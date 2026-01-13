Το “end of the road” με τους αγρότες, η πρόεδρος Μαρία και οι Φαν-Φαραντούρηδες, το bonus του Κόπυ, ο κολλητός Τραμπ στην Αθήνα, η πράσινη μεταγραφή του Αλέξη

Κλείσιμο

Με τους αγρότες όμως το πράγμα παρατράβηξε και έφτασε στο τέλος, τουλάχιστον με μια κατηγορία από αυτούς, οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση για λόγους που είναι προφανές πλέον ότι είναι πολιτικοί ή κομματικοί ή και τα δύο, πάντως δεν έχει να κάνει με το επάγγελμά τους. Νομίζω ότι κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει η ιλαροτραγωδία, να εφαρμοσθεί ο νόμος και να τελειώνουμε. Μου λένε ότι και ο Μητσοτάκης εξάντλησε τα περιθώρια και τις αντοχές του. Καλύτερη εικόνα θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι, όπου η κυβέρνηση, ο,τι και να γίνει και αφού συναντηθεί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των αγροτών, θα ανακοινώσει ο,τι μέτρα έχει σχεδιάσει.Η Μαρία, ο Νίκος και ο Φαν-Φαραντούρης-Θα σας ξαναγυρίσω στα κυβερνητικά λίγο πιο κάτω, αλλά επειδή ξέρω ότι το καλό θέμα που σας ενδιαφέρει είναι αυτό της προέδρου Μαρίας, σας πάω εκεί κατευθείαν. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα από χθες: η Μαρία Κ. έχει πολύ πιο σκληρό face control στην πόρτα για το νέο της μαγαζί, ακόμα και από τον Αλέξη, που δεν θέλει να βλέπει ούτε συριζαϊκή γάτα στο νέο του εγχείρημα, ασχέτως αν στο τέλος δύσκολα θα βρει άνθρωπο εκτός να το πλαισιώσει. Χθες έφαγε κανονική πόρτα ο πιανίστας Φαραντούρης ή Φαν-Φαραντούρης, όπως τον λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του να χωθεί μέσα στο κόμμα της προέδρου Μαρίας. Μάλιστα, η Καρυστιανού φρόντισε να το γενικεύσει το πράγμα και να αποκλείσει όποιον άλλον πολιτευτή ή βουλευτή έχει εκτεθεί στην πολιτική έως σήμερα. Πρόχειρα μπορώ να θυμηθώ τις τελευταίες ημέρες κόσμο και κοσμάκη που έχει τοποθετηθεί υπέρ της, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Κύρτσος, λίγο παλιότερα ο Πανάρας ο Καμμένος, οπότε αυτοί πάπαλα… πάρ’ τους κάτω. Τώρα με ποιον θα κάνει κόμμα η πρόεδρος Μαρία δεν γνωρίζω, αλλά μη νομίζετε ότι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, η Νίκη πώς έκανε κόμμα και βρήκε βουλευτές; Γνωρίζατε κάποιον από πριν; Ο Ηλίας Κασιδιάρης με τους Έλληνες; Ακόμα και ο ίδιος ο Καμμένος, όταν μεγαλούργησε το 2015, δεν τους ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους.Ραντεβού με Ερντογάν-Το χθεσινό τηλεφώνημα του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν έδειξε ότι είμαστε πιο κοντά σε ένα ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν με υπουργούς ως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς μετά αρχίζει και το Ραμαζάνι. Επειδή το πρόγραμμα του Κ.Μ είναι πολύ πυκνό ως τέλος Ιανουαρίου, θα έλεγα ότι οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου είναι πιθανότερες, αλλά θα δούμε. Στο ενδιάμεσο να σας πω ότι η νέα διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού, η μέχρι πρότινος πρέσβης στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα, έχει ήδη κάνει εμφάνιση στο Μ.Μ και ετοιμάζεται καθώς ο νυν σύμβουλος Μίλτων Νικολαϊδης περιμένει ένα χαρτί για να αναχωρήσει για Παρίσι.