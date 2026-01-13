Το “end of the road” με τους αγρότες, η πρόεδρος Μαρία και οι Φαν-Φαραντούρηδες, το bonus του Κόπυ, ο κολλητός Τραμπ στην Αθήνα, η πράσινη μεταγραφή του Αλέξη
Το “end of the road” με τους αγρότες, η πρόεδρος Μαρία και οι Φαν-Φαραντούρηδες, το bonus του Κόπυ, ο κολλητός Τραμπ στην Αθήνα, η πράσινη μεταγραφή του Αλέξη
Χαίρετε, έχουμε πει αρκετές φορές ότι ο Μητσοτάκης, όντας διαλλακτικός σε όλα τα επίπεδα και προσπαθώντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συνεννόησης, έχει κερδίσει ουσιαστικά πόντους στο πολιτικό παιχνίδι, είτε έχει απέναντί του επαγγελματικές τάξεις, είτε έχει ολιγάρχες, είτε εσωκομματικούς αντιπάλους
Με τους αγρότες όμως το πράγμα παρατράβηξε και έφτασε στο τέλος, τουλάχιστον με μια κατηγορία από αυτούς, οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση για λόγους που είναι προφανές πλέον ότι είναι πολιτικοί ή κομματικοί ή και τα δύο, πάντως δεν έχει να κάνει με το επάγγελμά τους. Νομίζω ότι κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει η ιλαροτραγωδία, να εφαρμοσθεί ο νόμος και να τελειώνουμε. Μου λένε ότι και ο Μητσοτάκης εξάντλησε τα περιθώρια και τις αντοχές του. Καλύτερη εικόνα θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι, όπου η κυβέρνηση, ο,τι και να γίνει και αφού συναντηθεί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των αγροτών, θα ανακοινώσει ο,τι μέτρα έχει σχεδιάσει.
Η Μαρία, ο Νίκος και ο Φαν-Φαραντούρης
-Θα σας ξαναγυρίσω στα κυβερνητικά λίγο πιο κάτω, αλλά επειδή ξέρω ότι το καλό θέμα που σας ενδιαφέρει είναι αυτό της προέδρου Μαρίας, σας πάω εκεί κατευθείαν. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα από χθες: η Μαρία Κ. έχει πολύ πιο σκληρό face control στην πόρτα για το νέο της μαγαζί, ακόμα και από τον Αλέξη, που δεν θέλει να βλέπει ούτε συριζαϊκή γάτα στο νέο του εγχείρημα, ασχέτως αν στο τέλος δύσκολα θα βρει άνθρωπο εκτός να το πλαισιώσει. Χθες έφαγε κανονική πόρτα ο πιανίστας Φαραντούρης ή Φαν-Φαραντούρης, όπως τον λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του να χωθεί μέσα στο κόμμα της προέδρου Μαρίας. Μάλιστα, η Καρυστιανού φρόντισε να το γενικεύσει το πράγμα και να αποκλείσει όποιον άλλον πολιτευτή ή βουλευτή έχει εκτεθεί στην πολιτική έως σήμερα. Πρόχειρα μπορώ να θυμηθώ τις τελευταίες ημέρες κόσμο και κοσμάκη που έχει τοποθετηθεί υπέρ της, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Κύρτσος, λίγο παλιότερα ο Πανάρας ο Καμμένος, οπότε αυτοί πάπαλα… πάρ’ τους κάτω. Τώρα με ποιον θα κάνει κόμμα η πρόεδρος Μαρία δεν γνωρίζω, αλλά μη νομίζετε ότι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, η Νίκη πώς έκανε κόμμα και βρήκε βουλευτές; Γνωρίζατε κάποιον από πριν; Ο Ηλίας Κασιδιάρης με τους Έλληνες; Ακόμα και ο ίδιος ο Καμμένος, όταν μεγαλούργησε το 2015, δεν τους ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους.
Ραντεβού με Ερντογάν
-Το χθεσινό τηλεφώνημα του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν έδειξε ότι είμαστε πιο κοντά σε ένα ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν με υπουργούς ως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς μετά αρχίζει και το Ραμαζάνι. Επειδή το πρόγραμμα του Κ.Μ είναι πολύ πυκνό ως τέλος Ιανουαρίου, θα έλεγα ότι οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου είναι πιθανότερες, αλλά θα δούμε. Στο ενδιάμεσο να σας πω ότι η νέα διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού, η μέχρι πρότινος πρέσβης στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα, έχει ήδη κάνει εμφάνιση στο Μ.Μ και ετοιμάζεται καθώς ο νυν σύμβουλος Μίλτων Νικολαϊδης περιμένει ένα χαρτί για να αναχωρήσει για Παρίσι.
Το δώρο Τασούλα στον Πιερρ
-Πολλή κουβέντα για το Μέτσοβο έκαναν χθες στη συνάντησή τους στο Προεδρικό ο Πιερρακάκης με τον Τασούλα - άλλωστε ο ΥΠΟΙΚ ήταν εκεί διακοπές τα Χριστούγεννα. Μετά από αυτά, ο ΠτΔ χάρισε στον Πιερρ ένα βιβλίο με τίτλο «Ευάγγελος Αβέρωφ, επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα», που περιέχει πρόλογό του και στον οποίο περιγράφει το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Μετσόβου, όπως διαμορφώθηκε με βάση τη χρηματοδότηση του Μιχαήλ Τοσίτσα. Ο Τοσίτσας ήταν βαθύπλουτος βαρώνος με καταγωγή από το Μέτσοβο που ζούσε μονίμως στην Ελβετία, αλλά ήταν τόσο σπουδαίος, είχε τόσο δεσπόζουσα θέση στην καλή κοινωνία της Ευρώπης των αρχών του 20ού αιώνα ώστε τον αναφέρει ο Μαρσέλ Προυστ στο μνημειώδες «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο». Ο οξυδερκής Μετσοβίτης Αβέρωφ τον εντόπισε και μέσω επιστολών του τον έπεισε να δωρίσει στο Μέτσοβο μεγάλο μέρος της περιουσίας του, μιλάμε για 4 εκατομμύρια δολάρια, με τιμές του 1950.
Το καρφί Μαρινάκη για τη Mercosur
-Επειδή πολλά ακούστηκαν μέσα στο ΣΚ για το πόσο... δραματική είναι για την Ελλάδα η συμφωνία Mercosur, χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρες για την προστασία πολλών προϊόντων ΠΟΠ. Μάλιστα ανέδειξε το ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν τις βασικές διατάξεις της συμφωνίας που περιλαμβάνουν και τις εξαγωγές και τις ποιοτικές δικλείδες για τα προϊόντα, κόντρα στη γραμμή των Ευρωσοσιαλιστών που συνολικά τη στήριξαν, ενώ χθες την εξύμνησε και ο Ισπανός Σάντσεθ στη συνάντηση με τον Κ.Μ. Στον Μαρινάκη απάντησε ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι οι κομματικοί ευρωβουλευτές προέταξαν το εθνικό συμφέρον, αλλά δεν είπε γιατί π.χ. οι Γάλλοι ή οι Πολωνοί ευρωσοσιαλιστές στήριξαν τη Mercosur.
