Τα μαύρα σύννεφα στη Μέση Ανατολή, ο Κ.Μ οι δημοσκοπήσεις και τα γαλάζια τραπεζώματα από Μαύρο Γάτο έως Lolita’s, οι anchor investors της ΔΕΗ, τα «δρώμενα ΣΥΡΙΖΑ 2015»
Χαίρετε, επιστροφή από τριήμερο με επόμενη στάση στο τέλος του μήνα που θα έχουμε το κλασικό πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και την επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν
Βέβαια χθες επανήλθε πιο έντονα στην παγκόσμια κοινότητα η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή καθώς ξανάρχισαν κάποιες εχθροπραξίες. Δυστυχώς δεν φαίνεται να ξεμπερδεύουμε εντός ορατού διαστήματος κι αυτό χαλάει τα πάντα, οποιονδήποτε σχεδιασμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ας ελπίσουμε να είναι αυτή η ένταση παροδική. Κατά τα λοιπά, σας έγραψα και από χθες ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογικό mood αν και όπως καταλαβαίνετε το λογικό είναι ότι παρά τις προετοιμασίες κάποια ώρα ο Κ.Μ αν ερωτηθεί θα το κόψει και θα το διαψεύσει για να μη σταματήσει να δουλεύει η κυβερνητική μηχανή, κυρίως για ένα θέμα: την απορρόφηση και της τελευταίας δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι για τα τέλη Αυγούστου. Αυτό θα ήταν μεγάλο πρόβλημα γιατί η χώρα θα χάσει μερικά δισ. ευρώ άνευ λόγου. Κατά τα λοιπά χθες βγήκε άλλη μια δημοσκόπηση, χοντρικά με διαφορά 1-2 μονάδες περίπου ίδιες θα είναι όλες από εδώ και πέρα με τη ΝΔ να έχει καβατζάρει το 30%, το ΠΑΣΟΚ να παλεύει στο 14% και να αναμένουμε την επίσημη εξαγγελία των νέων κομμάτων. Το κόμμα του πολυχρονεμένου μας, αρχηγού Αλέξη παίζει να ανακοινωθεί και τις επόμενες 15 ημέρες, πάντως εντός Μαΐου γιατί ειδικά αν ο Μητσοτάκης το εννοεί για Σεπτέμβριο τότε είναι για… τρεχάτε, ποδαράκια μου.
Και έτσι Προανακριτικές κ.λπ. γιοκ
-Και μιας και καλοκαιριάζει και φτάνουμε τελικά σιγά σιγά σε προεκλογική ευθεία, όπως αντιλαμβάνεστε δεν είμαστε για Εξεταστικές, Προανακριτικές και λοιπά νταβαντούρια. Ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές ούτε για κανέναν λόγο. Μεταξύ μας δεν ξέρω ούτε αν θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση τη διάταξη περί 150 ψήφων για Εξεταστική επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας. Γιατί δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση θα κατεβάσει από κοινού μια πρόταση και μόνο, αυτή του ΠΑΣΟΚ. Επίσης κάτι μου λέει ότι καινούρια δικογραφία, ΟΠΕΚΕΠΕ 3, θα αργήσουμε να δούμε. Μήπως τη δει η επόμενη κυβέρνηση σκέφτομαι, γιατί κάπου ακόμα και η Κοβέσι καταλαβαίνει ότι το πράγμα παραξηλώθηκε στην πολιτική εκμετάλλευση.
Τα γαλάζια τραπεζώματα από Μαύρο Γάτο μέχρι Lolita’s
-Στον μικρόκοσμο της ΝΔ τώρα, οι βουλευτές του κόμματος τρώνε σε μικρότερες συνθέσεις - πολλοί εμφανίζονται και θα βρεθούν και τις επόμενες μέρες στον γνωστό «Μαύρο Γάτο» του Παγκρατίου με τα ωραία παϊδάκια και τα μπιφτέκια. Πάντως, ένα μεγάλο «θεσμικό τραπέζι» έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου και πάλι στο Lolita's του Ψυχικού με πρωτοβουλία του Νότη Μηταράκη και ευρεία συμμετοχή - ακόμα και τον γραμματέα της ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο έχουν καλέσει. Συζήτηση ενόψει Κοινοβουλευτικής Ομάδας γίνεται και οι γκρίνιες συνεχίζονται σε δόσεις, όμως δεν υπάρχει διάθεση για κάτι περισσότερο αυτή την ώρα, άσε που οι περισσότεροι αρχίζουν και ψυχανεμίζονται ότι πλησιάζουν εκλογές. Πάντως, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πέμπτης ενδιαφερόμενοι για να μιλήσουν είναι περίπου 50 και πρέπει να δούμε πόσοι θα προλάβουν γιατί συνήθως βγαίνει ο χρόνος για καμιά 30αριά, μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του Μητσοτάκη. Σας είπα από χθες βεβαίως ότι το Μ.Μ επιχειρεί μια αποδραματοποίηση της κατάστασης.
Η εκκρεμότητα για γραμματέα
-Ρώτησα χθες μια σοβαρή πηγή μου στο Μ.Μ αν ο Μητσοτάκης έχει καταλήξει σε πρόσωπο για τη θέση του γραμματέα του κόμματος που θα προταθεί στο συνέδριο, σε δύο εβδομάδες από τώρα. «Δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση, έχει ακούσει διάφορες εισηγήσεις και για βουλευτές και για μη βουλευτές, αλλά ακόμα το πράγμα δεν έχει καταλήξει», μου ανέφερε η πηγή μου που έχει άμεση γνώση της συζήτησης. Κάτι μου λέει πάντως ότι αυτή την εβδομάδα και ειδικά προς το τέλος της, άντε το ΣΚ, θα βγει λευκός καπνός.
«Σφαγή»-πρόβα για τη μάχη της δεύτερης θέσης
-Από το πουθενά χθες ξέσπασε μια μάχη που τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα, αν και από άποψης πολιτικών μεγεθών δεν τη λες και βαρέων βαρών. Ξαφνικά το πρωί έβγαλαν τα μαχαίρια ο Παναγιώτης (για τους φίλους, Τάκης) Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ (μέχρι να πάει στον Τσίπρα), γιατί ο Καραμέρος έβαλε μια φωτογραφία του Δουδωνή με τον Ανδρουλάκη και έκανε λόγο για «κομπρεμί» του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Ο Δουδωνής απάντησε ότι το κόμμα Τσίπρα επιστρέφει στη βάση των... ψεκασμένων και ο Καραμέρος ανταπάντησε ότι γυρίζει στις εποχές του «γαλάζιου, ακροκεντρώου σχολιαστή» στη βραδινή εκπομπή του Action24. Μια ομορφιά, που λέει και ένας φίλος…
Καστανίδης
-Στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ. Στη Χ. Τρικούπη δεν τον υπολόγιζαν στα ψηφοδέλτια εδώ και καιρό, ενώ η επιλογή του παραιτηθέντος πλέον από το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές, προφανώς έπαιξε ρόλο στη στάση Ανδρουλάκη να τον θεωρεί ξένο σώμα. Ο Χάρης Καστανίδης είναι μια sui generis προσωπικότητα. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, έχει υπηρετήσει θαρραλέα και με συνέπεια τις θέσεις που υποστήριζε. Έχει διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και από τον Γιώργο Παπανδρέου, έχει παραιτηθεί, έχει παραδώσει αξιώματα. Η παραίτησή του από «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη» -και άργησε, θα έλεγα- ήρθε έπειτα από μια σειρά από απρέπειες εις βάρος του. Αρχικά η επιλογή Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Α' Θεσσαλονίκης αφήνοντάς τον εκτός κοινοβουλίου, παρότι ήρθε πρώτος σε σταυρούς. Δεν τον καλούσαν σε καμία κομματική εκδήλωση. Όταν, τον περασμένο Απρίλιο, η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Μενεμένης πήγε να σπάσει το εμπάργκο και κάλεσε τον Καστανίδη να μιλήσει, ο άνθρωπος του Ανδρουλάκη στο οργανωτικό, Ηρακλής Δρούλιας, πίεσε αφόρητα να κοπεί. Μέχρι που απείλησε να πάρει και τον «δεξιό» δήμαρχο Αμπελοκήπων Κυρίζογλου να μην τους δώσει την αίθουσα. Μετά από όλα αυτά, ο Καστανίδης έλαβε την οριστική του απόφαση πριν από μία εβδομάδα- δέκα ημέρες, όταν άκουσε τον Ανδρουλάκη να μιλά στο Forum των Δελφών, αλλά και με την τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ με την οποία αποκλείονται οι υποψηφιότητες όσων έχουν εκλεγεί πάνω από 20 έτη. «Η απόφασή μου ήταν και θέμα εσωτερικής συναισθηματικής κατάστασης: Από τη μία το κόμμα που έχω υπηρετήσει και αγαπήσει, αλλά από την άλλη δεν άντεχα μια σειρά απρεπειών» λέει σε συνομιλητές του. Όσοι προεξοφλούν ότι θα πάει προς Τσίπρα, ο Καστανίδης απαντά: «Δεν υπάρχει καμία επαφή με κανένα πρόσωπα ή κόμμα».
Τσίπρας-Ντοκιμαντέρ
-Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα «δρώμενα ΣΥΡΙΖΑ 2015». Καταρχάς, μπράβο στη Βαρβιτσιώτη και στη Δενδρινού για την πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά τους. Το κακό γι’ αυτούς τους τύπους που μας κυβέρνησαν -και καλό για όλους εμάς- είναι ότι τα θυμόμαστε και τους θυμόμαστε τι σαλτιμπάγκοι ήταν και από τι γλιτώσαμε. Γνώμη μου είναι ότι έκανε κακώς ο Τσίπρας που δεν πήγε να υπερασπιστεί ό,τι… μπορούσε, να πει κάτι, να ζητήσει ένα συγγνώμη έστω δήθεν τώρα για τον Βαρουφάκη, κάτι, βρε αδερφέ. Από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο νομίζω το highlight από τα «δρώμενα ΣΥΡΙΖΑ 2015» ήταν η φυσιογνωμία του Σταθάκη. Το ύφος και το στυλ του, ζεν και χαλαρός μαζί… πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις, ρε τεράστιε!
Μια βραδιά με ντραμς στο Γερεβάν
-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε μαζί του στο κυβερνητικό Εμπραέρ τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, για το ταξίδι της επιστροφής από το Γερεβάν της Αρμενίας όπου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα η 8η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης, η οποία στόχο έχει να ενισχύσει τους δεσμούς με την ΕΕ χωρών εκτός Ένωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε φέτος έλαβε πρόσκληση ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος στο δείπνο των ηγετών την Κυριακή το βράδυ είχε θερμή συνομιλία με τον Κ. Τασούλα. Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε στον Πρόεδρο ότι έχει θερμά αισθήματα για την Ελλάδα, ότι γνωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι θα ήθελε να επισκεφτεί τη χώρα μας. Η «ανατροπή» της βραδιάς ήταν όταν ο οικοδεσπότης, Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σηκώθηκε στο τέλος και έπαιξε ντραμς. Το επίσημο δείπνο έγινε στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Seven Visions, όπου φιλοξενούνταν πάνω από 10 άλλοι αρχηγοί κρατών και οι αποστολές τους, πλην του Κ. Τασούλα και της ελληνικής αποστολής. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 14 ορόφων που εγκαινιάστηκε το 2023, έχει σαρώσει όλα τα βραβεία και θεωρείται «το καλύτερο νέο ξενοδοχείο της Ευρώπης»! Είναι προφανές για τον νεοφώτιστο επισκέπτη ότι η Αρμενία ακολουθεί σχεδόν όλες τις άλλες χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ σε μια πορεία αλλαγής και ανόρθωσης. Το πάλαι ποτέ… «σιδηρούν παραπέτασμα» έχει διανύσει έτη φωτός από τη δεκαετία του ‘90 και μόνο στην ελληνική συλλογική μνήμη παραμένει λίγο-πολύ σε εκείνη την εποχή.
Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι
-Μέσα στον νέο χαμό της Μέσης Ανατολής, ο Μητσοτάκης έχει ένα ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι στο πρόγραμμά του που δεν έχει ανακοινωθεί και σήμερα το πρωί θα «κλειδώσει» αν θα γίνει. Θα είναι η δεύτερη επαφή του με χώρα του Κόλπου, μετά την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα προ ημερών, ενώ το πρόγραμμα του Μητσοτάκη περιλαμβάνει συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν. Θυμίζω ότι οι δύο χώρες έχουν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας.
Δύο -πιθανόν και τρεις- anchor investors στην αύξηση της ΔΕΗ
-Πατείς με πατώ σε θα γίνει στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η κάλυψη της αύξησης οργανώνεται με σύστημα Goldman Sachs ώστε όταν “πατηθεί το κουμπί” να τρέξει πολύ γρήγορα η διαδικασία και να ολοκληρωθεί σε 3 το πολύ 4 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν στο Λονδίνο δύο μεγάλοι -και πιθανόν να γίνουν τρεις- ισχυροί θεσμικοί επενδυτές που θα αναλάβουν ρόλο anchor investors. Δεδομένου ότι το CVC με επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ εξέφρασε ενδιαφέρον για συμμετοχή με έως 1,2 δισ. ευρώ και το Υπερταμείο θα καλύψει 1,33 δισ., καθώς έχει εκδηλώσει ανάλογη πρόθεση με στόχο τη διατήρηση της συμμετοχής του στο 33,4%, έχουν ήδη μπει στο τραπέζι 2,53 δισ. Αν οι anchor investor καλύψουν ένα ακόμη σημαντικό μέρος των κεφαλαίων, π.χ. άλλα 400 εκατ., τότε για το accelerating book building στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα απομένουν μετοχές αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ.
Το 20% με 25% των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο έκανε ρύθμιση
-H καθυστέρηση στην αποτύπωση και ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων των δανείων Κατσέλη φαίνεται να πιέζει προς τα πίσω μεγάλο τμήμα των ρυθμίσεων. Το «γιατί» θα πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στην ψυχολογία των ανθρώπων που προσπαθούν να κουμαντάρουν το χρέος τους ακόμη και εάν κολυμπούν στην υπερχειλισμένη δεξαμενή του. Δημιουργείται μια γενικευμένη αίσθηση πως εν τέλει κάποια δικαστική αρχή θα διαγράψει το χρέος τους. Έτσι λοιπόν σε ό,τι αφορά το ελβετικό για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις (μετατροπή σε ευρώ με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας) κινούνται μεταξύ 20% με 25%, ενώ θα μπορούσε να έχει ρυθμιστεί μεγαλύτερο κομμάτι όσων έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το ελβετικό φράγκο το αποκαλούν και "μικρό χρυσό" καθώς το νόμισμα ανατιμήθηκε περί το 14% μέσα στο 2025 έναντι του ευρώ, στο pick του Μαρτίου παρουσίαζε άνοδο 3,3% από τις αρχές του έτους και παρά τη ρευστοποίηση κερδών εμφανίζεται ανατιμημένο έναντι του ευρώ 1,2% ακόμη και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι η όποια καθυστέρηση γράφει στο κοντέρ και όσοι είναι ενήμεροι και θέλουν να εξοφλήσουν το χρέος τους δεν έχουν σοβαρό λόγο να το καθυστερούν.
Νέα εξαγορά ευρωπαϊκής εταιρείας αμυντικού υλικού από τη Theon
-Σήμερα, μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, η Theon International του Κρίστιαν Χατζημηνά πρόκειται να ανακοινώσει μία ακόμη σημαντική εξαγορά ευρωπαϊκής εταιρείας αμυντικού υλικού. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στο Παρίσι, καθιερώνει τη Theon ως τον 2ο μεγαλύτερο Έλληνα επενδυτή στη γαλλική οικονομία. Μέσα σε λίγους μήνες ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά 100% της Kappa Optronics και απέκτησε μειοψηφικές συμμετοχές στην Exosens και τη ShockEOS, ενώ η εξαγορά ποσοστού 9,8% στη γαλλική Exosens, αξίας €268,7 εκατ., κατέστησε ήδη τη Theon τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της εισηγμένης στο Euronext Paris εταιρείας. Η νέα εξαγορά που ανακοινώνεται σήμερα, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι σε ένα παζλ που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική λογική. Τα μέλη του ΝΑΤΟ αποφασίζουν πλέον αμυντικές παραγγελίες με ορίζοντα 3 έως 4 ετών, ενώ μέχρι πρόσφατα αγόραζαν μόνο για έναν χρόνο. Αυτό το νέο τοπίο, που ο ίδιος ο Χατζημηνάς χαρακτήρισε «τεκτονική μεταβολή», δικαιολογεί και επιταχύνει την επιθετική στρατηγική εξαγορών. Οι νέες προτεραιότητες εστιάζουν σε συστήματα ελέγχου πυρκαγιάς, τεχνολογίες για UAVs και πλατφόρμες αλλά και στο οικοσύστημα THEON NEXT για τον ψηφιακό στρατιώτη του μέλλοντος, με δέσμευση ότι οι εξαγορές θα χρηματοδοτηθούν χωρίς νέες μετοχές. Το σύνολο των παραγγελιών ανέβηκε πλέον στα 2,3 δισ. ευρώ με ορατότητα έως το 2029. Από το Κορωπί στο Άμστερνταμ και τώρα, ως ο δεύτερος μεγαλύτερος Έλληνας επενδυτής στη Γαλλία.
Χάνει πωλήσεις λόγω Μ. Ανατολής η Μαθιός
-Αντιμέτωπη με σημαντικές επιπτώσεις λόγω Μέσης ανατολής κινδυνεύει να βρεθεί η Μαθιός Πυρίμαχα. Η ιστορική εταιρεία (με δραστηριότητα από το 1890) που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πυρίμαχων, οξύμαχων, δομικών και άλλων υλικών προειδοποιεί πως παρατηρείται σημαντική μείωση της ζήτησης για προϊόντα τεχνητής πέτρας, κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, όπου εκτιμάται ότι οι πωλήσεις μπορεί να υποχωρήσουν έως και 45%. Ενδείξεις επιβράδυνσης καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή αγορά, με πιθανή επίπτωση της τάξεως του 20%, καθώς οι οικονομικοί δείκτες και η επενδυτική δραστηριότητα επηρεάζονται από το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την εισηγμένη, οι εξαγωγές προς τις συγκεκριμένες αγορές αντιστοιχούν περίπου στο 18% του κύκλου εργασιών το 2024 και στο 19% το 2025, κάτι που καθιστά την εταιρεία ευάλωτη σε πιθανές διακυμάνσεις τόσο της ζήτησης όσο και του κόστους στην περιοχή. Παράλληλα, ήδη καταγράφεται αύξηση του κόστους μεταφοράς προς αραβικές χώρες της τάξεως του 40%, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος παράδοσης των προϊόντων. Πέραν των άλλων, η εταιρεία αναφέρει πως προγραμματισμένες συμβάσεις συντήρησης σε Ιορδανία και Ισραήλ, έχουν ήδη ακυρωθεί ή ανασταλεί.
Στο αρχείο μήνυση των Κουτσολιούτσων
-Στο αρχείο τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση για απιστία που είχαν καταθέσει τον Οκτώβριο του 2023 ο Δ. Κουτσολιούτσος και συνδεόμενοι μικρομέτοχοι κατά της νομίμως διορισμένης διοίκησης της Folli Follie σχετικά με αποφάσεις στην εξυγίανση και κυρίως την πώληση του «Μινιόν». Η μήνυση είχε κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία διέταξε τη διαβίβασή της προς διερεύνηση στο ΣΔΟΕ, το οποίο δεν διαπίστωσε ζημία για την εταιρεία. Επόμενο... μέτωπο αποτελεί η δίκη της 13ης Μαΐου κατά της νέας διοίκησης για τη μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 2020–2022, ενώ οι ίδιοι, αν και εκτός διοίκησης, ως μεγαλομέτοχοι της «παλαιάς» εταιρείας μπλοκάρουν την έγκριση και δημοσίευση των καταστάσεων από το 2019 και μετά.
Ο κινεζικός κολοσσός που θέλει (δύσκολο) δουλειές στη Μεγαλόπολη
-Μεθαύριο φτάνει στην Αθήνα μια ευάριθμη αντιπροσωπεία της China Coal Technology & Engineering Group (CCTEG). Είναι ένας από τους μεγαλύτερους κρατικούς ομίλους της Κίνας με κύκλο εργασιών άνω των 6 δισ. δολαρίων, 30.000 εργαζόμενους και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες. Το ενδιαφέρον του ομίλου εστιάζεται στη Μεγαλόπολη και στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ύψους 1,6 δισ. ευρώ που χρηματοδοτεί η ΕΕ για την απολιγνιτοποίηση περιοχών στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η CCTEG έχει σχεδιάσει πάνω από το 80% των ανθρακωρυχείων της Κίνας και διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάβαση μεταλλευτικών περιοχών, την οικολογική αποκατάσταση, αναδιάρθρωση βιομηχανικών εκτάσεων και ανάπτυξη πράσινης ενέργειας. Οι Κινέζοι έρχονται με ολοκληρωμένες προτάσεις χωροταξικού σχεδιασμού για ορίζοντα 20ετίας και ισχυρίζονται ότι έχουν την ικανότητα υλοποίησης EPC (Engineering, Procurement and Construction). Θα παρουσιάσουν το Master Plan στην Αθήνα και κατόπιν θα επισκεφθούν, στις 10 Μαΐου, τη Μεγαλόπολη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν κλειστές συναντήσεις του προέδρου με μέλη της κυβέρνησης. Ωστόσο, η CCTEG είναι κρατική επιχείρηση υπό την εποπτεία του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και η συμμετοχή κρατικών φορέων σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα δημιουργεί ζητήματα συμβατότητας με τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων και χρηματοδότησης της ΕΕ.
Γιατί ο Πέτρος Παππάς βγήκε και επισήμως στο πλευρό της Σεμίραμις Παληού
-Νέα διάσταση πήρε η ελληνο-αμερικανική σύγκρουση στη Wall Street για την εξαγορά της Genco. Η δημόσια τοποθέτηση του Πέτρου Παππά, μέσω της Star Bulk Carriers, δεν είναι μόνον μια ψήφος υπέρ της πρότασης της Diana Shipping για την εξαγορά της αμερικανικών συμφερόντων, Genco Shipping & Trading, αλλά μια κίνηση που αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων στο παρασκήνιο. Στην πράξη, ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες του κλάδου της φορτηγού ναυτιλίας, παύει να είναι ουδέτερος και τοποθετείται δημόσια υπέρ της μίας εκ των δύο πλευρών. Η διοίκηση της Genco δεν έχει πλέον απέναντί της μόνο έναν επίδοξο αγοραστή, αλλά ένα ευρύτερο μέτωπο και μάλιστα ελληνικών συμφερόντων, που βλέπει αξία στην αλλαγή ελέγχου. Η κίνηση του πολύπειρου και δοκιμασμένου με επιτυχία σε, κατά καιρούς, ακραίες καταστάσεις εντός της Wall Street, Πέτρου Παππά, αυξάνει την πίεση στους μετόχους της Genco να επανεξετάσουν τη στάση τους, ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ της Diana και ταυτόχρονα αποδυναμώνει το αφήγημα της διοίκησης ότι η πρόταση της Σεμίραμις Παληού υποτιμά την αξία της εταιρείας. Όταν ένας μεγάλος ανταγωνιστής του κλάδου ευθυγραμμίζεται δημόσια με την πλευρά του bidder, η συζήτηση μετατοπίζεται από το αν «είναι χαμηλή η τιμή προσφοράς» στο αν «η διοίκηση μπορεί να μπλοκάρει μια αγορά που ήδη βρίσκει συμμάχους μέσα από την ίδια τη βιομηχανία». Το πιο κρίσιμο όμως στοιχείο είναι το έμμεσο συμφέρον της Star Bulk. Η συμφωνία για απόκτηση 16 πλοίων από την εταιρεία του Παππά, σε περίπτωση επιτυχίας του deal, δημιουργεί ισχυρό κίνητρο να προχωρήσει η συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι η Star Bulk δεν λειτουργεί μόνο ως παρατηρητής, αλλά ως παράγοντας που έχει οικονομικό upside από την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Σε τέτοιες καταστάσεις η ουδετερότητα χάνεται και αντικαθίσταται από την προσπάθεια ενεργούς διαμόρφωσης του αποτελέσματος. Οι ισορροπίες γύρω από το τραπέζι άλλαξαν. Η Genco πλέον δεν πιέζεται μόνο από έναν διεκδικητή, αλλά από ένα ευρύτερο alignment συμφερόντων μέσα στον ίδιο τον κλάδο. Αυτό συνήθως δεν κλείνει τις υποθέσεις άμεσα, αλλά στενεύει δραστικά τα περιθώρια απόρριψης. Στο μεταξύ, με μια αιφνιδιαστική αλλά στρατηγικά στοχευμένη κίνηση, η Diana Shipping Inc. προχώρησε σε δημόσια πρόταση εξαγοράς για το σύνολο των μετοχών της Genco Shipping & Trading, επιλέγοντας να παρακάμψει πλήρως τη διοίκηση της εταιρείας και να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της.
Αμερικανικό full ahead στη ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας
-Ενώ στις Βρυξέλλες συνεχίζουν οι τεχνοκράτες να αναλώνονται στις αγαπημένες τους γραφειοκρατικές αναλύσεις, στην Ελλάδα το παιχνίδι στη ναυπηγική βιομηχανία αλλάζει επίπεδο με αμερικανική υπογραφή. Το σχέδιο για γραμμή παραγωγής πλοίων και υποβρυχίων «Made in Greece» με αμερικανικό οπλισμό δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση του ομίλου ONEX, αλλά μια γεωπολιτική «ρουκέτα» στα θεμέλια του διεθνούς συστήματος. Η Ουάσιγκτον επιλέγει την Ελλάδα ως το κεντρικό hub για την κάλυψη των αναγκών τόσο της ίδιας όσο και συμμαχικών χωρών, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο κόστος, τεχνογνωσία και την ισχυρή αμερικανική σφραγίδα. Ωστόσο, η μετατροπή της Ελλάδας σε κυρίαρχο παραγωγό της ΝΑ Ευρώπης προκαλεί ανησυχία σε παραδοσιακά ευρωπαϊκά κέντρα, αλλά και σε μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία. Ο «κρύος ιδρώτας» που έχει λούσει όλους όσοι είχαν συνηθίσει την Ελλάδα ως απλό πελάτη, μαθαίνω από τις δημοσιογραφικές μου πηγές, ότι οδηγεί σε απόπειρες αποδόμησης του ελληνικού εγχειρήματος. Μόνο που οι προσπάθειες αυτές δεν περνούν απαρατήρητες. Τόσο τα ελληνικά όσο και τα αμερικανικά ραντάρ έχουν καταγράψει πλήρως τις κινήσεις εκείνων που προσπαθούν να βάλουν φρένο στα ελληνικά ναυπηγικά σχέδια. Τα σχέδια για την ισχυρότερη αμυντική βιομηχανία της περιοχής με χρώμα ελληνικό, έχουν ήδη διαβεί τον Ρουβίκωνα και, όπως φαίνεται, δεν ανακόπτονται με επικοινωνιακά τρικ από δυσαρεστημένους κύκλους.
Ρήγμα κυβερνήσεων-εφοπλιστών για την πράσινη μετάβαση
-Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, δηλαδή η προσπάθεια να μηδενιστούν οι εκπομπές CO₂ από τα πλοία έως το 2050, μέσα από το υπό διαμόρφωση Net-Zero πλαίσιο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, συνεχίζει να διχάζει τη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε κοινή γραμμή στη διάρκεια της 84ης συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ. Η ελληνική γραμμή που εκφράζει η κυβέρνηση μέσω του Βασίλη Κικίλια, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αλλά και bloc Ελλήνων και ξένων πλοιοκτητών δεν είναι απλώς μια μετριοπαθής θέση ισορροπίας αλλά μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί το ποιος τελικά γράφει τους κανόνες στη ναυτιλία. Οι κυβερνήσεις ή η ίδια η αγορά. Η Ελλάδα δεν μιλά απλώς ως κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά ως εκπρόσωπος ενός άτυπου “shipping bloc” με πραγματική ισχύ. Στην ουσία, θέτει όριο στην πολιτική φιλοδοξία των Βρυξελλών χωρίς να συγκρούεται ανοιχτά μαζί τους. Δεν απορρίπτει την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, αλλά επιμένει ότι χωρίς διαθέσιμα εναλλακτικά καύσιμα, χρηματοδότηση και ώριμη τεχνολογία, οι στόχοι κινδυνεύουν να μείνουν πολιτικά συνθήματα. Το σκηνικό στον IMO θυμίζει όλο και περισσότερο μια σύγκρουση «ξηράς εναντίον θάλασσας». Από τη μία, μπλοκ κρατών, με αιχμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιχειρούν να μεταφέρουν στη ναυτιλία λογικές αυστηρής ρύθμισης και τιμολόγησης άνθρακα που αυξάνει το λειτουργικό κόστος ενός πλοίου και αυτό μετακυλίεται στο τέλος της ημέρας στους καταναλωτές. Από την άλλη, η πραγματικότητα μίας βιομηχανίας που λειτουργεί, παγκοσμίως, με asset διάρκειας δεκαετιών και με τεχνολογίες που ακόμη δεν έχουν ωριμάσει. Εδώ βρίσκεται και το «παραπολιτικό”. Η σύγκρουση γύρω από το Net-Zero Framework δεν είναι τεχνική, είναι γεωοικονομική. Η αντίθεση των ΗΠΑ και πετρελαιοπαραγωγών χωρών αφορά το ποιος θα ελέγξει τις μελλοντικές αλυσίδες αξίας της ενέργειας και των καυσίμων της ναυτιλίας.
Διήμερη αντίδραση για τη Metlen
-Η Metlen προέρχεται από ένα θετικό διήμερο, επιδεικνύοντας αξιόλογη δυναμική στο ταμπλό της Euronext Athens. Μετά την άνοδο κατά 1,8% την περασμένη Πέμπτη, η μετοχή συνέχισε σε τροχιά ανάκαμψης με κέρδη 2,3% στη χθεσινή συνεδρίαση, γεγονός που την οδήγησε στην περιοχή των 36 ευρώ, επίπεδο το οποίο ξεπέρασε στα υψηλά ημέρας. Η κίνηση αυτή της μετοχής συγχρονίστηκε με τη θετική τάση που επικράτησε στην αγορά του Λονδίνου την Πρωτομαγιά, που το LSE ήταν ανοιχτό και το ΧΑ κλειστό. Η νέα άνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η εισηγμένη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την πίεση short θέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τη μεταβλητότητα του τίτλου. Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η παρουσία των πωλητών, η Metlen καταφέρνει να διατηρεί την επαφή της με κρίσιμα επίπεδα, όπως π.χ. τα 40 ευρώ. Η ικανότητα της μετοχής να αντιδρά θετικά και να προσεγγίζει κομβικά τεχνικά σημεία αναδεικνύει την ανθεκτικότητα του επενδυτικού της αφηγήματος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διεθνούς παρουσίας του ομίλου.
Η Allwyn ξαναγύρισε σε «τιμές ΟΠΑΠ»
-Η μετοχή της Allwyn πρωταγωνίστησε χθες στο Euronext Athens σε μια συνεδρίαση με ξεχωριστό συμβολισμό. Χθες, 4 Μαΐου 2026, ξεκίνησε επίσημα η διαπραγμάτευση 2.494.811 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την επανεπένδυση ειδικής διανομής €0,80 ανά μετοχή, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 30 Μαρτίου 2026. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα €13,47, βάσει του VWAP, του «μέσου σταθμισμένου όρου τιμής-όγκου πέντε συνεδριάσεων (20–24 Απριλίου 2026)». Η είσοδος των νέων τίτλων λειτούργησε ως καταλύτης ανόδου, η κίνηση όμως φαίνεται πως έχει περισσότερο βάθος. Η μετοχή της Allwyn είχε περάσει αρκετές εβδομάδες στο «σκοτάδι» και κάποια στιγμή είχε πέσει στα χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου 2022. Η χθεσινή αντίδραση ανέβασε τη μετοχή €13 (+7,5%) με τελικό κλείσιμο στα €12,79 (+5,7%) σηματοδοτεί επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που συνοδεύεται από θεαματικά υψηλότερους όγκους. Η πλήρης ενσωμάτωση του ΟΠΑΠ, η εξαγορά του υπολοίπου της Stoiximan και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης δημιουργούν ένα ενοποιημένο σχήμα με εκτιμώμενη ικανότητα παραγωγής EBITDA της τάξης των €1,9 δισ., ενώ διατηρείται πολιτική ελάχιστου μερίσματος €1 ανά μετοχή. Η αγορά «ξαναδιαβάζει» μια μετοχή που άλλαξε ταυτότητα από ΟΠΑΠ σε Allwyn και τώρα αναρωτιέται αν η νέα μεγάλη εικόνα δικαιολογεί υψηλότερες αποτιμήσεις.
Ο Τραμπ χάνει τον πόλεμο της αντλίας
-Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει φτάσει στα $4,457 ανά γαλόνι. Για μας τους Ευρωπαίους η τιμή $1,18 ανά λίτρο (ένα αμερικανικό γαλόνι ισούται με 3,785 λίτρα) θεωρείται «δώρο». Για τους Αμερικανούς είναι εφιάλτης. Πριν από μόλις 7 ημέρες, ο μέσος όρος στην τιμή της αμόλυβδης ήταν $4,099, αυτό σημαίνει ότι οι μετακινήσεις των Αμερικανών ακρίβυναν πάνω από +8% σε μία εβδομάδα. Από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή έχει εκτιναχθεί περισσότερο από +47%. Τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ καταγράφουν την 11η συνεχή εβδομαδιαία πτώση, με μείωση 6,1 εκατ. βαρελιών στην περασμένη εβδομάδα που έληξε στις 24 Απριλίου. Η Αμερική έχει χωριστεί στα δύο. Η Καλιφόρνια πληρώνει $5,84 ανά γαλόνι, αλλά στην Οκλαχόμα το κόστος παραμένει στα $3,38. Η «Χρυσή Πολιτεία» πληρώνει ακριβά δύο πρόσφατα κλεισίματα διυλιστηρίων που αφαιρούν έως 21% της τοπικής παραγωγικής ικανότητας, αλλά και τις ρυθμιστικές επιβαρύνσεις που προστίθενται στη γεωπολιτική πίεση. Ακόμη πιο οξύ είναι το πρόβλημα του πετρελαίου diesel. Σε πολιτείες όπως η Αριζόνα (+68,8%), η Νότια Καρολίνα (+62,6%) και η Νεβάδα (+62,5%), οι τιμές ντίζελ έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, με τον εθνικό μέσο όρο να αγγίζει τα $5,43 ανά γαλόνι (άνοδος +50% σε ετήσια βάση). Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος «η βενζίνη θα πέσει σαν βράχος», αλλά οι αναλυτές διαφωνούν. Ακόμη και αφού ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθούν αποθέματα, να επισκευαστούν εγκαταστάσεις και να επιστρέψουν τιμές σε «κανονικά» επίπεδα. Υπάρχουν και οι πολύ απαισιόδοξοι που προειδοποιούν ότι η μοναδική πτώση που θα έρθει γρήγορα θα είναι «πιθανώς η κακή», δηλαδή ύφεση που θα μειώσει τη ζήτηση.
Ιστορικών διαστάσεων επενδυτική έκρηξη
-Επτακόσια δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το ποσό που οι 4 κολοσσοί της τεχνολογίας, Amazon, Alphabet, Microsoft και Meta, έχουν προγραμματίσει να επενδύσουν φέτος, αποκλειστικά για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων (data centers). Ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε ανοδικά μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με τους 4 ομίλους να ανεβάζουν τις εκτιμήσεις τους στα $725 δισ. Το ποσό αυτό είναι κατά + 36% μεγαλύτερο από το 2025 και υπερδιπλάσιο από το 2023. Η Amazon ηγείται με επενδύσεις $200 δισ., η Alphabet ακολουθεί με $180–190 δισ., η Meta με $125–145 δισ. και η Microsoft με $190 δισ. Περίπου το 75% των δαπανών ($450 δισ.) κατευθύνεται αποκλειστικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 έδωσαν απάντηση στους ανησυχούντες. Η Microsoft κατέγραψε ετησιοποιημένα έσοδα Τεχνητής Νοημοσύνη $37 δισ. με αύξηση +123% σε ετήσια βάση, ενώ η Amazon Web Services ανέφερε ετησιοποιημένα έσοδα AI άνω των $15 δισ. Η Alphabet ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του Google Cloud έφτασαν τα $20 δισ. στο τρίμηνο μόνο, αυξημένα +63% σε ετήσια βάση, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων cloud ανήλθε στα $460 δισ. Οι αναλυτές διχάζονται. Η Barclays προειδοποιεί ότι η Meta θα έχει σχεδόν μηδενική ελεύθερη ταμειακή ροή το 2027–2028, ενώ η Amazon εκτιμάται ότι θα εμφανίσει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές $17–28 δισ. φέτος.
Πηγή: newmoney.gr
