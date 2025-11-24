Deutsche Bank: Η Eurobank ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, top pick για το 2026

Η τιμή στόχος τοποθετείται στα 3,85 ευρώ - Τράπεζα που παίζει πλέον στο ευρωπαϊκό ταμπλό με όρους πρωταγωνιστή η Eurobank