Καρυστιανού, πού και πότε;
-Την Πρωταπριλιά προανήγγειλε κόμμα, αμέσως μετά από την Πρωτομαγιά δήλωσε ότι θα είναι ιστορικός ο φετινός Μάιος για τη χώρα και το κίνημά της και προχωρά του τύπου «το είπαμε, το κάναμε πράξη». Έχουμε και ημερομηνία και σημείο αναφοράς για την πρεμιέρα Καρυστιανού. Σας είχαμε προϊδεάσει από το Θέμα της Κυριακής ότι θα κάνει πρεμιέρα -δηλαδή αποκαλυπτήρια του κόμματος- με ανοιχτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και ως εκ τούτου αναζητήσαμε νέες πληροφορίες. Η Καρυστιανού πάει Θεσσαλονίκη, στις 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης παρακαλώ, ημέρα Πέμπτη. Το επιτελείο της δεν έχει καταλήξει ακόμη στον χώρο που θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα του κόμματος - έχει πάντως αποκλείσει, μου λένε, το Βελλίδειο και γενικώς τις «κλασικές» εκδοχές. Η αναζήτηση χώρου στη Θεσσαλονίκη αναζητείται, ώστε στην «κλειδωμένη» ημερομηνία (στις 21 του μηνός) η πρώην πρόεδρος των Τεμπών να έχει έτοιμη προς παρουσίαση τη διακήρυξη και ει δυνατόν κάποιες χιλιάδες υπογραφών. «Πηγή» για το όνομα του κόμματος είναι λέξεις που κολλάνε στο σύνθημα της Πρωταπριλιάς «ξεκινάμε για την ελπίδα». Αυτό που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι η επιλογή της Βόρειας Ελλάδας και δη της Θεσσαλονίκης έχει για την κυρία Καρυστιανού συμβολικό χαρακτήρα - και περισσότερους ψηφοφόρους δίπλα της θα προσθέταμε εμείς, αφού στα γκάλοπ καταγράφει σημαντικές εισροές από άλλα κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Επιπλέον όλα τα κόμματα μέχρι τώρα παρουσιάζουν την ιδρυτική διακήρυξή τους στην Αθήνα και κανένα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά τότε γιατί «κατέβασε» τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα; Απορίες που τις έχω, ε;
Τσίπρας – Ντοκιμαντέρ
-Ρώτησα χθες πηγή μου γιατί ο Τσίπρας δεν ήθελε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Σκάι (Βαρβιτσιώτη-Δενδρινού) για το 2015 με μία κανονική γραπτή δήλωση ή μία έστω σύντομη συνέντευξη. Αντ’ αυτού απάντησε αφοριστικά με μία επιστολή σχετικώς ευγενική για Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το παρελθόν (τους) βέβαια. Η απάντηση που πήρα είναι ότι ο Αλέξης (μας) δεν θέλει να δώσει πλέον συνέχεια στη διακυβέρνηση του 2015, κοιτάει μπροστά. Μήπως έπρεπε να μην είχε καν ξεκινήσει να απαντάει καθόλου λέω εγώ για τα «δρώμενα ΣΥΡΙΖΑ 2015», γιατί απ’ όπου και να το πιάσεις…
Οριστικό: Ο Μπακογιάννης θα κατέβει ξανά για τον δήμο Αθηναίων
-Μετά από αρκετούς μήνες διχογνωμίας, ο Κώστας Μπακογιάννης το πήρε απόφαση: Θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, επιδιώκοντας να πάρει τη «ρεβάνς» από την ήττα του από τον Χάρη Δούκα το 2023. Προβληματίστηκε για το εάν θα κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στην Α' Αθηνών, έγιναν και σχετικές συζητήσεις σε υψηλόβαθμο επίπεδο, ωστόσο κατέληξε στην απόφαση να επανέλθει στον αυτοδιοικητικό στίβο. «Αφού δεν υπάρχει δήμαρχος, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με την Αθήνα» λέει στους συνομιλητές τους ο Μπακογιάννης, δίνοντας μια πρόγευση του τι θα παρακολουθήσουμε προεκλογικά από τους δύο αντιπάλους.
