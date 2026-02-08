Η ελληνική οικονομία πάει καλά, προϋπόθεση για να συνεχίσει είναι η πολιτική σταθερότητα, λέει ο Στουρνάρας

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται από την 1η Απριλίου, τόνισε πως σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο η οικονομία αναπτύσσεται έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί»