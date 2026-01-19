Πράσινο φως στον Κροάτη Μπόρις Βούιτσιτς από το Eurogroup για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ
Με στήριξη των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, ο Κροάτης κεντρικός τραπεζίτη οδεύει προς την αντιπροεδρία της ΕΚΤ, αλλάζοντας τις γεωγραφικές ισορροπίες - Επικράτησε του Φινλανδού κεντρικού τραπεζίτη και πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου Όλι Ρεν - Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα με ταχύτητα
Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούιτσιτς, εξασφάλισε την υποστήριξη των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να αναλάβει τη θέση του επόμενου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, αναφέρει το bloomberg.
Με απόφαση που σηματοδοτεί την έναρξη μιας διετούς αναδιάταξης στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ο 61χρονος αξιωματούχος έλαβε τη στήριξη του Eurogroup τη Δευτέρα, προκειμένου να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου. Οι ίδιες πηγές ζήτησαν να τηρηθεί ανωνυμία, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.
Ο Βούιτσιτς θα περάσει από ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ θα ζητηθεί και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Τον τελικό λόγο για τον διορισμό έχουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στο παρελθόν ακολούθησαν πάντοτε την επιλογή του Eurogroup.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ορόσημο για την Ανατολική Ευρώπη, η οποία έως σήμερα δεν έχει εκπροσωπηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, παρότι πλέον αριθμεί το ένα τρίτο των 21 κρατών-μελών της ευρωζώνης. Χώρες της περιοχής είχαν εξαπολύσει την πιο συντονισμένη προσπάθεια μέχρι σήμερα για να αποκτήσουν παρουσία στην κορυφή της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής.
Οι υποψηφιότητες από Λιθουανία, Εσθονία, Πορτογαλία και Λετονία αποσύρθηκαν διαδοχικά από την κούρσα της Δευτέρας λόγω έλλειψης στήριξης στους πρώτους γύρους ψηφοφορίας. Στην τελική αναμέτρηση, ο Βούιτσιτς βρέθηκε αντιμέτωπος με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και πρώην Ευρωπαίο επίτροπο Όλι Ρεν.
Ο Βούιτσιτς βρίσκεται στο τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας από το 2012, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει επί σειρά ετών ως αναπληρωτής διοικητής. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ το 2023, όταν η Κροατία υιοθέτησε το ευρώ.
Στους κόλπους της ΕΚΤ θεωρείται από τα πιο «σκληρά» μέλη του 27μελούς οργάνου χάραξης πολιτικής. Πρόσφατα είχε επισημάνει ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση στα επιτόκια να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Η επιλογή του νέου αντιπροέδρου φαίνεται να διατηρεί ανοιχτό το πεδίο για τη διαδοχή στην προεδρία της ΕΚΤ, όταν λήξει η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027. Παραδοσιακά, τόσο για το Εκτελεστικό Συμβούλιο όσο και για τις δύο κορυφαίες θέσεις, επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών, Βορρά και Νότου, «γερακιών» και «περιστεριών» και, ιδανικά, μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Μεταξύ των φαβορί για την προεδρία συγκαταλέγονται ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ δε Κος, επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, και ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Κλάας Νοτ. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοάχιμ Νάγκελ και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ.
Η ΕΚΤ δεν έχει μεταβάλει τη νομισματική της πολιτική από τον Ιούνιο, με τις αγορές να μην προεξοφλούν μειώσεις στο επιτόκιο καταθέσεων εντός του έτους. Ο πληθωρισμός που κινείται κοντά στο 2% επί μήνες και μια οικονομία που αναμένεται να διατηρήσει ήπια ανάπτυξη στηρίζουν αυτή την εκτίμηση.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ έχει συνήθως την ευθύνη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και συμμετέχει, μαζί με τον πρόεδρο, στις συνεντεύξεις Τύπου που ακολουθούν τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής.
ΠΗΓΗ: www.newmoney.gr
