Η συμφωνία της ΕΕ με το Νέο Δελχί: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν πανιά προς την Ινδία
Την τελευταία διετία η Ινδία αποκτά συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα για ελληνικούς ομίλους
Οταν ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος προσπαθούσε επί αρκετά χρόνια να ξεκλειδώσει την αγορά της Ινδίας με την Chipita, πέρασε, όπως ο ίδιος παραδέχεται, διά πυρός και σιδήρου μέχρι να βρει τον βηματισμό του. Το ρυθμιστικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία και οι ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς καθιστούσαν κάθε βήμα εξαιρετικά απαιτητικό.
Ωστόσο, το αποτέλεσμα άξιζε την ταλαιπωρία και τον κόπο. «Η ινδική αγορά είναι μία μεγάλη αγορά, αλλά δύσκολη. Αν πας με μεγάλη προσοχή και επιμονή, μπορείς να καταφέρεις πράγματα, αλλά όχι εύκολα», λέει σήμερα στο «business stories» ο κ. Θεοδωρόπουλος, συμπυκνώνοντας την ουσία της εμπειρίας του.
Αυτή ακριβώς η εμπειρία, που μέχρι πρότινος έμοιαζε να αφορά λίγους και καλά προετοιμασμένους επιχειρηματίες, αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της πρόσφατης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ενωσης – Ινδίας. Μια συμφωνία που δεν αίρει αυτομάτως τις δυσκολίες της ινδικής αγοράς, δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις και τις υποσχέσεις ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούν να κινηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να αλλάξει, για όσους θελήσουν -και μπορέσουν- να αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα.
