Τα ρουσφέτια του Τασούλα και το σύστριγκλο του ΠΑΣΟΚ, τα ελληνοτουρκικά (ξέχασέ τα), η οικογένεια Κασόγκι πουλάει, ο μάχιμος Τσαμάζ και οι Ισραηλινοί

-Με την ανάδειξη του νέου παραχωρησιούχου η Αττική Οδός έχει περάσει πλέον σε νέα εποχή, με κυριότερο χαρακτηριστικό τη μείωση των διοδίων από 2,80 ευρώ σε 2,50 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα και αντίστοιχα για τις άλλες κατηγορίες (1,25 ευρώ για τα μοτοποδήλατα, 6,25 ευρώ για τα μικρά και μεσαία φορτηγά και 10 ευρώ για τα μεγάλα φορτηγά). Όλα αυτά ισχύουν από τις αρχές Οκτωβρίου του 2024 οπότε και τέθηκε σε ισχύ η νέα σύμβαση παραχώρησης την οποία κέρδισε ο όμιλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Στο παρασκήνιο βέβαια, σταδιακά πολλά αλλάζουν στη δομή και τα πρόσωπα των εταιρειών Αττική Οδός Α.Ε. και Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Έτσι, μαθαίνω για παράδειγμα ότι το Δ.Σ. της Αττική Οδός Α.Ε., του οποίου σημειωτέον η σύνθεση δεν έχει ακόμη αλλάξει, αποφάσισε στις 19 Δεκεμβρίου τη μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από το 41,9ο χλμ. της Αττικής Οδού, στην οδό Ερμού 25 του δήμου Κηφισιάς. Δεδομένου ότι εκεί βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Ελλάκτωρ (βασικού μετόχου, μαζί με την Avax, στην προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης) υποθέτω ότι πρόκειται για μετακόμιση προσωρινού χαρακτήρα.Lavipharm: Προς νέα συμφωνία με ξένο όμιλο-Κινητικότητα εντοπίζεται τις τελευταίες μέρες στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Lavipharm στην Παιανία. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες αλλά συγκλίνουν ότι επίκειται επιχειρηματική συμφωνία με Όμιλο του εξωτερικού. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, σημαίνει ότι ένα ακόμη ελληνικό σκεύασμα, ευρύτατης χρήσης, θα διατίθεται στις αγορές όλου του κόσμου ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία της Lavipharm. Τον τελευταίο μήνα, η τιμή της μετοχής έχει «τσιμπήσει» κάπως, (+4,3%) η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα 134,5 εκατ. ευρώ, παραμένει ωστόσο κατά -11,3% χαμηλότερη από τα προ εξαμήνου επίπεδα…Οι παραστάσεις στη ΡΑΑΕΥ της Macquarie και ο ΑΔΜΗΕ-Ο ΔΕΔΔΗΕ εισηγήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) μια γενναία αναπροσαρμογή του επιτρεπόμενου εσόδου (WACC) της περιόδου 2025-2028. Τα στελέχη της Macquarie (που ελέγχει το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ) πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις και παρεμβάσεις στη Ρυθμιστική Αρχή για να στοιχειοθετήσουν και να αποδείξουν το βάσιμο του αιτήματος αναπροσαρμογής του WACC κατά τουλάχιστον 7,5%. Από όλη αυτή τη συζήτηση, βασικός ωφελημένος βγαίνει ο ΑΔΜΗΕ, η μετοχή του οποίου χθες «ξύπνησε» από τον λήθαργο +0,73% στα 2,76€ με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 640 εκατ. ευρώ.Ο επενδυτής που ψωνίζει το ελληνικό τουριστικό πακέτο-Τις τελευταίες μέρες καταγράφονται αυξημένες συναλλαγές και σημαντική άνοδος στις μετοχές του «Ελληνικού Τουριστικού Πακέτου». Aegean, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Autohellas ξεχωρίζουν στο ταμπλό και οι χρηματιστές σχολιάζουν πως πρόκειται για νεοφερμένο επενδυτή του εξωτερικού ο οποίος όταν βλέπει Ελλάδα καταλαβαίνει Τουρισμό και όταν αγοράζει μετοχές προσβλέπει σε μερισματική απόδοση. Στην Aegean παρατηρούμε επιστροφή ολοταχώς προς την κεφαλαιοποίηση του 1 δισ. € με αυξημένο όγκο συναλλαγών. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας είχαμε και χθες εντυπωσιακή άνοδο (+3,5%) με αυξημένους όγκους συναλλαγών στην κεφαλαιοποίηση των 2,5 δισ. € ενώ στη «μικρή» -χωρίς μεγάλη εμπορευσιμότητα- μετοχή της Autohellas, τον τελευταίο μήνα καταγράφεται άνοδος μεγαλύτερη του +9%. Όλα αυτά συνθέτουν μια συγκεκριμένη επενδυτική άποψη τοποθέτησης σε μετοχές τουρισμού και υψηλής μερισματικής απόδοσης.Τελειώνει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η σκυτάλη σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR-Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η ολοκλήρωση της απορρόφησης και των τελευταίων μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, με τη δημόσια πρόταση του Ομίλου Masdar, γεγονός που οδηγεί σε άμεσες μετοχικές ανακατατάξεις. Από τη μια πλευρά, όσοι εμπιστεύθηκαν την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τώρα που εισπράττουν το τίμημα της δημόσιας πρότασης, στρέφονται και πάλι στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μετοχή του οποίου πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ωφελείται η AKTOR (πρώην Ιντρακάτ) η οποία την Παρασκευή ολοκληρώνει την αύξηση κεφαλαίου των 200 εκατ. ευρώ τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση έργων που ήδη έχει αναλάβει, αλλά και για την εξαγορά των ακινήτων της Prodea και της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Η AKTOR περιμένει υπομονετικά να φύγει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τον Δείκτη FTSE25, για να πάρει τη θέση της στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Γι’ αυτό άλλωστε η κεφαλαιοποίηση της AKTOR πλησιάζει ολοταχώς προς το 1 δισ. ευρώ, γεγονός που τη βάζει στο ραντάρ μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων.Περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ των εισηγμένων-H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τον ΣΕΒ διοργανώνoυν αύριο Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής συνέδριο για την εταιρική διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα (με εκτενή αναφορά στον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τις εκθέσεις βιωσιμότητας) αλλά και για τις αλλαγές στη διάταξη για την ποσόστωση (25%) των γυναικών στα ΔΣ που θα προκύψουν λόγω της ενσωμάτωσης της Οδηγίας Women in Boards, η οποία ανεβάζει το ποσοστό συμμετοχής στα επίπεδα του 33%. Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ο Director for Financial and Enterprise Affairs του ΟΟΣΑ Carmine Di Noia, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς (IOSCO) ο Jean Paul Servais, ο πρόεδρος της εποπτικής αρχής της Κροατίας Ante Zigman, όπως και της Κύπρου Γιώργος Θεοχαρίδης, η Επίτροπος της Εποπτικής Αρχής της Ιταλίας Chiara Mosca, όπως και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές από ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και φορείς.Τετάρτη, μέρα του rotation-Μετά τις διψήφιες φετινές αποδόσεις των τραπεζικών κερδών, ήρθε χθες η μέρα της κατοχύρωσης των κερδών και της διασποράς της ανοδικής τάσης σε άλλες παραμελημένες μετοχές. Ο Τραπεζικός Δείκτης διολίσθησε -2,38%, ο Δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατά 1,04%, αλλά τελικά ο Γενικός Δείκτης διατήρησε την αξιοπρέπειά του με απώλειες 0,57% στις 1.530,68 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών στα 135,1 εκατ. ευρώ. Οι Τράπεζες δεν άντεξαν στην πίεση, πραγματοποίησαν όμως τον μισό τζίρο της ημέρας (67 εκατ.€ από τα 137 εκατ.€) κι έτσι δημιουργήθηκε χώρος να αναπτυχθούν άλλες μετοχές όπως το Αεροδρόμιο της Αθήνας (+3,73%) στα 8,40 ευρώ, η Aegean (+3,10%) ενώ η Cenergy φρόντισε να διαχωρίσει τη θέση της από την Ortsted με άνοδο +1,77% στα 9,75 ευρώ. Ο ΤΙΤΑΝ ξεπέρασε τα 45 ευρώ (+2,25%) στα 45,5 ο ΟΠΑΠ με το νέο jack pot στο ΤΖΟΚΕΡ κέρδισε +1,06% και η ΓΕΚ κέρδισε πάνω από 1%.Κεσάτια στο Νταβός-Στο κρύο, αλλά όχι και πολύ χιονισμένο Νταβός, συνεχίζεται η 55η συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Στον διάσημο πεζόδρομο του χωριού, στην Promenade, μεγάλες επιχειρήσεις (SAP, Intel, Qualcomm, Palantir) αλλά και κρατικοί οργανισμοί, παρουσιάζουν τα νέα επιτεύγματά τους και προδίδουν την κατεύθυνση που θα πάρει ο κόσμος. Στις μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων ο ελέφαντας σε κάθε δωμάτιο δεν είναι άλλος από τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης σ’ ένα από τα πάνελ. Η 55η συνάντηση του Νταβός θα καταγραφεί στην ιστορία του Φόρουμ περισσότερο για τις απουσίες που είχε, καθώς δεν θα συμμετάσχει ο Γάλλος Πρόεδρος, ούτε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ούτε ο Βρετανός ομόλογός της. Θα απουσιάζει και ο Κινέζος Πρόεδρος. Η παρουσία του Όλαφ Σολτς, που ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα για τις γερμανικές εκλογές, δεν αντισταθμίζει τις απουσίες.Ο Κινεζο-Αμερικανικός πόλεμος μόλις ξεκίνησε-Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά με τους συμβούλους του την επιβολή δασμών 10% στα κινεζικά προϊόντα. Αυτή όμως θα είναι μόνον η αρχή. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (οχήματα γενικώς) είναι ένα πολύ «καυτό» θέμα αφού η Κίνα ελέγχει πλέον το 39% της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων. Η επιβολή δασμών απειλεί να προκαλέσει στην Κίνα μεγάλη ύφεση. Η Κίνα σήμερα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη περίοδο αποπληθωρισμού από το 1999. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Κίνας έχει πλέον μειωθεί στο μισό από τον Ιανουάριο του 2024, σε νέο χαμηλό ρεκόρ. Η αγορά κρατικών ομολόγων, ύψους 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κλονίζεται αφού η κομμουνιστική κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να εφαρμόσει μέτρα τόνωσης της οικονομίας, χωρίς αποτέλεσμα. Η διαφορά μεταξύ της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών (5%) μόλις έφτασε στο ρεκόρ των 294 μονάδων βάσης. Ποτέ στην Ιστορία το spread δεν ήταν τόσο μεγάλο, με τον μέσο όρο να είναι στις 100 μονάδες βάσης. Η βιομηχανική παραγωγή αλλά και η κατανάλωση στην Κίνα έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά. Η Κίνα δεν αγοράζει πετρέλαιο όπως παλιά, η βιομηχανία της δεν το χρειάζεται. Από το 2008, ο λόγος Χρέους προς ΑΕΠ της Κίνας έχει υπερδιπλασιαστεί στο 366%. Αυτό είναι τριπλάσιο από τη σχέση Χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ. Ωστόσο, το 10ετές ομόλογο της Κίνας «παίζει» στο 2% και το Αμερικανικό στο 5%. Την ίδια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει χρυσάφι σαν να μην υπάρχει αύριο. Τα αποθέματα χρυσού της Κίνας αυξήθηκαν στα 72,96 εκατομμύρια ουγκιές (στοιχεία Νοεμβρίου). Τα αποθέματα αυτά αξίζουν σήμερα 193 δισ. δολάρια και οι αγορές συνεχίζονται. Με απλά λόγια, ο Τραμπ ετοιμάζει επίθεση και η Κίνα χτίζει τη χρυσή άμυνά της.Πηγή: newmoney.gr