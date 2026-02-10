Τι συμβαίνει με τη Swatch; Η εταιρεία με τα διάσημα ρολόγια στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της
Τι συμβαίνει με τη Swatch; Η εταιρεία με τα διάσημα ρολόγια στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της

Η μάχη για τη διακυβέρνηση στη Swatch κλιμακώνεται, με τον ακτιβιστή Στίβεν Γουντ να συγκρούεται με την οικογένεια Χάγιεκ εν μέσω πιέσεων, αδύναμων οικονομικών επιδόσεων και κρίσιμων αποφάσεων

Τι συμβαίνει με τη Swatch; Η εταιρεία με τα διάσημα ρολόγια στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της
Η προσπάθεια του Αμερικανού ακτιβιστή επενδυτή Στίβεν Γουντ να αλλάξει τη δομή διακυβέρνησης και την εσωτερική κουλτούρα της Swatch Group AG φαίνεται να συναντά πλέον σημαντικότερα εμπόδια.

