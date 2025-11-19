Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανάσα» και νέα ρεκόρ μετά την τριήμερη διόρθωση
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανάσα» και νέα ρεκόρ μετά την τριήμερη διόρθωση
Πάνω από τις 2.030 μονάδες επανήλθε ο Γενικός Δείκτης - Σε υψηλό 16 ετών η ΔΕΗ - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Motor Oil - Ξεχώρισε η Πειραιώς από τις τράπεζες - Ράλι για Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και HELLENiQ ENERGY
Ανέκαμψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεδριάσεις απωλειών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει στην περιοχή των 2.030 μονάδων. Οι ενεργειακές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου, με μερικές εξ αυτών (ΔΕΗ και Motor Oil) να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/11), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 23,06 μονάδες ή +1,15% και έκλεισε στις 2.035,57 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.035,68 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.011,91 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ ανέρχονται σε +2,02% τον Νοέμβριο και η φετινή απόδοση αγγίζει το +38,5%.
Με διπλή ώθηση από τα αποτελέσματα 9μήνου και την παρουσίαση του τριετούς business plan, η ΔΕΗ έβαλε «πλώρη» για τα 17 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 16 ετών. Ράλι έκανε σήμερα η Metlen, ανακάμπτοντας εν μέρει από τις βαριές απώλειες του προηγούμενου τριημέρου. Η εταιρεία βγήκε σήμερα στις αγορές με ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών και τελικά θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν αρχικά. Στο 3,875% διαμορφώνεται το επιτόκιο και οι προσφορές ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά τέσσερις φορές την έκδοση.
Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και επανήλθε πάνω από τα 24 ευρώ, που ανοίγουν τον δρόμο για την κατάκτηση πολυετών ρεκόρ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Motor Oil, η οποία έπιασε νέα κορυφή (28,6 ευρώ), λίγο πριν ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Αξιόλογη ήταν η άνοδος και για τις τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η Αθήνα έχει επηρεαστεί από τη διόρθωση των διεθνών αγορών, λόγω των «τσιμπημένων» αποτιμήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν φέρει στην επιφάνεια τον κίνδυνο της «φούσκας» στον κλάδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλανήτης στρέφει την προσοχή του στην Nvidia, η οποία ανακοινώνει απόψε τις τριμηνιαίες επιδόσεις της.
Εν αναμονή της Euronext – ΔΕΗ και εταιρικά αποτελέσματα στο προσκήνιο
Σήμερα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό αποδοχής άγγιξε το 73%, με τη διαδικασία να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Euronext είχε κατεβάσει τον πήχη στο 50% συν μία μετοχή, από 67% αρχικά. Με βάση τα παραπάνω, η Euronext είναι σε θέση να συγκαλέσει γενική συνέλευση, να εγκαταστήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και να υποβάλει την πρόταση συγχώνευσης με απορρόφηση, προσφέροντας τις δικές της εισηγμένες μετοχές στους μετόχους μειοψηφίας και ανοίγοντας τον δρόμο για το delisting της EXAE από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου της ΔΕΗ «ζυγίζουν» οι επενδυτές, με τα καθαρά κέρδη του ομίλου να ανέρχονται σε 380 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +91% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ, αλλά και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,6 ευρώ ανά μετοχή, για το σύνολο του 2025. Το νέο τριετές business plan της παρουσίασε σήμερα η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Capital Markets Day που έλαβε χώρα στο Λονδίνο. Το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028 και EBITDA πάνω από 2,9 δισ. ευρώ το 2028. Προβλέπει επίσης αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση, με στόχο να φτάσει στο 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
Αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα η Motor Oil, η Cenergy και η Quest. Την Πέμπτη (20/11) σειρά έχουν η CrediaBank, η Κρι Κρι, η Πλαστικά Θράκης και η Ideal και την Παρασκευή (21/11) ακολουθούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Premia Properties. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα η ΕΧΑΕ, ενώ την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έπονται ο ΟΠΑΠ και η Fourlis.
Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 500.000 ομολογίες της Lamda Development, αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από την έκδοση 7ετούς ομολόγου, με σταθερό επιτόκιο 3,8%. Σε 768,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, η οποία καλύφθηκε κατά 1,54 φορές. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε 487,1 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν στην ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων στο Ελληνικό, που συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.
Στην Nvidia τα βλέμματα των παγκόσμιων αγορών
Τέσσερις ημέρες ισχυρών απωλειών έχει σημειώσει η Wall Street, στο μεγαλύτερο καθοδικό σερί από τον περασμένο Αύγουστο. Στο στόχαστρο των πωλητών βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές, καθώς συντηρούνται οι φόβοι για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσθετος αρνητικός παράγοντας τα χαμηλά προγνωστικά για νέα -τρίτη διαδοχική- μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Καθοριστικά για την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς κρίνονται τα αποτελέσματα της Nvidia που ανακοινώνονται απόψε, αλλά και η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που δημοσιεύεται την Πέμπτη. Σήμερα ανακάμπτουν οι αμερικανικοί δείκτες. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,4%, ο S&P 500 κατά +1% και ο Nasdaq κατά +1,6%.