Το δώρο Τασούλα στον Πιερρ-Πολλή κουβέντα για το Μέτσοβο έκαναν χθες στη συνάντησή τους στο Προεδρικό ο Πιερρακάκης με τον Τασούλα - άλλωστε ο ΥΠΟΙΚ ήταν εκεί διακοπές τα Χριστούγεννα. Μετά από αυτά, ο ΠτΔ χάρισε στον Πιερρ ένα βιβλίο με τίτλο «Ευάγγελος Αβέρωφ, επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα», που περιέχει πρόλογό του και στον οποίο περιγράφει το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Μετσόβου, όπως διαμορφώθηκε με βάση τη χρηματοδότηση του Μιχαήλ Τοσίτσα. Ο Τοσίτσας ήταν βαθύπλουτος βαρώνος με καταγωγή από το Μέτσοβο που ζούσε μονίμως στην Ελβετία, αλλά ήταν τόσο σπουδαίος, είχε τόσο δεσπόζουσα θέση στην καλή κοινωνία της Ευρώπης των αρχών του 20ού αιώνα ώστε τον αναφέρει ο Μαρσέλ Προυστ στο μνημειώδες «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο». Ο οξυδερκής Μετσοβίτης Αβέρωφ τον εντόπισε και μέσω επιστολών του τον έπεισε να δωρίσει στο Μέτσοβο μεγάλο μέρος της περιουσίας του, μιλάμε για 4 εκατομμύρια δολάρια, με τιμές του 1950.Το καρφί Μαρινάκη για τη Mercosur-Επειδή πολλά ακούστηκαν μέσα στο ΣΚ για το πόσο... δραματική είναι για την Ελλάδα η συμφωνία Mercosur, χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρες για την προστασία πολλών προϊόντων ΠΟΠ. Μάλιστα ανέδειξε το ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν τις βασικές διατάξεις της συμφωνίας που περιλαμβάνουν και τις εξαγωγές και τις ποιοτικές δικλείδες για τα προϊόντα, κόντρα στη γραμμή των Ευρωσοσιαλιστών που συνολικά τη στήριξαν, ενώ χθες την εξύμνησε και ο Ισπανός Σάντσεθ στη συνάντηση με τον Κ.Μ. Στον Μαρινάκη απάντησε ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι οι κομματικοί ευρωβουλευτές προέταξαν το εθνικό συμφέρον, αλλά δεν είπε γιατί π.χ. οι Γάλλοι ή οι Πολωνοί ευρωσοσιαλιστές στήριξαν τη Mercosur.Φυσάει Βοριάς απ' τον Νοτιά-Πρέπει χθες να έπεσε λίγο βαρύ το μαντάτο από τη Θεσσαλονίκη στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα γνωστό στέλεχος, αυτοδιοικητικός επί χρόνια, υποψήφιος βουλευτής (ήρθε δεύτερος μετά τον Χάρη Καστανιδη) και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης, θα είναι ο νο1 ομιλητής στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα το προσεχές Σάββατο στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαουλίδης ήταν εκ των βασικών υποστηρικτών του Ανδρουλάκη για την εκλογή του στην ηγεσία το 2021, το 2024 στήριξε για αρχηγό τον Χάρη Δούκα και τώρα, όπως φαίνεται, ετοιμάζεται να ξεκινήσει -με αφορμή την «Ιθάκη»- το ταξίδι με τον Τσίπρα. Οι επαφές έγιναν τις ημέρες των γιορτών και ο Σαουλίδης έδωσε τα χέρια και έτσι ανήμερα της γιορτής του, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, θα δέχεται χρόνια πολλά από τους φίλους του (ωραίο κι αυτό…) στο Ολύμπιον. Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πάντως τα είχε στείλει τα μηνύματα - πάει καιρός που συμμετείχε σε εκδήλωση για τη μεγάλη Κεντροαριστερά με την Όλγα Γεροβασίλη στην Κοζάνη, όταν οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς άρχισαν να τρέχουν στην περιοχή Σαουλίδη, την Α’ Θεσσαλονίκης, υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Ο πράσινος από τα γεννοφάσκια του Σαουλίδης λέει στους φίλους του ότι ο πολυκερματισμός βλάπτει την Κεντροαριστερά κι ότι χρειάζονται προοδευτικές συνεργασίες. Πώς το λέει ο γνωστός στίχος από το τραγούδι του αείμνηστου Θεσσαλονικιού, Νίκου Παπάζογλου, «Λεμόνι στη Πορτοκαλιά», που αναφέρεται στους ισχυρούς ανέμους που ανατρέπουν τα δεδομένα; Φυσάει Βοριάς απ' τον Νοτιά…Οικειότητα, επιρροή και σκιές πάνω από τη διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης