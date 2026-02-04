Η δημοσκόπηση «φαρμάκι» για Καρυστιανού και Τσίπρα, ο Θύμιος στο Μ.Μ, η Φράγκου στην Αργεντινή και οι Ρουμάνοι billionaires στην Praktiker
Χαίρετε, ενίοτε η πληροφόρηση που έχω δεν είναι εντελώς φρέσκια, αυτό που λέμε «ψάρι ημέρας», αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε αξιόπιστη
Λοιπόν σας μεταφέρω δημοσκόπηση η οποία δεν δημοσιεύτηκε προφανώς διότι περιείχε «καθ’ υπέρβαση» και πρόθεση ψήφου για την Καρυστιανού αλλά και για τον Τσίπρα, οι οποίοι ως γνωστόν δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει κόμματα, άρα τυπικά δεν είθισται. Ωστόσο η ερώτηση έγινε για λόγους ουσίας και διατυπώθηκε κάπως έτσι: «Αν ανακοινώσει κόμμα ο Τσίπρας ή (και) η Καρυστιανού τι θα ψηφίζατε;». Λοιπόν η μεν ΝΔ δεν φαίνεται να επηρεάζεται (βρίσκεται όπου και στις άλλες δημοσκοπήσεις, στο 29,5%-30%), αλλά η πρόεδρος Μαρία εκτοξεύεται στο 15%, ο αγαπημένος μας Αλέξης στο 10% και το ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 9%, ενώ η Ζωή με τον Βελόπουλο στο 7%. Να ξεκαθαρίσω ότι η ίδια δημοσκοπική εταιρεία πριν από την υποθετική αυτή ερώτηση για το κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού, διεξήγαγε και μία δημοσκόπηση δίχως την προσθήκη των δύο νέων παικτών, η οποία έβγαλε τα ίδια αποτελέσματα με εκείνη της MRB, δηλαδή πρώτη τη ΝΔ, δεύτερη τη Ζωή και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ρώτησα επίσης την πηγή μου αν όταν έγινε η δημοσκόπηση με τη «δηλητηριώδη» αυτή υποθετική ερώτηση για την πρόεδρο Μαρία Κ. και τον Τσίπρα, είχε ληφθεί υπόψιν η τοποθέτηση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι όταν τελείωσε η έρευνα η Καρυστιανού δεν είχε κάνει ακόμα την τοποθέτηση κατά των αμβλώσεων, αλλά με διαβεβαίωσαν ότι δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο στην κοινή γνώμη. Τώρα, μου είπαν ακόμα για ένα άλλο σημαντικό εύρημα, ότι οι μισοί που ψηφίζουν Τσίπρα μπορεί να ψηφίζουν και Καρυστιανού και το ένα τρίτο που ψηφίζει τη Μαρία Κ. θα μπορούσαν να πάνε και με τον Αλέξη. Μύλος κανονικός, έτσι; Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει στο πολιτικό σκηνικό μόλις εμφανιστούν τα δύο αυτά κόμματα στο προσκήνιο. Τέλος, ρώτησα αν γνωρίζει την έρευνα αυτή το Μ.Μ και μου απάντησαν «bien sur» που λένε και οι Γάλλοι και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια.
Ο Θύμιος στο Μ.Μ
-Εξεπλάγησαν πολλοί που είδαν χθες τον θρυλικό Θύμιο Λυμπερόπουλο των ταξί να περνάει την πόρτα του Μ.Μ με ένα χαρτί αιτήματα και ενώ δεν είχε ραντεβού τον δέχθηκε ο σύμβουλος του Κ.Μ Θανάσης Νέζης, ο οποίος τον γνωρίζει δεκαετίες και προχθές ήταν στην Καλαμάτα με Σαμαρά-Καραμανλή, οπότε είναι σκληραγωγημένος. Μαθαίνω ότι ο Θύμιος ήταν πολύ χαρούμενος που τον δέχθηκαν, αλλά στην αρχή της κουβέντας ο Νέζης του ξεκαθάρισε ότι "δεν θα μου βρίσεις τον Κυρανάκη" και τον προειδοποίησε να αφήσει τα... κομμουνιστικά, κάτι που έσπασε τον πάγο. Γενικώς, ο Θύμιος κατέθεσε μια σειρά αιτημάτων, ο Νέζης είπε ότι θα τα πάει στον Μητσοτάκη, αλλά τώρα δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Θύμιο και δεν είναι και δουλειά του πρωθυπουργού επίσης. Πάντως, λίγο "μασάζ" στους Θύμιους από καιρού εις καιρόν δεν βλάπτει, καθώς τα ταξί ιστορικά θεωρούνται "πολλαπλασιαστές ψήφου", αν και προσωπικά δεν το πιστεύω καθόλου. Μαθαίνω ότι τυχαία στο Μ.Μ ο Θύμιος είδε και τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είχε πάει για άλλη δουλειά, και του έθεσε το ζήτημα ότι με μια αλλαγή που έγινε το 2022 στις διατάξεις του νόμου για το ποινικό μητρώο που απαιτείται για την άδεια του ταξί. Το νόστιμο είναι ότι Φλωρίδης και Θύμιος αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνων για να τα πούνε, τώρα τι θα πούνε είναι άλλη ιστορία.
