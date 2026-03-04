Ματαιώνεται η εξαγορά της Novibet από την Allwyn
Η απόφαση πάρθηκε υπό το πρίσμα της εξέτασης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Allwyn
Τέλος στο deal εξαγοράς του 51% της Novibet από την Allwyn έβαλαν οι δύο εταιρείες με κοινή τους απόφαση, όπως έγινε γνωστό επίσημα σήμερα.
Η εξαγορά βρισκόταν τους τελευταίους μήνες υπό το μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεδομένου του αντισταθμιστικού πλαισίου που τέθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί, λόγω και της υψηλής συγκέντρωσης μεριδίου στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών που θα δημιουργούνταν, αμφότερες ματαίωσαν τη συναλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό με ανακοίνωση τους γίνεται γνωστό πως η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited, ιδιοκτήτρια του ομίλου διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών Novibet, συμφερόντων Ροδόλφου Οντόνι, αποφάσισαν από κοινού να ματαιώσουν το deal που είχε αρχικά ανακοινωθεί στο τέλος του 2024. Με βάση τις τότε ανακοινώσεις, το εκτιμώμενο αρχικό τίμημα για το 51% της Novibet ανέρχονταν σε 217 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά (υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος), καθώς και επιπλέον έως 110 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε πιθανά μελλοντικά earnouts βάσει επιδόσεων.
Η ανακοίνωση αναφέρει: Η Allwyn ανακοινώνει σήμερα ότι η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited, ιδιοκτήτρια του ομίλου διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών Novibet, αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν την προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή τους από την εξέταση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (η «ΕΑ»), υπό το πρίσμα των σχολίων που έλαβαν από την ΕΑ.
Ενώ η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited υπέβαλαν προσεκτικά εξεταζόμενες προτάσεις στην ΕΑ, η Allwyn δεσμεύεται να επιδιώκει μόνο συναλλαγές που θα προσέφεραν σαφή αξία στους μετόχους. Συνεπώς, η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited δεν αναμένουν πλέον την ολοκλήρωση της προηγουμένως ανακοινωθείσας συναλλαγής.
