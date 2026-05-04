Οι σκέψεις του Κ.Μ, οι συσκέψεις του Μ.Μ και η 27η Σεπτεμβρίου για κάλπες, οι συναντήσεις με βουλευτές και η Προανακριτική που δεν θα γίνει, ο Αλέξης βρίζει καλύτερα…

Λοιπόν το σαββατοκύριακο αυτό δεν ήταν συνηθισμένο από κυβερνητικής πλευράς, θέλω να σας πω. Υπουργοί και στελέχη πέρασαν το Μ.Μ για συσκέψεις με βασικό θέμα μια γενική προετοιμασία για φθινοπωρινές εκλογές. Τώρα μην το δένετε κόμπο γιατί από τώρα έως τον Σεπτέμβριο στην πολιτική μεσολαβεί μια αιωνιότητα αλλά… Ο Κ.Μ το σκέφτεται, ως πολύ μεθοδικός άνθρωπος σε όλα που είναι, το προετοιμάζει και έχει στοχεύσει και ημερομηνία, την 27η Σεπτεμβρίου. Πάει στη ΔΕΘ το ΣΚ της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου… τα λέει όλα και σε τρεις εβδομάδες πάει σε κάλπες.Γιατί φθινόπωρο;-Καλά, ξαναλέω, μιλάμε πάντα για ασκήσεις επί χάρτου αλλά είπαμε ότι ο Μητσοτάκης θέλει να έχει εναλλακτικές οπότε το πράγμα θέλει μελέτη. Όμως υπάρχει μια ξεκάθαρη λογική: γιατί να μην κάνεις εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, που αν είναι καλό ο κόσμος θα είναι πιο ευχαριστημένος, αντί μετά από έξι μήνες χειμώνα; Ειδικά όταν οι προβλέψεις για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό είναι δυσοίωνες λόγω των παρατεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων στον Κόλπο που διατηρούν πολύ ψηλά τα καύσιμα. Ενδιαφέρουσα άσκηση λοιπόν και βλέπουμε…Το παρασκήνιο του παζαριού για τις Αρχές-Μετά τη ΔΕΘ ο πρόεδρος Νίκος πρότεινε μια διαδικασία για τη στελέχωση των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, θέσεις που είχαν μείνει καιρό κενές: να κατατεθούν βιογραφικά από ενδιαφερομένους και αυτά να αξιολογηθούν εν συνεχεία. Όπερ και εγένετο με τη συμφωνία και της ΝΔ, η οποία προφανώς και ήθελε να γεμίσουν οι κενές θέσεις. Πριν από δύο μήνες και κάτι μπήκε στην εξίσωση από μεριάς Μαξίμου ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος μαθαίνω ότι μίλησε 5-6 φορές με τον πρόεδρο Νίκο για να βρουν μια κοινή συνισταμένη, γνωρίζοντας βεβαίως ότι θα απαιτούνταν και ψήφοι από άλλα κόμματα. Και επειδή και ο Κακλαμάνης δεν είναι τρελός, ήρθε και πρότεινε στη Βουλή δύο ονόματα που του είχαν υποδειχθεί ως προϊόν της συνεννόησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: την κυρία Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον καθηγητή Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Την ίδια ώρα όμως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έκανε μια παράλληλη συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως φανέρωσε το «χώσιμο» της Κωνσταντοπούλου στον σύντροφο Δουδωνή τις προάλλες που του είπε ότι «άλλα μας έλεγες στο τηλέφωνο». Τι λεγόταν σε αυτά τα τηλεφωνήματα; Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συναινέσει με την κυβερνητική πρόταση και είχε έτοιμο τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τώρα, για τον πολύ τον κόσμο αυτά τα θεσμικά είναι και ολίγον δυσνόητα ή και αδιάφορα, όμως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι ήθελε να έχει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Και όταν το πράγμα μπλόκαρε, αποφάσισε και η ΝΔ -δια του εκπροσώπου Μαρινάκη- να ρίξει φως στα τεκταινόμενα πίσω από την κουρτίνα και να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.Το τελευταίο τηλεφώνημα-Πώς «πέθανε» η συνεννόηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές. Λίγο πριν από τη συνεδρίαση στη Βουλή, Χατζηδάκης και Ανδρουλάκης μίλησαν ξανά, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να θέλει να δει αν ισχύει η συνεννόηση για τη Συγγούνα και τον Μακρυδημήτρη. Και τότε ήρθε αντιμέτωπος με την οπισθοχώρηση του Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε κάτι του στυλ «όπως τα κάνατε με τον Τζαβέλλα δεν μπορούμε», αναφερόμενος προφανώς στην υπόθεση αρχειοθέτησης των υποκλοπών. Και προφανώς το ΠΑΣΟΚ έκανε παράλληλη συζήτηση με την αντιπολίτευση, αλλά δεν ήθελε να ταυτιστεί απόλυτα και με την Κωνσταντοπούλου, οπότε ψήφισε μια από τις δυο επιλογές.Προς Προανακριτική γιοκ-Μιας και είμαστε στα θεσμικά, να σας πω ότι βλέπω αλλαγή στάσης στο Μ.Μ για το θέμα της Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί που στην αρχή λεγόταν ότι αντιμετωπίζει θετικά το θέμα για τις περιπτώσεις της Αραμπατζή και του Λιβανού, η προσεκτικότερη αξιολόγηση της δικογραφίας άλλαξε την εικόνα. Η Αραμπατζή σημειωτέον είχε ζητήσει μόνη της Προανακριτική, ο Λιβανός όμως όχι. Και φαίνεται ότι και η κυβέρνηση κλίνει στο να μην κάνει δεκτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να καταθέσει δική της πρόταση για κάποιου άλλους είδους Προανακριτική ή Εξεταστική, όπως έγινε με Βορίδη και Αυγενάκη, στη λογική του να μπει μια κόκκινη γραμμή. Σημειωτέον, κάποιος είδε την Παρασκευή ανήμερα Πρωτομαγιάς τον Σπήλιο Λιβανό να μπαίνει στο Μαξίμου, προφανώς δι’ υπόθεσίν του.Ο Μητσοτάκης βλέπει βουλευτές-Μιας και σας δίνω ρεπορτάζ, από τις διαθέσεις του Κ.Μ καταλαβαίνω ότι θέλει να αποδραματοποιήσει τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη και άνοιξε διάλογο στο γραφείο του με βουλευτές της ΝΔ. Άνθρωπός μου είδε τις προηγούμενες μέρες να μπαίνουν στο γραφείο του ο Ανδρέας Κατσανιώτης που συνυπέγραψε το κείμενο των «5» και ο Νότης Μηταράκης που λέγεται ότι πρωτοστατεί για διάφορα τραπέζια βουλευτών της ΝΔ, όπου γίνονται ζυμώσεις. Και οι δύο συζήτησαν αναλυτικά με τον Κ.Μ και του έδωσαν μια καλύτερη εικόνα των διαθέσεων των βουλευτών, σε μια επιχείρηση να αποφευχθεί ένα «μαρς» την Πέμπτη.Έρχονται τα Ειδικά Χωροταξικά για Τουρισμό και ΑΠΕ