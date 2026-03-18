Ο Κ.Μ και τα μέτρα των Βρυξελλών, το «άλλο σύμπαν» και ο νέος γαμπρός του ΠΑΣΟΚ, πώς η Euroxx πήγε στην Optima, οι Αφοί Βαρβιτσιώτη στο real estate
Χαίρετε, ο πρόεδρος Τραμπ θα τελειώσει τον πόλεμο όποτε νομίζει (when he feels like it) λέει το περιβάλλον του δημοσίως
Και όλος ο πλανήτης εύχεται… να μην αργήσει γιατί το πράγμα μάλλον από εδώ και στο εξής και όσο συνεχίζεται θα γίνεται όλο και χειρότερο. Η παρατεταμένη κρίση που θα κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι σαφές ότι θα οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε πτώση, πιθανότατα σε ύφεση. Και θεωρητικά δεν το θέλει αυτό ο Τραμπ γιατί στο τέλος του έτους έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, τις οποίες και δεν θέλει να τις κάνει με ύφεση και ακρίβεια… Όπως γίνεται κατανοητό οι Ιρανοί δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερώσουν τα Στενά του Ορμούζ αν δεν πάρουν μία συνολική συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ. Εμείς παρακολουθούμε αν όχι με κομμένη την ανάσα, τουλάχιστον με έκδηλη ανησυχία, όπως όλη η Ευρώπη άλλωστε. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και μετά το Πάσχα, δηλαδή μπούμε στον Απρίλιο, είναι βέβαιον ότι ο τουρισμός θα έχει θέμα τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι, τις αφίξεις Μαΐου-Ιουνίου, αλλά και για την ολοκλήρωση των κλεισιμάτων.
Μέτρα για την κρίση
-Ακούγοντας χθες τον Κ.Μ στη συζήτηση που είχε στην εκδήλωση του Bloomberg για τα ενεργειακά, καταλαβαίνω ότι στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών θα προσέλθει αύριο με σαφή γραμμή για την αναγκαιότητα μέτρων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για τη διαταραχή στην αγορά ενέργειας. Προφανώς αυτό δεν το θέλουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γι' αυτό και η Σύνοδος της Πέμπτης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα. Την πρώτη γεύση την πήρε (και τη μετέφερε στο Μαξίμου) και ο Σταύρος Παπασταύρου στη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όπου κλασικά οι χώρες του Νότου ζήτησαν αμεσότερη παρέμβαση και πυροσβεστικά μέτρα για να μην ξαναζήσουμε το αρνητικό σκηνικό της ενεργειακής κρίσης του 2022, ενώ οι χώρες του Βορρά της Ευρώπης επέμεναν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να αξιολογήσουμε τις συνέπειες, ενδεχομένως στο τέλος της άνοιξης. Ζήσε, Μάη μου, δηλαδή... Η δική μου (ελληνική) πηγή στις Βρυξέλλες πάντως έχει την εντύπωση ότι σύντομα θα καμφθούν οι αντιρρήσεις των βορείων για μέτρα και ήδη συζητούνται διάφορα πακέτα, από ρήτρα διαφυγής στην Ενέργεια, έως κι άλλα όπως η τηλεργασία, οι δωρεάν μετακινήσεις στις δημόσιες μεταφορές προκειμένου να μη χρησιμοποιεί ο κόσμος το αυτοκίνητό του κ.λπ.
Ο Πιερρ και τα σενάρια
-Σας έγραφα χθες για τον Πιερρ που ολοκλήρωσε ένα διήμερο πυκνών επαφών στο Παρίσι. Πέρα από το συνέδριο της Euronext -για το οποίο γράφουμε πιο κάτω- το πιο ενδιαφέρον τετ-α-τετ ήταν με τον Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου και τέθηκαν επί τάπητος όλα τα σενάρια αντίδρασης στο σοκ που περνούν για μια ακόμη φορά οι αγορές. Ο Μπιρόλ πρωτοστάτησε στην απόφαση αποδέσμευσης αποθεμάτων από τις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι παγκόσμιες ανησυχίες για τον εφοδιασμό και για τις τιμές, ενώ ο Πιερρ θα αναχωρήσει την Πέμπτη για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα είναι μαζί με τον Μητσοτάκη.
Μάχη τιτάνων στη Βουλή
-Στα πεζά δικά μας, στη Βουλή εξελίσσεται η μάχη του ταξί. Ο Θύμιος και οι ταξιτζήδες έχουν πιάσει τους δρόμους, χθες έκαναν πορεία από τη Μάρνης μέχρι τη Βουλή και μάλιστα ο Θύμιος μπήκε και μέσα, όπου συναντήθηκε με την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη, θέτοντας τα αιτήματά του. Παρατηρητής της στήλης τον πέτυχε κλασικά να βρίζει τον υπουργό Κυρανάκη για το νομοσχέδιο που έφερε, αλλά τα ωραία θα γίνουν σήμερα στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο. Εκεί ο Θύμιος θα πάει για να τοποθετηθεί εις επήκοον του Κυρανάκη, για τον οποίον έχει βγει φυλλάδιο ότι είναι persona non grata για τα ταξί, όμως στην ακρόαση θα είναι επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Uber, αλλά και του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Προβλέπεται λοιπόν… μάχη τιτάνων.
Δήμας-ΒΟΑΚ
-Με δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης εκπνέει το καλοκαίρι, όλα τα υπουργεία κάνουν διορθώσεις της τελευταίας στιγμής για να μη χάσουν χρήματα που χρειάζονται για έργα. Αυτό έκανε και ο υπουργός Υποδομών Δήμας που ασχολείται πολύ με το θέμα του ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα να βγουν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης κατασκευαστικά έργα στα τρία τμήματα του οδικού άξονα, λόγω κατασκευαστικών δυσκολιών, όμως εντάχθηκαν αντ' αυτών στον σχεδιασμό τα έργα οδικής ασφάλειας, για να μη χαθούν τα χρήματα και η ευκαιρία.
