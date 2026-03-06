Morgan Stanley: Οι «πληγές» από τον πόλεμο στο Ιράν, η διάρκεια της σύγκρουσης καθοριστική για τις αγορές

Η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο γεωπολιτικό κίνδυνο για τις παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley Wealth Management, η διάρκεια της σύγκρουσης αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει αν οι επιπτώσεις θα παραμείνουν περιορισμένες ή αν θα εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο οικονομικό σοκ, με υψηλότερες τιμές ενέργειας, ισχυρότερο πληθωρισμό και αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές.



Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, ιδιαίτερα αν επηρεαστούν τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης ενεργειακών ροών παγκοσμίως. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

Καθοριστική η διάρκεια της σύγκρουσης



Η Morgan Stanley τονίζει ότι οι αγορές μπορούν να διαχειριστούν μια σύντομη περίοδο αβεβαιότητας, ωστόσο η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη εάν οι εχθροπραξίες παραταθούν πέρα από λίγες εβδομάδες. Όπως σημειώνει η Monica Guerra, επικεφαλής πολιτικής ανάλυσης για τις ΗΠΑ στη Morgan Stanley Wealth Management, όσο περισσότερο διαρκεί η αβεβαιότητα τόσο δυσκολότερο θα είναι για τις αγορές να την αγνοήσουν.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν έως και τέσσερις ή πέντε εβδομάδες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, αυξάνονται οι πιθανότητες η γεωπολιτική κρίση να μετατραπεί σε οικονομική πίεση μέσω υψηλότερων τιμών πετρελαίου και αυξημένου πληθωρισμού.

