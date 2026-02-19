Η Τασούλα και ο Νίκος (όπως έστρωσες κοιμάσαι), το άρθρο 86 και πώς αλλάζει, οι μπίζνες με το νερό Aktor-Suez, Veolia-Μεσόγειος, το ferto-ferto των εφοπλιστών

Κλείσιμο

Η κυρία Τασούλα Χατζηδάκη παραιτήθηκε η ίδια από το ΠΑΣΟΚ, αλλά την ίδια ώρα ζήτησε και την αναστολή της ιδιότητάς της το ίδιο το κόμμα της. Δεν γνωρίζω ούτε έχω ξανακούσει το όνομα της κυρίας Χατζηδάκη και φυσικά το γεγονός ότι ελέγχεται από μια κρατική Αρχή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι ένοχη. Ασφαλώς και ελέγχεται, αλλά ως εκεί. Ήθελα όμως να επισημάνω το εξής, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ένα από τα δυο μεγαλύτερα κόμματα άσκησης εξουσίας περί τα 30 χρόνια με δεκάδες χιλιάδες μέλη, στελέχη, ανθρώπους παντού. Επάγγελμα ΠΑΣΟΚ που λέγανε, όχι ότι δεν συνέβαινε (και δεν συμβαίνει ακόμα) και με τη ΝΔ. Όταν όμως είσαι κόμμα εξουσίας ή έστω ήσουν, θα πρέπει να έχεις και την ανάλογη συμπεριφορά, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Ζωή και Βελόπουλος να… ζει και να αναπνέει με ακραίες καταγγελίες, ξυλόλια, παιδεραστές, κλέφτες, προδότες κ.λπ. Ή δεν ήταν τουλάχιστον (το ΠΑΣΟΚ). Τώρα ο Ανδρουλάκης μπήκε σε ένα trip και έβαλε μαζί όλο του το κόμμα που είναι όποιος πρόλαβε να καταγγείλει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πρώτος πριν από τη Ζωή, τον Βελό κ.λπ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, να αυτοεγκλωβιστεί και να μην μπορεί ούτε καν να ελέγξει στοιχειωδώς αν τα ίδια του τα στελέχη κατηγορούνται αδίκως ή δικαίως. Έτσι την έπαθε ο Νίκος μας με τον κουμπάρο του λογιστή στην Κρήτη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι και με τον Παναγόπουλο. Και φυσικά ποτέ το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης από τη φύση του δεν μπορεί να καταγγείλει (ή να βρίσει) καλύτερα από τη Ζωή ή τον Βελόπουλο. Περαστικά…H Τασούλα, η διευθύντρια του Νίκου και η προαγωγή-Μια σοβαρή πηγή από το ΠΑΣΟΚ με πήρε χθες να με "μπριφάρει" για την εν λόγω κυρία Τασούλα Χατζηδάκη που μπορεί να μην τη γνωρίζουμε εμείς, αλλά δεν είναι καθόλου άγνωστη στον αρχηγό μας Νίκο. Άλλωστε, με αυτή γραμματέα Οργανωτικού έκανε διπλές εκλογές το 2023, θέση εξαιρετικά υπεύθυνη. Η Χατζηδάκη ήταν πολύ παλιά στο περιβάλλον της Διαμαντοπούλου, αλλά στα ψηλά πατώματα του ΠΑΣΟΚ επανήλθε επί Ανδρουλάκη το 2022, όταν ανέλαβε διευθύντρια του γραφείου του η Έλενα Αναστασίου. Η Χατζηδάκη τότε ανέλαβε άμεση συνεργάτις-γραμματέας της, με τα προσόντα της όμως ενθουσίασε τον αρχηγό Νίκο, ο οποίος την προήγαγε σε αυτή τη νευραλγική κομματική θέση. Όσο απότομα την προήγαγε, άλλο τόσο αιφνιδιαστικά την "έφαγε" στις αρχές του 2025, τοποθετώντας εκεί τον Ηρακλή Δρούλια που "παίζει μπάλα" στη Δυτική Αττική.