Φυσάει Βοριάς απ' τον Νοτιά
-Πρέπει χθες να έπεσε λίγο βαρύ το μαντάτο από τη Θεσσαλονίκη στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα γνωστό στέλεχος, αυτοδιοικητικός επί χρόνια, υποψήφιος βουλευτής (ήρθε δεύτερος μετά τον Χάρη Καστανιδη) και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης, θα είναι ο νο1 ομιλητής στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα το προσεχές Σάββατο στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαουλίδης ήταν εκ των βασικών υποστηρικτών του Ανδρουλάκη για την εκλογή του στην ηγεσία το 2021, το 2024 στήριξε για αρχηγό τον Χάρη Δούκα και τώρα, όπως φαίνεται, ετοιμάζεται να ξεκινήσει -με αφορμή την «Ιθάκη»- το ταξίδι με τον Τσίπρα. Οι επαφές έγιναν τις ημέρες των γιορτών και ο Σαουλίδης έδωσε τα χέρια και έτσι ανήμερα της γιορτής του, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, θα δέχεται χρόνια πολλά από τους φίλους του (ωραίο κι αυτό…) στο Ολύμπιον. Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πάντως τα είχε στείλει τα μηνύματα - πάει καιρός που συμμετείχε σε εκδήλωση για τη μεγάλη Κεντροαριστερά με την Όλγα Γεροβασίλη στην Κοζάνη, όταν οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς άρχισαν να τρέχουν στην περιοχή Σαουλίδη, την Α’ Θεσσαλονίκης, υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Ο πράσινος από τα γεννοφάσκια του Σαουλίδης λέει στους φίλους του ότι ο πολυκερματισμός βλάπτει την Κεντροαριστερά κι ότι χρειάζονται προοδευτικές συνεργασίες. Πώς το λέει ο γνωστός στίχος από το τραγούδι του αείμνηστου Θεσσαλονικιού, Νίκου Παπάζογλου, «Λεμόνι στη Πορτοκαλιά», που αναφέρεται στους ισχυρούς ανέμους που ανατρέπουν τα δεδομένα; Φυσάει Βοριάς απ' τον Νοτιά…
Οικειότητα, επιρροή και σκιές πάνω από τη διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης
Η Μαρία, ο Νίκος και ο Φαν-Φαραντούρης
-Θα σας ξαναγυρίσω στα κυβερνητικά λίγο πιο κάτω, αλλά επειδή ξέρω ότι το καλό θέμα που σας ενδιαφέρει είναι αυτό της προέδρου Μαρίας, σας πάω εκεί κατευθείαν. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα από χθες: η Μαρία Κ. έχει πολύ πιο σκληρό face control στην πόρτα για το νέο της μαγαζί, ακόμα και από τον Αλέξη, που δεν θέλει να βλέπει ούτε συριζαϊκή γάτα στο νέο του εγχείρημα, ασχέτως αν στο τέλος δύσκολα θα βρει άνθρωπο εκτός να το πλαισιώσει. Χθες έφαγε κανονική πόρτα ο πιανίστας Φαραντούρης ή Φαν-Φαραντούρης, όπως τον λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του να χωθεί μέσα στο κόμμα της προέδρου Μαρίας. Μάλιστα, η Καρυστιανού φρόντισε να το γενικεύσει το πράγμα και να αποκλείσει όποιον άλλον πολιτευτή ή βουλευτή έχει εκτεθεί στην πολιτική έως σήμερα. Πρόχειρα μπορώ να θυμηθώ τις τελευταίες ημέρες κόσμο και κοσμάκη που έχει τοποθετηθεί υπέρ της, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Κύρτσος, λίγο παλιότερα ο Πανάρας ο Καμμένος, οπότε αυτοί πάπαλα… πάρ’ τους κάτω. Τώρα με ποιον θα κάνει κόμμα η πρόεδρος Μαρία δεν γνωρίζω, αλλά μη νομίζετε ότι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, η Νίκη πώς έκανε κόμμα και βρήκε βουλευτές; Γνωρίζατε κάποιον από πριν; Ο Ηλίας Κασιδιάρης με τους Έλληνες; Ακόμα και ο ίδιος ο Καμμένος, όταν μεγαλούργησε το 2015, δεν τους ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους.
Ραντεβού με Ερντογάν
-Το χθεσινό τηλεφώνημα του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν έδειξε ότι είμαστε πιο κοντά σε ένα ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν με υπουργούς ως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς μετά αρχίζει και το Ραμαζάνι. Επειδή το πρόγραμμα του Κ.Μ είναι πολύ πυκνό ως τέλος Ιανουαρίου, θα έλεγα ότι οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου είναι πιθανότερες, αλλά θα δούμε. Στο ενδιάμεσο να σας πω ότι η νέα διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού, η μέχρι πρότινος πρέσβης στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα, έχει ήδη κάνει εμφάνιση στο Μ.Μ και ετοιμάζεται καθώς ο νυν σύμβουλος Μίλτων Νικολαϊδης περιμένει ένα χαρτί για να αναχωρήσει για Παρίσι.
Το δώρο Τασούλα στον Πιερρ
-Πολλή κουβέντα για το Μέτσοβο έκαναν χθες στη συνάντησή τους στο Προεδρικό ο Πιερρακάκης με τον Τασούλα - άλλωστε ο ΥΠΟΙΚ ήταν εκεί διακοπές τα Χριστούγεννα. Μετά από αυτά, ο ΠτΔ χάρισε στον Πιερρ ένα βιβλίο με τίτλο «Ευάγγελος Αβέρωφ, επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα», που περιέχει πρόλογό του και στον οποίο περιγράφει το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Μετσόβου, όπως διαμορφώθηκε με βάση τη χρηματοδότηση του Μιχαήλ Τοσίτσα. Ο Τοσίτσας ήταν βαθύπλουτος βαρώνος με καταγωγή από το Μέτσοβο που ζούσε μονίμως στην Ελβετία, αλλά ήταν τόσο σπουδαίος, είχε τόσο δεσπόζουσα θέση στην καλή κοινωνία της Ευρώπης των αρχών του 20ού αιώνα ώστε τον αναφέρει ο Μαρσέλ Προυστ στο μνημειώδες «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο». Ο οξυδερκής Μετσοβίτης Αβέρωφ τον εντόπισε και μέσω επιστολών του τον έπεισε να δωρίσει στο Μέτσοβο μεγάλο μέρος της περιουσίας του, μιλάμε για 4 εκατομμύρια δολάρια, με τιμές του 1950.
Το καρφί Μαρινάκη για τη Mercosur
-Επειδή πολλά ακούστηκαν μέσα στο ΣΚ για το πόσο... δραματική είναι για την Ελλάδα η συμφωνία Mercosur, χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρες για την προστασία πολλών προϊόντων ΠΟΠ. Μάλιστα ανέδειξε το ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν τις βασικές διατάξεις της συμφωνίας που περιλαμβάνουν και τις εξαγωγές και τις ποιοτικές δικλείδες για τα προϊόντα, κόντρα στη γραμμή των Ευρωσοσιαλιστών που συνολικά τη στήριξαν, ενώ χθες την εξύμνησε και ο Ισπανός Σάντσεθ στη συνάντηση με τον Κ.Μ. Στον Μαρινάκη απάντησε ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι οι κομματικοί ευρωβουλευτές προέταξαν το εθνικό συμφέρον, αλλά δεν είπε γιατί π.χ. οι Γάλλοι ή οι Πολωνοί ευρωσοσιαλιστές στήριξαν τη Mercosur.
Φυσάει Βοριάς απ' τον Νοτιά
-Πρέπει χθες να έπεσε λίγο βαρύ το μαντάτο από τη Θεσσαλονίκη στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα γνωστό στέλεχος, αυτοδιοικητικός επί χρόνια, υποψήφιος βουλευτής (ήρθε δεύτερος μετά τον Χάρη Καστανιδη) και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης, θα είναι ο νο1 ομιλητής στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα το προσεχές Σάββατο στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαουλίδης ήταν εκ των βασικών υποστηρικτών του Ανδρουλάκη για την εκλογή του στην ηγεσία το 2021, το 2024 στήριξε για αρχηγό τον Χάρη Δούκα και τώρα, όπως φαίνεται, ετοιμάζεται να ξεκινήσει -με αφορμή την «Ιθάκη»- το ταξίδι με τον Τσίπρα. Οι επαφές έγιναν τις ημέρες των γιορτών και ο Σαουλίδης έδωσε τα χέρια και έτσι ανήμερα της γιορτής του, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, θα δέχεται χρόνια πολλά από τους φίλους του (ωραίο κι αυτό…) στο Ολύμπιον. Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πάντως τα είχε στείλει τα μηνύματα - πάει καιρός που συμμετείχε σε εκδήλωση για τη μεγάλη Κεντροαριστερά με την Όλγα Γεροβασίλη στην Κοζάνη, όταν οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς άρχισαν να τρέχουν στην περιοχή Σαουλίδη, την Α’ Θεσσαλονίκης, υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Ο πράσινος από τα γεννοφάσκια του Σαουλίδης λέει στους φίλους του ότι ο πολυκερματισμός βλάπτει την Κεντροαριστερά κι ότι χρειάζονται προοδευτικές συνεργασίες. Πώς το λέει ο γνωστός στίχος από το τραγούδι του αείμνηστου Θεσσαλονικιού, Νίκου Παπάζογλου, «Λεμόνι στη Πορτοκαλιά», που αναφέρεται στους ισχυρούς ανέμους που ανατρέπουν τα δεδομένα; Φυσάει Βοριάς απ' τον Νοτιά…
Οικειότητα, επιρροή και σκιές πάνω από τη διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης
-Το βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες και προκαλεί πολιτικό σεισμό στην Κύπρο δεν αφορά απλώς πρόσωπα και συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ή επηρεάζεται η εξουσία, ιδίως σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας και μοιραία δημιουργεί συνειρμούς σε σύνθετα projects όπως είναι εκείνο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Στο επίμαχο υλικό, ο διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, εμφανίζεται να περιγράφει με εντυπωσιακή άνεση και οικειότητα τη σχέση του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Μιλά για απευθείας επικοινωνία, για τακτικές συναντήσεις, για μια σχέση που - όπως ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί - δεν περνά από θεσμικά φίλτρα και δεν δημοσιοποιείται «για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις». Και ακριβώς αυτή η οικειότητα είναι που έχει κάνει τις φήμες να οργιάζουν, αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού και στα κυβερνητικά κλιμάκια. Διότι από τη στιγμή που καταγράφεται έστω εμμέσως, στενή προσωπική πρόσβαση στο ανώτατο επίπεδο εξουσίας, όλες οι δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Χρυσοχόου αποκτούν άλλο βάρος και άλλη ανάγνωση. Ιδίως όσες αφορούν το ηλεκτρικό καλώδιο Κύπρου-Κρήτης. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Λευκωσία, αλλά πλέον και στην Αθήνα, επανέρχονται με ένταση όσα κατά καιρούς έχει δηλώσει ο επικεφαλής της Cyfield για τη διασύνδεση: περί υπερβολικού κόστους, περί αμφίβολης βιωσιμότητας, περί λανθασμένης ενεργειακής στρατηγικής, περί κινδύνου επιβάρυνσης των καταναλωτών. Θέσεις που κάθε άλλο παρά ενισχυτικές υπήρξαν για ένα έργο με σαφή γεωπολιτική και ενεργειακή διάσταση. Μέχρι πρότινος, αυτές οι παρεμβάσεις μπορούσαν να αποδοθούν σε μια θεμιτή αν και εμφανώς συμφεροντολογική επιχειρηματική οπτική. Σήμερα όμως, μετά το βίντεο, δεν μπορούν να ιδωθούν αποκομμένα από το πλαίσιο. Διότι η Cyfield προωθεί παράλληλα μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε θερμική ηλεκτροπαραγωγή, έργα των οποίων η οικονομική λογική αποδυναμώνεται άμεσα από μια επιτυχή ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Το ερώτημα, όπως σχολιάζουν ενεργειακοί παράγοντες, δεν είναι αν ο κ. Χρυσοχόος είχε δικαίωμα να διαφωνεί με το καλώδιο. Το είχε. Το ερώτημα είναι αν αυτή η διαφωνία συνυπήρχε με άτυπη, προσωπική και προνομιακή πρόσβαση στον Πρόεδρο. Και αν αυτή η πρόσβαση συνέβαλε, έστω εμμέσως, σε πολιτικές καθυστερήσεις, παλινωδίες και έλλειψη καθαρής γραμμής, σε ένα έργο εθνικής σημασίας.
Επίσκεψη της Goldman Sachs στην Αθήνα
-Στην Αθήνα βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι αναλυτές της Goldman Sachs που καλύπτουν τις ελληνικές τράπεζες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια συνάντηση γνωριμίας καθώς στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης της χρηματιστηριακής αγοράς, η κάλυψη της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για τις ελληνικές τράπεζες θα γίνεται στο εξής από τους αναλυτές του Λονδίνου και όχι από εκείνους της περιφέρειας (Dubai κ.ά.) όπως συνέβαινε ως τώρα. Είναι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή που έγινε επειδή οι γενικότερες εξελίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext και τα δεδομένα των ελληνικών τραπεζών μετέβαλαν το επίπεδο και τις ανάγκες κάλυψης. Η αλλαγή υποδηλώνει κι ένα διαφορετικό επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς. Αυτό που έγινε με την Goldman Sachs θα συμβεί και με άλλες επενδυτικές τράπεζες που κάλυπταν τη χώρα μας από την περιφέρεια, ειδικά στον βαθμό που το 2026 θα επιφυλάξει και αναβάθμιση κατά MSCΙ για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Η στρατηγική της METLEN στην άμυνα
-Στο Capital Markets Day της METLEN στο Λονδίνο είχε ειπωθεί ότι «από τα δύο εργοστάσια πάμε στα πέντε ως το 2028-30». Τότε η συγκεκριμένη πρόθεση έγινε δεκτή από αρκετούς με επιφυλάξεις και αμφιβολία. Εννέα μήνες μετά, τα εργοστάσια έχουν γίνει έξι - και μάλιστα σε πλήρη λειτουργία - στο Hub του Βόλου. Δεν πρόκειται για ένα tick the box, αλλά για ορθή ανάγνωση της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που έφερε επιτάχυνση του πλάνου, δίνοντας ταυτόχρονα ένα δείγμα αξιοπιστίας του management. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι όπως συνέβη και στην προηγούμενη δεκαπενταετία, θα μείνουν όρθιοι όσοι έχουν τεχνογνωσία/μέγεθος για δουλειές απευθείας με τους μεγάλους διεθνείς αμυντικούς ομίλους. Οι συνεργασίες που αναπτύσσει η METLEN με μεγάλα σπίτια (πχ. IVECO Defence Vehicles, KNDS) διασφαλίζουν πρόσβαση σε γραμμές προϊόντων, προδιαγραφές και ρυθμούς παραγωγής που ανεβάζουν την ελληνική προστιθέμενη αξία. Το Hub του Βόλου φτιάχνεται ακριβώς για να «κουμπώσει» εκεί. Η ΝΚ Τrailers -που εξαγόρασε έναντι 10 εκατ. ευρώ η Metlen και στην οποία θα επενδύσει άλλα 30-40 εκατ. ευρώ- έχει μεγάλη διαδρομή και σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων όσο και βαγονιών τρένων, τομέας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, βαγονιών, συστημάτων κ.λπ. Η βιομηχανία με έδρα στον Βόλο, που ξεκίνησε το 1993 ως θυγατρική της Νικ. Κιολεΐδης ΑΕΒΕ, υλοποιεί το φιλόδοξο έργο της πλήρους ανακατασκευής 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό, σε σύμπραξη με την ισπανική CAF και τη ΣΤΑΣΥ. Σήμερα, η παραγωγική της βάση εκτείνεται σε 27.000 τ.μ. στον Βόλο, με σύγχρονες γραμμές παραγωγής. Με την κίνηση αυτή το M Technologies Hub της Metlen στον Βόλο αποτελείται πλέον από έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ενώ ο προϋπολογισμός του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, που υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025.
Νέα δισκογραφική από Αργυρό και Panik
-Μια νέα εταιρεία ενέσκηψε χθες στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Πρόκειται για την Pedagon Records που συστάθηκε από τον δημοφιλή τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό και την Panik EntertainmentGroup, τον γνωστό όμιλο συμφερόντων του Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση και του Γιώργου Αρσενάκου. Η νέα εταιρεία έχει ευρύτατο σκοπό που περιλαμβάνει (ενδεικτικά) την παραγωγή κάθε είδους υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως δίσκων πυκνής εγγραφής, δίσκων πυκνής εγγραφής ROM, ψηφιακών δίσκων (compact discs), digital video discs, μαγνητικών ταινιών, cd, dvd και γενικά φωνογραφημάτων ή ηχογραφημάτων ή/και οπτικοακουστικών έργων της εμπορικής ή/και τεχνολογικής μορφής, ή με όποια άλλη μορφή θα γίνεται στο μέλλον, η ενσωμάτωση και κυκλοφορία ηχογραφημένων τραγουδιών και παραστάσεων, και η πραγματοποίηση της εγγραφής, αναπαραγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης των ηχογραφημάτων, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως την οικονομική ευθύνη της πραγματοποίησης αυτών. Επίσης, τις υπηρεσίες για την εμπορική προώθηση, προβολή και υποστήριξη των έργων αυτών. Ακόμη, την ηχογράφηση μουσικών έργων, την οπτικοποίηση και γενικά την καταγραφή των εκτελέσεων/ ερμηνειών των καλλιτεχνών με τη χρήση κάθε σύγχρονης μεθόδου καταγραφής, μέχρι και υπηρεσίες D.J. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο κτήριο της PanikEntertainment Group. ‘Όσον αφορά το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται σε 90.000 ευρώ που διαιρείται σε 10.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 9 ευρώ το καθένα. Εξ αυτών, η εταιρεία Argy Productions (του Κων. Αργυρού), κατέβαλε 54.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 6.000 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 60%), ενώ η PanikEntertainment Group κατέβαλε 36.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 4.000 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 40%). Η διοίκηση της εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της ανατέθηκε στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στον Γιώργο Αρσενάκο.
Η μετακόμιση της Αστήρ
-Με την είσοδο της νέας χρονιάς είχαμε, όπως μαθαίνω, και μετακόμιση της έδρας της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης», δηλαδή της εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται το εμβληματικό συγκρότημα του Αστέρα. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Δεκεμβρίου 2025, η έδρα της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία», έφυγε από την οδό Απόλλωνος στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένηςκαι ως (νέα) έδρα ορίστηκε ο δήμος Γλυφάδας και ειδικότερα επί των οδών Διαδόχου Παύλου αρ. 5, Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 10 και Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 2. Πρόκειται για το τετράγωνο που «βλέπει» στο παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας. Να σημειώσω ότι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως εδρεύει και η Agency Trust Ltd, ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της Λίζας Προκοπίου, κόρης του ισχυρού εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει αποκτήσει και το συγκρότημα του Αστέρα.
Το bonus του Κοπελούζου
-Σε μια άλλη εταιρεία, την Damco Energy της οικογένειας Κοπελούζου, έμαθα ότι η διοίκηση έβαλε το χέρι στην τσέπη και έδωσε bonus στους εργαζόμενους. Στο σχετικό έγγραφο του ΓΕΜΗ, όμως, γίνεται λόγος για απόφαση που ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά ενδεχομένως να πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και να εννοείται ο Δεκέμβριος του 2025. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Damco Energy Χρήστου Κοπελούζου, και «λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή εργαζομένων της εταιρείας στις υποθέσεις της», η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή σε αυτούς κερδών συνολικού ύψους 361.540,81 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της. Όπως διευκρινίζεται, «η ως άνω διάθεση θα καταβληθεί από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων βάσει παραρτήματος στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικά οι εργαζόμενοι, η ειδικότητα του κάθε ενός και το ποσό της διάθεσης στον κάθε έναν». Μην περιμένετε ότι όλοι είναι… Καρέλιας, αλλά κάτι είναι κι αυτό.
Σωσίβιο στους... όλμους βρήκε η Τζιρακιάν
-Πολλούς μήνες προσπαθούσε η διοίκηση της Σωληνουργείας Τζιρακιάν να αναδιαρθρώσει τα χρέη της, να αναπνεύσει οικονομικά και να ξεκινήσει μια νέα πορεία. Φαίνεται πως οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες δημιουργούν ένα αναπτυξιακό ξέφωτο για την εταιρεία, ίσως γιατί οι όλμοι χρειάζονται σωλήνες από χάλυβα που μπορεί να κατασκευάσει η Τζιρακιάν. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την PiraeusBank και την DoValue για νέο τετραετές πρόγραμμα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ, χαμηλές ετήσιες δόσεις, ευνοϊκό επιτόκιο και balloon payment στη λήξη. Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι αντίστοιχη συμφωνία θα κλείσει εντός του Ιανουαρίου και με την Εθνική. Σημαντική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η Τζιρακιάν έγραψε ζημιές της τάξης των 600.000 ευρώ, φέτος το πρώτο τρίμηνο θα είναι οριακά κερδοφόρο, προδιαγράφοντας μια νέα πορεία. Η χρηματιστηριακή αξία της Τζιρακιάν ξεπέρασε πλέον τα 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 28% ψηλότερα από τα προ μηνός επίπεδα.
Ξεκινά η μάχη για το ναυπηγικό πρόγραμμα του Λιμενικού
-Ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με το υπουργείο Ναυτιλίας και με σταθερή στήριξη από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό να δίνει το σήμα εκκίνησης για τη ναυπήγηση των δύο μεγαλύτερων περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης στην ιστορία του Λιμενικού Σώματος. Το πρόγραμμα των 180 εκατ. ευρώ δεν είναι απλώς μια ακόμα προμήθεια, αλλά κυβερνητική επιλογή υψηλής προτεραιότητας, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και μηδενική ανοχή σε καθυστερήσεις, ενστάσεις και γνώριμα ελληνικά μπλοκαρίσματα. Η εντολή «να τρέξει» ο διαγωνισμός δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών - ούτε εντός υπουργείου, ούτε εκτός συνόρων. Τέλη Φεβρουαρίου ξεκινά η προεπιλογή των ενδιαφερομένων για τον διεθνή διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εταιρείες είτε για κοινοπραξίες (joint ventures) με ναυπηγεία. Στην πρώτη φάση μπαίνουν αυστηρά φίλτρα, ήτοι τεχνική και οικονομική επάρκεια, ώστε να φανεί ποιοι έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να σηκώσουν ένα τόσο απαιτητικό ναυπηγικό πρόγραμμα και ποιοι απλώς ενδιαφέρονται για το θεαθήναι. Τα δύο πλοία, άνω των 80 μέτρων, με αυτονομία 4.000 ναυτικών μιλίων, επιχειρησιακή ικανότητα σε 7-8 μποφόρ, ελικοδρόμιο και δυνατότητες χρήσης drones, αλλάζουν επίπεδο το Λιμενικό. Και μαζί αλλάζουν και το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο διαγωνισμός έχει κινητοποιήσει κάθε σοβαρό παίκτη εντός και εκτός συνόρων: ελληνικά ναυπηγεία δηλώνουν «παρών», ευρωπαϊκοί κολοσσοί ακονίζουν μολύβια και, στο παρασκήνιο, ήδη στήνονται συνεργασίες, κοινοπραξίες και… δημιουργικές εκπτώσεις. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν πως αυτά τα δύο πλοία δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή. Παράκτια σκάφη, καταδιωκτικά και αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά ίσως άλλα δύο πλωτά θηρία ανοικτής θαλάσσης βρίσκονται στο βάθος του ορίζοντα. Στο υπουργείο το μήνυμα είναι σαφές και πολιτικά φορτισμένο: ο διαγωνισμός πρέπει να τρέξει γρήγορα και χωρίς παρατράγουδα. Δεν είναι τυχαία η ενεργοποίηση της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ώστε να παρακαμφθούν καθυστερήσεις και οι γνωστές ελληνικές κακοτοπιές που στο παρελθόν βραχυκύκλωσαν την υλοποίηση εγχειρημάτων πριν καν ξεκινήσουν.
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και το πολιτικό στοίχημα της πράσινης μετάβασης
-Η Ηγουμενίτσα είναι το πρώτο ελληνικό λιμάνι που παίρνει σοβαρά τον δρόμο της πράσινης ναυτιλίας, με την εγκατάσταση των συστημάτων Cold Ironing, που επιτρέπουν στα πλοία να σβήνουν τους κινητήρες τους και να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από τη στεριά. Μια κίνηση που μειώνει θόρυβο και ρύπους, αλλά ανοίγει και έναν κύκλο ερωτημάτων γύρω από την ηλεκτρική ισχύ, την τεχνική ετοιμότητα και την πολιτική βούληση. Το έργο, υπό την καθοδήγηση του ΔΕΔΔΗΕ και με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) και θα λειτουργήσει πιλοτικά με τρεις θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων. Εδώ βρίσκεται και το “ζουμί”: η Ηγουμενίτσα, που έχει περάσει στον έλεγχο του Ομίλου Γκριμάλντι, γίνεται πρότυπο, αλλά για να επεκταθεί η τεχνολογία στα μεγάλα λιμάνια όπως Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και Ραφήνα, χρειάζεται συντονισμός, σοβαρές υποδομές και πάνω απ’ όλα πολιτική βούληση. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση στη «πράσινη» ναυτιλία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναλάβει το τεχνικό κομμάτι, αλλά η εξασφάλιση της απαιτούμενης ισχύος είναι ακόμη ζητούμενο, ενώ οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και να προσαρμοστούν σε νέες διαδικασίες. Παράλληλα, η επέκταση του Cold Ironing σε επτά βασικά λιμάνια, με ορίζοντα το 2030, δείχνει πως η Ελλάδα δεν θέλει να μείνει πίσω από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις του «Fit for 55».