Κλείνει η εξαγορά της «Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ» από την Κωτσόβολος
-Επειδή αυτό διάστημα η ΔΕΗ είναι στο επίκεντρο της αγοράς, η στήλη να αναφέρει πως πάει να κλείσει η εξαγορά της “Αμοιρίδης -Σαββίδης ΑΕ” από την Κωτσόβολος, που ως γνωστόν έχει εξαγοράσει η ΔΕΗ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξαγορά μέσα στον μήνα, το αργότερο τον Ιούνιο. Η συμφωνία προβλέπει πως ο σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Αμοιρίδης θα παραμείνει στην εταιρεία που αντιπροσωπεύει τις συσκευές των MORRIS, F&U, UNITED και ΜΙΥΑΤΟ GENERAL για δύο χρόνια και στη συνέχεια θα αποχωρήσει. Με την ευκαιρία να προσθέσουμε πως η είδηση έχει προκαλέσει μια κάποια αναταραχή στην αγορά και συγκεκριμένα στους προμηθευτές της Κωτσόβολος οι οποίοι ανησυχούν ότι με την επισημοποίηση της συμφωνίας η μεγαλύτερη αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών της χώρας θα στηρίζει ιδιαίτερα τα προϊόντα της MORRIS.
Στη Fortress το πακέτο “θεραπευμένων” δανείων της do Value
-Η πρώτη συναλλαγή εξυγιασμένων ελληνικών δανείων είναι πλέον γεγονός. Μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό όπλο για τους servicers στην αντιμετώπιση των ανακτήσεων και την επίτευξη των στόχων του Ηρακλή. Τα δάνεια μεταβιβάστηκαν από την do Value Greece σε ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος κατά πληροφορίες είναι η Fortress. Tα ρυθμισμένα αυτά δάνεια, αν και εξυπηρετούμενα, δεν πληρούν όλους τους σχετικούς όρους της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) ώστε να θεωρούνται πλήρως ενήμερα για να πουληθούν σε τράπεζα, καθώς δεν θα το ενέκρινε ο SSM. Σε περίπου μια διετία, εφόσον τα δάνεια παραμένουν ενήμερα, θα πληρούν τους όρους της εποπτικής αρχής και θα είναι η δυνατή η μεταβίβασή τους σε πιστωτικό ίδρυμα. Όταν με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης ομαλοποιηθεί ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης τέτοιες συναλλαγές θα είναι ένας τρόπος να διευρύνουν οι τράπεζες το χαρτοφυλάκιό τους. Παράλληλα, σταδιακά μπαίνουν οι βάσεις ώστε χιλιάδες νοικοκυριά που βρέθηκαν σε δυσχέρεια στη διάρκεια της κρίσης, αλλά προχώρησαν σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους της, να επιστρέψουν στην τραπεζική κανονικότητα.
Χαμήλωσε ο πήχης για την Trastor
-Στο μισό έκοψε τον αρχικό της στόχο η Trastor Property Investments για το ύψος των κεφαλαίων που στοχεύει να συγκεντρώσει μέσω αύξησης κεφαλαίου. Στο τέλος Φεβρουαρίου η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα είχε αναφέρει πως πρόθεση ήταν η συγκέντρωση 150 εκατ. ευρώ για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ενδεχομένως το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ΑΜΚ να μην ήταν το αναμενόμενο, έτσι η ΑΕΕΑΠ που ελέγχεται κατά 98% από την Τρ. Πειραιώς ενημέρωσε ότι τελικά θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 75 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας προκειμένου να βελτιωθεί η εμπορευσιμότητα και η διασπορά. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην ελληνική αγορά μέσω δημόσιας προσφοράς, ενώ στο εξωτερικό με ιδιωτική τοποθέτηση.
Ενα ακόμη… υπουργικό ακίνητο αλλάζει χέρια
-Πώς θα αξιοποιήσει η Trastor τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει; Το μεγαλύτερο μέρος, 39 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί για την αγορά 3 κτηρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και αυτό που στεγάζει υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, μετά το κτήριο που στεγάζει το υπ. Εσωτερικών στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, ένα ακόμη… υπουργικό ακίνητο αλλάζει χέρια. Επίσης θα αποκτηθούν 9όροφο κτήριο στην οδό Αθηνάς αρ. 58 (στεγάζει το ταμείο Υγείας ΕΥΔΑΠ) και ένα ακόμη 9όροφο κτήριο στην οδό Λυκούργου, απέναντι από την πλατεία Κοτζιά.
Προσωρινή διοίκηση στην ΕΔΡΑΣΗ Ψαλλίδας με απόφαση Πρωτοδικείου
-Τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην πολύπαθη κατασκευαστική εταιρεία ΕΔΡΑΣΗ Χ. Ψαλλίδας ΑΕ αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο αίτησης προσωρινής διαταγής που κατέθεσε η doValue Greece, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 11 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα και όρισε νέα διοίκηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η προσωρινή διοίκηση αποτελείται από τους Νέστορα Αυγουστιανό, Μιχαήλ Χήναρη και Φώτιο Παπαδόγιαννη, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση των άμεσων και επειγόντων ζητημάτων της εταιρείας. Η ΕΔΡΑΣΗ είχε διαγράψει μια μακρά πορεία στον κατασκευαστικό κλάδο, είχε εισαχθεί και το Χρηματιστήριο, ωστόσο βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και παρότι πέτυχε συμφωνία εξυγίανσης δεν μπόρεσε να την εξυπηρετήσει. Το 2019 οι τράπεζες προχώρησαν στην καταγγελία των δανείων, δρομολογώντας τον πλειστηριασμό των ακινήτων της, μεταξύ των οποίων και των κεντρικών της εγκαταστάσεων στο Κορωπί.
Τέλος εποχής για τον Γιώργο Τρουλλινό στην Intracom Defense
-Επειτα από πολλά χρόνια στη διοίκηση της Intracom Defense, ο Γιώργος Τρουλλινός, ένα από τα πιο γνωστά στελέχη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας παραιτήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από CEO την περασμένη εβδομάδα. Ολοκληρώνεται έτσι η αλλαγή πορείας της εταιρείας, τρία χρόνια μετά την πώλησή της από τον Σωκράτη Κόκκαλη στην ισραηλινή Israel Aerospace Industries (IAI) έναντι περίπου 60 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αφετηρία για μια νέα σελίδα. Η Intracom Defense, γνωστή πλέον διεθνώς ως IDE, μετασχηματίζεται ριζικά, ενώ πέρσι έκανε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκατ. ευρώ. Πλέον, η IDE αποτελεί το κεντρικό όχημα των Ισραηλινών για την Ευρώπη, με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στους τομείς των πυραυλικών συστημάτων, των επικοινωνιών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει πρόθεση να συμμετέχουν και άλλες ελληνικές εταιρείες στη μετοχική σύνθεση της IDE, καθιστώντας την έναν ισχυρό τοπικό αμυντικό πόλο με διεθνή υποστήριξη. Με την αναμενόμενη αναβάθμιση των εργοστασιακών της υποδομών στο Κορωπί, η εταιρεία προετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έργα εθνικής σημασίας, όπως η συγκρότηση του Ελληνικού Θόλου.
Η Αφρική αλλάζει τα δεδομένα για την Coca-Cola 3Ε
-Αύριο στις 9 π.μ. η Coca-Cola 3Ε δημοσιεύει τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου. Η αγορά βλέπει τη χρηματιστηριακή αξία των 18,7 δισ. ευρώ, ωστόσο έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα επόμενα τρίμηνα και όχι στο πρώτο. Ο όγκος πωλήσεων αναμένεται να προσεγγίσει τα 700 εκατ. κιβώτια το α' τρίμηνο και αυτό συνιστά μεγάλη αύξηση από τα 469 εκατ. του 2019. Η 3Ε έχει μεγαλώσει σχεδόν +50% σε όγκο τα τελευταία 7 χρόνια, χωρίς να μειώνει τα περιθώρια κέρδους της. Το μεγάλο μυστικό δεν είναι άλλο από την αφρικανική επέκταση. Η Νότια Αφρική προσφέρει τις σταθερές ταμειακές ροές ενώ η Ανατολική Αφρική προσθέτει αναπτυξιακή δυναμική μακροπρόθεσμα, με νεανικά δημογραφικά, ανεκμετάλλευτη κατανάλωση αναψυκτικών και αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη. Η διοίκηση του Ομίλου έχει ενημερώσει ότι προσδοκά +6 έως +7% οργανική αύξηση εσόδων με αντίστοιχη αύξηση των λειτουργικών κερδών. Η Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται στο 10,1 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2026, με P/E 17,2. Άρα υπάρχει μια ευνοϊκή διαφορά (discount) της τάξης του 7% έναντι του μέσου όρου της δεκαετίας. Με άλλα λόγια, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως το νέο, διευρυμένο μέγεθος από την αφρικανική επέκταση. Αυτό είναι το ζητούμενο από τις αυριανές ανακοινώσεις.
Ψήφος εμπιστοσύνης από τους θεσμικούς στην CrediaBank
-Η CrediaBank αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή στην χθεσινή υπεραπόδοση του τραπεζικού κλάδου, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή κίνηση. Ο τίτλος κατέγραψε κέρδη της τάξης του 5,94%, κλείνοντας στο 1,284 ευρώ, επίπεδο που συνοδεύτηκε από ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα και μαζική επανατοποθέτηση θεσμικών χαρτοφυλακίων. Η ένταση της ανόδου πιστοποιείται από τον όγκο των συναλλαγών -ο τρίτος υψηλότερος στο ταμπλό μετά τη Eurobank και την Alpha Bank- καθώς περισσότερα από 2,42 εκατ. τεμάχια άλλαξαν χέρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Το «άλμα» της CrediaBank οδήγησε την αποτίμηση της τράπεζας στα 2,55 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική ανάπτυξης που υλοποιεί η διοίκηση.
Νέο ιστορικό υψηλό για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαίωσε την εξαιρετική της δυναμική καταγράφοντας ένα ακόμη νέο ιστορικό υψηλό. Με τη συμπλήρωση τεσσάρων διαδοχικών ανοδικών συνεδριάσεων, ο τίτλος έκλεισε στα 41,54 ευρώ, σημειώνοντας χθες άνοδο 1,12%. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ανέρχεται πλέον στα 4,3 δισ. ευρώ. Το νέο αυτό ρεκόρ συνοδεύτηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία ξεπέρασε τα 15 εκατ. ευρώ, με όγκο 366 χιλιάδων τεμαχίων. Από την έναρξη του 2026 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει κέρδη άνω του 63%. Με βάση, δε, τον πήχη που έθεσαν πρόσφατα η Santander (53 ευρώ) και η Euroxx (54 ευρώ), υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω άνοδο, με το upside να υπολογίζεται σε 28-30% με βάση τις προαναφερθείσες τιμές στόχους.
Η νέα ΤΙΤΑΝια γεωπολιτική στρατηγική
-Πριν από το άνοιγμα της αγοράς αύριο 7 Μαΐου ανακοινώνει αποτελέσματα και η ΤΙΤΑΝ. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τα οικονομικά μεγέθη θα έχουν διαφορετικό βάρος φέτος, αφού ενσωματώνουν μια σειρά κινήσεων που αλλάζουν το εύρος του ομίλου. Από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι και την Πρωτομαγιά του 2026, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε 3 σημαντικές εξαγορές. Τη Vracs de l'Estuaire στο λιμάνι της Χάβρης στη Γαλλία (εργοστάσιο άλεσης 0,6 εκατ. τόνων), την Traçim Çimento στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης (παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων με δικαίωμα δεύτερης γραμμής ίσης δυναμικότητας) και την Keystone Cement στην Πενσυλβάνια (990.000 τόνοι κλίνκερ ετησίως). Θεωρητικά οι εξαγορές σε Τουρκία και Γαλλία θα μπορούσαν να προσθέσουν περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ EBITDA στα επόμενα τρίμηνα. Από την άλλη πλευρά στις ΗΠΑ το σκηνικό είναι περίεργο. Η αδύναμη αγορά κατοικίας σε συνδυασμό με το υποτιμημένο δολάριο επιβαρύνουν τις επιδόσεις της Titan America. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ θα εμφανιστεί μειωμένος κατά περίπου 5% σε όρους ευρώ, ενώ η αμερικανική αγορά ήταν, είναι και θα παραμείνει η ατμομηχανή του ομίλου, με συνεισφορά περίπου 45% στα συνολικά EBITDA. Το ενδιαφέρον των αναλυτών επικεντρώνεται στην ανάλυση της στρατηγικής του ΤΙΤΑΝα για το μέλλον, με ορίζοντα το 2029. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς η διοίκηση αποτιμά τη νέα γεωγραφική αρχιτεκτονική στο πεντάγωνο ΗΠΑ, Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος και τώρα Γαλλία.
Πανεθνική συστράτευση μεταξύ ναυπηγείων, λιμανιών, εφοπλιστών, τραπεζών και κράτους
-Στο πρόσφατο συνέδριο της Waterborne, που είναι ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας για τον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα και το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος του Ομίλου ΟΝΕΧ και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, έστειλε ένα μήνυμα που ήταν περισσότερο πολιτικο-στρατηγικό, παρά τεχνικό ή κλαδικό. Πρόκειται για ένα κάλεσμα με σκοπό τη συγκρότηση ενός ενιαίου «ναυτιλιακού μπλοκ ισχύος» στην Ελλάδα. Κράτος, εφοπλιστές, τράπεζες, λιμάνια και βιομηχανία να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα με κοινή στρατηγική στόχευση. Η τοποθέτηση του Π.Ξ. διαβάζεται ως προσπάθεια θεσμικής αναβάθμισης του ρόλου του εγχώριου ναυπηγικού κλάδου από οικονομικό σε εθνικό. Δηλαδή, όχι απλώς ανάπτυξη αγοράς, αλλά θέση στο κέντρο της γεωοικονομικής πολιτικής της χώρας μέσω ενός σταθερού θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου συνεργασίας όλων των «θαλασσίων δυνάμεων», και ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου ναυπηγικής και τεχνολογίας στην Ευρώπη. Η αναφορά του σε «θαύματα από το 2019» με επίκεντρο την ΟΝΕΧ και στη συνεργασία με διεθνείς χρηματοδοτικούς και πολιτικούς παράγοντες λειτουργεί και ως υπενθύμιση ότι το εγχείρημα των ναυπηγείων δεν είναι μόνο επιχειρηματικό, αλλά και βαθιά πολιτικά υποστηριγμένο και διεθνοποιημένο.
Όταν η Martinos team κονταροχτυπιέται με κολοσσούς και βγαίνει νικήτρια
-Ο Ανδρέας Μαρτίνος jr συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την ενίσχυση του στόλου της Minerva Marine σε μια αγορά suezmax που κυριολεκτικά «βράζει». Απέκτησε δύο σχεδόν έτοιμα νεότευκτα suezmax τα οποία είχαν μείνει εκτός λόγω κυρώσεων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια γρήγορη μεταπώληση στην ελεύθερη αγορά. Τα πλοία, ναυπηγημένα το 2026 στη Samsung Heavy Industries, μπήκαν άμεσα στο στόχαστρο πολλών αγοραστών, με τον ανταγωνισμό να ανεβάζει κατακόρυφα το θερμόμετρο. Παρασκήνιο της αγοράς αναφέρει ότι τα ποσά που ακούστηκαν αρχικά, έως και 120 εκατ. δολάρια ανά πλοίο δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, με τις τελικές τιμές να κινούνται χαμηλότερα, στοιχείο που δείχνει και το πόσο «νευρική» αλλά και ταυτόχρονα ευκαιριακή παραμένει η αγορά των tankers. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η συνολική εικόνα δείχνει έναν σταθερό επαναπροσανατολισμό της Minerva σε νεότευκτο τονάζ, με ήδη πάνω από 50 δεξαμενόπλοια στο ενεργητικό της και πρόσφατες κινήσεις στα ναυπηγεία Hengli Heavy Industry για νέα suezmax ύστερα από χρόνια απουσίας από αντίστοιχες παραγγελίες. Αυτό που συζητιέται στα ναυτιλιακά πηγαδάκια είναι ότι η the Martinos team δεν κυνηγά απλώς ευκαιρίες, αλλά δημιουργεί ανοίγματα στον επόμενο κύκλο της αγοράς, με κινήσεις που δείχνουν timing περισσότερο παρά απλή επέκταση στόλου.
Το μήνυμα ισχύος του Αριστείδη Πίττα προς τις ναυλαγορές
-Η πρόσφατη κίνηση του Αριστείδη Πίττα να βάλει για λογαριασμό της εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά Euroseas τέσσερις ακόμη παραγγελίες ναυπήγησης feeder containerships, δύο μεταφορικής ικανότητας 2.800 teu high-reefer και δύο 1.800 teu, ακόμη αποτελεί θέμα συζήτησης. Και αυτό γιατί οι αναλυτές στη Wall Street και όχι μόνο τη διαβάζουν ως μήνυμα και όχι ως μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση. Ο πλοιοκτήτης δεν περιμένει να δει πού πάει η ναυλαγορά, αλλά έχει ήδη προεξοφλήσει-αποφασίσει ότι θα πάει εκεί που θα δραστηριοποιηθούν τα πλοία που έχει παραγγείλει. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι στον κλάδο κάνουν προσεκτικά βήματα πατώντας σε λεπτό πάγο, ο Πίττας φαίνεται να κινείται σαν έχει ήδη δει το επιχειρηματικό μέλλον στο 2028 και να το θεωρεί ευνοϊκό. Συνολικά 10 νεότευκτα feeder containerships, περίπου $500 εκατ. capex και backlog $650 εκατ. για τη Euroseas, δεν είναι απλώς επενδυτική πειθαρχία αλλά μια διακριτική δήλωση ότι η αβεβαιότητα δεν ισχύει για όλους. Όπως έχει πει και ένας από τους παραδοσιακούς Έλληνες πλοιοκτήτες, το μεγαλύτερο ρίσκο στη ναυτιλία είναι να μην... παίρνεις ρίσκο.
Τα κακά νέα ήρθαν από την Αυστραλία
-Νωρίς νωρίς χθες το πρωί η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia RBA) ανακοίνωσε αυτό που η αγορά περίμενε από καιρό αλλά οι υπόλοιποι κεντρικοί τραπεζίτες προτιμούν να μη συζητούν δημοσίως. Ανέβασε το επιτόκιο του Δολαρίου Αυστραλίας κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,35%, με ψηφοφορία 8 υπέρ και μόνο 1 κατά. Ήταν η τρίτη διαδοχική αύξηση του κόστους χρήματος για το 2026 η οποία φυσικά αναιρεί πλήρως τον κύκλο χαλάρωσης που είχε ξεκινήσει το 2025. Στην ουσία, το επιτόκιο επέστρεψε στο υψηλό του 2024. Η RBA είπε (έγραψε) αυτό που όλοι φοβούνται να διατυπώσουν δημοσίως. Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει για αρκετό διάστημα, και δουλειά της κεντρικής τράπεζας είναι η σταθερότητα των τιμών μαζί με την πλήρη απασχόληση. Η RBA αναγνώρισε ότι τα υψηλότερα επιτόκια αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής που έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά σε ανταπόκριση στις αναμενόμενες πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός που τον Φεβρουάριο ήταν ακόμη στο 1,9% έχει πλέον εκτιναχθεί: στο 2,6% τον Μάρτιο και στο 3,0% τον Απρίλιο. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στις 30 Απριλίου, αλλά πλέον όλοι συζητούν την αύξηση 25 μ.β. τον Ιούνιο, με την Κριστίν Λαγκάρντ να αφήνει σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αυτό που κάνει την τρέχουσα συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε κεντρική τράπεζα, από το Σίδνεϊ μέχρι τη Φρανκφούρτη, δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός. Είναι ο συνδυασμός του με αδύναμη ανάπτυξη. Η ΕΚΤ βλέπει ανάπτυξη μόλις 0,9% στην ευρωζώνη το 2026. Κεντρικές τράπεζες όπως η Fed, η ΕΚΤ, η Bank of England και η Bank of Japan αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτή την αντίθεση: ο υψηλότερος πληθωρισμός υπαγορεύει σύσφιξη, ενώ η επιβράδυνση της ανάπτυξης υπαγορεύει χαλάρωση.
Η Κίνα μεγαλώνει, αλλά μόνο στο εξωτερικό
-Τα στοιχεία του α' τριμήνου 2026 επιβεβαιώνουν ότι το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε +5% σε ετήσια βάση, περισσότερο και από τις πιο φιλόδοξες και αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές. Η βιομηχανία της Κίνας παράγει περισσότερα αλλά η κοινωνία της δεν μπορεί να καταναλώσει. Το παλιό μοντέλο της παραγωγής με φθηνό εργατικό δυναμικό δεν είναι καθοριστικό. Η βιομηχανία της Κίνας στηρίζεται σε υψηλή τεχνολογία και παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, από αυτοκίνητα μέχρι ημιαγωγούς. Οι εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων εκτινάχθηκαν κατά +58,5% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι εξαγωγές συσσωρευτών λιθίου αυξήθηκαν κατά +50% και οι αιολικές τουρμπίνες κατά +45%. Η εσωτερική ζήτηση ωστόσο παραμένει αναιμική. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις +2,4% σε ετήσια βάση. Η κτηματαγορά παραμένει βυθισμένη στην πολύχρονη ύφεση. Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η Κίνα βρίσκεται στον 5ο χρόνο κρίσης στον κατασκευαστικό τομέα, με τους βασικούς δείκτες (νέες οικοδομικές άδειες, πωλήσεις, επενδύσεις) μειωμένους από -50 έως -80% από τα υψηλά του 2020-2021. Χθες, ο Economist παρουσίασε αυτά ακριβώς τα δύο πρόσωπα της Κίνας. Μια οικονομία που εξάγει εν αφθονία, αλλά ζει μέσα στην απογοήτευση της μεσαίας τάξης που δεν μπορεί να καταναλώσει. Η Κίνα είναι μια χώρα που κατασκευάζει προϊόντα που ο υπόλοιπος κόσμος θέλει να αγοράσει, όχι όμως οι πολίτες της.
Ο καλύτερος επενδυτής στον κόσμο είναι το Αμερικανικό Δημόσιο
-Τον Αύγουστο του 2025 η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ απέκτησε 433,3 εκατ. μετοχές της Intel καταβάλλοντας 8,9 δισ. δολ. Θεωρητικά πλήρωσε 20,47 δολάρια ανά μετοχή. Στην πράξη, η χρηματοδότηση έγινε με τη μετατροπή 5,7 δισ. δολαρίων αδιάθετων επιχορηγήσεων του CHIPS Act και 3,2 δισ. δολαρίων από το πρόγραμμα Secure Enclave. Τότε, η συμμετοχή του Κράτους χαρακτηρίστηκε «παθητική», δηλαδή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μια καθαρή επένδυση χωρίς ανάμειξη στα επιχειρηματικά σχέδια της INTEL. Ξαφνικά, την περασμένη εβδομάδα, στις 22 Απριλίου, η Intel κατέγραψε άνοδο +24% σε μία μόνο συνεδρίαση. Ήταν η καλύτερη ημερήσια απόδοση από τον Οκτώβριο του 1987. Επισήμως, η εκπληκτική άνοδος αποδόθηκε στα αποτελέσματα α' τριμήνου 2026 με έσοδα 13,58 δισ. δολαρίων (+7%). Η μονάδα Data Center και Τεχνητής Νοημοσύνης κατέγραψε αύξηση εσόδων +22%, ενώ η Intel Foundry μεγάλωσε κατά +16%. Ο νέος CEO Lip-Bu Tan έχει πετύχει βελτίωση αποδόσεων στις τελευταίες γενιές τεχνολογίας παραγωγής τσιπ, ενώ η Tesla υπέγραψε ως πρώτος μεγάλος πελάτης για την πιο προηγμένη τεχνολογία της εταιρείας, τον «κόμβο 14A». Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα η κυβερνητική συμμετοχή να αξίζει πλέον ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 43 δισ. δολάρια. Η επένδυση καταγράφει υπεραξία άνω των 34 δισ. σε λιγότερο από 9 μήνες. Ο Τραμπ το έχει ήδη κάνει επικοινωνιακό όπλο. Η Wall Street το αποκαλεί «the trade of the decade». Στην Καλιφόρνια, στη Σίλικον Βάλεϊ, ουδείς αμφιβάλλει ότι η INTEL είναι και πάλι μέσα στο παιχνίδι...
Πηγή: newmoney.gr
