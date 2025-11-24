Deutsche Bank: Η Eurobank ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, top pick για το 2026
Η τιμή στόχος τοποθετείται στα 3,85 ευρώ - Τράπεζα που παίζει πλέον στο ευρωπαϊκό ταμπλό με όρους πρωταγωνιστή η Eurobank
Μία από τις πιο ξεκάθαρες ψήφους εμπιστοσύνης των τελευταίων ετών προς ελληνική τράπεζα δίνει η Deutsche Bank, τοποθετώντας την Eurobank μέσα στις έξι κορυφαίες επιλογές της για το 2026. Στο ετήσιο outlook της για τον ευρωπαϊκό κλάδο, ο οίκος χαρακτηρίζει την επόμενη χρονιά ως «The Year of Growth» και επισημαίνει ότι ο κλάδος μπαίνει σε φάση σταθερής επιτάχυνσης, με την Eurobank να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά growth stories της Ευρώπης.
Σύμφωνα με την έκθεση, το 2026 σηματοδοτεί την επιστροφή των τραπεζών σε κανονικούς ρυθμούς αύξησης εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν ήδη πιάσει πυθμένα για το 80% των τραπεζών της κάλυψης, ενώ η άνοδος των όγκων δανείων και η σταθεροποίηση των περιθωρίων δημιουργούν το υπόβαθρο για ουσιαστική ενίσχυση κερδοφορίας. Η Deutsche Bank διαπιστώνει επίσης ότι τα μη επιτοκιακά έσοδα – από προμήθειες, trading και δραστηριότητες κεφαλαιαγορών – αναμένεται να συνεχίσουν την πολύ καλή πορεία που έδειξαν μέσα στο 2025, προσθέτοντας έναν δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης σε όλο τον κλάδο.