Η σύσκεψη για το Σύνταγμα
-Μπορεί ο Κ.Μ να άνοιξε τη συζήτηση για το Σύνταγμα και να ζήτησε από τους βουλευτές της ΝΔ να κάνουν τις δικές τους σκέψεις εντός Φεβρουαρίου, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν και συσκέψεις. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι Γεραπετρίτης-Κουτνατζής και Ευριπίδης Στυλιανίδης (πάει για εισηγητής της ΝΔ), δηλαδή ο "σκληρός πυρήνας" της αναθεώρησης, θα κάνουν μια πρώτη συζήτηση αύριο Πέμπτη.
Μετά τους Γάλλους, οι Αμερικανοί
-Την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε στην Αθήνα η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας κ. Βοτρέν ανακοινώθηκε ότι προχωρούν οι τεχνικές συνομιλίες, ώστε τις επόμενες εβδομάδες να ανανεωθεί η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Κάτι τέτοιο θα υπογραφεί προφανώς με την παρουσία του Κ.Μ με τον Μακρόν. Κάτι παρόμοιο μαθαίνω ότι συζητά και με τους Αμερικανούς ο Δένδιας, ο οποίος χθες στο Πεντάγωνο είδε τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ είναι επί τάπητος η ανανέωση της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας ούτως ή άλλως, ενώ μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες ο Δένδιας ετοιμάζει βαλίτσες και για την Ινδία.
"Αγκαζέ" ο απερχόμενος και η επερχόμενη
-Μένω στα γεωπολιτικά, καθώς "κλειδώνει" το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν λογικά για την άλλη Τετάρτη στις 11 του μήνα (μένει να επιβεβαιωθεί). Άνθρωπός μου που ήταν χθες στο Μ.Μ είδε σε κάποια φάση τον πρέσβη Νικολαΐδη, νυν διπλωματικό σύμβουλο του Κ.Μ και πάγιου μεταφραστή του στα ραντεβού με τον Ερντογάν, να βγαίνει... αλαμπρατσέτα με την πρώην πρέσβη μας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα. Ποια η ιδιαιτερότητα; Στο τέλος Φεβρουαρίου ο Μίλτων αναχωρεί για την πρεσβεία μας στο Παρίσι, όπου διαδέχεται τον Αντώνη Αλεξανδρίδη που πήγε στην Ουάσινγκτον αντί της Νασίκα και η Νασίκα αναλαμβάνει και επισήμως διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Κ.Μ. Ως εκ τούτου, στην Άγκυρα θα πάει ο "παλιός" Νικολαΐδης.
Ο Σαμαράς στο Προεδρικό
-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησαν και πάλι χτες Τρίτη τηλεφωνικά σε θερμό κλίμα, όπως μαθαίνω από πηγή που γνωρίζει καλά και τους δύο. Είπαν αρκετά για τον εορτασμό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα, όπου ως γνωστόν πρωτοστάτησαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ, δηλαδή ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής που έγινε και επίτιμος δημότης της πόλης. Ο Σαμαράς είπε στον Τασούλα ότι σκοπεύει να παραμείνει λίγες ημέρες ακόμα στην Καλαμάτα και το πιθανότερο είναι ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη, οπότε η συνάντηση των δύο «Αβερωφικών αδελφών» στο Προεδρικό Μέγαρο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κάποια ημέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Οι Ρουμάνοι billionaires της Praktiker έπιασαν δουλειά
-Σε σειρά βάζουν την Praktiker οι Ρουμάνοι της Paval Holdings που ανήκει στους Ντράγκος και Αντριάν Παβάλ οι οποίοι συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους στη χώρα τους με δραστηριότητες στο real estate, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια, τη βιομηχανία κ.ά. Μετά το deal με Fairfax -Eurobank για την εξαγορά της γνωστής αλυσίδας οικιακού εξοπλισμού, ο επενδυτικός όμιλος μέσω της Dedeman, leader στην αγορά DIY της Ρουμανίας, κατέστρωσε πλάνο για τον μετασχηματισμό της Praktiker. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αύξηση κεφαλαίου 14 εκατ. ευρώ, η οποία είχε αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τον περασμένο Νοέμβριο. Με βάση τα πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Praktiker Hellas, η εταιρεία το 2024 είχε προ φόρων ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της είχαν υποχωρήσει κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, εξ ου και η ΑΜΚ. Παράλληλα, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το αντίστοιχο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και η εταιρεία είχε εξασφαλίσει ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Praktiker Hellas είχε συμφωνήσει με τη Eurobank να αποκτήσει όλα τα ακίνητα που μέχρι πρότινος ενοικίαζε. Αυτά σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, καθώς σε λειτουργικό προχωρά η αναδιοργάνωση της αλυσίδας που σταδιακά θα υιοθετήσει το μοντέλο της Dedeman και σε βάθος χρόνου την επωνυμία της. Η Dedeman σήμερα διαθέτει 64 καταστήματα DIY στη Ρουμανία, 5 logistics centers, ιδιόκτητο στόλο μεταφορών και πάνω από 13.500 εργαζομένους και αποτελεί ένα από τα επιχειρηματικά success stories της Ρουμανίας, αφού από ένα κατάστημα 16 τ.μ. εξελίχθηκε στον κορυφαίο retailer DIY της χώρας.
ΡΑΑΕΥ: Πάει για νέο αντιπρόεδρο Ενέργειας
-Αφού έκλεισε το μέτωπο της επιλογής προέδρου της Αρχής και αντιπροέδρου Υδάτων, τη σκυτάλη παίρνει πλέον ο τομέας της Ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την προκήρυξη της θέσης του αντιπροέδρου Ενέργειας στη ΡΑΑΕΥ, καθώς η θητεία του σημερινού αντιπροέδρου Δημήτρη Φούρλαρη λήγει τον μεθεπόμενο μήνα. Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται από τις πιο κρίσιμες στο εσωτερικό της Αρχής, καθώς συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των ρυθμιστικών αποφάσεων που αφορούν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Από τα τιμολόγια και τους κανόνες προμήθειας, μέχρι τις διασυνδέσεις, τα δίκτυα και τα μεγάλα έργα, ο αντιπρόεδρος Ενέργειας βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο πολιτικών και επιχειρηματικών πιέσεων. Το παρασκήνιο γύρω από τις υποψηφιότητες παραμένει προς το παρόν θολό. Δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί δημόσια πρόσωπα που να δηλώνουν πρόθεση καθόδου, ενώ στην αγορά κυκλοφορεί η αίσθηση ότι δύσκολα θα βρεθεί ισχυρός outsider με καθαρό προφίλ και διάθεση να αναλάβει το ρίσκο της θέσης. Το μόνο σχεδόν βέβαιο είναι ότι ο νυν αντιπρόεδρος θα διεκδικήσει νέα θητεία, έχοντας το πλεονέκτημα της εμπειρίας και της γνώσης των εσωτερικών ισορροπιών. Στο παρασκήνιο καταγράφεται ότι έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πιο δύσκολων περιόδων της αγοράς τα τελευταία χρόνια, με το χαρτοφυλάκιό του να περιλαμβάνει σειρά θεμάτων υψηλής πολιτικής και ρυθμιστικής έντασης. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται δεδομένο ότι διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο και γνώση των εσωτερικών διαδικασιών της Αρχής, στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους βασικούς «παίκτες» στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε δεύτερη θητεία ή αν η κυβέρνηση θα επιλέξει να ανοίξει το παιχνίδι με νέα πρόσωπα θα φανεί σύντομα και θα εξαρτηθεί από τις ευρύτερες ισορροπίες που διαμορφώνονται στον χώρο της ενέργειας.
Η Barclays προβληματίζεται με το Αεροδρόμιο της Αθήνας
-Η Barclays αναβάθμισε τη μετοχή της Fraport σε «Overweight» με στόχο €90,50, ενώ διατήρησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών σε «Underweight» με στόχο τα €10,10. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική των αναλυτών της Barclays για την ευρωπαϊκή αεροπορική υποδομή, το 2026. Ξεκινούν με τη διαπίστωση ότι η Fraport, παρά το γερμανικό της DNA, αντλεί δύναμη από το ελληνικό της χαρτοφυλάκιο, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που εξυπηρετούν κυρίως την τουριστική κίνηση στη χώρα μας. Αντίθετα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, παρότι επωφελείται από ισχυρή κίνηση, αντιμετωπίζει -λένε- πρόβλημα «regulatory cap». Το ρυθμιστικό του πλαίσιο περιορίζει τις αποδόσεις παρά την αύξηση της κίνησης κατά +13,1%. Με EBITDA margin 58,5% το 2027 και μέρισμα 5,9%, τα θεμελιώδη μεγέθη του ΔΑΑ είναι ισχυρά, αλλά η μετοχή έχει ήδη τρέξει πάνω από την «εύλογη αξία». Η Barclays βλέπει δυνατότητες για τη μετοχή μόνο μέχρι τα €14,10, ενώ σε πτωτικό σενάριο φτάνει τα €7,30. Η Fraport λοιπόν θεωρείται «growth story» με λειτουργικές επιπλέον δυνατότητες, ενώ το ΔΑΑ θεωρείται «quality story» με περιορισμένη ανοδική δυναμική. Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΔΑΑ εξασφαλίζει σταθερότητα αλλά εγκλωβίζει τη δημιουργία αξίας. Όλα αυτά σε μια εποχή που η γερμανική οικονομία παραμένει αδύναμη και η Fraport αντλεί τη δύναμή της από την ελληνική τουριστική ανάκαμψη και από τις ελληνικές επεκτάσεις τρίτων εταιρειών (π.χ. Condor) άρα κερδίζει από την αυξανόμενη μεσογειακή ζήτηση. Αντιθέτως, η Αθήνα σήμερα εμφανίζεται ισχυρή και κερδοφόρα, αλλά με περιορισμένο όφελος για τους μετόχους, μέχρι την επόμενη ρυθμιστική αναθεώρηση, μετά το 2032.
Στον ΑΔΜΗΕ περιμένουν πράσινο φως από το υπ. Ενέργειας
-Το σήμα της εκκίνησης θα δοθεί από στιγμή σε στιγμή. Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών περιμένει την εντολή από το υπουργείο Ενέργειας για να συνεδριάσει το Διοικητικό της Συμβούλιο που θα ζητήσει από τη θυγατρική να συγκαλέσει γενική συνέλευση η οποία θα εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ. Η μετοχή στέκεται σταθερά πάνω την κεφαλαιοποίηση των 705 εκατ. ευρώ. Οι αρχικές προθέσεις του οικονομικού επιτελείου, να χρησιμοποιήσουν την αύξηση κεφαλαίου για να ανοίξουν το μετοχολόγιο του ΑΔΜΗΕ και να μπουν νέοι ξένοι επενδυτές, υποχώρησαν στη λογική του status quo. Να μην αλλάξουν τώρα οι μετοχικές ισορροπίες. Το Ελληνικό Δημόσιο θα βάλει 251 εκατ. ευρώ, οι Κινέζοι της State Grid, με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο, θα βάλουν €200 εκατ. έχοντας επισήμως δηλώσει ότι θα βάλουν όσα περισσότερα χρειαστεί. Η Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στο Παρίσι, στην επενδυτική ημερίδα που οργάνωσε η Piraeus Securities, συναντήθηκε με επενδυτές πρόθυμους να υπογράψουν επιστολές δέσμευσης κεφαλαίων για να συμμετάσχουν εφόσον απαιτηθεί. Όλη αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Από τη στιγμή που θα έρθει η εντολή από το υπουργείο Ενέργειας, θα χρειαστούν ούτε λίγο ούτε πολύ 8 τουλάχιστον μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο ΑΔΜΗΕ.
