Από το redesign στην επόμενη φάση: η στρατηγική της Natech πίσω από τη Snappi
Το νέο app της ψηφιακής τράπεζας αποτυπώνει τη στρατηγική της ελληνικής fintech για AI-first ανάπτυξη, ταχεία εξέλιξη προϊόντων και διεθνή επέκταση
Η πρόσφατη παρουσίαση της πλήρως ανανεωμένης εφαρμογής της Snappi αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της στρατηγικής που εφαρμόζει η Natech, η ελληνική fintech εταιρεία που τα τελευταία χρόνια επανατοποθετεί τον ρόλο της τεχνολογίας στο τραπεζικό σύστημα.
Η Snappi, η ψηφιακή τράπεζα που δημιούργησε η Natech με τη Πειραιώς, λειτουργεί ως ένα πλήρως αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα . Η φιλοσοφία της τράπεζας είναι mobile-first και αποτελεί και φυτώριο καινοτομίας για μελλοντικές τεχνολογικές και προϊοντικές υλοποιήσεις. Στοχεύοντας στην Ευρωπαϊκή αγορά τόσο των τελικών καταναλωτών όσων και των επιχειρήσεων – συνεργατών μέσω του Embedded Finance και Banking-as-a-Service (BaaS), η Snappi αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ταχύτητας και ευελιξίας στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο banking.
Η νέα έκδοση της εφαρμογής που παρουσιάστηκε τέλος Μαρτίου, έρχεται να ενισχύσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, εισάγοντας έναν συνολικό επανασχεδιασμό της εμπειρίας χρήστη, με εμφανείς επιρροές από consumer apps, φέρνοντας το fintech πιο κοντά στους νέους και τις ανάγκες τους για απλότητα, ταχύτητα, ευελιξία και personalization. Ξεκινώντας από αισθητικές αλλαγές με νέα θέματα, χρώματα, διάταξη λειτουργιών αλλά και χρηστικές ενισχύσεις (όπως gesture-based χειρισμούς, προσαρμοσμένα layouts, και βελτιωμένα εργαλεία ανάλυσης) μέχρι ένα νέο AI Assistant, ένα εργαλείο συνομιλίας ενσωματωμένο στη συσκευή, αυτοματισμούς όπως η λειτουργία σάρωσης OCR και πολλά άλλα. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η έμφαση σε λειτουργίες διευκόλυνσης των χρηστών, όπως οι αυτόματες συμπληρώσεις πεδίων, η αυτόματη άντληση στοιχείων από παλαιότερες συναλλαγές, καθώς και δυνατότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να σαρώνουν έναν λογαριασμό ή μια κάρτα, καταργώντας την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης ή την υποχρεωτική ύπαρξη QR κωδικού.
Με την ενσωμάτωση της επόμενης γενιάς συστημάτων της Natech, ήρθε και η εντελώς νέα καθολική λειτουργία αναζήτησης όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή πληροφορία. Τέλος, για να γίνει η καθημερινή τραπεζική εμπειρία πιο ευχάριστη, η Snappi έχει επίσης ενσωματώσει παιχνίδια arcade, χρηματοοικονομικά κουίζ και gamified προκλήσεις, προσθέτοντας μια διαδραστική διάσταση στην τραπεζική εμπειρία.
