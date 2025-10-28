Glyfada Seaside: Η «δεύτερη ζωή» για το οικόπεδο-φιλέτο στην παραλιακή της Γλυφάδας (pics)
Ένα οικόπεδο πάνω στην λεωφόρο Ποσειδώνος που έβγαινε για χρόνια σε πλειστηριασμό θα φιλοξενήσει το πρωτοποριακό project της Netherfield Development Greece, δια χειρός του 314 Architecture Studio
“Glyfada Seaside” τιτλοφορείται το νέο οικιστικό project που αναμένεται να λάβει τη θέση του τους επόμενους μήνες στο παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας.
Πρόκειται για ένα ακόμη έργο με πρωτοποριακές γραμμές και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το οποίο θα προστεθεί σε δεκάδες άλλα που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με επίκεντρο βεβαίως τη mega επένδυση στο Ελληνικό και τις γύρω περιοχές.
