Οι σκέψεις του Κ.Μ, οι συσκέψεις του Μ.Μ και η 27η Σεπτεμβρίου για κάλπες, οι συναντήσεις με βουλευτές και η Προανακριτική που δεν θα γίνει, ο Αλέξης βρίζει καλύτερα…
Χαίρετε, καλό μήνα και τουλάχιστον από αύριο καλό καλοκαίρι, μιας και το θερμόμετρο από την πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών που περάσαμε πάει κοντά στα 30άρια
Λοιπόν το σαββατοκύριακο αυτό δεν ήταν συνηθισμένο από κυβερνητικής πλευράς, θέλω να σας πω. Υπουργοί και στελέχη πέρασαν το Μ.Μ για συσκέψεις με βασικό θέμα μια γενική προετοιμασία για φθινοπωρινές εκλογές. Τώρα μην το δένετε κόμπο γιατί από τώρα έως τον Σεπτέμβριο στην πολιτική μεσολαβεί μια αιωνιότητα αλλά… Ο Κ.Μ το σκέφτεται, ως πολύ μεθοδικός άνθρωπος σε όλα που είναι, το προετοιμάζει και έχει στοχεύσει και ημερομηνία, την 27η Σεπτεμβρίου. Πάει στη ΔΕΘ το ΣΚ της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου… τα λέει όλα και σε τρεις εβδομάδες πάει σε κάλπες.
Γιατί φθινόπωρο;
-Καλά, ξαναλέω, μιλάμε πάντα για ασκήσεις επί χάρτου αλλά είπαμε ότι ο Μητσοτάκης θέλει να έχει εναλλακτικές οπότε το πράγμα θέλει μελέτη. Όμως υπάρχει μια ξεκάθαρη λογική: γιατί να μην κάνεις εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, που αν είναι καλό ο κόσμος θα είναι πιο ευχαριστημένος, αντί μετά από έξι μήνες χειμώνα; Ειδικά όταν οι προβλέψεις για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό είναι δυσοίωνες λόγω των παρατεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων στον Κόλπο που διατηρούν πολύ ψηλά τα καύσιμα. Ενδιαφέρουσα άσκηση λοιπόν και βλέπουμε…
Το παρασκήνιο του παζαριού για τις Αρχές
-Μετά τη ΔΕΘ ο πρόεδρος Νίκος πρότεινε μια διαδικασία για τη στελέχωση των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, θέσεις που είχαν μείνει καιρό κενές: να κατατεθούν βιογραφικά από ενδιαφερομένους και αυτά να αξιολογηθούν εν συνεχεία. Όπερ και εγένετο με τη συμφωνία και της ΝΔ, η οποία προφανώς και ήθελε να γεμίσουν οι κενές θέσεις. Πριν από δύο μήνες και κάτι μπήκε στην εξίσωση από μεριάς Μαξίμου ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος μαθαίνω ότι μίλησε 5-6 φορές με τον πρόεδρο Νίκο για να βρουν μια κοινή συνισταμένη, γνωρίζοντας βεβαίως ότι θα απαιτούνταν και ψήφοι από άλλα κόμματα. Και επειδή και ο Κακλαμάνης δεν είναι τρελός, ήρθε και πρότεινε στη Βουλή δύο ονόματα που του είχαν υποδειχθεί ως προϊόν της συνεννόησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: την κυρία Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον καθηγητή Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Την ίδια ώρα όμως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έκανε μια παράλληλη συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως φανέρωσε το «χώσιμο» της Κωνσταντοπούλου στον σύντροφο Δουδωνή τις προάλλες που του είπε ότι «άλλα μας έλεγες στο τηλέφωνο». Τι λεγόταν σε αυτά τα τηλεφωνήματα; Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συναινέσει με την κυβερνητική πρόταση και είχε έτοιμο τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τώρα, για τον πολύ τον κόσμο αυτά τα θεσμικά είναι και ολίγον δυσνόητα ή και αδιάφορα, όμως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι ήθελε να έχει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Και όταν το πράγμα μπλόκαρε, αποφάσισε και η ΝΔ -δια του εκπροσώπου Μαρινάκη- να ρίξει φως στα τεκταινόμενα πίσω από την κουρτίνα και να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.
Το τελευταίο τηλεφώνημα
-Πώς «πέθανε» η συνεννόηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές. Λίγο πριν από τη συνεδρίαση στη Βουλή, Χατζηδάκης και Ανδρουλάκης μίλησαν ξανά, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να θέλει να δει αν ισχύει η συνεννόηση για τη Συγγούνα και τον Μακρυδημήτρη. Και τότε ήρθε αντιμέτωπος με την οπισθοχώρηση του Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε κάτι του στυλ «όπως τα κάνατε με τον Τζαβέλλα δεν μπορούμε», αναφερόμενος προφανώς στην υπόθεση αρχειοθέτησης των υποκλοπών. Και προφανώς το ΠΑΣΟΚ έκανε παράλληλη συζήτηση με την αντιπολίτευση, αλλά δεν ήθελε να ταυτιστεί απόλυτα και με την Κωνσταντοπούλου, οπότε ψήφισε μια από τις δυο επιλογές.
Προς Προανακριτική γιοκ
-Μιας και είμαστε στα θεσμικά, να σας πω ότι βλέπω αλλαγή στάσης στο Μ.Μ για το θέμα της Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί που στην αρχή λεγόταν ότι αντιμετωπίζει θετικά το θέμα για τις περιπτώσεις της Αραμπατζή και του Λιβανού, η προσεκτικότερη αξιολόγηση της δικογραφίας άλλαξε την εικόνα. Η Αραμπατζή σημειωτέον είχε ζητήσει μόνη της Προανακριτική, ο Λιβανός όμως όχι. Και φαίνεται ότι και η κυβέρνηση κλίνει στο να μην κάνει δεκτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να καταθέσει δική της πρόταση για κάποιου άλλους είδους Προανακριτική ή Εξεταστική, όπως έγινε με Βορίδη και Αυγενάκη, στη λογική του να μπει μια κόκκινη γραμμή. Σημειωτέον, κάποιος είδε την Παρασκευή ανήμερα Πρωτομαγιάς τον Σπήλιο Λιβανό να μπαίνει στο Μαξίμου, προφανώς δι’ υπόθεσίν του.
Ο Μητσοτάκης βλέπει βουλευτές
-Μιας και σας δίνω ρεπορτάζ, από τις διαθέσεις του Κ.Μ καταλαβαίνω ότι θέλει να αποδραματοποιήσει τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη και άνοιξε διάλογο στο γραφείο του με βουλευτές της ΝΔ. Άνθρωπός μου είδε τις προηγούμενες μέρες να μπαίνουν στο γραφείο του ο Ανδρέας Κατσανιώτης που συνυπέγραψε το κείμενο των «5» και ο Νότης Μηταράκης που λέγεται ότι πρωτοστατεί για διάφορα τραπέζια βουλευτών της ΝΔ, όπου γίνονται ζυμώσεις. Και οι δύο συζήτησαν αναλυτικά με τον Κ.Μ και του έδωσαν μια καλύτερη εικόνα των διαθέσεων των βουλευτών, σε μια επιχείρηση να αποφευχθεί ένα «μαρς» την Πέμπτη.
Έρχονται τα Ειδικά Χωροταξικά για Τουρισμό και ΑΠΕ
-Τάξη σε δύο ομολογουμένως δύσκολα πεδία ανάπτυξης βάζει η κυβέρνηση. Μαθαίνω λοιπόν, ότι βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να τρέξουν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και μάλιστα στη Μεσογείων έχουν πατήσει γκάζι. Μαθαίνω ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί σε συντονισμό με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη το ΕΧΠ για τον τουρισμό και την επομένη αναμένεται το ΕΧΠ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Θυμίζω εδώ ότι την περασμένη Πέμπτη ο Παπασταύρου, μιλώντας στη Βουλή, προανήγγειλε ότι μέχρι τις 15 Μαΐου θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να μην κινείται με όρους αταξίας, αλλά με κανόνες, διαφάνεια και προστασία του περιβάλλοντος. Και απ’ ό,τι βλέπω το χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρηθεί.
Τσίπρας-ντοκιμαντέρ
-Είδα χθες την ανάρτηση του Τσίπρα κατά του ντοκιμαντέρ για το 2015 της Βαρβιτσιώτη-Δενδρινού στον ΣΚΑΪ. Ο Αλέξης μάς τις βρίζει κανονικά γιατί δεν του άρεσε κάτι που γράψανε στο βιβλίο, πράγμα που αποδεικνύει: Α. Ότι μάλλον δεν έχει αλλάξει καθόλου από το παρελθόν, να μου πείτε εδώ προ ημερών μας είπε ότι έπρεπε ο ίδιος να είχε κλείσει τις τράπεζες (το 2015) από την πρώτη μέρα. Β. Το κυριότερον ότι ο Τσίπρας ξέρει να βρίζει και να επιτίθεται πολύ καλύτερα από τον Νίκο μας Ανδρουλάκη, οπότε αν πάνε στο ίδιο γήπεδο την αντιπαράθεση θα τον ισοπεδώσει. Γι’ αυτό και οι δημοσκόποι από τα ποιοτικά τον οσμίζονται για δεύτερο, αν και εγώ νομίζω ότι είναι νωρίς.
Τα καλά νέα του Μυλωνάκη
-Το Σάββατο ήρθαν τα πρώτα καλά νέα για τον Γιώργο Μυλωνάκη, έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες. Ο Γιώργος αντιδρά πλέον, αντελήφθη τον Μητσοτάκη που τον επισκέφτηκε και προχθές και χθες και όλοι ελπίζουν στο καλύτερο. Ευχές!
Εθνική: Ο CEO της Allianz στο Μέγαρο Καρατζά, οι εγγυητικές και ο νέος στόχος για εξαγορά ευρωπαϊκής τράπεζας
-Τρία χρόνια μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital και 5 μήνες μετά την εξαγορά της από την Piraeus έναντι 600 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ετοιμάζεται να ανοίξει πάλι το κεφάλαιο τραπεζοασφάλειες, με νέα δυναμική. Θα ανακοινώσει την εξαγορά του 30% της Allianz η οποία για 7η διαδοχική χρονιά αποτελεί το ισχυρότερο ασφαλιστικό brand στον πλανήτη, με παρουσία σε 70+ χώρες και 125 εκατ. πελάτες. Οι πηγές στην Εθνική μιλούν για ένα σοβαρό και πολύπλευρο deal που προσθέτει αξία στους μετόχους. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι ανακοινώσεις για τη συμφωνία με την Allianz θα γίνουν πιθανότατα μέχρι τα αποτελέσματα τριμήνου της τράπεζας, που θα ανακοινωθούν την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου και το τίμημα για την απόκτηση του 30% της Allianz Ελλάδος ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ. Η γερμανική Ασφαλιστική θα παράγει και θα διαχειρίζεται τα προϊόντα, η Εθνική θα τα διανέμει μέσω του μεγάλου δικτύου της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν είναι ένα deal που στέκεται μόνον στις τραπεζοασφάλειες, καθώς περιλαμβάνει και ένα σωρό άλλα ζητήματα, όπως εγγυητικές επιστολές, συστήματα και άλλα πολλά. Η συμφωνία επιτεύχθηκε σε κορυφαίο επίπεδο αν λάβουμε υπόψη πως στο διάστημα των διαπραγματεύσεων τρεις φορές ο CEO της μητρικής Allianz πέρασε τις πύλες στο Μέγαρο Καρατζά. Οι συνομιλίες Εθνικής-Allianz τράβηξαν σε μάκρος επειδή αφενός υπήρχαν διαφορές στην αποτίμηση και αφετέρου η Εθνική ήθελε χρόνο να οργανώσει τη διαχείριση στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς δεν διέθετε υποδομή, αφού τις εργασίες αυτές έκανε η Εθνική Ασφαλιστική. Επιπλέον πηγές από την πλευρά της Αllianz αναφέρουν πως η Ασφαλιστική άλλα περίμενε και άλλα βρήκε στην ελληνική αγορά. Στην αγορά μάλιστα φημολογείται πως οι διευθυντές της Allianz στην Ελλάδα έλαβαν μειωμένο bonus έναντι του περσινού, επειδή δεν επιτεύχθηκαν πλήρως οι στόχοι που είχαν τεθεί. Οι διαπραγματεύσεις με την ΕΤΕ είχαν ξεκινήσει πέρυσι το Φθινόπωρο με πρωτοβουλία της Allianz, η οποία επιδίωκε με επιμονή (προφανώς λόγω των παραπάνω) σύμπραξη με ελληνική τράπεζα. Κάποια στιγμή παρενέβη η NN Hellas, αλλά η Εθνική δεν ήθελε έναν εταίρο αποκλειστικά σε ασφάλειες Ζωής. Η Allianz καλύπτει και τους δύο κλάδους, Ζωή και Ζημίες, χωρίς να χρειάζεται η τράπεζα μια δεύτερη συνεργασία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μόλις κλείσει το Ασφαλιστικό deal η Εθνική έχει βάλει στο στόχαστρο εξαγορά ευρωπαϊκής τράπεζας και κατόπιν μια τραπεζική άδεια στη Σαουδική Αραβία.
Το μυστικό (και αόρατο) meeting στην Τράπεζα της Ελλάδος
-Στην Τράπεζα της Ελλάδος χθες έψαχναν να βρουν πότε έγινε η περίφημη συνάντηση που “αποκάλυπτε” κυριακάτικη εφημερίδα μεταξύ του Γιάννη Στουρνάρα και των Άκη Σκέρτσου, Θανάση Κοντογιώργη και Άλεξ Πατέλη. Έψαξαν ημερολόγια, λίστες επισκεπτών, κάμερες, μέχρι και ποιος μπήκε για καφέ — τίποτα. Σε μια φάση λέγεται ότι επιστρατεύτηκε μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη για να διασταυρώσει δεδομένα και να βρει έστω ένα ίχνος. Το αποτέλεσμα; Απόλυτο κενό. Ούτε timestamp, ούτε καταγραφή, ούτε μια φωτογραφία της προκοπής. Κάποιοι μάλιστα άρχισαν να αναρωτιούνται μήπως η συνάντηση έγινε σε… παράλληλο σύμπαν ή σε κάποιο draft που ξέφυγε πριν ολοκληρωθεί το σενάριο. Γιατί όταν δεν βρίσκεις τίποτα σε τόσα επίπεδα ελέγχου, ή μιλάμε για το πιο αόρατο meeting στην Ιστορία ή για κάτι που απλώς δεν συνέβη ποτέ. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τέτοιου τύπου “αποκαλύψεις”. Θυμόμαστε όλοι το παλιότερο δημοσίευμα για επίσκεψη του Γιάννη Στουρνάρα στο σπίτι του αείμνηστου Κώστα Σημίτη. Μετά τη διάψευση, καμία συστολή: νέο πρωτοσέλιδο για να διευκρινιστεί ότι τελικά δεν έγινε συνάντηση… αλλά υπήρξε επικοινωνία μέσω “κόκκινου” τηλεφώνου. Από το τραπέζι, κατευθείαν στη γραμμή. Είναι και αυτό μια κάποια πρόοδος. Οπότε μάλλον δεν είναι θέμα στοιχείων ή ερευνών. Είναι απλώς φαντασιώσεις με γεύματα και συναντήσεις.
Τράπεζα Πειραιώς: Ναι στην ανάπτυξη, προσοχή στα κεφάλαια
-Η πιστωτική επέκταση ήταν το focus των αποτελεσμάτων τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1,3 δισ. ευρώ, μια από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά, όπως σημείωνε με έμφαση η τράπεζα στα αποτελέσματά της. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές αρρυθμίες μοιραία οδήγησαν τους αναλυτές σε επίμονες ερωτήσεις για τα κεφάλαια της τράπεζας μιας και η πιστωτική επέκταση απαιτεί και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ειδικά σε μια περίοδο αστάθειας όπως η τρέχουσα. Αλλωστε μην ξεχνάμε πως πρόσφατα οι τραπεζίτες είχαν μια δύσκολη συνάντηση με τους εκπροσώπους του SSM (που είναι νέα πρόσωπα σε σχέση με το παρελθόν) για την πιστωτική επέκταση. Μπορεί ο ρυθμός ανάπτυξης των δανείων της Τρ. Πειραιώς να είναι εντυπωσιακός, όμως οι αναλυτές δεν απέφυγαν να ρωτήσουν κατά πόσον υπάρχουν ανησυχίες στο πλαίσιο των γεωπολιτικών ανακατατάξεων για ευάλωτους στην κρίση κλάδους. Έλαβαν από το CEO της τράπεζας Χρήστο Μεγάλου την απάντηση πως η τράπεζα παρακολουθεί στενά τα δανειακά χαρτοφυλάκια και ιδιαίτερα τα δάνεια του κλάδου φιλοξενίας. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές ανησυχίες για ακυρώσεις. Αντιθέτως, είπε ο Χ. Μεγάλου, μπορεί να επωφεληθεί ο ελληνικός τουρισμός από ακυρώσεις σε αγορές όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία. Βασικό πάντως σημείο ανησυχίας της JP Morgan είναι πως ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 12,6% διαμορφώθηκε ελαφρώς κάτω από τις εκτιμήσεις και βρίσκεται πλέον 40 μ.β. κάτω από τον στόχο που είναι 13% για το 2026 καθώς τα κέρδη απορροφώνται από ανάπτυξη και διανομές. Αντίστοιχη είναι και η επισήμανση που πραγματοποιεί και η Autonomous. Ο οίκος σημειώνει πως ο δείκτης 12,6% είναι χαμηλότερος από εκείνον του 4ου τριμήνου του 2025 (12,7%) αλλά και χαμηλότερος κατά 10 μονάδες βάσης από την εκτίμηση για δείκτη CET 1 το α’ τρίμηνο του έτους. Τα αρνητικά αποτελέσματα του trading που βρέθηκαν και αυτά σε επίπεδα χαμηλότερα (-€32 εκατ. έναντι -€4 εκατ. εκτίμησης) αποτέλεσαν αιχμή για ερωτήσεις από τους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τράπεζας. Πάνω στο θέμα αυτό ο CFO Θεόδωρος Γναρδέλης, που αυτή τη φορά είχε το βάρος της παρουσίασης, είπε πως αυτό αντισταθμίζεται πλήρως μέσα στο δεύτερο τρίμηνο.
Το τέλος του παράλογου ανατοκισμού
-Είναι μια καθυστερημένη αλλά ουσιαστική, δίκαιη και εξαιρετικά χρήσιμη παρέμβαση, σ’ ένα παράλογο καθεστώς. Για δεκαετίες ολόκληρες, ο ανατοκισμός λειτουργούσε ως μηχανισμός παγίδευσης του Έλληνα δανειολήπτη. Ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ, αν καταστεί «κόκκινο», μπορεί μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε οφειλή 25.000 ή 30.000 ευρώ χωρίς ο δανειολήπτης να έχει αντλήσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης (σε διαβούλευση εντός Μαΐου), υλοποιεί μια κοινοτική Οδηγία και βάζει οροφή στο συνολικό ύψος κάθε οφειλής. Από +30% έως +50% επί του αρχικού κεφαλαίου. Πρακτικά, αν κάποιος δανείστηκε 10.000 ευρώ, δεν θα χρωστά ποτέ πάνω από 13.000 έως 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από πόσο καιρό δεν πληρώνει τις δόσεις του. Η ρύθμιση καλύπτει καταναλωτικά δάνεια και κάρτες έως 100.000 ευρώ. Η σημασία της ένταξης των καρτών είναι κρίσιμη: τα επιτόκιά τους κυμαίνονται από 15,5% έως 20%, με αποτέλεσμα ακόμα και συνεπείς δανειολήπτες που καταβάλουν μόνο την ελάχιστη δόση να μην μπορούν να δουν το υπόλοιπό τους να μειώνεται ουσιαστικά. Το συνολικό υπόλοιπο σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια ανέρχεται σε 8,53 δισ. ευρώ. Από αυτά, 2,26 δισ. αφορούν αποκλειστικά πιστωτικές κάρτες. Η ρύθμιση δεν κοστίζει στις τράπεζες, απελευθερώνει όμως τους δανειολήπτες. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία CCD2 (2023/2225), που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Νοέμβριο του 2026 βάζει το πλαίσιο. Στη Γαλλία αλλά και στην Ιταλία, είναι η κεντρική τράπεζα που ορίζει 3μηνιαία ανώτατα επιτόκια («taux d'usure») για κάθε κατηγορία δανείου, με βάση τον μέσο όρο της αγοράς, πολλαπλασιασμένο επί 1,33. Στην Ισπανία, πριν από 2 μήνες, η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που θέτει για πρώτη φορά σκληρό πλαφόν στο συνολικό APR. Στη Γερμανία, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, μια σύμβαση καταναλωτικού δανείου είναι άκυρη εάν το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο υπερβαίνει το διπλάσιο του συγκρίσιμου επιτοκίου αγοράς ή το ξεπερνά κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτους όρους.
Ο Καραμολέγκος, η Βιολάντα και οι πατέντες
-Γράφαμε πριν από λίγες ημέρες για ένα deal που μπορεί να γεννηθεί μέσα στις στάχτες καθώς η Καραμολέγκος συνεχίζει να εξετάζει την περίπτωση Βιολάντα. Δεν είναι απλό, ούτε εύκολο και συνεπώς δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάποια εξέλιξη. Πάντως, όσοι έχουν εικόνα, λένε πως έχει ελπίδες να επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία που άλλωστε θα είναι σωτήριο και για την περιοχή, καθώς από τις 26 Ιανουαρίου 2026 που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα και έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες, η μονάδα παραμένει κλειστή και ο ιδιοκτήτης είναι προφυλακισμένος. Υπάρχουν σοβαρές νομικές και τεχνικές προκλήσεις για να έχουμε κάποια συμφωνία, ο Καραμολέγκος ενδιαφέρεται να επεκταθεί στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα έχει πατέντες που αφορούν την παραγωγή κατοχυρωμένες στο όνομά του. Αν το κουβάρι αυτό ξεδιαλύνεται...
Aktor: EBIDTA στα 550 - 600 εκατ. Με μοχλό ανάπτυξης τις συμφωνίες LNG
-Ρεαλιστικότερες παραδοχές και ανακατομή βαρών είναι οι βασικοί άξονες του αναθεωρημένου guidance που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο Όμιλος αναμένει κύκλο εργασιών 4,5-5,5 δισ. ευρώ, EBITDA 550-600 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 190-220 εκατ. ευρώ. Ο κατασκευαστικός κλάδος προβλέπεται να φτάσει τα 2,6 δισ. ευρώ τζίρο, ενώ ο ενεργειακός τομέας, ειδικά το LNG, αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης με μακροχρόνιες συμφωνίες και προβλεπόμενα έσοδα 1,6-2,5 δισ. ευρώ μετά το 2030. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξελίσσονται ταχύτερα του αναμενομένου, επιτυγχάνοντας ήδη το 50% του στόχου του 2030.
Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τις εισηγμένες εταιρείες
-Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ολοκληρώθηκε η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την περυσινή χρήση. Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η BETA Securities αποτύπωσαν πως το 2025 ήταν η καλύτερη χρήση όλων των εποχών για τις εισηγμένες εταιρείες, με ρεκόρ λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, με το 84% του συνόλου των εταιρειών να εμφανίζουν κέρδη. Οι μέτοχοι ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα καθώς τα μερίσματα που θα διανεμηθούν ξεπερνούν τα 6,1 δισ. ευρώ για πρώτη φορά. Όσο για το 2026, η χρονιά θα είναι πολύ απαιτητική, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
Ενα φορτηγό μπούκαρε (μεταμεσονύκτιες ώρες) στο Χρηματιστήριο
-Στην αγορά φοβούνται για τη συνέχεια διότι το πεδίο των εισηγμένων που επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από την απότοκο του πολέμου στη Μ. Ανατολή και τις επιπτώσεις διεθνώς παραμένει ευρύ και όλοι ελπίζουν πως το ατύχημα από τη σύγκρουση θα είναι διαχειρίσιμο. Μιλώντας για ατύχημα, ένα τέτοιο συνέβη σχετικά πρόσφατα στο κτήριο του Χρηματιστηρίου στη Λ. Αθηνών. Αν περάσετε από τη Λ. Αθηνών θα παρατηρήσετε άλλωστε τις λαμαρίνες που εν είδει προσωρινής περίφραξης έχουν τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτηρίου μέχρι να γίνουν οι επισκευές. Το ατύχημα συνέβη τις πολύ πρωινές ώρες, όταν ένα φορτηγό ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω στην πύλη του κτηρίου γκρεμίζοντας την (θηριώδη) καγκελόπορτα. Ευτυχώς από θαύμα γλίτωσε ο φύλακας που βρισκόταν στο κουβούκλιο έξω από την πύλη.
Οι γεωπολιτικές πιέσεις στις αερομεταφορές και το ράλι των διυλιστηρίων
-Η πρόσφατη εικόνα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναδεικνύει μια κλασική «άσκηση ισορροπίας» που πυροδοτείται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος, δημιουργώντας δύο εκ διαμέτρου αντίθετα στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά, οι μετοχές της Aegean και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) δέχονται ισχυρές πιέσεις, ενώ από την άλλη, τα διυλιστήρια Motor Oil και HELLENiQ ENERGY επωφελούνται από τη συγκυρία. Η Aegean μετρά τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες της τάξης του 11,5%, φτάνοντας στα 11,15 ευρώ που αποτελούν αρνητικό ρεκόρ 13 μηνών. Επταήμερο καθοδικό σερί για τον ΔΑΑ, ο οποίος από τις παρυφές των 11 ευρώ οπισθοχώρησε στα 9,71 ευρώ και σε χαμηλό 10 μηνών. Στον αντίποδα, η Motor Oil «τρέχει» ένα τετραήμερο ανοδικό σερί που την έχει επαναφέρει στα 38 ευρώ και κοντά στα ιστορικά υψηλά της. Αντίστοιχα, η HELLENiQ ENERGY μετρά δύο διαδοχικές ανόδους και «βλέπει» ξανά με αξιώσεις το ορόσημο των 10 ευρώ. Η πτωτική αντίδραση του κλάδου των αερομεταφορών συνδέεται άμεσα με τον φόβο για τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μεταφράζεται σε άμεση αύξηση του λειτουργικού κόστους μέσω των καυσίμων, ενώ η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εγείρει ανησυχίες για την τουριστική κίνηση. Οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις φοβούμενοι μια πιθανή κάμψη των διεθνών αφίξεων αν η ένταση κλιμακωθεί περαιτέρω. Τα διυλιστήρια λειτουργούν ως φυσικά «αντίβαρα» στην κρίση. Η άνοδος του αργού πετρελαίου ενισχύει τα περιθώρια διύλισης και την αξία των αποθεμάτων τους, καθιστώντας τες ελκυστικά καταφύγια για τα κεφάλαια που αποσύρονται από πιο εκτεθειμένους κλάδους. Επιπλέον, η αγορά τιμολογεί την ικανότητα των διυλιστηρίων να παράγουν ισχυρές ταμειακές ροές σε περιβάλλον υψηλών τιμών. Πρόκειται για μια τυπική μετακίνηση ρευστότητας από τους «καταναλωτές» ενέργειας (αερομεταφορές) προς τους «παραγωγούς» (διυλιστήρια).
Λουκέτα και ευκαιρίες
-Κι επειδή ήρθε η κουβέντα για τις αεροπορικές εταιρείες να αναφέρουμε πως μόλις πριν από πέντε ημέρες ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, μιλώντας στο συνέδριο της Norges Bank Investment Management στο Όσλο, είχε εκτιμήσει πως εάν οι τιμές των καυσίμων δεν υποχωρήσουν λόγω του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, τότε θα έχουμε «πραγματικές καταρρεύσεις» σε αεροπορικές εταιρείες. Ελάχιστα 24ωρα μετά η Spirit Airlines στις ΗΠΑ, που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οδηγήθηκε σε οριστική παύση λειτουργίας μετά και το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για χρηματοδότηση διάσωσης περίπου 500 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία, ήδη επιβαρυμένη από υψηλό κόστος καυσίμων, έντονο ανταγωνισμό και ασθενές επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλού κόστους, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη των πιστωτών της. Στα αμερικανικά αεροδρόμια οι φωτεινοί πίνακες γέμισαν με κόκκινες ενδείξεις ακύρωσης πτήσεων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε blog post που δημοσιεύτηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από την κατάρρευση της Spirit, είχε ήδη περιγράψει την κατάσταση: «Οι διαταραχές στη ναυτιλία και στις αεροπορικές μεταφορές επιβραδύνουν το εμπόριο, ανεβάζουν το κόστος στις αλυσίδες εφοδιασμού και πλήττουν σκληρότερα τις οικονομίες που εξαρτώνται από τον τουρισμό και τις εισαγωγές. Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος. Οι πολιτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δικτύων μεταφορών είναι πλέον κρίσιμες για την ανάπτυξη και την προστασία των πολιτών...». Ο Ο’Λίρι έχει προβλέψει πως ευρωπαϊκές low cost εταιρείες όπως η Wizz Air και η Air Baltic τους επόμενους μήνες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Αντίθετα, οι πιο αποδοτικοί και κεφαλαιακά ισχυροί παίκτες στις αερομεταφορές θα βρουν ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης καθώς ο ανταγωνισμός θα μειωθεί. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τις αγορές είναι πόσες ακόμα επιχειρήσεις, σε αεροπορία, ναυτιλία, logistics, τουρισμό, κρατιούνται με δυσκολία όρθιες περιμένοντας μια ομαλοποίηση στην αγορά καυσίμων;
ΟΤΕ: Παντός καιρού πάνω από τα 18 ευρώ
-Σήμα ισχυρής ανθεκτικότητας συνεχίζει να εκπέμπει η μετοχή του ΟΤΕ, η οποία έχει καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το «οχυρό» των 18 ευρώ για οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις. Η παραμονή του τίτλου σε αυτά τα επίπεδα, που αποτελούν υψηλά 18 ετών, υποδηλώνει ότι η αγορά έχει αλλάξει επίπεδο αξιολόγησης για τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του κυριαρχία. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται ενόψει της ερχόμενης Παρασκευής, 8 Μαΐου, οπότε και ο όμιλος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το α' τρίμηνο του 2026. Η διοίκηση του ΟΤΕ προβλέπει αύξηση 3% στα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDAaL για το σύνολο του 2026. Συνεχίζεται, δε, η έμφαση στις επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών (FTTH), η οποία αναμένεται να υποστηρίξει τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, που κατέγραψαν άνοδο 2,6% στο δ' τρίμηνο του 2025. Μετά την αύξηση του μερίσματος κατά 22% το προηγούμενο έτος, η αγορά αναμένει διατήρηση της ισχυρής επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, βασισμένη στην αύξηση των εσόδων. Η σταθεροποίηση πάνω από τα 18 ευρώ λειτουργεί ως εφαλτήριο για μια πιθανή νέα ανοδική κίνηση, εφόσον τα οικονομικά μεγέθη συνοδευτούν από θετικό guidance για το υπόλοιπο του έτους και λεπτομέρειες για τη συνέχεια της γενναιόδωρης πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων (μερίσματα και buybacks). Υπενθυμίζεται ότι υψηλό έτους για τη μετοχή είναι τα 18,3 ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο εντοπίζεται στον Ιούνιο του 2008.
Διδάκτωρ του ΠΑΠΕΙ ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
-Σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγορεύεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ENSOFI, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η τιμητική διάκριση από το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έρχεται να αναγνωρίσει τη συμβολή του στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού, έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με έντονο αποτύπωμα σε επενδύσεις και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη, καθώς η αναγόρευση συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος συνεχίζει να «χτίζει» παρουσία στον χώρο, με πιο πρόσφατο βήμα την έναρξη λειτουργίας του “The Ilisian”.
Οι Ελληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν 242 νέα πλοία
-Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο παρασκήνιο της ελληνικής ναυτιλίας, με τους Έλληνες εφοπλιστές να κινούνται δυναμικά τόσο στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων όσο και στις πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανανέωσης του στόλου. Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, ξεχωρίζει η απόκτηση των AFRAMAX STI PARK και STI SLOANE (109.999 dwt, 2014), τα οποία πέρασαν σε ελληνικά συμφέροντα έναντι περίπου 65 εκατ. δολαρίων το καθένα. Παράλληλα, η Silk Searoad Maritime συνδέεται με την αγορά του SUEZMAX FRONT IDUN (156.657 dwt, 2015) στα 70 εκατ. δολάρια, ενώ η Eurotankers απέκτησε το AFRAMAX PUSAKA BORNEO (2018) έναντι 78 εκατ. δολαρίων. Στα φορτηγά πλοία, η Blue Seas Shipping φέρεται να προχώρησε στην αγορά του KAMSARMAX ELWAY (2012), ενώ αποκτήθηκαν και τα HONCHO (2011) και KS GRACE (2014), δείχνοντας τη σταθερή παρουσία ελληνικών κεφαλαίων στον κλάδο του dry bulk. Στην αντίπερα όχθη, ελληνικά συμφέροντα προχώρησαν στην πώληση του ALEXANDROS PETRAKIS (2008) σε Κινέζους αγοραστές έναντι 13,38 εκατ. δολαρίων, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη γενικότερη αναδιάρθρωση του στόλου. Τα συνολικά στοιχεία της αγοράς επιβεβαιώνουν την τάση: μέσα σε έναν χρόνο, η Ελλάδα κατέγραψε 242 νέες παραγγελίες πλοίων, 217 αγορές μεταχειρισμένων και 323 πωλήσεις, αριθμοί που αποτυπώνουν συνεχή ανανέωση και επανατοποθέτηση. Την ίδια ώρα, έντονη είναι η δραστηριότητα στα νεότευκτα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η Costamare παρήγγειλε 12 πλοία 9.200 teu στην Κίνα, ενώ η M Maritime προχώρησε σε δύο παραγγελίες στη Νότια Κορέα και η Euroseas σε δύο ακόμη πλοία στην Κίνα. Σύμφωνα με ναυτιλιακούς κύκλους, οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν ιδιαίτερα ευέλικτοι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς και επενδύοντας σε πιο σύγχρονα και αποδοτικά πλοία, διατηρώντας την ισχυρή θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς.
Costamare: Τα 6 δισ. δολάρια που δείχνουν τη νέα στρατηγική στη ναυτιλία
-Η Costamare, συμφερόντων με επικεφαλής τον Κωστή Κωνσταντακόπουλο, τα τελευταία χρόνια χτίζει ένα μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στη σταθερότητα και λιγότερο στις συγκυρίες της αγοράς. Η εισηγμένη στην αμερικανική κεφαλαιαγορά, έχει πλέον εξασφαλίσει συμβασιοποιημένα έσοδα που ξεπερνούν τα 6 δισ. δολάρια, μέσα από ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων ναυλώσεων με ισχυρούς διεθνείς αντισυμβαλλομένους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η COSCO Shipping. Οι συμφωνίες για 16 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με διάρκεια έως και 15 χρόνια δείχνουν ξεκάθαρα την επιλογή της εταιρείας να «κλειδώσει» έσοδα σε βάθος χρόνου. Το στοιχείο που σχολιάζεται έντονα στην αγορά δεν είναι μόνο το ύψος των συμβολαίων, αλλά η φιλοσοφία πίσω από αυτά. Η Costamare απομακρύνεται από την κλασική λογική της κυκλικότητας της ναυλαγοράς και να υιοθετεί ένα πιο προβλέψιμο, σχεδόν επενδυτικού τύπου μοντέλο διαχείρισης στόλου. Ναυτιλιακοί αναλυτές σημειώνουν ότι η στρατηγική αυτή μειώνει την έκθεση σε διακυμάνσεις των ναύλων και ενισχύει τη δυνατότητα σταθερών ταμειακών ροών, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες. Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη ρευστότητα της εταιρείας συνοδεύεται από αύξηση μερίσματος, κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.
Seanergy: Με το βλέμμα στη νέα γενιά ναυτικών
-Σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία αναζητά σταθερά νέα στελέχη, η Seanergy Maritime Holdings προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών της, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στον κλάδο. Η εταιρεία, εισηγμένη στο NASDAQ με επικεφαλής τον Σταμάτη Τσαντάνη, αύξησε το συνολικό ποσό των υποτροφιών κατά 20.000 ευρώ, φτάνοντας πλέον τις 100.000 ευρώ. Οι υποτροφίες κατευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ προβλέπεται και μία υποτροφία για σπουδές στο Bayes Business School, ένα από τα γνωστά ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου η ναυτιλιακή αγορά αντιμετωπίζει έντονη ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, της πράσινης μετάβασης και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των διεθνών μεταφορών. Ναυτιλιακοί κύκλοι σχολιάζουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν μόνο κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και στρατηγική σημασία, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών της ναυτιλίας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η επένδυση στους νέους αποτελεί επένδυση στη βιωσιμότητα του ίδιου του κλάδου.
Digital Lab του Αλαφούζου
-Μια νέα εταιρεία προέκυψε την τελευταία ημέρα του Απριλίου στα… λημέρια του Σκάι στο Ν. Φάληρο. Έχει την επωνυμία «The Digital Innovation LabΜονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και σκοπό το περιεχόμενο δικτυακών πυλών, τις δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, τις υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής, την πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο κ.ά. Η έδρα της εταιρείας είναι βέβαια στο «στρατηγείο» του Σκάι επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 500.000 ευρώ που το κατέβαλε σε μετρητά ο Γιάννης Αλαφούζος. Περαιτέρω, η εταιρεία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν ο Γιάννης Αλαφούζος ως Πρόεδρος, ο («φρέσκος» στο Φάληρο, πρώην CEO του Υπερταμείου) Γρηγόρης Δημητριάδης ως Διευθύνων Σύμβουλος και η Δήμητρα Κοντογώγου ως μέλος.
Το νέο «χτύπημα» της Premia
-Την περασμένη εβδομάδα η Premia Properties A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση 34 ακινήτων διαφόρων χρήσεων (κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες) από το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας, συνολικής αξίας 49 εκατ., με σκοπό την εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τη στρατηγική της. Πριν από έναν μήνα, στις αρχές Απριλίου, η Premia προχώρησε στην έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ για το οποίο υπήρξε υπερκάλυψη κατά 1,4 φορές, με αποτέλεσμα το ετήσιο κουπόνι να διαμορφωθεί σε 4,1%. Έτσι, η εισηγμένη εξασφαλίζει σταθερό κόστος δανεισμού για τα επόμενα επτά χρόνια, αποφεύγοντας τυχόν έντονες διακυμάνσεις. Την Πέμπτη 30 Απριλίου είχαμε ένα ακόμη «χτύπημα» από πλευράς της Premia, συμφερόντων των αδελφών Γεωργιάδη, με την ίδρυση της νέας εταιρείας με την επωνυμία «PREMIA HOTELinvest», με… εντυπωσιακό αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καθότι ανέρχεται σε 60.500.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ καθεμιάς. Τώρα, ο σκοπός της νέας εταιρείας που εδρεύει στα κεντρικά της Premia επί της Β. Σοφίας, περιλαμβάνει πολλά και διάφορα. Καταρχάς, τη «συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους συμμετοχών, αγοράς, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ανάληψης ή/και εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, προμηθειών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων». Έπειτα την «ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή», την «απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και την ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων». Από τις πολλές ακόμη δραστηριότητες ξεχωρίζω την «απόκτηση συμμετοχών, ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων». Υπάρχουν, πάντως, φιλόδοξα σχέδια…
Η εκδίκηση των εταιρειών λογισμικού
-Για μήνες, η Wall Street έγραφε σχεδόν καθημερινά τη νεκρολογία των εταιρειών λογισμικού. Το βασικό επιχείρημα όλων των αναλυτών ήταν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κατασπαράξει αυτόν τον κλάδο συνολικά. Οι χρήστες θα αντικαθιστούσαν τα ακριβά προγράμματα λογισμικού με AI agents. Μετοχές όπως η Atlassian είχαν χάσει πάνω από -45% μέσα στο 2026, αντανακλώντας αυτόν τον φόβο. Παραμονή Πρωτομαγιάς, ο φόβος αυτός διαλύθηκε. Η Atlassian ανακοίνωσε έσοδα 1,79 δισ. δολαρίων για το 3ο τρίμηνο του 2026, αύξηση +32% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,75 δολ., έναντι εκτίμησης αναλυτών για 1,32 δολ. Το μήνυμα που εξέπεμψε η εταιρεία ήταν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μειώνει τις θέσεις χρηστών. Αντίθετα, οι πελάτες που χρησιμοποιούν το AI εργαλείο Rovo αυξάνουν τα έσοδά τους με διπλό ρυθμό σε σχέση με αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Η μετοχή εκτοξεύτηκε +29% σε μία μόνο συνεδρίαση, παρασύροντας ανοδικά τις μετοχές των Salesforce (+4,1%) και Oracle (+6,5%). Η εκτίμηση πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταστήσει περιττές τις εταιρείες τεχνολογίας παραγνωρίζει ένα βασικό δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλατφόρμες για να οργανώσουν και να διανείμουν τα AI εργαλεία. Ο δείκτης S&P 500 ανέβηκε +0,3% και ο Nasdaq +0,9%, ακόμη και με την πλειοψηφία των μετοχών του δείκτη να υποχωρεί. Ο τεχνολογικός κλάδος μόνος του κράτησε το θετικό πρόσημο των δεικτών. Αναμένεται με ενδιαφέρον η συνέχεια.
Το Αμερικανικό Δημόσιο Χρέος αυξάνεται $87.000 το δευτερόλεπτο
-Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάρτιο του 2026, το χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 39 τρισ. δολάρια. Πριν από μόλις 5 μήνες είχε σπάσει το ρεκόρ των $38 τρισ. Με αυτόν τον ρυθμό δηλαδή 1 τρισ. δολάρια κάθε 146 ημέρες, δηλαδή 7,6 δισ. δολάρια την ημέρα, 315 εκατ. την ώρα, 87.000 δολάρια το δευτερόλεπτο, η Αμερική τυπώνει δολάρια αλλά βυθίζεται στο Χρέος. Πραγματικά τρομακτικό το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του Χρέους. Οι τόκοι του δημόσιου χρέους έφτασαν το 2025 το 1,2 τρισ. δολάρια, σχεδόν τριπλάσιοι σε σχέση με το 2020. Οι τόκοι ξεχωρίζουν ως η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, μετά την Κοινωνική Ασφάλιση. Πρακτικά, οι ΗΠΑ ξοδεύουν για τόκους περισσότερα από όσα δαπανούν για την Άμυνα ή την Παιδεία. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι το Αμερικανικό Χρέος θα φτάσει το 159% του ΑΕΠ μέχρι το 2055. Κανείς δεν μιλά πλέον για εξόφληση. Οι συζητήσεις αφορούν τη «βιωσιμότητα» αυτού του Χρέους. Οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να τυπώνουν το δικό τους χρήμα, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη φυσική της λογιστικής. Το Χρέος πνίγει την οικονομία.
Ένα εκατομμύριο ριάλ για ένα καρβέλι ψωμί
-Το Ιράν αντιστέκεται, κερδίζει χρόνο αλλά χάνει δυνάμεις στο εσωτερικό του. Πριν από έναν χρόνο, ένα δολάριο αγόραζε 811.000 ιρανικά ριάλ. Σήμερα χρειάζονται 1,9 εκατ. ριάλ για 1 δολάριο. Ο πληθωρισμός στο Ιράν τρέχει με ρυθμό 53,7%, ο υψηλότερος από το 1943, διπλασιάζοντας το κόστος της καθημερινότητας σε λιγότερο από έναν χρόνο. Το κοτόπουλο ακρίβυνε +75% μέσα σε έναν μήνα, το βοδινό +68%, τα γαλακτοκομικά έως +50%. Ο ναυτικός αποκλεισμός της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ κόβει την εξαγωγή πετρελαίου, την κύρια πηγή συναλλάγματος του Ιράν. Το εμπόριο ανάμεσα στην Κίνα και το Ιράν κατέρρευσε -50% τους τελευταίους δύο μήνες ενώ τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα του πολέμου, η μείωση έφτασε το 80%. Ακόμα και η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, περιόρισε τις αγορές λόγω πίεσης στα δικά της διυλιστήρια. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στο Ιράν χάνουν ξαφνικά τη δουλειά τους αφού τα εργοστάσια δεν έχουν πρώτη ύλη για παραγωγή. Για τα 90 εκατομμύρια Ιρανούς, το ψωμί, το φάρμακο, το ηλεκτρικό ρεύμα θεωρούνται πολυτέλεια.
Πηγή: newmoney.gr
