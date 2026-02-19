Η Τασούλα και ο Νίκος (όπως έστρωσες κοιμάσαι), το άρθρο 86 και πώς αλλάζει, οι μπίζνες με το νερό Aktor-Suez, Veolia-Μεσόγειος, το ferto-ferto των εφοπλιστών
Χαίρετε, ξεκινάω με ένα σχόλιο για τη (νέα) χθεσινή παραίτηση μιας κυρίας από το ΠΑΣΟΚ που κατηγορείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για παρατυπίες ή παρανομίες στην απονομή προνοιακών επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ όπου εργαζόταν ως προϊσταμένη ελέγχων
Η κυρία Τασούλα Χατζηδάκη παραιτήθηκε η ίδια από το ΠΑΣΟΚ, αλλά την ίδια ώρα ζήτησε και την αναστολή της ιδιότητάς της το ίδιο το κόμμα της. Δεν γνωρίζω ούτε έχω ξανακούσει το όνομα της κυρίας Χατζηδάκη και φυσικά το γεγονός ότι ελέγχεται από μια κρατική Αρχή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι ένοχη. Ασφαλώς και ελέγχεται, αλλά ως εκεί. Ήθελα όμως να επισημάνω το εξής, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ένα από τα δυο μεγαλύτερα κόμματα άσκησης εξουσίας περί τα 30 χρόνια με δεκάδες χιλιάδες μέλη, στελέχη, ανθρώπους παντού. Επάγγελμα ΠΑΣΟΚ που λέγανε, όχι ότι δεν συνέβαινε (και δεν συμβαίνει ακόμα) και με τη ΝΔ. Όταν όμως είσαι κόμμα εξουσίας ή έστω ήσουν, θα πρέπει να έχεις και την ανάλογη συμπεριφορά, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Ζωή και Βελόπουλος να… ζει και να αναπνέει με ακραίες καταγγελίες, ξυλόλια, παιδεραστές, κλέφτες, προδότες κ.λπ. Ή δεν ήταν τουλάχιστον (το ΠΑΣΟΚ). Τώρα ο Ανδρουλάκης μπήκε σε ένα trip και έβαλε μαζί όλο του το κόμμα που είναι όποιος πρόλαβε να καταγγείλει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πρώτος πριν από τη Ζωή, τον Βελό κ.λπ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, να αυτοεγκλωβιστεί και να μην μπορεί ούτε καν να ελέγξει στοιχειωδώς αν τα ίδια του τα στελέχη κατηγορούνται αδίκως ή δικαίως. Έτσι την έπαθε ο Νίκος μας με τον κουμπάρο του λογιστή στην Κρήτη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι και με τον Παναγόπουλο. Και φυσικά ποτέ το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης από τη φύση του δεν μπορεί να καταγγείλει (ή να βρίσει) καλύτερα από τη Ζωή ή τον Βελόπουλο. Περαστικά…
H Τασούλα, η διευθύντρια του Νίκου και η προαγωγή
-Μια σοβαρή πηγή από το ΠΑΣΟΚ με πήρε χθες να με "μπριφάρει" για την εν λόγω κυρία Τασούλα Χατζηδάκη που μπορεί να μην τη γνωρίζουμε εμείς, αλλά δεν είναι καθόλου άγνωστη στον αρχηγό μας Νίκο. Άλλωστε, με αυτή γραμματέα Οργανωτικού έκανε διπλές εκλογές το 2023, θέση εξαιρετικά υπεύθυνη. Η Χατζηδάκη ήταν πολύ παλιά στο περιβάλλον της Διαμαντοπούλου, αλλά στα ψηλά πατώματα του ΠΑΣΟΚ επανήλθε επί Ανδρουλάκη το 2022, όταν ανέλαβε διευθύντρια του γραφείου του η Έλενα Αναστασίου. Η Χατζηδάκη τότε ανέλαβε άμεση συνεργάτις-γραμματέας της, με τα προσόντα της όμως ενθουσίασε τον αρχηγό Νίκο, ο οποίος την προήγαγε σε αυτή τη νευραλγική κομματική θέση. Όσο απότομα την προήγαγε, άλλο τόσο αιφνιδιαστικά την "έφαγε" στις αρχές του 2025, τοποθετώντας εκεί τον Ηρακλή Δρούλια που "παίζει μπάλα" στη Δυτική Αττική.
Η σύσκεψη στον ΟΠΕΚΑ
-Επανέρχομαι στην υπόθεση ΟΠΕΚΑ για να προσθέσω πως επειδή λόγω καιρού δεν πέταξε χθες για Θεσσαλονίκη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου που κίνησε την υπόθεση ΟΠΕΚΑ, με τον γγ του υπουργείου Κωνσταντίνο Γλουμή πήγαν χθες στα γραφεία του Οργανισμού και έκαναν μια συνάντηση με τον νέο πρόεδρο Νώντα Ατσαβέ. Αξιολόγησαν και το πώς θα εκπροσωπηθεί ο Οργανισμός ποινικά στην υπόθεση, καθώς το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας έχει πάει εδώ και κάποιες μέρες στον Εισαγγελέα και αναμένονται οι διώξεις, κυρίως για την κυρία Χατζηδάκη και τη διάδοχο προϊσταμένη της. Παράλληλα, αξιολογούνται και τα πειθαρχικά παραπτώματα, καθώς η Χατζηδάκη προφανώς και θα πάει με το ερώτημα της παύσης, όμως οι πειθαρχικές διώξεις μπορεί να επεκταθούν και σε άλλους υπαλλήλους, π.χ. σε αυτούς που της άφησαν να έχει πρόσβαση στους κωδικούς της για το σύστημα και μετά τον Ιούνιο του 2022 που αυτή αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω επίσης ότι η Μιχαηλίδου έδωσε εντολή να προχωρήσει άμεσα ο καταλογισμός των χρημάτων που δόθηκαν ως μη όφειλαν από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, οπότε σύντομα αναμένονται μπιλιέτα.
Το δείπνο του Μόντι
-Από χθες βρίσκεται στην Ινδία ο Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο στο Νέο Δελχί με τις κλασικές παραδοσιακές στολές και ένα χορευτικό που είχε σχεδιαστεί για τους επίσημους. Από κοντά έχει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον αρμόδιο για το foresight Γιάννη Μαστρογεωργίου, ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επαφές του με κορυφαία στελέχη των big tech εταιριών, αλλά και με τον Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος και έκανε χθες ένα δείπνο υποδοχής για τους ηγέτες που έκαναν το ταξίδι. Μου λένε ότι δεν επρόκειτο για κάτι grande, καθώς έγινε σε μια παρακείμενη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου που γίνεται το forum, ενώ παγίως όλοι είναι λίγο φειδωλοί με το φαγητό σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οι πρώτες προτάσεις για το Σύνταγμα
-Ο Κ.Μ είχε ζητήσει από τους βουλευτές της ΝΔ μέσα στον Φεβρουάριο να καταθέσουν προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ώστε τον Μάρτιο να παρουσιαστεί συνολικά η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος και τον Απρίλιο να ξεκινήσει η διαδικασία στη Βουλή. Μου λένε ότι οι πρώτες προτάσεις έχουν αρχίσει να φτάνουν. Μια από αυτές είναι του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια είχε χρηματίσει πρόεδρος της Προανακριτικής για τον Μίμη Παπαγγελόπουλο. Ο Μπούγας προτείνει, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 να προβλεφθεί υποχρεωτική προκαταρκτική έρευνα επί δικογραφίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα από δύο ανώτατους δικαστικούς, οι οποίοι θα κάνουν ουσιαστική αξιολόγηση και στη συνέχεια θα στέλνουν τον φάκελο στη Βουλή, η Ολομέλεια της οποίας θα αποφασίζει για τη δίωξη. Πρακτικά, προτείνει την αδρανοποίηση των Προανακριτικών και αυτό έχει αξία από κάποιον που προήδρευσε σε μια.
Τα εγκαίνια Μαρινάκη
-Πολύς κόσμος μαζεύτηκε χθες στην οδό Σολωμού στο Ψυχικό για τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος "τρέχει" ήδη την υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών. Προφανώς το τεστ ήταν θετικό για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενώ το ενδιαφέρον ήταν ότι το «παρών» έδωσαν και παραδοσιακοί νεοδημοκράτες, τους οποίους ο Μαρινάκης γνωρίζει καλά ως πρώην γραμματέας του κόμματος, αλλά και πρόσωπα που δεν πάνε συχνά σε κομματικές εκδηλώσεις.
Η ενεργοποίηση Σχοινά
Tασούλας-Χατσατουριάν
-Κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στον Πρόεδρο της Αρμενίας Βαχάγκν Χατσατουριάν ακούστηκαν μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, ο B. Χατσατουριάν έλεγε στον K. Τασούλα ότι η Αρμενία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία και τα σύνορά τους είναι κλειστά, έχει προχωρήσει εσχάτως σε κινήσεις προσέγγισης με την Τουρκία. Και η Τουρκία ανταποκρίνεται σε αυτές. Δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία, αλλά η γεωγραφία είναι γεωγραφία, ακούστηκε να λέει ο Χατσατουριάν. Πρόσθεσε ακόμα ότι προετοιμάζουν άψογες εκλογές από κάθε άποψη για τις 7 Ιουνίου, διότι οι άψογες εκλογές είναι κριτήριο για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, την οποία θερμά υποστηρίζει η Ελλάδα.
Στην Ουάσιγκτον για το deal ONEX-Hanwha
-Ταξίδι αστραπή στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ετοιμάζεται να κάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος την ερχόμενη Τέταρτη. Ο υπουργός Ανάπτυξης θα είναι παρών στην Ουάσιγκτον, στη σημαντική τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX με τον κορεατικό κολοσσό Hanwha για την κατασκευή αμερικανικών πλοίων στα αμερικανικά ναυπηγεία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί υπό τη διεύθυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και μιλάμε για μια κίνηση με σημαντικό γεωπολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και στο Ανάπτυξης αισθάνονται δικαίωση για την επιλογή να εγγυηθούν δια νόμου το δάνειο της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας στην ONEX, μέσα από τη δραστηριότητά της στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Οι μεγάλες business με το νερό: AKTOR-SUEZ, VEOLIA-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
-Δρομολογούνται μεγάλες business που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και ειδικά του νερού και για αυτό οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και δυναμικό, παίρνουν θέσεις μάχης. Η αρχή έγινε πριν από μια εβδομάδα όταν ανακοινώθηκε η σύμπραξη του ομίλου AKTOR με τη SUEZ, τον γαλλικό κολοσσό με παρουσία σε 40 χώρες που εξυπηρετεί 68 εκατομμύρια ανθρώπους με υπηρεσίες ύδρευσης και 44 εκατομμύρια με υπηρεσίες αποχέτευσης. Μια αποκλειστική συνεργασία μεταξύ των δυο ομίλων, με την AKTOR να δηλώνει πως στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού - από την παροχή πόσιμου νερού έως την επεξεργασία των λυμάτων - με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες και πάντα εκτός απροόπτου, το επόμενο που θα ακούσουμε στον τομέα του νερού θα είναι η συμφωνία απόκτησης σημαντικού ποσοστού στην εταιρεία “Μεσόγειος” που δραστηριοποιείται στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων από τον άλλο πολυεθνικό γαλλικό όμιλο, τη Veolia. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως Veolia - Μεσόγειος βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, υπάρχει σε εξέλιξη due diligence και η εκτίμηση είναι πως θα ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα. Γιατί τόση κινητικότητα; Η απάντηση είναι τα έργα περίπου 2,5 δισ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ κατά την επόμενη δεκαετία, που αφορούν από την αντικατάσταση παλαιών αγωγών και τη μείωση των διαρροών, έως την ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, την ενίσχυση ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην εξοικονόμηση του νερού κ.ά. Πέραν αυτών, για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής η Κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα το έργο «Εύρυτος», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου. Επιπλέον έχουμε το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δισ., ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα (Καθημερινή) άλλα 2,5 δισ. για έργα ύδρευσης και άρδευσης προγραμματίζει η Κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά τα παραπάνω έχουν προϋπολογισμό 7,1 δισ.
Ο «ελληνικός χάρτης» του Orcel
-Το νέο στρατηγικό πλάνο που παρουσίασε ο Andrea Orcel για την επόμενη φάση της UniCredit, υπό τον τίτλο UniCredit Unlimited, δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Η UniCredit δηλώνει ξεκάθαρα ότι προχωρά ως «ηγετική πανευρωπαϊκή τράπεζα», βασισμένη σε ένα μοντέλο 13+1 ισχυρών τοπικών τραπεζών με ενιαία στρατηγική, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξής της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα περιλαμβάνεται ρητά στο ευρωπαϊκό αποτύπωμα του Ομίλου μέσω της Alpha Bank, ως μέρος του δικτύου των τραπεζών που συνθέτουν τη λεγόμενη «ομοσπονδία εθνικών πρωταθλητών» της UniCredit - ένα μοντέλο που συνδυάζει τοπική ισχύ με τις κοινές πλατφόρμες, την τεχνολογία και τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η νέα στρατηγική περιγράφεται ως η επόμενη φάση έπειτα από πέντε χρόνια μετασχηματισμού, με στόχο να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη, αξιοποιώντας ακριβώς αυτό το δίκτυο τοπικών τραπεζών ως βασικό μοχλό για την επόμενη δεκαετία. Με άλλα λόγια, στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η UniCredit, η Alpha Bank δεν αποτελεί απλώς μια παρουσία στην ελληνική αγορά. Αποτελεί τον κρίκο μέσω του οποίου η Ελλάδα εντάσσεται οργανικά στον πανευρωπαϊκό σχεδιασμό του Andrea Orcel.
Στην εποχή Νομικού πέρασε η Τράπεζα Ηπείρου
-Και με τη βούλα ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου, με την οποία η CAPSTONE CAPITAL, συμφερόντων του γνωστού εφοπλιστή Πέτρου Νομικού με καταγωγή από τη Σαντορίνη, αποκτά ποσοστό 51% του τραπεζικού ιδρύματος. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 48.339.762 ευρώ και διαιρείται σε 96.679.525 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ, ποσό 25 εκατ. προσμετρήθηκε στο μετοχικό κεφάλαιο και πλέον η τράπεζα διαθέτει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που υπερβαίνει σημαντικά το 30%. Οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν (με την παραίτηση των παλαιών μετόχων) αποκτήθηκαν από την CAPSTONE CAPITAL που εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής. Είχε προηγηθεί η μετατροπή από συνεταιριστική σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με την Τρ. Ηπείρου να αποκτά τη δυνατότητα να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια. Αυτό περιλαμβάνεται και στο πλάνο ανάπτυξης που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές για την ενίσχυση της παρουσίας της και την προσέλκυση νέων πελατών.
Αγροτικές χρηματοδοτήσεις απ’ την ΕΑΤ
-Να ανοίξει την κάνουλα χρηματοδότησης για επενδυτικά projects του αγροτικού τομέα επιχειρεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία αυτή την περίοδο προετοιμάζει ένα εργαλείο τύπου ΤΕΠΙΧ, ειδικά σχεδιασμένο για τον αγροτικό κόσμο. Το σχετικό μνημόνιο με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη υπογραφεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις τράπεζες ώστε να ανοίξουν οι απαραίτητες «θυρίδες» και να πάρει μπροστά το πρόγραμμα. Στην αγορά, πάντως, το ενδιαφέρον είναι ήδη αισθητό, με ερωτήματα να καταγράφονται πριν καν δοθεί επίσημα το σήμα εκκίνησης. Το νέο εργαλείο θα λειτουργεί στη λογική των γνωστών σχημάτων της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού και εγγυήσεις, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στους νέους αγρότες. Και, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, δεν θα περιορίζεται μόνο σε επενδυτικά σχέδια: στο πακέτο μπαίνουν και κεφάλαιο κίνησης, αλλά και η, διαχρονικά δύσκολη, χρηματοδότηση για αγορά αγροτικής γης. Αν «κουμπώσει» όπως σχεδιάζεται, πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στον πρωτογενή τομέα.
Οι εξομολογήσεις του Μαρτίνου για την ελληνική ναυτιλία και την οικονομία
-Όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Μαρτίνος, μιλώντας πρόσφατα στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια του MSc in International Shipping, Finance and Management – ISFM, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν ήταν απλώς μια γεωπολιτική αναταραχή για τη ναυτιλία, αλλά ένας καταλύτης που ανέδειξε τη στρατηγική αξία του ελληνόκτητου στόλου. Και αυτό γιατί ενώ οι μεγάλες πετρελαϊκές απέφευγαν τη μεταφορά ρωσικών φορτίων, λόγω κυρώσεων, οι Έλληνες ανεξάρτητοι πλοιοκτήτες αναλάμβαναν τον όγκο των μεταφορών, διατηρώντας τη ροή του πετρελαίου και συγκρατώντας τα κόστη για τους καταναλωτές. Ο Θ.Μ υπογράμμισε την «παγκόσμια διάσταση» αυτού του ρόλου λέγοντας ότι περίπου το ένα τρίτο των δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως είναι ελληνικών συμφερόντων. Αν αυτά τα πλοία δεν υπήρχαν, τα ναύλα θα εκτοξεύονταν και η αγορά θα αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στη μεταφορά ενέργειας. Στην ουσία, η ελληνική ναυτιλία λειτούργησε ως «αμορτισέρ» για την παγκόσμια οικονομία. Ένα ακόμα παρασκηνιακό στοιχείο που ανέδειξε ο Έλληνας tycoon αφορά το LNG. Με την πλήρη απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η ζήτηση για την προμήθεια από τις παραγωγικές χώρες, ΗΠΑ και Κατάρ, εκτοξεύεται. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι έτοιμοι να καλύψουν μεγάλο μέρος αυτής της ανάγκης, αλλά όπως ο ίδιος παρατήρησε, οι καταναλωτές δεν θα δουν ευνοϊκές τιμές αφού η ελληνική ναυτιλία συγκρατεί μόνο τα κόστη, δεν τα μειώνει. Παράλληλα, ο Έλληνας πλοιοκτήτης τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί σε πλήρη ανταγωνισμό, όχι υπό μονοπωλιακές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση κρίσεων δεν βασίζεται σε συμφωνίες «κλειστού τύπου» μεταξύ λίγων παικτών, αλλά σε πραγματικές αγορές με προσφορά και ζήτηση. Πρόκειται για ένα κομβικό στοιχείο που αναδεικνύει την αξιοπιστία και τη δυναμική του ελληνικού στόλου.
Η στρατηγική του Πίττα: «Μην κολλάτε στις προβλέψεις, προσαρμοστείτε»
-Στο 9o Capital Link Cyprus Shipping Forum που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, την περασμένη Τρίτη, ο Αριστείδης Πίττας με τις τρεις εισηγμένες εταιρείες στην αμερικανική χρηματαγορά του NASDAQ ξεκαθάρισε ότι η αγορά είναι ασταθής, με ακριβά νεότευκτα, υψηλό κόστος καυσίμων και καθυστερήσεις στις παραδόσεις των νέων πλοίων. Η στρατηγική του; Ευελιξία και modular πλοία που μπορούν να αλλάξουν μηχανές, δεξαμενές και συστήματα ενέργειας χωρίς ριζικές ανακατασκευές, ώστε να προσαρμοστούν στις μελλοντικές απαιτήσεις. Παρασκηνιακά, αυτό σημαίνει ότι ενώ άλλοι «καίνε» κεφάλαια σε νεότευκτα που μπορεί να μην τους βγουν, ο Πίττας κρατά χαμηλά τον κίνδυνο και διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά όσον αφορά και τα εναλλακτικά καύσιμα. LNG, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο.
...και η αναφορά στον Ναδάλ
-Όσον αφορά το ρίσκο των επενδύσεων σε μία ναυλαγορά με τα πάνω και τα κάτω της, ο Αριστείδης Πίττας -ως λάτρης του τένις- ανέφερε τη δήλωση ενός εκ των κορυφαίων, ever, παικτών, του Ναδάλ. Ο Ισπανός υπεραθλητής, με τους δεκάδες τίτλους στο παλμαρέ του, μιλώντας σε σπουδαστές είχε πει: “Μην κοιτάτε τους τίτλους που έχω κατακτήσει. Να ξέρετε ότι από όλους τους πόντους που έχω παίξει, έχω κερδίσει μόλις το 51%”, θέλοντας να επισημάνει τις προσπάθειες και την ετοιμότητα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσεις μία κατάσταση όταν στραβώνει, ώστε στο τέλος της ημέρας ο απολογισμός να είναι θετικός.
Ferto mou ferto mou τραγουδούν οι εφοπλιστές
-Στο αεροδρόμιο που βρέθηκα, με προορισμό την Κύπρο, όπου παρακολούθησα το ναυτιλιακό συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκα πιο πάνω, έγινα μάρτυρας συζητήσεων μεταξύ υψηλόβαθμων ναυτιλιακών στελεχών. Στο επίκεντρο και οι παραγγελίες για ναυπηγήσεις πλοίων, όπου έχει χαθεί η μπάλα. Κατά 10άδες τις βάζουν οι Greeks έχοντας μπουκώσει σχεδόν όλα τα ναυπηγεία. “Τελικά, πόσα έχετε ναυπηγήσει και θα ναυπηγήσετε;” ήταν η ερώτηση ενός εξ αυτών. “39 συνολικά”, ήρθε η απάντηση. “Τόσα πολλά; Εγώ ήξερα για λιγότερα”, λέει ο συνομιλητής. “Είχαμε 31 και μέσα σε μία εβδομάδα ενεργοποιήσαμε οκτώ options”, ήταν η απάντηση του άλλου - ο οποίος προσέθεσε φωναχτά: “Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που θα τραγουδάμε όλοι μαζί... ferto mou, ferto mou , fertooo…”. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο τρίτος της παρέας: “Ημουν στη Σαγκάη πριν από λίγες ημέρες και συναντάω τον… (λέει το όνομα του εφοπλιστή). Του λέω τι θες εσύ στην Κίνα αφού ναυπηγείς στην Ιαπωνία; Και μου απαντάει ότι παρήγγειλε πέντε φορτηγά πλοία και έμεινε τόσο ευχαριστημένος από τις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία με τους Κινέζους, που μέσα σε μία εβδομάδα επέστρεψε και παρήγγειλε άλλα πέντε”. Τι λέγαμε; Α, ναι. Ferto mou ferto mou, σου είπα... fertoοοοοο!
Το παρασκήνιο για την ενεργοποίηση του EuRep
-Η αλληλουχία των γεγονότων είναι αποκαλυπτική. Στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος Πιερρακάκης κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ενός «μηχανισμού αντιστάθμισης κινδύνων» από ενδεχόμενες νομισματικές αναταράξεις που θα προκαλούσε η διάθεση της κυβέρνησης Τραμπ, να «παίξει» με την ισοτιμία του δολαρίου, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Την αμέσως επόμενη μέρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει ότι θα επεκτείνει το Εurosystem Repo Facility (EuRep), δηλαδή το σύστημα παροχής ρευστότητας σε ευρώ προς τις (εθνικές) κεντρικές τράπεζες, από το τρίτο τρίμηνο του 2026. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από 2 εβδομάδες, όταν συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, δεν υπήρχε ανακοίνωση γι’ αυτό το μέτρο. Επομένως, είναι κάτι που προέκυψε μετά τη συζήτηση των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup με τη Λαγκάρντ. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν απολύτως σαφής όταν έλεγε «... υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στο σημερινό μας γεωπολιτικό περιβάλλον υπάρχουν κίνδυνοι, το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο… Είναι, συνεπώς, ζήτημα υπαρξιακής σημασίας για εμάς να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη νομισματική κυριαρχία της ΕΕ…». Η ενεργοποίηση του EuRep από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το πρώτο βήμα, προειδοποίηση και μοχλός ασφαλείας για ενδεχόμενες αναταράξεις.
Η νέα μεγάλη δουλειά της Cenergy
-Με δικαιολογημένο ενθουσιασμό αντιμετώπισε η χρηματιστηριακή αγορά τη νέα σύμβαση που υπέγραψε η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, με την DEME για την προμήθεια inter-array καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στο υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία. Είναι μια δουλειά που εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα της τάξης των 70 εκατ. ευρώ με το συνηθισμένο περιθώριο κέρδους να ανέρχεται στο 15%, δηλαδή πάνω από 10 εκατ. ευρώ - με απλή αριθμητική. Η Πολωνία επιταχύνει μαζικά τις επενδύσεις σε υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Βαλτική, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από ορυκτά καύσιμα και να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους και ο όμιλος Viohalco τοποθετείται στρατηγικά και σ’ αυτή τη δυναμική αγορά.
Viohalco: Με συντονισμένο άλμα προς νέες κορυφές
-Το συντονισμένο άλμα των μετοχών του ομίλου Viohalco (Viohalco, Cenergy, Elval Halcor) στη χθεσινή συνεδρίαση αποτελεί μία σαφή ένδειξη ότι η αγορά προχωρά σε ουσιαστική επαναξιολόγηση των βιομηχανικών συμμετοχών του ομίλου. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κίνηση παίζει η αυξανόμενη εμπλοκή διεθνών θεσμικών επενδυτών, με το Capital Group να βρίσκεται στο επίκεντρο πρόσφατων πληροφοριών. Το εντυπωσιακό ράλι φαίνεται πως δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή αντίδραση, αλλά αντανακλά την αναβάθμιση των προσδοκιών για το σύνολο των βιομηχανικών συμμετοχών στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η μητρική ηγήθηκε της χθεσινής ανόδου, καθώς η αγορά επιχειρεί να γεφυρώσει το discount μεταξύ της χρηματιστηριακής της αξίας και της καθαρής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων (NAV). Με τη διοίκηση να δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη σταθεροποίηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, η μετοχή προσεγγίζει πλέον τα 14 ευρώ με «όχημα» τα ισχυρά θεμελιώδη και τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας που κατέγραψε το προηγούμενο έτος. Η Cenergy Holdings που λέγαμε και προηγουμένως, συνεχίζει να αποτελεί την «ατμομηχανή» του ομίλου σε όρους κεφαλαιοποίησης και επενδυτικού ενδιαφέροντος, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 21 ευρώ. Με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να διατηρείται σταθερά πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, η εταιρεία εξαργυρώνει τη στρατηγική της θέση στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς ενέργειας. Σημαντική ανάκαμψη κατέγραψε και η ElvalHalcor, με τη μετοχή να κινείται σε τροχιά πολυετών ρεκόρ. Παράλληλα, η σταδιακή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) λειτουργεί ως καταλύτης, καθώς προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ElvalHalcor έναντι παραγωγών από τρίτες χώρες.
ΟΝΥΞ: Προχωρεί σε ΑΜΚ 30 εκατ. και ψάχνει κατασκευαστή-συνέταιρο
-Προχωρούν οι προετοιμασίες για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της ΟΝΥΞ (πρώην MED) για τη δημιουργία ενός τουριστικού και αγροτουριστικού θερέτρου, με φιλόδοξο προϋπολογισμό ύψους 388 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής. Πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι η εισηγμένη στην Κύρια Αγορά πλέον ΟΝΥΞ προετοιμάζει αύξηση κεφαλαίου 30 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο της διοίκησης είναι να δώσει ευκαιρία στον κατασκευαστικό όμιλο που θα αναλάβει το έργο, επιπλέον της αμοιβής του, ως contractor να συμμετάσχει και στο μετοχικό της κεφάλαιο. Να μετατραπεί δηλαδή από προμηθευτή σε συνέταιρο. Η χρηματιστηριακή ιστορία της ΟΝΥΞ ξεκινά το καλοκαίρι του 2023 όταν η μικρή εμπορική εταιρεία MED (μαγιό και εσώρουχα) μπήκε στην εναλλακτική αγορά με κεφαλαιοποίηση 13 εκατ. ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2024, έχοντας ανακοινώσει το σχέδιο αλλαγής δραστηριότητας και την απορρόφηση δύο μικρών εταιρειών real estate, η ΟΝΥΞ μετατάχθηκε στην Κύρια Αγορά με κεφαλαιοποίηση 53,7 εκατ. ευρώ. Σήμερα, αξίζει κάτι λιγότερο από 111 εκατ. ευρώ.
H ΑΙ αντιμετωπίζεται επενδυτικά ως «υποδομή» όχι «τεχνολογία»
-Η Liz Ann Sonders είναι Chief Investment Strategist της επενδυτικής εταιρείας Charles Schwab και ο Kevin Gordon, Senior Investment Strategist. Δημοσίευσαν στο Bloomberg ένα γράφημα που επανατιμολογεί τις εταιρείες, με βάση τον βαθμό ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγική τους διαδικασία. Εταιρείες που έχουν καταφέρει να εντάξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην παραγωγική διαδικασία τους, αποκτούν εκρηκτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι υπόλοιπες εταιρείες -ανεξαρτήτως μεγέθους και ιστορίας- βλέπουν τα περιθώρια κέρδους τους να διαβρώνονται αθόρυβα, μέχρι τη στιγμή που η αγορά αποφασίσει να το «ανακαλύψει» απότομα. Έτσι εξηγούν τη βίαιη πτώση των μετοχών λογισμικού, φέτος τον Φεβρουάριο. Οι αγορές -λένε- αποφάσισαν ότι πολλές εταιρείες λογισμικού δεν είναι προμηθευτές Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά θύματά της. Από τον Ιανουάριο του 2025 έως τα μέσα Φεβρουαρίου του 2026, τέσσερις κλάδοι του S&P 500 ακολούθησαν εκπληκτικά αποκλίνουσες τροχιές. Οι εταιρείες επίγειων μεταφορών και Real Estate κινήθηκαν σε επίπεδα 15-25% πάνω από τη βάση εκκίνησης. Άλλοι «φυσικοί» κλάδοι που η αγορά τους επαναξιολογεί ως υποδομή της ΑΙ-εποχής δηλαδή τα logistics, data centers, αποθηκευτικοί χώροι, εκτινάχθηκαν σε υψηλότερες αποτιμήσεις. Αντιθέτως, οι εταιρείες λογισμικού και διαχείρισης κεφαλαίων υπέστησαν βίαιη διόρθωση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον υπόθεση τεχνολογίας και λογισμικού. Είναι βασική υποδομή.