Η σύσκεψη στον ΟΠΕΚΑ-Επανέρχομαι στην υπόθεση ΟΠΕΚΑ για να προσθέσω πως επειδή λόγω καιρού δεν πέταξε χθες για Θεσσαλονίκη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου που κίνησε την υπόθεση ΟΠΕΚΑ, με τον γγ του υπουργείου Κωνσταντίνο Γλουμή πήγαν χθες στα γραφεία του Οργανισμού και έκαναν μια συνάντηση με τον νέο πρόεδρο Νώντα Ατσαβέ. Αξιολόγησαν και το πώς θα εκπροσωπηθεί ο Οργανισμός ποινικά στην υπόθεση, καθώς το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας έχει πάει εδώ και κάποιες μέρες στον Εισαγγελέα και αναμένονται οι διώξεις, κυρίως για την κυρία Χατζηδάκη και τη διάδοχο προϊσταμένη της. Παράλληλα, αξιολογούνται και τα πειθαρχικά παραπτώματα, καθώς η Χατζηδάκη προφανώς και θα πάει με το ερώτημα της παύσης, όμως οι πειθαρχικές διώξεις μπορεί να επεκταθούν και σε άλλους υπαλλήλους, π.χ. σε αυτούς που της άφησαν να έχει πρόσβαση στους κωδικούς της για το σύστημα και μετά τον Ιούνιο του 2022 που αυτή αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω επίσης ότι η Μιχαηλίδου έδωσε εντολή να προχωρήσει άμεσα ο καταλογισμός των χρημάτων που δόθηκαν ως μη όφειλαν από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, οπότε σύντομα αναμένονται μπιλιέτα.Το δείπνο του Μόντι-Από χθες βρίσκεται στην Ινδία ο Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο στο Νέο Δελχί με τις κλασικές παραδοσιακές στολές και ένα χορευτικό που είχε σχεδιαστεί για τους επίσημους. Από κοντά έχει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον αρμόδιο για το foresight Γιάννη Μαστρογεωργίου, ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επαφές του με κορυφαία στελέχη των big tech εταιριών, αλλά και με τον Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος και έκανε χθες ένα δείπνο υποδοχής για τους ηγέτες που έκαναν το ταξίδι. Μου λένε ότι δεν επρόκειτο για κάτι grande, καθώς έγινε σε μια παρακείμενη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου που γίνεται το forum, ενώ παγίως όλοι είναι λίγο φειδωλοί με το φαγητό σε αυτές τις περιπτώσεις.Οι πρώτες προτάσεις για το Σύνταγμα-Ο Κ.Μ είχε ζητήσει από τους βουλευτές της ΝΔ μέσα στον Φεβρουάριο να καταθέσουν προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ώστε τον Μάρτιο να παρουσιαστεί συνολικά η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος και τον Απρίλιο να ξεκινήσει η διαδικασία στη Βουλή. Μου λένε ότι οι πρώτες προτάσεις έχουν αρχίσει να φτάνουν. Μια από αυτές είναι του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια είχε χρηματίσει πρόεδρος της Προανακριτικής για τον Μίμη Παπαγγελόπουλο. Ο Μπούγας προτείνει, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 να προβλεφθεί υποχρεωτική προκαταρκτική έρευνα επί δικογραφίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα από δύο ανώτατους δικαστικούς, οι οποίοι θα κάνουν ουσιαστική αξιολόγηση και στη συνέχεια θα στέλνουν τον φάκελο στη Βουλή, η Ολομέλεια της οποίας θα αποφασίζει για τη δίωξη. Πρακτικά, προτείνει την αδρανοποίηση των Προανακριτικών και αυτό έχει αξία από κάποιον που προήδρευσε σε μια.Τα εγκαίνια Μαρινάκη-Πολύς κόσμος μαζεύτηκε χθες στην οδό Σολωμού στο Ψυχικό για τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος "τρέχει" ήδη την υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών. Προφανώς το τεστ ήταν θετικό για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενώ το ενδιαφέρον ήταν ότι το «παρών» έδωσαν και παραδοσιακοί νεοδημοκράτες, τους οποίους ο Μαρινάκης γνωρίζει καλά ως πρώην γραμματέας του κόμματος, αλλά και πρόσωπα που δεν πάνε συχνά σε κομματικές εκδηλώσεις.Η ενεργοποίηση Σχοινά