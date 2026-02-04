Η δημοσκόπηση «φαρμάκι» για Καρυστιανού και Τσίπρα, ο Θύμιος στο Μ.Μ, η Φράγκου στην Αργεντινή και οι Ρουμάνοι billionaires στην Praktiker

Κλείσιμο

Λοιπόν σας μεταφέρω δημοσκόπηση η οποία δεν δημοσιεύτηκε προφανώς διότι περιείχε «καθ’ υπέρβαση» και πρόθεση ψήφου για την Καρυστιανού αλλά και για τον Τσίπρα, οι οποίοι ως γνωστόν δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει κόμματα, άρα τυπικά δεν είθισται. Ωστόσο η ερώτηση έγινε για λόγους ουσίας και διατυπώθηκε κάπως έτσι: «Αν ανακοινώσει κόμμα ο Τσίπρας ή (και) η Καρυστιανού τι θα ψηφίζατε;». Λοιπόν η μεν ΝΔ δεν φαίνεται να επηρεάζεται (βρίσκεται όπου και στις άλλες δημοσκοπήσεις, στο 29,5%-30%), αλλά η πρόεδρος Μαρία εκτοξεύεται στο 15%, ο αγαπημένος μας Αλέξης στο 10% και το ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 9%, ενώ η Ζωή με τον Βελόπουλο στο 7%. Να ξεκαθαρίσω ότι η ίδια δημοσκοπική εταιρεία πριν από την υποθετική αυτή ερώτηση για το κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού, διεξήγαγε και μία δημοσκόπηση δίχως την προσθήκη των δύο νέων παικτών, η οποία έβγαλε τα ίδια αποτελέσματα με εκείνη της MRB, δηλαδή πρώτη τη ΝΔ, δεύτερη τη Ζωή και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ρώτησα επίσης την πηγή μου αν όταν έγινε η δημοσκόπηση με τη «δηλητηριώδη» αυτή υποθετική ερώτηση για την πρόεδρο Μαρία Κ. και τον Τσίπρα, είχε ληφθεί υπόψιν η τοποθέτηση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι όταν τελείωσε η έρευνα η Καρυστιανού δεν είχε κάνει ακόμα την τοποθέτηση κατά των αμβλώσεων, αλλά με διαβεβαίωσαν ότι δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο στην κοινή γνώμη. Τώρα, μου είπαν ακόμα για ένα άλλο σημαντικό εύρημα, ότι οι μισοί που ψηφίζουν Τσίπρα μπορεί να ψηφίζουν και Καρυστιανού και το ένα τρίτο που ψηφίζει τη Μαρία Κ. θα μπορούσαν να πάνε και με τον Αλέξη. Μύλος κανονικός, έτσι; Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει στο πολιτικό σκηνικό μόλις εμφανιστούν τα δύο αυτά κόμματα στο προσκήνιο. Τέλος, ρώτησα αν γνωρίζει την έρευνα αυτή το Μ.Μ και μου απάντησαν «bien sur» που λένε και οι Γάλλοι και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια.Ο Θύμιος στο Μ.Μ-Εξεπλάγησαν πολλοί που είδαν χθες τον θρυλικό Θύμιο Λυμπερόπουλο των ταξί να περνάει την πόρτα του Μ.Μ με ένα χαρτί αιτήματα και ενώ δεν είχε ραντεβού τον δέχθηκε ο σύμβουλος του Κ.Μ Θανάσης Νέζης, ο οποίος τον γνωρίζει δεκαετίες και προχθές ήταν στην Καλαμάτα με Σαμαρά-Καραμανλή, οπότε είναι σκληραγωγημένος. Μαθαίνω ότι ο Θύμιος ήταν πολύ χαρούμενος που τον δέχθηκαν, αλλά στην αρχή της κουβέντας ο Νέζης του ξεκαθάρισε ότι "δεν θα μου βρίσεις τον Κυρανάκη" και τον προειδοποίησε να αφήσει τα... κομμουνιστικά, κάτι που έσπασε τον πάγο. Γενικώς, ο Θύμιος κατέθεσε μια σειρά αιτημάτων, ο Νέζης είπε ότι θα τα πάει στον Μητσοτάκη, αλλά τώρα δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Θύμιο και δεν είναι και δουλειά του πρωθυπουργού επίσης. Πάντως, λίγο "μασάζ" στους Θύμιους από καιρού εις καιρόν δεν βλάπτει, καθώς τα ταξί ιστορικά θεωρούνται "πολλαπλασιαστές ψήφου", αν και προσωπικά δεν το πιστεύω καθόλου. Μαθαίνω ότι τυχαία στο Μ.Μ ο Θύμιος είδε και τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είχε πάει για άλλη δουλειά, και του έθεσε το ζήτημα ότι με μια αλλαγή που έγινε το 2022 στις διατάξεις του νόμου για το ποινικό μητρώο που απαιτείται για την άδεια του ταξί. Το νόστιμο είναι ότι Φλωρίδης και Θύμιος αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνων για να τα πούνε, τώρα τι θα πούνε είναι άλλη ιστορία.Η σύσκεψη για το Σύνταγμα-Μπορεί ο Κ.Μ να άνοιξε τη συζήτηση για το Σύνταγμα και να ζήτησε από τους βουλευτές της ΝΔ να κάνουν τις δικές τους σκέψεις εντός Φεβρουαρίου, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν και συσκέψεις. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι Γεραπετρίτης-Κουτνατζής και Ευριπίδης Στυλιανίδης (πάει για εισηγητής της ΝΔ), δηλαδή ο "σκληρός πυρήνας" της αναθεώρησης, θα κάνουν μια πρώτη συζήτηση αύριο Πέμπτη.Μετά τους Γάλλους, οι Αμερικανοί-Την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε στην Αθήνα η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας κ. Βοτρέν ανακοινώθηκε ότι προχωρούν οι τεχνικές συνομιλίες, ώστε τις επόμενες εβδομάδες να ανανεωθεί η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Κάτι τέτοιο θα υπογραφεί προφανώς με την παρουσία του Κ.Μ με τον Μακρόν. Κάτι παρόμοιο μαθαίνω ότι συζητά και με τους Αμερικανούς ο Δένδιας, ο οποίος χθες στο Πεντάγωνο είδε τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ είναι επί τάπητος η ανανέωση της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας ούτως ή άλλως, ενώ μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες ο Δένδιας ετοιμάζει βαλίτσες και για την Ινδία."Αγκαζέ" ο απερχόμενος και η επερχόμενη-Μένω στα γεωπολιτικά, καθώς "κλειδώνει" το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν λογικά για την άλλη Τετάρτη στις 11 του μήνα (μένει να επιβεβαιωθεί). Άνθρωπός μου που ήταν χθες στο Μ.Μ είδε σε κάποια φάση τον πρέσβη Νικολαΐδη, νυν διπλωματικό σύμβουλο του Κ.Μ και πάγιου μεταφραστή του στα ραντεβού με τον Ερντογάν, να βγαίνει... αλαμπρατσέτα με την πρώην πρέσβη μας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα. Ποια η ιδιαιτερότητα; Στο τέλος Φεβρουαρίου ο Μίλτων αναχωρεί για την πρεσβεία μας στο Παρίσι, όπου διαδέχεται τον Αντώνη Αλεξανδρίδη που πήγε στην Ουάσινγκτον αντί της Νασίκα και η Νασίκα αναλαμβάνει και επισήμως διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Κ.Μ. Ως εκ τούτου, στην Άγκυρα θα πάει ο "παλιός" Νικολαΐδης.Ο Σαμαράς στο Προεδρικό-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησαν και πάλι χτες Τρίτη τηλεφωνικά σε θερμό κλίμα, όπως μαθαίνω από πηγή που γνωρίζει καλά και τους δύο. Είπαν αρκετά για τον εορτασμό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα, όπου ως γνωστόν πρωτοστάτησαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ, δηλαδή ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής που έγινε και επίτιμος δημότης της πόλης. Ο Σαμαράς είπε στον Τασούλα ότι σκοπεύει να παραμείνει λίγες ημέρες ακόμα στην Καλαμάτα και το πιθανότερο είναι ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη, οπότε η συνάντηση των δύο «Αβερωφικών αδελφών» στο Προεδρικό Μέγαρο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κάποια ημέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.Ο Χ. Μεγάλου στο Μαξίμου