Επιφυλακτικότητα επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αποτελέσματα της Nvidia. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη +0,6%, παρά το πτωτικό ξεκίνημα, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,7% και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,4%. Σχεδόν αμετάβλητος παραμένει ο βρετανικός FTSE 100, στον απόηχο των στοιχείων που έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέβασε ταχύτητα στο 3,6% τον Οκτώβριο.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/11), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 23,06 μονάδες ή +1,15% και έκλεισε στις 2.035,57 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.035,68 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.011,91 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ ανέρχονται σε +2,02% τον Νοέμβριο και η φετινή απόδοση αγγίζει το +38,5%.
Με διπλή ώθηση από τα αποτελέσματα 9μήνου και την παρουσίαση του τριετούς business plan, η ΔΕΗ έβαλε «πλώρη» για τα 17 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 16 ετών. Ράλι έκανε σήμερα η Metlen, ανακάμπτοντας εν μέρει από τις βαριές απώλειες του προηγούμενου τριημέρου. Η εταιρεία βγήκε σήμερα στις αγορές με ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών και τελικά θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν αρχικά. Στο 3,875% διαμορφώνεται το επιτόκιο και οι προσφορές ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά τέσσερις φορές την έκδοση.
Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και επανήλθε πάνω από τα 24 ευρώ, που ανοίγουν τον δρόμο για την κατάκτηση πολυετών ρεκόρ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Motor Oil, η οποία έπιασε νέα κορυφή (28,6 ευρώ), λίγο πριν ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Αξιόλογη ήταν η άνοδος και για τις τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η Αθήνα έχει επηρεαστεί από τη διόρθωση των διεθνών αγορών, λόγω των «τσιμπημένων» αποτιμήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν φέρει στην επιφάνεια τον κίνδυνο της «φούσκας» στον κλάδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλανήτης στρέφει την προσοχή του στην Nvidia, η οποία ανακοινώνει απόψε τις τριμηνιαίες επιδόσεις της.
Εν αναμονή της Euronext – ΔΕΗ και εταιρικά αποτελέσματα στο προσκήνιο
Σήμερα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό αποδοχής άγγιξε το 73%, με τη διαδικασία να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Euronext είχε κατεβάσει τον πήχη στο 50% συν μία μετοχή, από 67% αρχικά. Με βάση τα παραπάνω, η Euronext είναι σε θέση να συγκαλέσει γενική συνέλευση, να εγκαταστήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και να υποβάλει την πρόταση συγχώνευσης με απορρόφηση, προσφέροντας τις δικές της εισηγμένες μετοχές στους μετόχους μειοψηφίας και ανοίγοντας τον δρόμο για το delisting της EXAE από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου της ΔΕΗ «ζυγίζουν» οι επενδυτές, με τα καθαρά κέρδη του ομίλου να ανέρχονται σε 380 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +91% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ, αλλά και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,6 ευρώ ανά μετοχή, για το σύνολο του 2025. Το νέο τριετές business plan της παρουσίασε σήμερα η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Capital Markets Day που έλαβε χώρα στο Λονδίνο. Το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028 και EBITDA πάνω από 2,9 δισ. ευρώ το 2028. Προβλέπει επίσης αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση, με στόχο να φτάσει στο 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
Αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα η Motor Oil, η Cenergy και η Quest. Την Πέμπτη (20/11) σειρά έχουν η CrediaBank, η Κρι Κρι, η Πλαστικά Θράκης και η Ideal και την Παρασκευή (21/11) ακολουθούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Premia Properties. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα η ΕΧΑΕ, ενώ την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έπονται ο ΟΠΑΠ και η Fourlis.
Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 500.000 ομολογίες της Lamda Development, αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από την έκδοση 7ετούς ομολόγου, με σταθερό επιτόκιο 3,8%. Σε 768,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, η οποία καλύφθηκε κατά 1,54 φορές. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε 487,1 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν στην ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων στο Ελληνικό, που συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.
Στην Nvidia τα βλέμματα των παγκόσμιων αγορών
Τέσσερις ημέρες ισχυρών απωλειών έχει σημειώσει η Wall Street, στο μεγαλύτερο καθοδικό σερί από τον περασμένο Αύγουστο. Στο στόχαστρο των πωλητών βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές, καθώς συντηρούνται οι φόβοι για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσθετος αρνητικός παράγοντας τα χαμηλά προγνωστικά για νέα -τρίτη διαδοχική- μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Καθοριστικά για την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς κρίνονται τα αποτελέσματα της Nvidia που ανακοινώνονται απόψε, αλλά και η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που δημοσιεύεται την Πέμπτη. Σήμερα ανακάμπτουν οι αμερικανικοί δείκτες. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,4%, ο S&P 500 κατά +1% και ο Nasdaq κατά +1,6%.
Επιφυλακτικότητα επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αποτελέσματα της Nvidia. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη +0,6%, παρά το πτωτικό ξεκίνημα, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,7% και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,4%. Σχεδόν αμετάβλητος παραμένει ο βρετανικός FTSE 100, στον απόηχο των στοιχείων που έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέβασε ταχύτητα στο 3,6% τον Οκτώβριο.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα