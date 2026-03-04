Ματαιώνεται η εξαγορά της Novibet από την Allwyn

Η απόφαση πάρθηκε υπό το πρίσμα της εξέτασης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Allwyn