Wall Street: Τεχνολογική βουτιά στους δείκτες - Φούντωσαν οι φόβοι για τις επιπτώσεις της AI στην οικονομία
Wall Street: Τεχνολογική βουτιά στους δείκτες - Φούντωσαν οι φόβοι για τις επιπτώσεις της AI στην οικονομία
Η αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών και οι φόβοι για διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν σε πτώση τους βασικούς δείκτες της Wall Street, ενόψει των κρίσιμων στοιχείων πληθωρισμού
Στο κόκκινο έκλεισαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να συνυπολογίζουν πλέον όχι μόνο τις ευκαιρίες αλλά και τις πιθανές ανατροπές που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας.
Οι ανησυχίες αυτές συνηγόρησαν ώστε το αρχικό θετικό ξεκίνημα στον απόηχο των ισχυρών στοιχείων για την αγορά εργασίας να φέρει βουτιά και στους τρείς δείκτες ενώ βρίσκονται και εν αναμονή των κρίσιμων δεδομένων για τον πληθωρισμό.
Σε αυτό το κλίμα στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 1,34% στις 49.451 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 1,57% στις 6.832 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη πτώση 2,04% στις 22.597 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν επίσης, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα τελευταία στοιχεία για τις πωλήσεις κατοικιών και στράφηκαν στα κρίσιμα δεδομένα πληθωρισμού που αναμένονται. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ μειώθηκε κατά περισσότερο από 8 μονάδες βάσης, στο 4,102%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου υποχώρησε επίσης πάνω από 8 μονάδες βάσης, στο 4,731%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου κινήθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης, στο 3,466%.
Οι ανησυχίες για τη διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στη δημιουργία του πτωτικού κλίματος και επεκτάθηκς σε διάφορους κλάδους. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως η Morgan Stanley, δέχθηκαν πιέσεις λόγω φόβων ότι η AI μπορεί να αλλάξει το μοντέλο της διαχείρισης πλούτου, ενώ εταιρείες μεταφορών και logistics, όπως η C.H. Robinson, υποχώρησαν έως και 15%, καθώς η αυτοματοποίηση των μεταφορών θα μπορούσε να περιορίσει έσοδα.
Οι ανησυχίες επηρέασαν και τον κλάδο των ακινήτων, με μετοχές όπως η CBRE και η SL Green Realty να υποχωρούν, καθώς εκτιμάται ότι πιθανή αύξηση της ανεργίας θα μειώσει τη ζήτηση για γραφειακούς χώρους.
Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκαν και οι εταιρείες λογισμικού, που ήδη βρίσκονται υπό πίεση από την αρχή του έτους. Η Salesforce υποχώρησε σχεδόν 1%, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να πλησιάζουν το 31%. Η Autodesk έχασε 3%, ενώ το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector υποχώρησε 2%, παραμένοντας περίπου 31% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά του μετά την είσοδό του σε bear market τον προηγούμενο μήνα.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο αμυντικούς κλάδους. Οι μετοχές της Walmart ενισχύθηκαν κατά περίπου 4% και της Coca-Cola πάνω από 1%, με τους κλάδους βασικών καταναλωτικών αγαθών και κοινής ωφέλειας να καταγράφουν άνοδο περίπου 2%.
Οι αγορές γενικότερα παρέμειναν επιφυλακτικές παρά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, καθώς οικονομολόγοι αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της τάσης, ιδιαίτερα μετά από αναθεωρήσεις που έδειξαν μηδενική αύξηση θέσεων εργασίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία πληθωρισμού που αναμένονται την Παρασκευή, τα οποία εκτιμάται ότι θα δείξουν αύξηση 0,3% τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη τιμών καταναλωτή.
Σε εταιρικό επίπεδο η Apple κατέγραψε μεγάλη πτώση κατά 5%, τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Απρίλιο, μετά από πληροφορίες ότι η αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού Siri αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα που καθυστερούν την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο νέου ελέγχου από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με πιθανή μεροληψία στην πλατφόρμα Apple News.
Πηγή: Newmoney.gr
Οι ανησυχίες αυτές συνηγόρησαν ώστε το αρχικό θετικό ξεκίνημα στον απόηχο των ισχυρών στοιχείων για την αγορά εργασίας να φέρει βουτιά και στους τρείς δείκτες ενώ βρίσκονται και εν αναμονή των κρίσιμων δεδομένων για τον πληθωρισμό.
Σε αυτό το κλίμα στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 1,34% στις 49.451 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 1,57% στις 6.832 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη πτώση 2,04% στις 22.597 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν επίσης, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα τελευταία στοιχεία για τις πωλήσεις κατοικιών και στράφηκαν στα κρίσιμα δεδομένα πληθωρισμού που αναμένονται. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ μειώθηκε κατά περισσότερο από 8 μονάδες βάσης, στο 4,102%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου υποχώρησε επίσης πάνω από 8 μονάδες βάσης, στο 4,731%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου κινήθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης, στο 3,466%.
Οι ανησυχίες για τη διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στη δημιουργία του πτωτικού κλίματος και επεκτάθηκς σε διάφορους κλάδους. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως η Morgan Stanley, δέχθηκαν πιέσεις λόγω φόβων ότι η AI μπορεί να αλλάξει το μοντέλο της διαχείρισης πλούτου, ενώ εταιρείες μεταφορών και logistics, όπως η C.H. Robinson, υποχώρησαν έως και 15%, καθώς η αυτοματοποίηση των μεταφορών θα μπορούσε να περιορίσει έσοδα.
Οι ανησυχίες επηρέασαν και τον κλάδο των ακινήτων, με μετοχές όπως η CBRE και η SL Green Realty να υποχωρούν, καθώς εκτιμάται ότι πιθανή αύξηση της ανεργίας θα μειώσει τη ζήτηση για γραφειακούς χώρους.
Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκαν και οι εταιρείες λογισμικού, που ήδη βρίσκονται υπό πίεση από την αρχή του έτους. Η Salesforce υποχώρησε σχεδόν 1%, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να πλησιάζουν το 31%. Η Autodesk έχασε 3%, ενώ το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector υποχώρησε 2%, παραμένοντας περίπου 31% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά του μετά την είσοδό του σε bear market τον προηγούμενο μήνα.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο αμυντικούς κλάδους. Οι μετοχές της Walmart ενισχύθηκαν κατά περίπου 4% και της Coca-Cola πάνω από 1%, με τους κλάδους βασικών καταναλωτικών αγαθών και κοινής ωφέλειας να καταγράφουν άνοδο περίπου 2%.
Οι αγορές γενικότερα παρέμειναν επιφυλακτικές παρά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, καθώς οικονομολόγοι αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της τάσης, ιδιαίτερα μετά από αναθεωρήσεις που έδειξαν μηδενική αύξηση θέσεων εργασίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία πληθωρισμού που αναμένονται την Παρασκευή, τα οποία εκτιμάται ότι θα δείξουν αύξηση 0,3% τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη τιμών καταναλωτή.
Σε εταιρικό επίπεδο η Apple κατέγραψε μεγάλη πτώση κατά 5%, τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Απρίλιο, μετά από πληροφορίες ότι η αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού Siri αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα που καθυστερούν την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο νέου ελέγχου από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με πιθανή μεροληψία στην πλατφόρμα Apple News.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα