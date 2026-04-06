Πόσο έχει επηρεάσει τις κρατήσεις στα Airbnb η κρίση στη Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι προορισμοί στην Ελλάδα
Μεγάλες κερδισμένες οι Κυκλάδες, πτώση στην Αθήνα ειδικά στο β’ δεκαήμερο του Μαρτίου. Τι δείχνουν τα στοιχεία από την Hosthub
Η μεγάλη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει πλήξει την Ελλάδα – τουλάχιστον όχι σε επίπεδο κρατήσεων- όπως προκύπτει από τα δεδομένα αναλύσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ η Κύπρος, από την άλλη, αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση που απαιτεί άμεση αντίδραση. Κι αυτό γιατί η Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, στο +0,3% μέσα στο Μάρτιο του 2026 έναντι του Μαρτίου του 2025 ως προς τους ρυθμούς κρατήσεων στα λεγόμενα ‘’Airbnb’’, έστω και με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, ενώ η Κύπρος καταγράφει πτώση 27,3% στους ρυθμούς κρατήσεων.
Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα της Hosthub για τον Μάρτιο 2025 και 2026 «με στατιστικά σημαντικό δείγμα» για κάθε περιοχή όπως επισημαίνεται σχετικά από την έρευνα που αποτυπώνει στην πράξη την αντοχή του ελληνικού τουρισμού εν μέσω μιας ακόμη μεγάλης, διεθνούς κρίσης στη διάρκεια της τελευταίας επταετίας. Η γνωστή εταιρεία που βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να ανεβάσουν τα ακίνητά τους σε πολλαπλές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia κ.ά.) ανέλυσε τον ρυθμό κρατήσεων – δηλαδή το μέσο αριθμό νέων κρατήσεων ανά κατάλυμα για το σύνολο του δείγματος – για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και για 10 ελληνικές περιφέρειες, συγκρίνοντας τον Μάρτιο του 2026 με τον αντίστοιχο περσινό.
Στη μεγάλη εικόνα, όπως προκύπτει, «παρά τις ανησυχίες, οι ταξιδιώτες δεν ακύρωσαν ούτε ανέβαλαν τις κρατήσεις τους για Ελλάδα. Η χώρα φαίνεται να θεωρείται αρκετά απομακρυσμένη από τη σύγκρουση ώστε να μην επηρεάζεται η αντίληψη ασφάλειας», επισημαίνεται από την εταιρεία αντιπαραβάλλοντας την αγορά της Κύπρου που είναι η πιο πληγείσα και «τιμωρημένη» όπως χαρακτηρίζεται αγορά, με τους ταξιδιώτες να αποθαρρύνονται λόγω γεωγραφικής εγγύτητας με τη ζώνη σύγκρουσης, σε συνδυασμό με αρνητικά δημοσιεύματα.
