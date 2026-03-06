Εθνική Τράπεζα: Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία που δεν θα είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου
Τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας
Σε μία αλλαγή προχωρά η Εθνική Τράπεζα καθώς, όπως ενημέρωσε τους πελάτες της, από την 1η Απριλίου καταργείται η υπηρεσία Alerts.
Πρόκειται για την δωρεάν υπηρεσία αποστολής emails για κάθε κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών.
Η εναλλακτική που δίνει η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της είναι να εγκαταστήσουν την εφαρμογή NBG Mobile Banking, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ειδοποιήσεις (Push Notifications).
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/4/2026 η υπηρεσία Alerts δε θα είναι πλέον διαθέσιμη.
Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε στο κινητό σας ενημερώσεις για τις συναλλαγές σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις (Push Νotifications), μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking, από την ενότητα Προφίλ/Ρυθμίσεις, χωρίς χρέωση, εύκολα και γρήγορα».
Το μήνυμα που λαμβάνουν πελάτες της Εθνικής Τράπεζας«Αγαπητέ Πελάτη,
