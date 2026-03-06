Εθνική Τράπεζα: Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία που δεν θα είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εθνική Τράπεζα SMS Email Smartphone Tablet

Εθνική Τράπεζα: Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία που δεν θα είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου

Τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας

Εθνική Τράπεζα: Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία που δεν θα είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία αλλαγή προχωρά η Εθνική Τράπεζα καθώς, όπως ενημέρωσε τους πελάτες της, από την 1η Απριλίου καταργείται η υπηρεσία Alerts.

Πρόκειται για την δωρεάν υπηρεσία αποστολής emails για κάθε κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών.

Η εναλλακτική που δίνει η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της είναι να εγκαταστήσουν την εφαρμογή NBG Mobile Banking, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ειδοποιήσεις (Push Notifications). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Το μήνυμα που λαμβάνουν πελάτες της Εθνικής Τράπεζας

«Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/4/2026 η υπηρεσία Alerts δε θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε στο κινητό σας ενημερώσεις για τις συναλλαγές σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις (Push Νotifications), μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking, από την ενότητα Προφίλ/Ρυθμίσεις, χωρίς χρέωση, εύκολα και γρήγορα».



4 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης