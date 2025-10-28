Glyfada Seaside: Η «δεύτερη ζωή» για το οικόπεδο-φιλέτο στην παραλιακή της Γλυφάδας (pics)

Ένα οικόπεδο πάνω στην λεωφόρο Ποσειδώνος που έβγαινε για χρόνια σε πλειστηριασμό θα φιλοξενήσει το πρωτοποριακό project της Netherfield Development Greece, δια χειρός του 314 Architecture Studio