Koskinen - Βενιάμης σε κρίσιμη θητεία για το μέλλον της ναυτιλίας
-Η επίσημη συγχαρητήρια επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) προς τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), Φιλανδό, Mikki Koskinen και τον επίσης νεοεκλεγέντα αντιπρόεδρο Νίκο Θ. Βενιάμη μόνο τυπική δεν είναι. Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική σκληραίνει, το ICS, υπό την προεδρία του Εμάνουελ Γκριμάλντι, επιλέγει να στείλει καθαρό μήνυμα θεσμικής ευθυγράμμισης με τη νέα ηγεσία της ECSA. Η συγκυρία είναι κρίσιμη. Απανθρακοποίηση, αυξανόμενη ρυθμιστική πίεση και γεωπολιτική αστάθεια συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι ισορροπίες μεταξύ Βρυξελλών και διεθνών οργανισμών δοκιμάζονται. Η ανάδειξη των Koskinen και Βενιάμη έρχεται σε μια στιγμή που η ECSA καλείται να λειτουργήσει όχι μόνο ως συνομιλητής της Ε.Ε., αλλά και ως φίλτρο απέναντι σε πολιτικές που απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η παρουσία του ICS στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της ECSA στις Βρυξέλλες είχε σαφή σημειολογία. Υπενθύμιση ότι, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες, οι μεγάλες αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται αποσπασματικά. Η αναφορά σε «κοινή φωνή» δεν είναι ρητορική, αλλά προειδοποίηση: χωρίς συντονισμό, το 2026 κινδυνεύει να βρει τον ναυτιλιακό κλάδο κατακερματισμένο απέναντι σε πολιτικές που χαράσσονται χωρίς ναυτιλιακή λογική.
Διψήφια ήδη η απόδοση των τραπεζών μέσα στο 2026
-Σε εξέλιξη βρίσκεται το January Effect στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει τις υπερβάσεις. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για τρίτη σερί συνεδρίαση πάνω από το πρόσφατο κεκτημένο των 2.200 μονάδων και διατηρήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι τράπεζες, οι οποίες κρατούν το ΧΑ στα επίπεδα ρεκόρ, παρά τα σημάδια κόπωσης που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο υπόλοιπο ταμπλό. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σε υψηλό 10 και πλέον ετών -συγκεκριμένα 122 μηνών- με το επόμενο καλύτερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 18 Νοεμβρίου 2015 και τις 2.713 μονάδες. Μάλιστα, στις πρώτες έξι συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους έχει ήδη ενισχυθεί πάνω από 10,5%. Στον αστερισμό της αύξησης συμμετοχής της UniCredit κινείται η Alpha Bank, η οποία βρέθηκε μία ανάσα από τα 4 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Σε υψηλό 10ετίας και η Eurobank, που έπιασε τα 3,8 ευρώ. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε νέο ρεκόρ 5 ετών και βάζει πλώρη για τα 8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021, ενώ «καλοβλέπει» τα 10 δισ. ευρώ όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία. Αν και έχει κατεβάσει στροφές, η Εθνική Τράπεζα παίζει άμυνα πάνω από τα 14 ευρώ, διατηρώντας επαφή με τις δικές της κορυφές.
Ο στενότερος συνεργάτης του Τραμπ έρχεται στην Αθήνα
-Ο Στίβεν Μίραν είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Council of Economic Advisers) του Προέδρου Τραμπ. Είναι ο άνθρωπος που ο Τραμπ επέλεξε να τοποθετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της FED για να πιέσει προς την κατεύθυνση της γρήγορης μείωσης των επιτοκίων του δολαρίου. Με PhD στα οικονομικά από το Harvard, ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής διαφόρων hedge fund θεωρείται αρχιτέκτονας της δασμολογικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ, ενώ έχει δημοσίως αμφισβητήσει την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία (20 Ιανουαρίου 2025), ο Στίβεν Μίραν θα βρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένος του Delphi Economic Forum και μεθαύριο το απόγευμα στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία υπουργών τραπεζιτών και φυσικά της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ θα παρουσιάσει όχι μόνον τον απολογισμό μιας χρονιάς που άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά -κυρίως- τα σχέδια του PotUS για το οικονομικό μέλλον του πλανήτη.
Τα σαλιγκάρια στο Βερολίνο και ο Mr. Emaar
-Πάμε τώρα λίγο πιο έξω από τα σύνορά μας για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα τρέχουν άλλες περιοχές του πλανήτη και πόσο η Ευρώπη - αν δεν αλλάξει - θα αναπολεί σύντομα τις παλιές της δόξες. Στο Ντουμπάι λοιπόν έγινε ένα εμβληματικό συνέδριο, το 1 Billion Followers Summit, με αντικείμενο την «creator economy», δηλαδή την οικονομία των ψηφιακών δημιουργών περιεχομένου. Είναι από τα μεγαλύτερα events στον κόσμο στον τομέα αυτόν και στοχεύει στο να φέρει μαζί δημιουργούς, brands, εταιρείες τεχνολογίας και εκπροσώπους πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Μοχάμεντ Αλ-Αμπάρ, τον οποίο μπορεί κάποιοι να μη γνωρίζουν, αλλά σίγουρα θα γνωρίζουν την Emaar Properties η οποία βρίσκεται πίσω από το Burj Khalifa, το Dubai Mall και τεράστια οικιστικά και εμπορικά projects σε ΗΑΕ, Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Ασία. Ο ιδρυτής της Emaar, μιλώντας στο συνέδριο που ολοκληρώθηκε προχθές, υποστήριξε πως η Ευρώπη λόγω γραφειοκρατίας και υπερβολικών κανονιστικών περιορισμών, βάζει φρένο στην οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, σε αντίθεση με τα ΗΑΕ όπου η ανάπτυξη είναι πιο δυναμική και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες πιο ευνοϊκές. Εξέφρασε την άποψη πως στο Ντουμπάι οι άνθρωποι πλουτίζουν… στον αυτόματο πιλότο γιατί το περιβάλλον (κανονισμοί, ταχύτητα αποφάσεων, κράτος) ευνοεί την επιτυχία. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι όταν προσπάθησε να αναπτύξει ένα συγκρότημα κατοικιών στο Βερολίνο, όπου υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στέγης, ο δήμαρχος είπε ότι πρώτα έπρεπε να μελετήσουν αν θα υπάρξουν επιπτώσεις… στα σαλιγκάρια που ζούσαν στην περιοχή. Ο Αλ-Αμπάρ του απάντησε λοιπόν, «εσείς ασχοληθείτε με τα σαλιγκάρια και αφήστε τους Γερμανούς να κοιμούνται στον δρόμο…» και τράβηξε για άλλες πολιτείες. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, οι Αραβες είναι στο άλλο άκρο. Για να επενδύσουν αξιώνουν ειδική μεταχείριση (π.χ. ήθελαν το Ελληνικό, αλλά με ειδικό φορολογικό καθεστώς - χωρίς ΦΠΑ) δεν κατανοούν διαγωνιστικές διαδικασίες, θέλουν πολιτικές λύσεις χωρίς μεσολάβηση θεσμών, ανεξάρτητων αρχών κ.λπ.
Όταν ο Πρόεδρος αποφασίζει για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών
-Με μια απλή ανακοίνωση στα social media, ο Πρόεδρος Τραμπ «ανακοίνωσε» ότι από την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου, τα επιτόκια χρέωσης όλων των πιστωτικών καρτών, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής και αξιοπιστίας δανειολήπτη, θα πέσουν στο 10%. Το ανακοίνωσε βράδυ Παρασκευής για να το «χωνέψει» η αγορά μέσα στο Σαββατοκύριακο που τα χρηματιστήρια ήταν κλειστά. Φυσικά, τη Δευτέρα το πρωί, η Προεδρική «παρότρυνση» (γιατί δεν μπορεί ένας Πρόεδρος να αποφασίζει για τα επιτόκια των καρτών), προκάλεσε σεισμό στις τραπεζικές μετοχές: η Capital One με το ξεκίνημα της συνεδρίασης της Wall Street υποχώρησε -10%, η Citigroup -4%, η American Express -4% και η JP Morgan -3%. Το «μέτρο» που υποτίθεται θα ισχύσει από 20 Ιανουαρίου για έναν χρόνο, παραμένει στο στάδιο της «παρότρυνσης» χωρίς νομοθετική υποστήριξη. Πέντε μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί αντέδρασαν αμέσως προειδοποιώντας πως το πλαφόν θα «μειώσει τη διαθεσιμότητα πίστωσης» και θα οδηγήσει τους καταναλωτές σε «λιγότερο ρυθμιζόμενες εναλλακτικές». Οι χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες στην Αμερική φτάνουν ακόμη και στο 30%, ενώ τα πιστωτικά υπόλοιπα ξεπερνούν το $1.23 τρισεκατομμύρια. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακομματική συναίνεση στην Προεδρική «παρότρυνση». Πρώτος μίλησε ο «αριστερός» Μπέρνι Σάντερς. Ακολούθησε η Δημοκρατική Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ. Φυσικά επιδοκίμασαν οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές όπως ο Josh Hawley. Ακόμα κι η Elizabeth Warren (σκληρή επικριτής του Τραμπ) δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί, αν και αποκαλεί την πρωτοβουλία «ανέκδοτο» επειδή ο Trαμπ πρόσφατα ακύρωσε τον κανονισμό Μπάιντεν για χρεώσεις καθυστέρησης. Ο Bill Ackman, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος hedge fund manager και ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, υποστηρικτής του Τραμπ, χαρακτήρισε το μέτρο «λάθος», προειδοποιώντας για ακύρωση εκατομμυρίων καρτών υψηλού κινδύνου. Αργότερα όμως παραδέχτηκε την αδικία: οι φτωχοί καταναλωτές επιδοτούν τα προγράμματα επιβράβευσης των πλούσιων. Συμπέρασμα: Προφανώς χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση. Η αντίδραση της αγοράς θα έχει ενδιαφέρον. Οι τράπεζες θα περιορίσουν την πρόσβαση σε πίστωση για τουλάχιστον 14 εκατ. νοικοκυριά, θα αυξήσουν άλλες χρεώσεις, ή θα καταργήσουν την «επιβράβευση» των κατόχων καρτών. Ο Τραμπ κερδίζει γιατί με μία ακόμη θεαματική κίνηση λαϊκισμού ταρακούνησε το κατεστημένο και απέτρεψε την προσοχή της κοινής γνώμης από τις άλλες μνημονιακές αποφάσεις του.
Πηγή: newmoney.gr
Επίσκεψη της Goldman Sachs στην Αθήνα
-Στην Αθήνα βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι αναλυτές της Goldman Sachs που καλύπτουν τις ελληνικές τράπεζες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια συνάντηση γνωριμίας καθώς στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης της χρηματιστηριακής αγοράς, η κάλυψη της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για τις ελληνικές τράπεζες θα γίνεται στο εξής από τους αναλυτές του Λονδίνου και όχι από εκείνους της περιφέρειας (Dubai κ.ά.) όπως συνέβαινε ως τώρα. Είναι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή που έγινε επειδή οι γενικότερες εξελίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext και τα δεδομένα των ελληνικών τραπεζών μετέβαλαν το επίπεδο και τις ανάγκες κάλυψης. Η αλλαγή υποδηλώνει κι ένα διαφορετικό επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς. Αυτό που έγινε με την Goldman Sachs θα συμβεί και με άλλες επενδυτικές τράπεζες που κάλυπταν τη χώρα μας από την περιφέρεια, ειδικά στον βαθμό που το 2026 θα επιφυλάξει και αναβάθμιση κατά MSCΙ για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Η στρατηγική της METLEN στην άμυνα
-Στο Capital Markets Day της METLEN στο Λονδίνο είχε ειπωθεί ότι «από τα δύο εργοστάσια πάμε στα πέντε ως το 2028-30». Τότε η συγκεκριμένη πρόθεση έγινε δεκτή από αρκετούς με επιφυλάξεις και αμφιβολία. Εννέα μήνες μετά, τα εργοστάσια έχουν γίνει έξι - και μάλιστα σε πλήρη λειτουργία - στο Hub του Βόλου. Δεν πρόκειται για ένα tick the box, αλλά για ορθή ανάγνωση της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που έφερε επιτάχυνση του πλάνου, δίνοντας ταυτόχρονα ένα δείγμα αξιοπιστίας του management. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι όπως συνέβη και στην προηγούμενη δεκαπενταετία, θα μείνουν όρθιοι όσοι έχουν τεχνογνωσία/μέγεθος για δουλειές απευθείας με τους μεγάλους διεθνείς αμυντικούς ομίλους. Οι συνεργασίες που αναπτύσσει η METLEN με μεγάλα σπίτια (πχ. IVECO Defence Vehicles, KNDS) διασφαλίζουν πρόσβαση σε γραμμές προϊόντων, προδιαγραφές και ρυθμούς παραγωγής που ανεβάζουν την ελληνική προστιθέμενη αξία. Το Hub του Βόλου φτιάχνεται ακριβώς για να «κουμπώσει» εκεί. Η ΝΚ Τrailers -που εξαγόρασε έναντι 10 εκατ. ευρώ η Metlen και στην οποία θα επενδύσει άλλα 30-40 εκατ. ευρώ- έχει μεγάλη διαδρομή και σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων όσο και βαγονιών τρένων, τομέας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, βαγονιών, συστημάτων κ.λπ. Η βιομηχανία με έδρα στον Βόλο, που ξεκίνησε το 1993 ως θυγατρική της Νικ. Κιολεΐδης ΑΕΒΕ, υλοποιεί το φιλόδοξο έργο της πλήρους ανακατασκευής 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό, σε σύμπραξη με την ισπανική CAF και τη ΣΤΑΣΥ. Σήμερα, η παραγωγική της βάση εκτείνεται σε 27.000 τ.μ. στον Βόλο, με σύγχρονες γραμμές παραγωγής. Με την κίνηση αυτή το M Technologies Hub της Metlen στον Βόλο αποτελείται πλέον από έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ενώ ο προϋπολογισμός του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, που υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025.
Νέα δισκογραφική από Αργυρό και Panik
-Μια νέα εταιρεία ενέσκηψε χθες στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Πρόκειται για την Pedagon Records που συστάθηκε από τον δημοφιλή τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό και την Panik EntertainmentGroup, τον γνωστό όμιλο συμφερόντων του Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση και του Γιώργου Αρσενάκου. Η νέα εταιρεία έχει ευρύτατο σκοπό που περιλαμβάνει (ενδεικτικά) την παραγωγή κάθε είδους υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως δίσκων πυκνής εγγραφής, δίσκων πυκνής εγγραφής ROM, ψηφιακών δίσκων (compact discs), digital video discs, μαγνητικών ταινιών, cd, dvd και γενικά φωνογραφημάτων ή ηχογραφημάτων ή/και οπτικοακουστικών έργων της εμπορικής ή/και τεχνολογικής μορφής, ή με όποια άλλη μορφή θα γίνεται στο μέλλον, η ενσωμάτωση και κυκλοφορία ηχογραφημένων τραγουδιών και παραστάσεων, και η πραγματοποίηση της εγγραφής, αναπαραγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης των ηχογραφημάτων, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως την οικονομική ευθύνη της πραγματοποίησης αυτών. Επίσης, τις υπηρεσίες για την εμπορική προώθηση, προβολή και υποστήριξη των έργων αυτών. Ακόμη, την ηχογράφηση μουσικών έργων, την οπτικοποίηση και γενικά την καταγραφή των εκτελέσεων/ ερμηνειών των καλλιτεχνών με τη χρήση κάθε σύγχρονης μεθόδου καταγραφής, μέχρι και υπηρεσίες D.J. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο κτήριο της PanikEntertainment Group. ‘Όσον αφορά το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται σε 90.000 ευρώ που διαιρείται σε 10.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 9 ευρώ το καθένα. Εξ αυτών, η εταιρεία Argy Productions (του Κων. Αργυρού), κατέβαλε 54.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 6.000 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 60%), ενώ η PanikEntertainment Group κατέβαλε 36.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 4.000 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 40%). Η διοίκηση της εταιρείας και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της ανατέθηκε στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στον Γιώργο Αρσενάκο.
Η μετακόμιση της Αστήρ
-Με την είσοδο της νέας χρονιάς είχαμε, όπως μαθαίνω, και μετακόμιση της έδρας της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης», δηλαδή της εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται το εμβληματικό συγκρότημα του Αστέρα. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Δεκεμβρίου 2025, η έδρα της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία», έφυγε από την οδό Απόλλωνος στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένηςκαι ως (νέα) έδρα ορίστηκε ο δήμος Γλυφάδας και ειδικότερα επί των οδών Διαδόχου Παύλου αρ. 5, Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 10 και Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 2. Πρόκειται για το τετράγωνο που «βλέπει» στο παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας. Να σημειώσω ότι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως εδρεύει και η Agency Trust Ltd, ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της Λίζας Προκοπίου, κόρης του ισχυρού εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει αποκτήσει και το συγκρότημα του Αστέρα.
