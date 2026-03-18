Ο Κ.Μ και τα μέτρα των Βρυξελλών, το «άλλο σύμπαν» και ο νέος γαμπρός του ΠΑΣΟΚ, πώς η Euroxx πήγε στην Optima, οι Αφοί Βαρβιτσιώτη στο real estate

Και όλος ο πλανήτης εύχεται… να μην αργήσει γιατί το πράγμα μάλλον από εδώ και στο εξής και όσο συνεχίζεται θα γίνεται όλο και χειρότερο. Η παρατεταμένη κρίση που θα κρατήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι σαφές ότι θα οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε πτώση, πιθανότατα σε ύφεση. Και θεωρητικά δεν το θέλει αυτό ο Τραμπ γιατί στο τέλος του έτους έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, τις οποίες και δεν θέλει να τις κάνει με ύφεση και ακρίβεια… Όπως γίνεται κατανοητό οι Ιρανοί δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερώσουν τα Στενά του Ορμούζ αν δεν πάρουν μία συνολική συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ. Εμείς παρακολουθούμε αν όχι με κομμένη την ανάσα, τουλάχιστον με έκδηλη ανησυχία, όπως όλη η Ευρώπη άλλωστε. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και μετά το Πάσχα, δηλαδή μπούμε στον Απρίλιο, είναι βέβαιον ότι ο τουρισμός θα έχει θέμα τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι, τις αφίξεις Μαΐου-Ιουνίου, αλλά και για την ολοκλήρωση των κλεισιμάτων.Μέτρα για την κρίση-Ακούγοντας χθες τον Κ.Μ στη συζήτηση που είχε στην εκδήλωση του Bloomberg για τα ενεργειακά, καταλαβαίνω ότι στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών θα προσέλθει αύριο με σαφή γραμμή για την αναγκαιότητα μέτρων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για τη διαταραχή στην αγορά ενέργειας. Προφανώς αυτό δεν το θέλουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γι' αυτό και η Σύνοδος της Πέμπτης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα. Την πρώτη γεύση την πήρε (και τη μετέφερε στο Μαξίμου) και ο Σταύρος Παπασταύρου στη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όπου κλασικά οι χώρες του Νότου ζήτησαν αμεσότερη παρέμβαση και πυροσβεστικά μέτρα για να μην ξαναζήσουμε το αρνητικό σκηνικό της ενεργειακής κρίσης του 2022, ενώ οι χώρες του Βορρά της Ευρώπης επέμεναν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να αξιολογήσουμε τις συνέπειες, ενδεχομένως στο τέλος της άνοιξης. Ζήσε, Μάη μου, δηλαδή... Η δική μου (ελληνική) πηγή στις Βρυξέλλες πάντως έχει την εντύπωση ότι σύντομα θα καμφθούν οι αντιρρήσεις των βορείων για μέτρα και ήδη συζητούνται διάφορα πακέτα, από ρήτρα διαφυγής στην Ενέργεια, έως κι άλλα όπως η τηλεργασία, οι δωρεάν μετακινήσεις στις δημόσιες μεταφορές προκειμένου να μη χρησιμοποιεί ο κόσμος το αυτοκίνητό του κ.λπ.Ο Πιερρ και τα σενάρια-Σας έγραφα χθες για τον Πιερρ που ολοκλήρωσε ένα διήμερο πυκνών επαφών στο Παρίσι. Πέρα από το συνέδριο της Euronext -για το οποίο γράφουμε πιο κάτω- το πιο ενδιαφέρον τετ-α-τετ ήταν με τον Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου και τέθηκαν επί τάπητος όλα τα σενάρια αντίδρασης στο σοκ που περνούν για μια ακόμη φορά οι αγορές. Ο Μπιρόλ πρωτοστάτησε στην απόφαση αποδέσμευσης αποθεμάτων από τις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι παγκόσμιες ανησυχίες για τον εφοδιασμό και για τις τιμές, ενώ ο Πιερρ θα αναχωρήσει την Πέμπτη για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα είναι μαζί με τον Μητσοτάκη.Μάχη τιτάνων στη Βουλή-Στα πεζά δικά μας, στη Βουλή εξελίσσεται η μάχη του ταξί. Ο Θύμιος και οι ταξιτζήδες έχουν πιάσει τους δρόμους, χθες έκαναν πορεία από τη Μάρνης μέχρι τη Βουλή και μάλιστα ο Θύμιος μπήκε και μέσα, όπου συναντήθηκε με την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη, θέτοντας τα αιτήματά του. Παρατηρητής της στήλης τον πέτυχε κλασικά να βρίζει τον υπουργό Κυρανάκη για το νομοσχέδιο που έφερε, αλλά τα ωραία θα γίνουν σήμερα στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο. Εκεί ο Θύμιος θα πάει για να τοποθετηθεί εις επήκοον του Κυρανάκη, για τον οποίον έχει βγει φυλλάδιο ότι είναι persona non grata για τα ταξί, όμως στην ακρόαση θα είναι επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Uber, αλλά και του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Προβλέπεται λοιπόν… μάχη τιτάνων.Δήμας-ΒΟΑΚ-Με δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης εκπνέει το καλοκαίρι, όλα τα υπουργεία κάνουν διορθώσεις της τελευταίας στιγμής για να μη χάσουν χρήματα που χρειάζονται για έργα. Αυτό έκανε και ο υπουργός Υποδομών Δήμας που ασχολείται πολύ με το θέμα του ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα να βγουν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης κατασκευαστικά έργα στα τρία τμήματα του οδικού άξονα, λόγω κατασκευαστικών δυσκολιών, όμως εντάχθηκαν αντ' αυτών στον σχεδιασμό τα έργα οδικής ασφάλειας, για να μη χαθούν τα χρήματα και η ευκαιρία.ΠΑΣΟΚ-Χριστοδουλάκης-Πάμε στα πασοκικά για λίγο, λοιπόν τώρα υπάρχει καινούργιος γαμπρός για αρχηγός, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος διαρρέει ότι πήρε το 1/3 σε συνέδρους και καλπάζει προς την αρχηγία της επόμενης ημέρας, όταν… πέσει σε ξέρα ο Ανδρουλάκης στις εκλογές. Στο μεταξύ ο Νίκος είναι… αγκαλιά με την ξέρα δύο χρόνια τώρα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έβγαλε λοιπόν χθες ο Χριστοδουλάκης μία ανάρτηση στην οποία γράφει «όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία». Την είδε και ο δήμαρχος Χαρούλης, χάρηκε και δήλωσε κι αυτός «με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ διευρύνεται. Στο Συνέδριο όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση». Και έτσι χάρηκαν όλοι μαζί που δεν θα γίνουν κυβέρνηση, λες και ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης λέει το αντίθετο ή λες και φτάσαμε στο βράδυ των εκλογών και του ζήτησε παρέα ο Μητσοτάκης. Ωραίοι τύποι έτσι, απλά μάλλον λένε με τρόπο στον Νίκο ότι εκείνο το βράδυ μάλλον μη διανοηθείς τίποτα άλλο από το να τα μαζέψεις ησύχως και να μας αδειάσεις την γωνιά.Από τον Οδυσσέα στον Πάρι