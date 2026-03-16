AI‑First στρατηγική: πως η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται καθημερινότητα στο Digital Business
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ξεπέρασε γρήγορα το στάδιο του τεχνολογικού εργαλείου και εξελίχθηκε σε μια τεχνολογία που μετασχηματίζει την καθημερινότητα, υποστηρίζοντας ανθρώπους και ομάδες να δουλεύουν πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Η Uni Systems ωθεί δυναμικά τις εξελίξεις στον τομέα
Και αυτό γιατί η Uni Systems υλοποιεί μια ξεκάθαρη AI‑First στρατηγική, ώστε η ΤΝ να μπαίνει από την αρχή στον τρόπο που σχεδιάζονται, υλοποιούνται και υποστηρίζονται οι ψηφιακές λύσεις. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία, «AI‑First» δεν σημαίνει μεμονωμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι πρωτίστως η ΤΝ ως μέρος της καθημερινότητας: από την οργάνωση των ομάδων και των διαδικασιών, μέχρι την επιλογή των τεχνολογιών και την ανάπτυξη των λύσεων. Ο στόχος είναι πρακτικός: καλύτερη ποιότητα, λιγότερος χρόνος σε επαναλήψεις και πιο γρήγορη παράδοση, τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες όσο και στα έργα που παραδίδονται στους πελάτες.
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι και η δημιουργία ενός AI Lab: του εργαστηρίου όπου οι άνθρωποί της Uni Systems, οι data scientists, οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, δουλεύουν μαζί ώστε να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν και να επωάζουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με σαφή αξία για τις επιχειρήσεις. Το AI Lab βοηθά το πέρασμα από την ιδέα στην πράξη, με τρόπο πρακτικό, αξιόπιστο και κλιμακούμενο, ώστε οι λύσεις να μπορούν να σταθούν στην παραγωγή.
Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση της ΤΝ στις εσωτερικές διεργασίες με στόχο η καθημερινή δουλειά να γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα με μείωση χρόνου, περιορισμό των λαθών και αύξηση της ποιότητας. Με αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων βημάτων, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και εργαλεία που υποστηρίζουν τις αποφάσεις, η ΤΝ εντάσσεται σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού για τη Uni Systems: από την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό, μέχρι την ανάπτυξη, τον έλεγχο ποιότητας και τη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες ανάπτυξης μπορούν να παραδίδουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη συνέπεια.