Το joint venture του Peter L.
-Η σημασία της πρόσφατης κίνησης της Global Chartering δεν βρίσκεται μόνο στο πλοίο ούτε στο τίμημα. Βρίσκεται στην ταυτότητα του αγοραστή. Πρόκειται για joint venture μεταξύ της ArcelorMittal, του μεγαλύτερου χαλυβουργικού ομίλου στον κόσμο, και του tycoon Peter Λιβανού, ενός από τα πιο έμπειρα ονόματα στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό από μόνο του αλλάζει το βάρος της ανάγνωσης. Όταν μια τέτοια σύμπραξη επιλέγει ιαπωνικής κατασκευής capesize secondhand tonnage, η αγορά δεν το βλέπει ως opportunistic trade, αλλά ως κάθετη στρατηγική. Ο βιομηχανικός παίκτης γνωρίζει τη ζήτηση εκ των έσω. Ο ναυτιλιακός παίκτης γνωρίζει τον κύκλο, τη ρευστότητα και το timing. Ο συνδυασμός δεν ποντάρει στη συγκυρία - την προεξοφλεί. Σε περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς ποιοτικών μεταχειρισμένων πλοίων και αυξανόμενης αβεβαιότητας γύρω από newbuildings και τους κανονισμούς, τέτοιου τύπου joint ventures λειτουργούν σαν «έξυπνα φίλτρα αγοράς» τα οποία χτίζουν optionality. Η Wall Street διαβάζει αυτές τις κινήσεις με καθαρό μάτι. Όταν ο χάλυβας και η ναυτιλιακή εμπειρία κάθονται στο ίδιο τραπέζι, το στοίχημα δεν είναι βραχυπρόθεσμο.
Η Φράγκου, ο Μιλέι και η Αργεντινή
-Στις αρχές του 2021, η Navios South American Logistics, συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, κατέθεσε τα πρώτα έγγραφα για μια δημόσια προσφορά στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2024, η εταιρεία αποφάσισε να αποσύρει την καταχώριση, αφήνοντας ανοιχτό το μέλλον μιας νέας IPO σε άλλη αγορά. Η εταιρεία, που διαχειρίζεται λιμενικά τερματικά, ρυμουλκά και πορθμεία στη Νότια Αμερική, εξετάζει πλέον με προσοχή αγορές όπως αυτή του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, όπου οι χρηματαγορές προσφέρουν πιθανώς καλύτερη αποτίμηση από τη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο χρόνο αξιοποίησε την αγορά στη Σκανδιναβία για να πουλήσει ομολογίες ύψους 400 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 8,9%, χαμηλότερο από τον αρχικό στόχο (9–9,3%),. Παρά το γεγονός ότι η Navios είχε αποφύγει μέχρι πρότινος μεγάλες επενδύσεις στην Αργεντινή λόγω «country risk», η εκλογή του Χαβιέρ Μιλέι στον προεδρικό θώκο φαίνεται να έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρόεδρος, γνωστός για τις μη συμβατικές εμφανίσεις και τις προσεκτικά «θεατρικές» κινήσεις του, ακολουθεί μια πιο φιλοεπιχειρηματική πολιτική, ανοίγοντας νέες προοπτικές για εταιρείες όπως η Navios. Στο παρασκήνιο, συζητήσεις για νέα IPO σε αγορές με υψηλότερη αποτίμηση και η προσεκτική χρηματοδότηση φανερώνουν μια εταιρεία που γνωρίζει πότε να κινηθεί και πότε να περιμένει.
Στα παρασκήνια της παγκόσμιας ενέργειας οι Έλληνες εφοπλιστές
-Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ανακατάταξης και ενεργειακής αβεβαιότητας, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποδεικνύει ότι δεν περιορίζεται απλώς στη μεταφορά φορτίων: οι Έλληνες εφοπλιστές καθορίζουν τους νέους εμπορικούς δρόμους και επηρεάζουν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Δύο πρόσφατα παραδείγματα επιβεβαιώνουν αυτή τη στρατηγική πρωτοκαθεδρία. Πρώτον, το ελληνικών συμφερόντων suezmax «Gloria Maris» σημείωσε μια ιστορική στιγμή, πραγματοποιώντας την πρώτη απευθείας θαλάσσια μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πολυετή περίοδο κυρώσεων και περιορισμένων ροών. Με φορτίο 1 εκατομμυρίου βαρελιών αργού για τον μεγαλύτερο υπεράκτιο σταθμό εισαγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ, τον LOOP στη Λουιζιάνα, το πλοίο αναδεικνύει την ικανότητα ελληνικών συμφερόντων να αξιοποιούν πολιτικές και εμπορικές ευκαιρίες, εκεί όπου άλλοι παραμένουν διστακτικοί. Ταυτόχρονα, το ελληνικών συμφερόντων aframax «Nissos Serifos» έγινε το πρώτο πλοίο που φόρτωσε καζακστανικό αργό από τον ανακαινισμένο SPM-3 στον τερματικό σταθμό CPC κοντά στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από επιθέσεις. Σε μια περιοχή όπου η γεωπολιτική ένταση και η στρατιωτική αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα τις ενεργειακές ροές, η παρουσία των ελληνικών συμφερόντων εξασφαλίζει σταθερότητα και συνέπεια στην προμήθεια, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ναυτιλία δεν λειτουργεί μόνο ως μεταφορέας, αλλά ως στρατηγικός παράγοντας στην ενεργειακή ασφάλεια. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις είναι η ικανότητα των Ελλήνων εφοπλιστών να κινούνται ταχύτατα, να αξιοποιούν τις διεθνείς συνεργασίες και να δημιουργούν εμπορικούς δρόμους όπου η διεθνής αγορά συχνά διστάζει.
ΕΧΑΕ: Χαμηλά ο πήχης του μερίσματος
-Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει αποτελέσματα στις 18 Φεβρουαρίου, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Οι αισιόδοξοι περιμένουν το τελευταίο μεγάλο μέρισμα της απελθούσας διοίκησης, το κύκνειο άσμα πριν το Χρηματιστήριο Αθηνών ενσωματωθεί πλήρως στο οικοσύστημα της Euronext. Οι αισιόδοξοι μάλλον θα απογοητευθούν. Τα έσοδα της ΕΧΑΕ θα είναι τα καλύτερα της τελευταίας δεκαετίας, πλην όμως οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αλλαγής μοντέλου που απαιτούνται θα κρατήσουν χαμηλά τον πήχη του μερίσματος, με ημέρα αποκοπής την 23η Φεβρουαρίου.
Η Alpha Bank έσπασε το «φράγμα» των 10 δισ. ευρώ
-Στον «αστερισμό» της JP Morgan κινείται η Alpha Bank. Η είδηση ότι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος των ΗΠΑ ελέγχει πλέον ένα δυνητικό μερίδιο 7,25% στην ελληνική τράπεζα, αποτελεί ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί επέλεξαν να «χτίσουν» μια τόσο σύνθετη θέση, με call και put options που φτάνουν έως το 2028, δείχνει ότι βλέπουν την Alpha Bank ως ένα μακροπρόθεσμο industrial play και όχι ως «πυροτέχνημα». Το ράλι που πυροδοτήθηκε από την είσοδο της JP Morgan «κούμπωσε» ιδανικά με τη νέα έξοδο της τράπεζας στις αγορές. Οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, με την Alpha Bank να αντλεί 750 εκατ. ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 4,66 φορές. Στο ταμπλό, η Alpha ενισχύθηκε χθες κατά 2,3% σε συνέχεια του άλματος της Δευτέρας κατά 6,2%, φτάνοντας αισίως στα 4,4 ευρώ και σε νέο υψηλό 10 και πλέον ετών. Επόμενος στόχος τα 5 ευρώ, τα οποία έχει να δει από τις αρχές Νοεμβρίου 2015. Ταυτόχρονα, η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας έσπασε το «φράγμα» των 10 δισ. ευρώ, μπαίνοντας στο κλαμπ των 11ψήφιων αποτιμήσεων μαζί με τις Coca-Cola HBC, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Motor Oil: Στον προθάλαμο του MSCI Greece με νέα ιστορικά ρεκόρ
-Η επενδυτική κοινότητα στρέφει την προσοχή της στην επικείμενη αναθεώρηση των δεικτών του MSCI στις 10 Φεβρουαρίου, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στη Motor Oil. Οι δύο όμιλοι θεωρούνται οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για ένταξη στον δείκτη MSCI Greece Standard, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει την ελληνική εκπροσώπηση από οκτώ σε δέκα μετοχές, ενισχύοντας τη βαρύτητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις διεθνείς αγορές. Η προσδοκία αυτή λειτουργεί ήδη ως καταλύτης για την υπεραπόδοση των δύο μετοχών, καθώς η ένταξη στον δείκτη συνεπάγεται σημαντικές εισροές κεφαλαίων από θεσμικά χαρτοφυλάκια και παθητικά κεφάλαια κατά το rebalancing που θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου. Τα κριτήρια του MSCI, που αφορούν την ελεύθερη διασπορά (free float) και τη συνολική κεφαλαιοποίηση, φαίνεται να ικανοποιούνται, αντικατοπτρίζοντας τη μεγέθυνση των δύο ομίλων τον τελευταίο χρόνο. Η κίνηση αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές. Επιπλέον, αμφότεροι οι τίτλοι διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να βρίσκεται πλέον πάνω από τα 34 ευρώ και τη Motor Oil πάνω από τα 35 ευρώ. Οδεύουν, δε, προς την κεφαλαιοποίηση των 4 δισ. ευρώ, με τη MOH να αποτιμάται σήμερα στα 3,88 δισ. ευρώ και τη ΓΕΚ στα 3,53 δισ. ευρώ. Η έκθεση της Mediobanca έδωσε νέα καύσιμα στη μετοχή, με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα 45,7 ευρώ κυρίως λόγω της υπογραφής της Εγνατίας Οδού, της εκκίνησης του ΒΟΑΚ και της προσθήκης νέων έργων, με την ιταλική τράπεζα να εκτιμά ότι η πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως. Η Mediobanca βλέπει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική λόγω του καθετοποιημένου μοντέλου παραχωρήσεων και κατασκευών και μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων με μακροχρόνια διάρκεια.
«Ελληνικά Πυρομαχικά» και με… τον νόμο
-Έγινε χθες Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και επίσημα η σύσταση της νέας εταιρείας «Ελληνικά Πυρομαχικά Α.Ε.» (Hellenic Ammunition), που αποτελεί joint venture μεταξύ της κρατικής Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΕΑΣ/HDS) και του τσεχικού ομίλου Czechoslovak Group (CSG), μέσω της θυγατρικής του MSM Greece. Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβίωση παραγωγής πυρομαχικών στο Λαύριο. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα υπογράφτηκε την περασμένη Παρασκευή 30 Ιανουαρίου από τον Χριστόφορο Μπουτσικάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και τον Jiří Schonweitz, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MSM Greece. Τώρα, με βάση την πράξη σύστασης, η νέα εταιρεία έχει κεφάλαιο 102.040.800 ευρώ, που διαιρείται σε 102.040.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη. Όπως αναφέρεται σε ειδικό άρθρο του καταστατικού, το κεφάλαιο αναλαμβάνουν να καλύψουν και να καταβάλουν οι δύο ιδρυτές ως εξής: - η «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» σε είδος και σε μετρητά. Ειδικότερα σε είδος απαίτησή της έναντι της νέας εταιρείας ύψους 51.995.496 ευρώ «η οποία απορρέει από τη σύμβαση παραχώρησης με ημερομηνία 30.01.2026, για την παραχώρηση στην Εταιρεία της χρήσης συγκεκριμένων γραμμών παραγωγής και περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα τα όσα προβλέπονται στη Συμφωνία Μετόχων και στην εν λόγω σύμβαση παραχώρησης». Σε μετρητά κατέβαλε το ποσό των 45.312 ευρώ και ανέλαβε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, - η “MSM EXPORT, s.r.o.”, κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των 49.999.992 ευρώ, αναλαμβάνοντας το 49%. Σημειώνεται ότι η τελευταία έχει ήδη καταβάλει για λογαριασμό της «Ελληνικά Πυρομαχικά» πριν τη σύστασή της 22.151.984 ευρώ. Έτσι απομένουν να βάλει άλλα 27.848.008 ευρώ. Στο καταστατικό αναφέρεται ότι η εταιρεία «λειτουργώντας στο πλαίσιο αποκλειστικώς κερδοσκοπικών εμπορικών -εξαγωγικών δραστηριοτήτων», έχει ως σκοπό: -Την παραγωγή και το εμπόριο στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικών από γραμμές παραγωγής στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου. -Την ανακαίνιση-αναβάθμιση γραμμών παραγωγής, -Τη μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής πυρομαχικών μικρού/μεσαίου διαμετρήματος από τον Υμηττό στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου, για την ίδρυση νέων γραμμών παραγωγής. -Τη χρήση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Πύλη Δερβενοχωρίων. -Την περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγής και πώλησης στρατιωτικού υλικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες αγορές. Στο Δ.Σ. της «Ελληνικά Πυρομαχικά» συμμετέχουν ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης ως Πρόεδρος, ο Jiří Schonweitz ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Αθανάσιος Τσιόλκας, Δήμητρα Θωμοπούλου και Tomas Kaisr.
«Κράτος Α.Ε.» με… τουρκικά καύσιμα
-Ιδιαίτερη φαντασία διαθέτει, αν μη τι άλλο, Τούρκος επιχειρηματίας ο οποίος φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά και προχώρησε στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «Κράτος Δομική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «Κράτος Μ.Α.Ε.». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο… ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, ενώ ο σκοπός της περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο βασικός είναι η άσκηση κάθε είδους κατασκευαστικής, εμπορικής, βιομηχανικής, αγροτικής, μεταφορικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα μιλάμε από κατασκευαστικές εργασίες κτηρίων και αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων μέχρι εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων… Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, που διαιρείται σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης και ανελήφθη -όπως αναφέρεται- από τον ιδρυτή της εταιρείας Κεμάλ Ατζάρ, επιχειρηματία που γεννήθηκε το 1961 στο Dinar της Τουρκίας και κατοικεί στη Σμύρνη. Ο ίδιος ανέλαβε και ως πρώτος σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.
Ένα χλωμό πάρτι στο ινδικό χρηματιστήριο μετά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
-Το ινδικό χρηματιστήριο ενθουσιάστηκε χθες, με τον BSE Sensex να κλείνει στις 83.739 μονάδες, (+2.072 μονάδες +2,54%) και τον NSE Nifty να φτάνει τις 25.727 μονάδες (+2,55%). Αφορμή ήταν η ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ που ανακοίνωσε ότι έκλεισε η εμπορική συμφωνία που μειώνει τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα από 25% στο 18%. Σε κάποια στιγμή, ο Sensex άγγιξε τις 85.871 μονάδες με κέρδη +5,1%, ενώ ο Nifty έφτασε στις 26.341 μονάδες, μία από τις ισχυρότερες ημερήσιες επιδόσεις των τελευταίων ετών. Η συμφωνία όμως αποκαλύπτει πολύ περισσότερα από την επιφανειακή αισιοδοξία των χρηματιστών. Ο Τραμπ παρουσίασε ως επίτευγμα τη δέσμευση του Ινδού Πρωθυπουργού Μόντι να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας πάνω από $500 δισ. Η Ινδία ωστόσο δεν επιβεβαίωσε ούτε το ένα ούτε το άλλο επίσημα, ο Μόντι αναφέρθηκε απλώς σε μείωση δασμών, χωρίς συγκεκριμένες ποσοτικές δεσμεύσεις. Η συμφωνία έρχεται μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας Ινδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζει την Ουάσιγκτον. Τα μεγάλα ιδιωτικά διυλιστήρια της Ινδίας είχαν ήδη αρχίσει να μειώνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τον Ιανουάριο, με προβλέψεις για πτώση στα 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο και 800.000 τον Μάρτιο. Προφανώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα χρειαστεί να επικυρώσει τις δεσμευτικές εμπορικές συμφωνίες που ανακοίνωσε, με την έγκριση του Κογκρέσου. Προς το παρόν, όλοι χαίρονται στο άκουσμα της μείωσης των δασμών από το υψηλότερο 50% που αρχικά είχε επιβληθεί. Η Ινδία εξασφάλισε καλύτερους όρους από το Πακιστάν (19%), το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές (20%) και έχει λόγους να αισθάνεται ότι τοποθετείται στο κέντρο της αμερικανικής στρατηγικής έναντι της Κίνας. Το ερώτημα είναι αν η συμφωνία θα ξεπεράσει το στάδιο της «συμφωνίας-πλαίσιο» και θα μετατραπεί τελικά σε δεσμευτικό κείμενο.