ΠΑΣΟΚ-Χριστοδουλάκης
-Πάμε στα πασοκικά για λίγο, λοιπόν τώρα υπάρχει καινούργιος γαμπρός για αρχηγός, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος διαρρέει ότι πήρε το 1/3 σε συνέδρους και καλπάζει προς την αρχηγία της επόμενης ημέρας, όταν… πέσει σε ξέρα ο Ανδρουλάκης στις εκλογές. Στο μεταξύ ο Νίκος είναι… αγκαλιά με την ξέρα δύο χρόνια τώρα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έβγαλε λοιπόν χθες ο Χριστοδουλάκης μία ανάρτηση στην οποία γράφει «όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία». Την είδε και ο δήμαρχος Χαρούλης, χάρηκε και δήλωσε κι αυτός «με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ διευρύνεται. Στο Συνέδριο όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση». Και έτσι χάρηκαν όλοι μαζί που δεν θα γίνουν κυβέρνηση, λες και ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης λέει το αντίθετο ή λες και φτάσαμε στο βράδυ των εκλογών και του ζήτησε παρέα ο Μητσοτάκης. Ωραίοι τύποι έτσι, απλά μάλλον λένε με τρόπο στον Νίκο ότι εκείνο το βράδυ μάλλον μη διανοηθείς τίποτα άλλο από το να τα μαζέψεις ησύχως και να μας αδειάσεις την γωνιά.
Από τον Οδυσσέα στον Πάρι
Μέτρα για την κρίση
-Ακούγοντας χθες τον Κ.Μ στη συζήτηση που είχε στην εκδήλωση του Bloomberg για τα ενεργειακά, καταλαβαίνω ότι στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών θα προσέλθει αύριο με σαφή γραμμή για την αναγκαιότητα μέτρων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για τη διαταραχή στην αγορά ενέργειας. Προφανώς αυτό δεν το θέλουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γι' αυτό και η Σύνοδος της Πέμπτης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα. Την πρώτη γεύση την πήρε (και τη μετέφερε στο Μαξίμου) και ο Σταύρος Παπασταύρου στη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όπου κλασικά οι χώρες του Νότου ζήτησαν αμεσότερη παρέμβαση και πυροσβεστικά μέτρα για να μην ξαναζήσουμε το αρνητικό σκηνικό της ενεργειακής κρίσης του 2022, ενώ οι χώρες του Βορρά της Ευρώπης επέμεναν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να αξιολογήσουμε τις συνέπειες, ενδεχομένως στο τέλος της άνοιξης. Ζήσε, Μάη μου, δηλαδή... Η δική μου (ελληνική) πηγή στις Βρυξέλλες πάντως έχει την εντύπωση ότι σύντομα θα καμφθούν οι αντιρρήσεις των βορείων για μέτρα και ήδη συζητούνται διάφορα πακέτα, από ρήτρα διαφυγής στην Ενέργεια, έως κι άλλα όπως η τηλεργασία, οι δωρεάν μετακινήσεις στις δημόσιες μεταφορές προκειμένου να μη χρησιμοποιεί ο κόσμος το αυτοκίνητό του κ.λπ.
Ο Πιερρ και τα σενάρια
-Σας έγραφα χθες για τον Πιερρ που ολοκλήρωσε ένα διήμερο πυκνών επαφών στο Παρίσι. Πέρα από το συνέδριο της Euronext -για το οποίο γράφουμε πιο κάτω- το πιο ενδιαφέρον τετ-α-τετ ήταν με τον Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου και τέθηκαν επί τάπητος όλα τα σενάρια αντίδρασης στο σοκ που περνούν για μια ακόμη φορά οι αγορές. Ο Μπιρόλ πρωτοστάτησε στην απόφαση αποδέσμευσης αποθεμάτων από τις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι παγκόσμιες ανησυχίες για τον εφοδιασμό και για τις τιμές, ενώ ο Πιερρ θα αναχωρήσει την Πέμπτη για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα είναι μαζί με τον Μητσοτάκη.
Μάχη τιτάνων στη Βουλή
-Στα πεζά δικά μας, στη Βουλή εξελίσσεται η μάχη του ταξί. Ο Θύμιος και οι ταξιτζήδες έχουν πιάσει τους δρόμους, χθες έκαναν πορεία από τη Μάρνης μέχρι τη Βουλή και μάλιστα ο Θύμιος μπήκε και μέσα, όπου συναντήθηκε με την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη, θέτοντας τα αιτήματά του. Παρατηρητής της στήλης τον πέτυχε κλασικά να βρίζει τον υπουργό Κυρανάκη για το νομοσχέδιο που έφερε, αλλά τα ωραία θα γίνουν σήμερα στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο. Εκεί ο Θύμιος θα πάει για να τοποθετηθεί εις επήκοον του Κυρανάκη, για τον οποίον έχει βγει φυλλάδιο ότι είναι persona non grata για τα ταξί, όμως στην ακρόαση θα είναι επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Uber, αλλά και του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Προβλέπεται λοιπόν… μάχη τιτάνων.
Δήμας-ΒΟΑΚ
-Με δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης εκπνέει το καλοκαίρι, όλα τα υπουργεία κάνουν διορθώσεις της τελευταίας στιγμής για να μη χάσουν χρήματα που χρειάζονται για έργα. Αυτό έκανε και ο υπουργός Υποδομών Δήμας που ασχολείται πολύ με το θέμα του ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα να βγουν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης κατασκευαστικά έργα στα τρία τμήματα του οδικού άξονα, λόγω κατασκευαστικών δυσκολιών, όμως εντάχθηκαν αντ' αυτών στον σχεδιασμό τα έργα οδικής ασφάλειας, για να μη χαθούν τα χρήματα και η ευκαιρία.
ΠΑΣΟΚ-Χριστοδουλάκης
-Πάμε στα πασοκικά για λίγο, λοιπόν τώρα υπάρχει καινούργιος γαμπρός για αρχηγός, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος διαρρέει ότι πήρε το 1/3 σε συνέδρους και καλπάζει προς την αρχηγία της επόμενης ημέρας, όταν… πέσει σε ξέρα ο Ανδρουλάκης στις εκλογές. Στο μεταξύ ο Νίκος είναι… αγκαλιά με την ξέρα δύο χρόνια τώρα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έβγαλε λοιπόν χθες ο Χριστοδουλάκης μία ανάρτηση στην οποία γράφει «όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία». Την είδε και ο δήμαρχος Χαρούλης, χάρηκε και δήλωσε κι αυτός «με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ διευρύνεται. Στο Συνέδριο όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση». Και έτσι χάρηκαν όλοι μαζί που δεν θα γίνουν κυβέρνηση, λες και ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης λέει το αντίθετο ή λες και φτάσαμε στο βράδυ των εκλογών και του ζήτησε παρέα ο Μητσοτάκης. Ωραίοι τύποι έτσι, απλά μάλλον λένε με τρόπο στον Νίκο ότι εκείνο το βράδυ μάλλον μη διανοηθείς τίποτα άλλο από το να τα μαζέψεις ησύχως και να μας αδειάσεις την γωνιά.
Από τον Οδυσσέα στον Πάρι
-Για να δείτε γιατί δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το κόμμα: Ο Ανδρουλάκης ανακοίνωσε χθες ότι θα προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, ως διάδοχο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, τον Πάρι Κουκουλόπουλο. Πρόκειται για τον ίδιο βουλευτή, ο οποίος πριν μερικούς μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Παύλο Γερουλάνο και μιλούσε για κολλημένη βελόνα στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, δήλωνε με πυγμή ότι θα θέσει το θέμα προς συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ αν μέχρι τα Χριστούγεννα δεν υπάρξει δημοσκοπική ανάκαμψη. «Εγώ πρώτος ως Πάρις Κουκουλόπουλος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου ''τι δεν κάνουμε καλά''. Στη συνέχεια θα το θέσω το θέμα σε όλους, αρχικά από τον πρόεδρο και στα όργανα. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο καθαρά». Τα Χριστούγεννα πέρασαν, οι Απόκριες επίσης και κάπου εδώ ο Κουκουλόπουλος φαίνεται ότι ρώτησε τον εαυτό του, μετά τον πρόεδρο και αποφάσισε ότι όλα πάνε καλά. Το μόνο κοινό τελικά του Πάρι με τον Οδυσσέα είναι το μυθολογικό όνομα...
Δίκη Αννα Μισέλ
-Διαβάζω ότι ξεκίνησε χθες η δίκη της Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου πρώην ευρωβουλευτού της ΝΔ και άλλων στελεχών για τη διαρροή e-mail των αποδήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Κατηγορούνται λοιπόν όλοι αυτοί γιατί έδωσαν ονόματα, διευθύνσεις, e-mails αποδήμων προκειμένου η υποψήφια ευρωβουλευτής να τους στείλει διαφημιστικό υλικό για τις εκλογές. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια, μεγάλο αδίκημα, έτσι; Όλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνό μας και γεμίζουν τα email μας και τα κινητά μας από μηνύματα ή από τηλεφωνήματα που μας παίρνουν ή μας στέλνουν όλες οι εταιρείες… της γης, για να μας πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Πόσες φορές την ημέρα σας παίρνει κάποιος για τηλεφωνία, για ενέργεια, για, για, για… Ασε που όταν έρχονται εκλογές από τον τυπικό σύλλογο ή το συνδικαλιστικό σωματείο έως το κόμμα γίνεται πάρτι. Ειλικρινά, η γελοιότητα αυτής της χώρας δεν έχει όριο, έτσι;
Πώς η Euroxx κατέληξε στη συμφωνία με την Optima
-Η συμφωνία Optima-Euroxx αιφνιδίασε την αγορά. Παρά το γεγονός ότι είχαν κυκλοφορήσει σχετικές φημολογίες και ήταν γνωστό στην πιάτσα πως η διοίκηση της Optima ψαχνόταν στην αγορά για deals που θα φέρουν νέες δραστηριότητες και νέα έσοδα, σχεδόν κανείς δεν ανέμενε εξελίξεις μεταξύ Optima και Euroxx και ειδικά τόσο γρήγορα. Επειδή αυτές τις δουλειές δεν τις συζητάς Δευτέρα και Τρίτη τις ανακοινώνεις, είναι προφανές ότι υπήρξε μια παράλληλη διαπραγμάτευση η οποία κρατήθηκε “στεγανή” και οδήγησε στις χθεσινές ανακοινώσεις για το deal. Στην Τράπεζα Πειραιώς μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαν κάνει τηλεδιάσκεψη με τους μετόχους της Euroxx και συζητούσαν τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους συμφωνίας. Μάλιστα η Τρ. Πειραιώς είχε ολοκληρώσει το due diligence και είχε καταλήξει και στην αποτίμηση της Euroxx, την οποία είχε προσδιορίσει λίγο πιο πάνω από τα 70 εκατ. Φαίνεται ότι η Τρ. Πειραιώς καθυστέρησε επειδή τη συμφωνία με τη Euroxx έπρεπε να εγκρίνει ο εξ Αμερικής μέτοχός της, το ΔΣ, οι επιτροπές κ.λπ. Στην περίπτωση της Optima τα πράγματα ήταν πιο απλά, γιατί χρειαζόταν μόνον η έγκριση Γιάννη Βαρδινογιάννη. Και κάπως έτσι η Τράπεζα Πειραιώς δικαιούται να πει ανθ' ημών Optima.
Πώς τοποθετούνται οι big three της Ενέργειας για την κρίση στη Μέση Ανατολή
-Το μέγιστο ενδιαφέρον της ενεργειακής ελίτ και του εφοπλιστικού κλάδου αποτυπώθηκε στη χθεσινή ενεργειακή συζήτηση που διοργάνωσε το Bloomberg στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ενέργεια αποτελεί πλέον κοινό πεδίο στρατηγικής σύγκλισης για δύο από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η ταυτόχρονη παρουσία κορυφαίων στελεχών της Ενέργειας και ισχυρών ονομάτων της ναυτιλίας δεν ήταν απλώς συμβολική· ανέδειξε τη βαθιά διασύνδεση των δύο κλάδων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ενεργειακής αβεβαιότητας. Η συμμετοχή των επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση, της Helleniq Energy Ανδρέα Σιάμισιη, της Motor Oil Πέτρου Τζαννετάκη και της Elica του ομίλου Κοπελούζου Γιάννη Καρύδα, κατέδειξε τη βαρύτητα των εξελίξεων για την εγχώρια ενεργειακή αγορά, ενώ η παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Αγγελική Φράγκου, ο Χάρης Βαφειάς και ο Νίκος Τσάκος επιβεβαίωσε ότι ο εφοπλιστικός κόσμος παρακολουθεί στενά –και επηρεάζεται άμεσα– από τις μεταβολές στις ενεργειακές ροές. Σε ένα περιβάλλον όπου οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τη βασική οδό διακίνησης πετρελαίου, LNG και ενεργειακών προϊόντων, η ενεργειακή κρίση και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται αναπόφευκτα στο επίκεντρο των στρατηγικών επιλογών της ναυτιλίας. Από τις τοποθετήσεις στο πάνελ προκύπτει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζεται κυρίως ως παράγοντας αβεβαιότητας και κινδύνου για τις ενεργειακές ροές, αλλά όχι –τουλάχιστον προς το παρόν– ως κρίση με την ίδια άμεση ένταση που είχε ο πόλεμος στην Ουκρανία για την Ευρώπη.
Τέτοιου είδους κρίσεις δεν είναι πλέον εξαίρεση αλλά κανονικότητα
-Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η συγκεκριμένη κρίση επηρεάζει περισσότερο τις φυσικές ροές και τη ναυτιλία, ειδικά λόγω των διαταραχών σε βασικά περάσματα όπως τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς, αυξημένο κόστος και ανάγκη για αναπροσαρμογή των εφοδιαστικών αλυσίδων. Για τον λόγο αυτόν, η ναυτιλιακή κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη και ενεργή, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με την κρίση της Ουκρανίας, επισημάνθηκε χθες ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη θέση. Δεν υπάρχει η ίδια εξάρτηση από μία μόνο πηγή ενέργειας, με αιχμή τις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα των εταιρειών απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφοροποίηση προμηθευτών και διαδρομών, ιδίως μέσω LNG και εναλλακτικών εισαγωγών. Αυτό λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι σε ενδεχόμενες διαταραχές. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι τέτοιου είδους κρίσεις δεν είναι πλέον εξαίρεση, αλλά κανονικότητα. Η αγορά έχει περάσει επανειλημμένα από καταστάσεις όπου μεγάλες χώρες παραγωγής βγαίνουν και μπαίνουν εκτός αγοράς, γεγονός που απαιτεί συνεχή προσαρμογή. Συνεπώς, η βασική στρατηγική των εταιρειών δεν είναι να προβλέψουν την επόμενη κρίση, αλλά να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν μέσα σε αυτήν. Το βασικό συμπέρασμα των παρεμβάσεων ήταν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για: ενεργειακή διαφοροποίηση, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, ανάπτυξη υποδομών και διασυνδέσεων και κυρίως ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος.
Τι συζητήθηκε για τα πυρηνικά
-Ιδιαίτερο βάρος είχε η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, με τον Γιώργο Στάσση να επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει την απαραίτητη κουλτούρα και να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετά χρόνια. Η επισήμανση ότι μια τέτοια επένδυση θα χρειαστεί περίπου μία δεκαετία για να αποδώσει, υπογραμμίζει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των ενεργειακών επιλογών. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η πυρηνική ενέργεια πιθανότατα θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική εμπλοκή της Ελλάδας, ιδίως μέσω τεχνολογιών όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες και διακρατικές συνεργασίες με χώρες που ήδη διαθέτουν πυρηνική εμπειρία και έχουν μονάδες σε λειτουργία, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Τρεις Έλληνες μετείχαν στο Euronext Annual Conference
-Σημαντική ελληνική παρουσία είχε το 14ο Euronext Annual Conference που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι και το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φόρουμ για τις κεφαλαιαγορές, συγκεντρώνοντας περίπου 1.000 κορυφαίους εκπροσώπους της οικονομίας, επενδυτές, επιχειρηματίες και θεσμικούς παράγοντες από όλη την Ευρώπη. Στόχος της διοργάνωσης είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενίσχυση της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου και τον ρόλο των χρηματιστηρίων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Κεντρικό ρόλο στο συνέδριο έχει φυσικά ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες του πανευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση για τη σημασία των κεφαλαιαγορών στην οικονομική ανάπτυξη και για τις προοπτικές ενίσχυσης της ευρωπαϊκής επενδυτικής αγοράς. Παράλληλα, στο συνέδριο συμμετείχε ο Δημήτρης Τσάκωνας, γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του δημόσιου χρέους και τη σχέση των κρατών με τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Τέλος, το «παρών» έδωσε και ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής του EFA Group και διευθύνων σύμβουλος της THEON International, με την παρουσία του να αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές και το ευρωπαϊκό επενδυτικό οικοσύστημα. Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας του συνεδρίου είναι η παρουσία ως βασικών ομιλητών του Nicolai Tangen, CEO της Norges Bank Investment Management, δηλαδή του οργανισμού που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, της Verena Ross, προέδρου της ESMA, του Andrea Sironi, προέδρου του ασφαλιστικού κολοσσού Generali και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Bocconi, του Florent Menegaux, CEO της Michelin κ.ά.
Attica Group-Seajets: Βίοι παράλληλοι με αντίθετες στρατηγικές
-Στον Σαρωνικό, στο Αιγαίο και την Αδριατική ξαναγράφεται ο χάρτης της ακτοπλοΐας, με δύο παίκτες να κινούνται ταυτόχρονα αλλά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Από τη μία η Attica Group με στρατηγική εκκαθάρισης και αναβάθμισης. Aπό την άλλη ο Μάριος Ηλιόπουλος, που επενδύει στην εξάπλωση στο Αιγαίο μέσω της Seajets, αγόρασε τα πέντε παλιά πλοία της Attica. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι ότι οι δύο στρατηγικές… τέμνονται. Η Attica πουλά και ο Ηλιόπουλος αγοράζει. Δηλαδή, ό,τι η Attica αποσύρει ως «παλαιό μοντέλο», ο Ηλιόπουλος το μετατρέπει σε εργαλείο επέκτασης. Και κάπως έτσι προκύπτει ένα σχεδόν «δίπολο» στην αγορά: η Attica ρίχνει τον μέσο όρο ηλικίας στον Σαρωνικό κάτω από τα 6 χρόνια, επενδύοντας σε Aero catamaran με χαμηλότερο αποτύπωμα και υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών· την ίδια ώρα, η Seajets αποκτά έτοιμη χωρητικότητα και ευελιξία για να απλώσει ακόμη περισσότερο το δίκτυό της στο Αιγαίο. Στην Αδριατική, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη. Η Attica με το Superfast V και τα επερχόμενα δύο νεότευκτα E-Flexer «κλειδώνει» μια αγορά υψηλών απαιτήσεων, μειώνοντας δραστικά την ηλικία του στόλου και προσαρμοζόμενη στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πιέσεις. Είναι μια κίνηση που δεν αφορά μόνο την αγορά, αλλά και την επόμενη μέρα της χρηματοδότησης και των κανονισμών. Αντίθετα, ο Ηλιόπουλος δεν φαίνεται να κυνηγά, προς το παρόν, την Αδριατική. Επιλέγει να εδραιώσει κυριαρχία στο Αιγαίο, δημιουργώντας, όπως λέει, νέους θαλάσσιους δρόμους. Λιγότερη έμφαση στο upgrade, περισσότερη στην εμπορική διείσδυση. Η Attica χτίζει το μέλλον της βαριάς, διεθνούς και κανονιστικά συμμορφωμένης ακτοπλοΐας. Ο Ηλιόπουλος στήνει ένα ευέλικτο, πυκνό δίκτυο εσωτερικού.
Στο real estate τα αδέλφια Βαρβιτσιώτη
-Την είσοδό τους στην αγορά του real estate αποφάσισαν τα αδέλφια Βαρβιτσιώτη. Τα παιδιά του πρώην υπουργού, αντιπροέδρου και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη προχώρησαν χθες, 17 Μαρτίου, στη σύσταση της εταιρείας «4V Κτηματική και Τουριστική Α.Ε.», με κύρια δραστηριότητα την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και ως δευτερεύουσες πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, από ξενοδοχειακές υπηρεσίες μέχρι εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, γραφεία οργανωμένων ταξιδίων, διοργάνωση περιηγήσεων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που εδρεύει επί της οδού Γενναδίου στην Αθήνα, είναι 100.000 ευρώ «ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση με μετρητά», τα οποία αντιστοιχούν σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Οι ιδρυτές της εταιρείας κάλυψαν το κεφάλαιο ως εξής: -Ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 28.750 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2.875 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 28.75% στην εταιρεία). -Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 18.250 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.825 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 18.25% στην εταιρεία). -Ο Κωνσταντίνος Βαρβιτσιώτης κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 28.750 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2.875 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 28.75% στην εταιρεία). -Η Ελένη Βαρβιτσιώτη κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 24.250 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2.425 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 24.25% στην εταιρεία). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ως Πρόεδρος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης ως Διευθύνων Σύμβουλος και οι Κωνσταντίνος και Ελένη Βαρβιτσιώτης ως μέλη.
Με… κινεζικό άρωμα
-Μια ακόμη εταιρεία που ποντάρει στο real estate συστάθηκε χθες Τρίτη 17 Μαρτίου, με αξιοπρόσεκτο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, καθότι ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «Harmonic PropertySPV Μονοπρόσωπη Α.Ε.», και σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων. Εδρεύει στην Ηλιούπολη και τα λεφτά τα έβαλε η Taibo Investment Μ.Α.Ε., την οποία εκπροσωπεί ο Ιωάννης Γαλάτης. Στο Δ.Σ. της εταιρείας όμως, Πρόεδρος είναι ο Κινέζος Chubin Guan και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο (επίσης Κινέζος) Hiu Fai Colin Au Yeung, ενώ ο Ιωάννης Γαλάτης συμμετέχει ως μέλος. Τον περασμένο μήνα μέσω της Taibo Investment τα ίδια πρόσωπα συνέστησαν άλλη μια εταιρεία, την Echo Properties SPV, με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ. Τώρα, η Taibo Investment φέρεται να συνδέεται με την κινεζικών συμφερόντων Hestia Investment, η οποία εστιάζει σε ακριβά ακίνητα για Golden Visa…
Η Latsco στηρίζει τη νέα γενιά στελεχών της ναυτιλίας
-Με μια κίνηση που έχει τη δική της βαρύτητα, η Latsco Shipping Limited προχωρά στη χορήγηση υποτροφίας, επενδύοντας στη νέα γενιά στελεχών του κλάδου, μέσω του χορηγικού προγράμματος του Propeller Club Port of Piraeus. H πρωτοβουλία αποτυπώνει μια ευρύτερη στρατηγική τάση: τη συστηματική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία. Η ναυτιλία, υπό την πίεση της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης και των νέων κανονισμών, χρειάζεται στελέχη με διαφορετικά αντανακλαστικά και διεθνή αντίληψη. Η συγκεκριμένη υποτροφία από τη μία προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένες σπουδές, κυρίως σε ναυτιλιακά και διοίκηση και από την άλλη ανοίγει πόρτες σε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, μέσω του Propeller Club. Οι μεγάλες ναυτιλιακές δεν επενδύουν πλέον μόνο σε πλοία και τεχνολογία, αλλά και σε επιρροή. Οι υποτροφίες αυτές δημιουργούν ένα άτυπο «pipeline» μελλοντικών στελεχών, που διαμορφώνουν σχέσεις και αναφορές ήδη από τα πρώτα τους βήματα. Σε έναν κλάδο όπου οι ισορροπίες χτίζονται μακροπρόθεσμα, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν σαν στρατηγικές τοποθετήσεις. Και ίσως τελικά να αποδειχθούν εξίσου κρίσιμες με μια επένδυση σε πλοία, απλώς με πιο αθόρυβο τρόπο.
Η ακτιβιστική στρατηγική Οικονόμου απέτυχε
-Στη ναυτιλιακή αγορά της Νέας Υόρκης, οι ακτιβιστικές στρατηγικές έχουν αποκτήσει φήμη ως μέσο πίεσης στις εισηγμένες εταιρείες, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν τα όριά τους. Η απόσυρση της Sphinx Shipping από την πρόταση για την Performance Shipping σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος της εκστρατείας του Γιώργου Οικονόμου, που τα τελευταία δύο χρόνια επιχείρησε να επηρεάσει τη διοίκηση μέσω αμφισβήτησης των «super-voting rights». Η εμπειρία της Performance, συμφερόντων της Αλίκης Παληού, σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόρριψη της προσφυγής της Sphinx Shipping κατά της Seanergy Maritime, καταδεικνύει τα όρια της στρατηγικής αυτής. Το νομικό πλαίσιο προστατεύει την ισχύ των βασικών μετόχων, ειδικά όταν ο ακτιβιστής δεν ήταν μέτοχος κατά την περίοδο καθορισμού των προνομιούχων δικαιωμάτων ψήφου. Η μακρά, 2 ½ ετών διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα δείχνει ότι οι προσπάθειες αλλαγής των εταιρικών δομών μπορούν να συναντήσουν ουσιαστικά αδιέξοδα, ακόμη και όταν υπάρχει επιμονή και κεφάλαιο για νομικές ενέργειες. Σε ευρύτερο επίπεδο, η υπόθεση υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακές δομές διακυβέρνησης στη ναυτιλία παραμένουν ισχυρές. Η προστασία των βασικών μετόχων μέσω «super-voting rights» και η δυσκολία νομικής αμφισβήτησης περιορίζουν την αποτελεσματικότητα ακτιβιστικών κινήσεων. Η στρατηγική Οικονόμου, παρά την επιμονή και την προσπάθεια, δεν κατάφερε να φτάσει στην ουσία των ζητημάτων και αφήνει ένα σαφές μήνυμα για όσους εξετάζουν παρόμοιες κινήσεις: η επιρροή στις εισηγμένες ναυτιλιακές απαιτεί όχι μόνο νομική τεκμηρίωση, αλλά και μετοχική βάση και συνεργασία της διοίκησης. Συνολικά, η υπόθεση της Performance και η αποχώρηση της Sphinx καταδεικνύουν ότι οι ακτιβιστές στη ναυτιλία της Wall Street θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά όρια και τις προνομιούχες δομές των εισηγμένων εταιρειών. Και για τους μη μυημένους, ο όρος «ακτιβιστής» περιγράφει έναν επενδυτή που δεν περιορίζεται απλώς στο να αγοράζει μετοχές και να περιμένει κέρδη, αλλά προσπαθεί ενεργά να επηρεάσει τη διοίκηση και τη στρατηγική μιας εταιρείας.
Τα μεγάλα στοιχήματα της Παρασκευής
-Το Χρηματιστήριο Παραγώγων έχει γράψει ιστορία τους τελευταίους δύο μήνες. Τον Ιανουάριο, οι ανοικτές θέσεις (Open Interest) έφτασαν τις 1.521.000, αριθμός ρεκόρ. Τον Φεβρουάριο, νέο ρεκόρ, με 1.642.000 συμβόλαια που εκκρεμούν, περιμένοντας την τύχη τους, την εκκαθάρισή τους ή τη μετακύλισή τους, την Παρασκευή. Η ερχόμενη, τρίτη Παρασκευή του Μαρτίου, είναι η πρώτη μέρα των «3 Μαγισσών» («Triple Witching Day») του 2026, κατά την οποία λήγουν ταυτόχρονα τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες, τα δικαιώματα προαίρεσης σε δείκτες και τα αντίστοιχα σε επιμέρους μετοχές. Όλα αυτά θα γίνουν ταυτόχρονα, με την αναδιάρθρωση δεικτών FTSE/Russell, STOXX αλλά και την αξιολόγηση από τη Scope Ratings (σε συνέχεια του οίκου Moody's (αμετάβλητη στο Baa3). Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρηματιστηριακή συγκυρία. Οι κάτοχοι των ανοιχτών αυτών θέσεων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων έχουν μπροστά τους δύο επιλογές: είτε να αφήσουν τα συμβόλαια να εκκαθαριστούν -με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντίστοιχες μετοχές- είτε να τα «μετακυλήσουν» (roll over) στον επόμενο μήνα, πληρώνοντας το κόστος παράτασης. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, η απόφαση δεν είναι προφανής.
Η ώρα της αλήθειας για την Autohellas
-Σήμερα ανακοινώνει η διοίκηση της Autohellas τα αποτελέσματα για το 2025, αλλά η προσοχή όλων θα είναι στραμμένη στη χρήση του 2026. Μέχρι σήμερα, οι αριθμοί ήταν αισιόδοξοι. Στο εννεάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 789 εκατ. ευρώ, με άνοδο +5,3%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 229,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +4,5%. Η μισθωτική δραστηριότητα στην Ελλάδα κράτησε τον όμιλο σταθερά σε θετικό πρόσημο, με τα έσοδα από ενοικιάσεις να αυξάνονται κατά +10,1% στα 244 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα όμως δεν είναι το 2025, αλλά το 2026. Με το Brent να παίζει πάνω από τα 100 δολάρια και τις τιμές καυσίμων σε ανοδική τροχιά, η αγορά θέλει να ακούσει πώς η διοίκηση σχεδιάζει να διαχειριστεί το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Οι δυνατότητες αντιστάθμισης μέσω τιμολόγησης υπάρχουν, αλλά σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ενοικίασης αυτοκινήτων, τα περιθώρια είναι στενά. Aυτόν το τελευταίο μήνα, τον μήνα του πολέμου, η μετοχή έχασε περίπου 12,3% και έμεινε στα 11,3 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 551,4 εκατ. ευρώ. Η Euroxx Securities διατηρεί σύσταση «Overweight» με τιμή-στόχο 17,5 ευρώ, προβλέποντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 3,4% για την περίοδο 2025-2027 και μερισματική απόδοση από 7,4% έως 8,9%. Η BETA Χρηματιστηριακή εκτιμά EBITDA 292 εκατ. ευρώ για το 2025 και τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 17,8 ευρώ. Το ερώτημα είναι τι θα πει σήμερα η διοίκηση για τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους και τη μερισματική απόδοση που πάντοτε αποτελούσε κίνητρο για τους μικροεπενδυτές.
Η Ελλάδα και οι εξωστρεφείς τεχνολογικές εταιρείες
-Όλο και περισσότερες καινοτόμες εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό ενισχύουν την παρουσία τους στη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο όμιλος EUROPEAN DYNAMICS, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και διατηρεί παρουσία σε πάνω από 40 χώρες. Μαζί με τους νέους επενδυτές CAPZA/BNP Paribas και Abry Partners, υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του e-Government, του digital transformation, της άμυνας και της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά σε εξαγορές εταιρειών στην Ευρώπη, αλλά και τις ΗΠΑ, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα όπου απασχολεί πάνω από 700 από τα συνολικά 1.200 στελέχη του, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον επαναπατρισμό εξειδικευμένων στελεχών από το εξωτερικό.
Ο χορός των παραγώγων στη Wall Street
-Είναι ενδιαφέρον και διδακτικό αυτό που συμβαίνει στις αγορές της Wall Street τον τελευταίο καιρό. Οι επαγγελματίες διαχειριστές έχουν κτίσει «αμυντικά τείχη» που θυμίζουν τις εποχής της κρίσης. Χρησιμοποιούν κάθε μορφής εργαλείο hedging. Η αγορά ωστόσο αρνείται πεισματικά να καταρρεύσει. Η Goldman Sachs δημοσίευσε ένα γράφημα που περιγράφει πως οι διαχειριστές κεφαλαίων πούλησαν την περασμένη εβδομάδα ένα τεράστιο ποσό, σχεδόν ρεκόρ, σε futures του S&P 500. Το ποσό ήταν μεγάλο και για να βρει κανείς αντίστοιχη εικόνα πωλήσεων, πρέπει να γυρίσει πίσω στο κραχ του 2020 ή στη μεγάλη πτωτική αγορά του 2022. Παράλληλα, τα hedge funds μείωσαν την έκθεσή τους στην αγορά, με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ τα χαρτοφυλάκια CTA (ακολουθούν συστηματικά και απόλυτα την τεχνική ανάλυση) ξεφόρτωσαν περίπου 75 δισ. δολάρια σε μετοχές μέσα σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τις προβολές, σε λίγες εβδομάδες θα έχουν γυρίσει σε net short θέση, δηλαδή θα στοιχηματίζουν ανοιχτά στην πτώση. Κι όμως, ο S&P 500 βρίσκεται μόλις 4% κάτω από τα ιστορικά υψηλά του. Έχουμε λοιπόν τα funds που πωλούν τον δείκτη μέσω futures και ETFs, αλλά κρατούν long θέσεις σε μεμονωμένες μετοχές. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι θέσεις hedging δεν «πληρώνουν» όπως θα έπρεπε, ενώ οι δείκτες κινούνται ανοδικά από την κάλυψη ανοικτών θέσεων (short covering). Κάθε πτώση σταματά αμέσως μόλις αρχίσει. Επιπλέον, αφού υπάρχουν δισεκατομμύρια σε στοιχήματα πτώσης των δεικτών τα οποία λήγουν άκαρπα, οι διαχειριστές τους είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν μετοχές αυτόματα, δημιουργώντας ένα ακόμη αόρατο αντίβαρο στην πτώση. Μέσα σ’ αυτόν τον γενικό χαμό, οι μικροεπενδυτές συνεχίζουν να αγοράζουν. Οι εισροές σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια συνεχίζονται σαν να μην υπάρχει πόλεμος. Αν η αγορά συνεχίσει να κυλά πλάγια χωρίς να βουλιάζει, τα τεράστια αμυντικά στοιχήματα hedging θα αρχίσουν να «εκπνέουν» και το ξετύλιγμά τους θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα ακόμη ανοδικό ράλι.
Ο Καναδάς απορροφά τις επενδύσεις που διώχνει ο Τραμπ
-Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανακοίνωσε ότι οι εισροές ξένων επενδύσεων στη χώρα έφτασαν, την περίοδο 2024-2025, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007. Το 2007 ήταν η εποχή που η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν ακόμα στην τελευταία της άνθηση πριν από τη Μεγάλη Ύφεση και το κραχ της Lehman Brothers. Το γράφημα που δημοσίευσε η Statistics Canada αφηγείται μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι ξένες επενδύσεις στον Καναδά κινούνταν σε ένα εύρος μεταξύ 30 και 70 δισ. καναδικών δολαρίων ετησίως, με αξιοσημείωτες «βουτιές» το 2004 και γύρω στο 2009, με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η ανάκαμψη υπήρξε σταδιακή, με μια κορύφωση στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ακολουθούμενη από σχετική στασιμότητα. Τώρα, οι εισροές ξεπερνούν τα 100 δισ. καναδικά δολάρια, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Με βάση την τρέχουσα ισοτιμία (1 CAD = €0,635), τα 100 δισ. καναδικά δολάρια αντιστοιχούν σε περίπου 63,5 δισ. ευρώ. Περισσότερο ενδιαφέρουσα όμως είναι η σύνθεση των επενδυτικών κεφαλαίων που έρχονται στον Καναδά. Οι αμερικανικές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από τα μισά από τις συνολικές εισροές. Σε συνθήκες δασμολογικής αβεβαιότητας και αναθεώρησης των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Καναδά, οι αμερικανικές εταιρείες επιταχύνουν την εγκατάστασή τους εντός καναδικού εδάφους, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση στις αγορές χωρίς τα εμπόδια που δημιουργεί το νέο τοπίο στις διασυνοριακές συναλλαγές με τους δασμούς και τα αντίποινα.
Η Gen Z στην Αμερική δεν μπορεί να έχει σπίτι
-Η Redfin είναι μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας και μεσιτείας ακινήτων, εισηγμένη στο Nasdaq, με έδρα το Σιάτλ. Ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα για αγοραπωλησίες κατοικιών, συνδυάζοντας online εργαλεία αναζήτησης με δίκτυο μισθωτών και μεσιτών. Η Redfin δημοσίευσε προχθές μια έρευνα που δείχνει ότι σχεδόν ένας στους δύο Αμερικανούς δυσκολεύεται πλέον να πληρώσει το ενοίκιο ή τη δόση του στεγαστικού. Το ποσοστό εκείνων που «παλεύουν» με τις στεγαστικές τους υποχρεώσεις έφτασε το 49%. Πριν από 9 μήνες στην ίδια έρευνα το ποσοστό ήταν 44%. Η γενιά που πληρώνει το βαρύτερο τίμημα είναι η Generation Z. Επτά στους δέκα νέους Αμερικανούς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους δαπάνες. Για τους Millennials το ποσοστό είναι 53%, για τους Gen X 54% αλλά και τους Baby Boomers 36%. Η εικόνα που συνθέτει το γράφημα της Redfin είναι αποκαλυπτική: όσο νεότερη η γενιά, τόσο πιο μεγάλη είναι η ψαλίδα ανάμεσα στο εισόδημα και στο κόστος στέγασης. Όλοι αυτοί οι Αμερικανοί για να κρατήσουν το σπίτι τους βγαίνουν λιγότερο στα εστιατόρια, θυσιάζουν τις διακοπές τους, αναβάλλουν τις ιατρικές επισκέψεις. Αυτές είναι, σύμφωνα με τη Redfin, οι πιο συνηθισμένες περικοπές. Αλλά για τους Gen Z, δηλαδή αυτούς που σήμερα είναι ηλικίας έως 28 ετών, μεγάλωσαν με το smartphone στο χέρι και τα social media ως κύριο μέσο επικοινωνίας, το σπίτι είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρεωμένοι να πωλούν αντικείμενα, να πιάνουν δεύτερη δουλειά, για να μην επιστρέψουν στο πατρικό. Για να αγοράσει σήμερα ένας νέος ένα «τυπικό» αμερικανικό σπίτι, χρειάζεται εισόδημα 111.000 δολαρίων τον χρόνο. Το μέσο νοικοκυριό βγάζει περίπου 25.000 δολάρια λιγότερα. Αυτή η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που κερδίζεις και αυτά που χρειάζεσαι για να στεγαστείς δεν έχει ξαναφτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο στην ιστορία των ΗΠΑ.
Πηγή: newmoney.gr
