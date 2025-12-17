Ανεβαίνουν πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι μετά το εμπάργκο Τραμπ στη Βενεζουέλα
Σταθερά οι μετοχές, υποχωρούν τα κρατικά ομόλογα, ιστορικά υψηλά στα πολύτιμα μέταλλα
Με αβεβαιότητα αντιδρούν οι αγορές δεδομένων των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων και των οικονομικών δεδομένων από τις ΗΠΑ. Η κλιμάκωση στην κρίση της Βενεζουέλας, με τον αποκλεισμό μεταφορικών μέσων και την άνοδο του πετρελαίου, πυροδότησε ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα. Από την άλλη, τα ήπια στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, που έδειξαν συγκράτηση χωρίς όμως απότομη αποδυνάμωση, απέτρεψαν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.
Μικρή άνοδο σημείωσαν οι μετοχές στην Ασία. Ο δείκτης MSCI για τις μετοχές της περιοχής ανέκαμψε από τις προηγούμενες απώλειες και σημείωσε άνοδο 0,2%, με τις μετοχές που σημείωσαν άνοδο και αυτές που σημείωσαν πτώση να ανακάμπτουν.
Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο μετά από δύο ημέρες πτώσης, ενώ η κινεζική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. σημείωσε άνοδο έως και 755% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.
Η προσοχή στράφηκε επίσης στην ινδική ρουπία, η οποία σημείωσε άνοδο 1% έναντι του δολαρίου, μετά την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας για τη στήριξη του νομίσματος.
Οι κινήσεις ήταν πιο έντονες στην αγορά εμπορευμάτων, με το αργό πετρέλαιο να σημειώνει άνοδο άνω του 1%, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε αποκλεισμό των μεταφορικών μέσων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, προκαλώντας ανησυχίες για τον εφοδιασμό από το μέλος του ΟΠΕΚ. Το ασήμι ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 65 δολάρια την ουγγιά, ενώ ο χρυσός πλησίασε το ιστορικό υψηλό. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.
