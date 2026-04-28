Η νέα δυναστεία των Ray-Ban: To deal των €10 δισ. που κάνει τον Λεονάρντο Μαρία ντελ Βέκιο κυρίαρχο της EssilorLuxottica
Ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο εδραιώνει τον έλεγχό του στην οικογενειακή αυτοκρατορία της EssilorLuxottica, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη διαδοχή ενός από τα ισχυρότερα επιχειρηματικά brands της Ευρώπης
Στον κόσμο των ιταλικών επιχειρηματικών δυναστειών, όπου η κληρονομιά συχνά μετατρέπεται σε πεδίο σιωπηλών συγκρούσεων εξουσίας, ο Λεονάρντο Μαρία ντελ Βέκιο φαίνεται πως έκανε το αποφασιστικό βήμα για να γίνει κυρίαρχος της οικογενειακής αυτοκρατορίας πίσω από τα Ray-Ban και την EssilorLuxottica.
Ο νεότερος γιος του αείμνηστου Λεονάρντο ντελ Βέκιο φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά των ποσοστών δύο αδελφών του, σε ένα deal που αποτιμάται κοντά στα 10 δισ. ευρώ και αναμένεται να του δώσει ποσοστό 37,5% στην οικογενειακή holding Delfin.
Η συμφωνία εγκρίθηκε, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, από την πλειοψηφία των μετόχων της Delfin κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης τη Δευτέρα. Για μήνες, ο Λεονάρντο Μαρία διαπραγματευόταν με τα μέλη της οικογένειας, ενώ παράλληλα αναζητούσε τη χρηματοδότηση που θα του επέτρεπε να αποκτήσει το συνολικό 25% που κατέχουν τα αδέλφια του Λούκα ντελ Βέκιο και Πάολα ντελ Βέκιο.