Το bonus του Κοπελούζου
-Σε μια άλλη εταιρεία, την Damco Energy της οικογένειας Κοπελούζου, έμαθα ότι η διοίκηση έβαλε το χέρι στην τσέπη και έδωσε bonus στους εργαζόμενους. Στο σχετικό έγγραφο του ΓΕΜΗ, όμως, γίνεται λόγος για απόφαση που ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά ενδεχομένως να πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και να εννοείται ο Δεκέμβριος του 2025. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Damco Energy Χρήστου Κοπελούζου, και «λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή εργαζομένων της εταιρείας στις υποθέσεις της», η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή σε αυτούς κερδών συνολικού ύψους 361.540,81 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της. Όπως διευκρινίζεται, «η ως άνω διάθεση θα καταβληθεί από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων βάσει παραρτήματος στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικά οι εργαζόμενοι, η ειδικότητα του κάθε ενός και το ποσό της διάθεσης στον κάθε έναν». Μην περιμένετε ότι όλοι είναι… Καρέλιας, αλλά κάτι είναι κι αυτό.
Σωσίβιο στους... όλμους βρήκε η Τζιρακιάν
-Πολλούς μήνες προσπαθούσε η διοίκηση της Σωληνουργείας Τζιρακιάν να αναδιαρθρώσει τα χρέη της, να αναπνεύσει οικονομικά και να ξεκινήσει μια νέα πορεία. Φαίνεται πως οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες δημιουργούν ένα αναπτυξιακό ξέφωτο για την εταιρεία, ίσως γιατί οι όλμοι χρειάζονται σωλήνες από χάλυβα που μπορεί να κατασκευάσει η Τζιρακιάν. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την PiraeusBank και την DoValue για νέο τετραετές πρόγραμμα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ, χαμηλές ετήσιες δόσεις, ευνοϊκό επιτόκιο και balloon payment στη λήξη. Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι αντίστοιχη συμφωνία θα κλείσει εντός του Ιανουαρίου και με την Εθνική. Σημαντική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η Τζιρακιάν έγραψε ζημιές της τάξης των 600.000 ευρώ, φέτος το πρώτο τρίμηνο θα είναι οριακά κερδοφόρο, προδιαγράφοντας μια νέα πορεία. Η χρηματιστηριακή αξία της Τζιρακιάν ξεπέρασε πλέον τα 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 28% ψηλότερα από τα προ μηνός επίπεδα.
Ξεκινά η μάχη για το ναυπηγικό πρόγραμμα του Λιμενικού
-Ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με το υπουργείο Ναυτιλίας και με σταθερή στήριξη από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό να δίνει το σήμα εκκίνησης για τη ναυπήγηση των δύο μεγαλύτερων περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης στην ιστορία του Λιμενικού Σώματος. Το πρόγραμμα των 180 εκατ. ευρώ δεν είναι απλώς μια ακόμα προμήθεια, αλλά κυβερνητική επιλογή υψηλής προτεραιότητας, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και μηδενική ανοχή σε καθυστερήσεις, ενστάσεις και γνώριμα ελληνικά μπλοκαρίσματα. Η εντολή «να τρέξει» ο διαγωνισμός δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών - ούτε εντός υπουργείου, ούτε εκτός συνόρων. Τέλη Φεβρουαρίου ξεκινά η προεπιλογή των ενδιαφερομένων για τον διεθνή διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εταιρείες είτε για κοινοπραξίες (joint ventures) με ναυπηγεία. Στην πρώτη φάση μπαίνουν αυστηρά φίλτρα, ήτοι τεχνική και οικονομική επάρκεια, ώστε να φανεί ποιοι έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να σηκώσουν ένα τόσο απαιτητικό ναυπηγικό πρόγραμμα και ποιοι απλώς ενδιαφέρονται για το θεαθήναι. Τα δύο πλοία, άνω των 80 μέτρων, με αυτονομία 4.000 ναυτικών μιλίων, επιχειρησιακή ικανότητα σε 7-8 μποφόρ, ελικοδρόμιο και δυνατότητες χρήσης drones, αλλάζουν επίπεδο το Λιμενικό. Και μαζί αλλάζουν και το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο διαγωνισμός έχει κινητοποιήσει κάθε σοβαρό παίκτη εντός και εκτός συνόρων: ελληνικά ναυπηγεία δηλώνουν «παρών», ευρωπαϊκοί κολοσσοί ακονίζουν μολύβια και, στο παρασκήνιο, ήδη στήνονται συνεργασίες, κοινοπραξίες και… δημιουργικές εκπτώσεις. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν πως αυτά τα δύο πλοία δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή. Παράκτια σκάφη, καταδιωκτικά και αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά ίσως άλλα δύο πλωτά θηρία ανοικτής θαλάσσης βρίσκονται στο βάθος του ορίζοντα. Στο υπουργείο το μήνυμα είναι σαφές και πολιτικά φορτισμένο: ο διαγωνισμός πρέπει να τρέξει γρήγορα και χωρίς παρατράγουδα. Δεν είναι τυχαία η ενεργοποίηση της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ώστε να παρακαμφθούν καθυστερήσεις και οι γνωστές ελληνικές κακοτοπιές που στο παρελθόν βραχυκύκλωσαν την υλοποίηση εγχειρημάτων πριν καν ξεκινήσουν.
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και το πολιτικό στοίχημα της πράσινης μετάβασης
-Η Ηγουμενίτσα είναι το πρώτο ελληνικό λιμάνι που παίρνει σοβαρά τον δρόμο της πράσινης ναυτιλίας, με την εγκατάσταση των συστημάτων Cold Ironing, που επιτρέπουν στα πλοία να σβήνουν τους κινητήρες τους και να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από τη στεριά. Μια κίνηση που μειώνει θόρυβο και ρύπους, αλλά ανοίγει και έναν κύκλο ερωτημάτων γύρω από την ηλεκτρική ισχύ, την τεχνική ετοιμότητα και την πολιτική βούληση. Το έργο, υπό την καθοδήγηση του ΔΕΔΔΗΕ και με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) και θα λειτουργήσει πιλοτικά με τρεις θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων. Εδώ βρίσκεται και το “ζουμί”: η Ηγουμενίτσα, που έχει περάσει στον έλεγχο του Ομίλου Γκριμάλντι, γίνεται πρότυπο, αλλά για να επεκταθεί η τεχνολογία στα μεγάλα λιμάνια όπως Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και Ραφήνα, χρειάζεται συντονισμός, σοβαρές υποδομές και πάνω απ’ όλα πολιτική βούληση. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση στη «πράσινη» ναυτιλία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναλάβει το τεχνικό κομμάτι, αλλά η εξασφάλιση της απαιτούμενης ισχύος είναι ακόμη ζητούμενο, ενώ οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και να προσαρμοστούν σε νέες διαδικασίες. Παράλληλα, η επέκταση του Cold Ironing σε επτά βασικά λιμάνια, με ορίζοντα το 2030, δείχνει πως η Ελλάδα δεν θέλει να μείνει πίσω από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις του «Fit for 55».
Koskinen - Βενιάμης σε κρίσιμη θητεία για το μέλλον της ναυτιλίας
-Η επίσημη συγχαρητήρια επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) προς τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), Φιλανδό, Mikki Koskinen και τον επίσης νεοεκλεγέντα αντιπρόεδρο Νίκο Θ. Βενιάμη μόνο τυπική δεν είναι. Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική σκληραίνει, το ICS, υπό την προεδρία του Εμάνουελ Γκριμάλντι, επιλέγει να στείλει καθαρό μήνυμα θεσμικής ευθυγράμμισης με τη νέα ηγεσία της ECSA. Η συγκυρία είναι κρίσιμη. Απανθρακοποίηση, αυξανόμενη ρυθμιστική πίεση και γεωπολιτική αστάθεια συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι ισορροπίες μεταξύ Βρυξελλών και διεθνών οργανισμών δοκιμάζονται. Η ανάδειξη των Koskinen και Βενιάμη έρχεται σε μια στιγμή που η ECSA καλείται να λειτουργήσει όχι μόνο ως συνομιλητής της Ε.Ε., αλλά και ως φίλτρο απέναντι σε πολιτικές που απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η παρουσία του ICS στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της ECSA στις Βρυξέλλες είχε σαφή σημειολογία. Υπενθύμιση ότι, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες, οι μεγάλες αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται αποσπασματικά. Η αναφορά σε «κοινή φωνή» δεν είναι ρητορική, αλλά προειδοποίηση: χωρίς συντονισμό, το 2026 κινδυνεύει να βρει τον ναυτιλιακό κλάδο κατακερματισμένο απέναντι σε πολιτικές που χαράσσονται χωρίς ναυτιλιακή λογική.
Διψήφια ήδη η απόδοση των τραπεζών μέσα στο 2026
-Σε εξέλιξη βρίσκεται το January Effect στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει τις υπερβάσεις. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για τρίτη σερί συνεδρίαση πάνω από το πρόσφατο κεκτημένο των 2.200 μονάδων και διατηρήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι τράπεζες, οι οποίες κρατούν το ΧΑ στα επίπεδα ρεκόρ, παρά τα σημάδια κόπωσης που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο υπόλοιπο ταμπλό. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σε υψηλό 10 και πλέον ετών -συγκεκριμένα 122 μηνών- με το επόμενο καλύτερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 18 Νοεμβρίου 2015 και τις 2.713 μονάδες. Μάλιστα, στις πρώτες έξι συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους έχει ήδη ενισχυθεί πάνω από 10,5%. Στον αστερισμό της αύξησης συμμετοχής της UniCredit κινείται η Alpha Bank, η οποία βρέθηκε μία ανάσα από τα 4 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Σε υψηλό 10ετίας και η Eurobank, που έπιασε τα 3,8 ευρώ. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε νέο ρεκόρ 5 ετών και βάζει πλώρη για τα 8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021, ενώ «καλοβλέπει» τα 10 δισ. ευρώ όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία. Αν και έχει κατεβάσει στροφές, η Εθνική Τράπεζα παίζει άμυνα πάνω από τα 14 ευρώ, διατηρώντας επαφή με τις δικές της κορυφές.
Ο στενότερος συνεργάτης του Τραμπ έρχεται στην Αθήνα
-Ο Στίβεν Μίραν είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Council of Economic Advisers) του Προέδρου Τραμπ. Είναι ο άνθρωπος που ο Τραμπ επέλεξε να τοποθετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της FED για να πιέσει προς την κατεύθυνση της γρήγορης μείωσης των επιτοκίων του δολαρίου. Με PhD στα οικονομικά από το Harvard, ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής διαφόρων hedge fund θεωρείται αρχιτέκτονας της δασμολογικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ, ενώ έχει δημοσίως αμφισβητήσει την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία (20 Ιανουαρίου 2025), ο Στίβεν Μίραν θα βρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένος του Delphi Economic Forum και μεθαύριο το απόγευμα στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία υπουργών τραπεζιτών και φυσικά της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ θα παρουσιάσει όχι μόνον τον απολογισμό μιας χρονιάς που άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά -κυρίως- τα σχέδια του PotUS για το οικονομικό μέλλον του πλανήτη.
Τα σαλιγκάρια στο Βερολίνο και ο Mr. Emaar
-Πάμε τώρα λίγο πιο έξω από τα σύνορά μας για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα τρέχουν άλλες περιοχές του πλανήτη και πόσο η Ευρώπη - αν δεν αλλάξει - θα αναπολεί σύντομα τις παλιές της δόξες. Στο Ντουμπάι λοιπόν έγινε ένα εμβληματικό συνέδριο, το 1 Billion Followers Summit, με αντικείμενο την «creator economy», δηλαδή την οικονομία των ψηφιακών δημιουργών περιεχομένου. Είναι από τα μεγαλύτερα events στον κόσμο στον τομέα αυτόν και στοχεύει στο να φέρει μαζί δημιουργούς, brands, εταιρείες τεχνολογίας και εκπροσώπους πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Μοχάμεντ Αλ-Αμπάρ, τον οποίο μπορεί κάποιοι να μη γνωρίζουν, αλλά σίγουρα θα γνωρίζουν την Emaar Properties η οποία βρίσκεται πίσω από το Burj Khalifa, το Dubai Mall και τεράστια οικιστικά και εμπορικά projects σε ΗΑΕ, Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Ασία. Ο ιδρυτής της Emaar, μιλώντας στο συνέδριο που ολοκληρώθηκε προχθές, υποστήριξε πως η Ευρώπη λόγω γραφειοκρατίας και υπερβολικών κανονιστικών περιορισμών, βάζει φρένο στην οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, σε αντίθεση με τα ΗΑΕ όπου η ανάπτυξη είναι πιο δυναμική και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες πιο ευνοϊκές. Εξέφρασε την άποψη πως στο Ντουμπάι οι άνθρωποι πλουτίζουν… στον αυτόματο πιλότο γιατί το περιβάλλον (κανονισμοί, ταχύτητα αποφάσεων, κράτος) ευνοεί την επιτυχία. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι όταν προσπάθησε να αναπτύξει ένα συγκρότημα κατοικιών στο Βερολίνο, όπου υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στέγης, ο δήμαρχος είπε ότι πρώτα έπρεπε να μελετήσουν αν θα υπάρξουν επιπτώσεις… στα σαλιγκάρια που ζούσαν στην περιοχή. Ο Αλ-Αμπάρ του απάντησε λοιπόν, «εσείς ασχοληθείτε με τα σαλιγκάρια και αφήστε τους Γερμανούς να κοιμούνται στον δρόμο…» και τράβηξε για άλλες πολιτείες. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, οι Αραβες είναι στο άλλο άκρο. Για να επενδύσουν αξιώνουν ειδική μεταχείριση (π.χ. ήθελαν το Ελληνικό, αλλά με ειδικό φορολογικό καθεστώς - χωρίς ΦΠΑ) δεν κατανοούν διαγωνιστικές διαδικασίες, θέλουν πολιτικές λύσεις χωρίς μεσολάβηση θεσμών, ανεξάρτητων αρχών κ.λπ.
Όταν ο Πρόεδρος αποφασίζει για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών
-Με μια απλή ανακοίνωση στα social media, ο Πρόεδρος Τραμπ «ανακοίνωσε» ότι από την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου, τα επιτόκια χρέωσης όλων των πιστωτικών καρτών, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής και αξιοπιστίας δανειολήπτη, θα πέσουν στο 10%. Το ανακοίνωσε βράδυ Παρασκευής για να το «χωνέψει» η αγορά μέσα στο Σαββατοκύριακο που τα χρηματιστήρια ήταν κλειστά. Φυσικά, τη Δευτέρα το πρωί, η Προεδρική «παρότρυνση» (γιατί δεν μπορεί ένας Πρόεδρος να αποφασίζει για τα επιτόκια των καρτών), προκάλεσε σεισμό στις τραπεζικές μετοχές: η Capital One με το ξεκίνημα της συνεδρίασης της Wall Street υποχώρησε -10%, η Citigroup -4%, η American Express -4% και η JP Morgan -3%. Το «μέτρο» που υποτίθεται θα ισχύσει από 20 Ιανουαρίου για έναν χρόνο, παραμένει στο στάδιο της «παρότρυνσης» χωρίς νομοθετική υποστήριξη. Πέντε μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί αντέδρασαν αμέσως προειδοποιώντας πως το πλαφόν θα «μειώσει τη διαθεσιμότητα πίστωσης» και θα οδηγήσει τους καταναλωτές σε «λιγότερο ρυθμιζόμενες εναλλακτικές». Οι χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες στην Αμερική φτάνουν ακόμη και στο 30%, ενώ τα πιστωτικά υπόλοιπα ξεπερνούν το $1.23 τρισεκατομμύρια. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακομματική συναίνεση στην Προεδρική «παρότρυνση». Πρώτος μίλησε ο «αριστερός» Μπέρνι Σάντερς. Ακολούθησε η Δημοκρατική Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ. Φυσικά επιδοκίμασαν οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές όπως ο Josh Hawley. Ακόμα κι η Elizabeth Warren (σκληρή επικριτής του Τραμπ) δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί, αν και αποκαλεί την πρωτοβουλία «ανέκδοτο» επειδή ο Trαμπ πρόσφατα ακύρωσε τον κανονισμό Μπάιντεν για χρεώσεις καθυστέρησης. Ο Bill Ackman, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος hedge fund manager και ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, υποστηρικτής του Τραμπ, χαρακτήρισε το μέτρο «λάθος», προειδοποιώντας για ακύρωση εκατομμυρίων καρτών υψηλού κινδύνου. Αργότερα όμως παραδέχτηκε την αδικία: οι φτωχοί καταναλωτές επιδοτούν τα προγράμματα επιβράβευσης των πλούσιων. Συμπέρασμα: Προφανώς χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση. Η αντίδραση της αγοράς θα έχει ενδιαφέρον. Οι τράπεζες θα περιορίσουν την πρόσβαση σε πίστωση για τουλάχιστον 14 εκατ. νοικοκυριά, θα αυξήσουν άλλες χρεώσεις, ή θα καταργήσουν την «επιβράβευση» των κατόχων καρτών. Ο Τραμπ κερδίζει γιατί με μία ακόμη θεαματική κίνηση λαϊκισμού ταρακούνησε το κατεστημένο και απέτρεψε την προσοχή της κοινής γνώμης από τις άλλες μνημονιακές αποφάσεις του.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα