Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανάσα» και νέα ρεκόρ μετά την τριήμερη διόρθωση

Πάνω από τις 2.030 μονάδες επανήλθε ο Γενικός Δείκτης - Σε υψηλό 16 ετών η ΔΕΗ - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Motor Oil - Ξεχώρισε η Πειραιώς από τις τράπεζες - Ράλι για Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και HELLENiQ ENERGY