Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και το front running του ΠΑΣΟΚ, τα πρότυπα σχολεία του Ωνασείου, ο Μασούτης αγοράζει τον Κρητικό, οι μπίζνες του Λου Κολλάκη

-Την αξία του ανταγωνισμού υπέρ των καταναλωτών και τη σημασία της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα επισημαίνει ο Α. Σκέρτσος σε ανάρτησή του με αφορμή τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η Attica Bank και μειώνει τις προμήθειες των τραπεζικών συναλλαγών επιπλέον των κυβερνητικών μέτρων. Αποδεικνύει -γράφει ο Σκέρτσος - ποιοι εργάζονται στην πράξη για περισσότερο ανταγωνισμό και καλύτερες υπηρεσίες υπέρ των πολλών και ποιοι εξαντλούνται σε εύκολα συνθήματα και καταγγελίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Η Johnson & Johnson γκρινιάζει για τα πρόστιμα, αλλά «ξέχασε» να δημοσιεύσει ισολογισμούς-Δεν συμβαίνει συχνά, όταν όμως συμβαίνει είναι ένα γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το πώς αντιμετωπίζουν την ελληνική αγορά μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Johnson & Johnson Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕ η οποία «ξέχασε» να δημοσιεύσει τις λογιστικές της καταστάσεις της περσινής χρονιάς (2023), ενώ ήδη τελειώνει το 2024. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.Μ.Η και ΥΜΣ, η Johnson & Johnson αρνήθηκε να δημοσιεύσει ισολογισμό του 2023, με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση αναστολής καταχώρισης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Τελευταία προθεσμία για την υποβολή λογιστικών καταστάσεων ήταν η 29η Νοεμβρίου 2024. Η πολυεθνική επέμεινε να αγνοεί τις ειδοποιήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα, στις 16 Δεκεμβρίου, να εκδοθεί απόφαση αναστολής καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης 4993736). Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία πρωταγωνιστεί στις διαμαρτυρίες για τα πρόστιμα που κατά καιρούς επιβάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, για την παραβίαση του Νόμου περί ανώτατου περιθωρίου κέρδους, ίσως τελικά να μην είναι τυχαίο. Στους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ διαπιστώθηκε ότι η J&J είχε αυξήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους τις τιμές σε δεκάδες προϊόντα της από +50% έως και +300% και γι’ αυτό της επιβλήθηκε -ένα ακόμη- πρόστιμο ενός εκατ. ευρώ. Η υπόθεση φαίνεται πως θα έχει και συνέχεια.Το άνοιγμα της Hellenic Energy στις ΑΠΕ-Δυνατό άνοιγμα στον κλάδο των ΑΠΕ έκανε η Hellenic Energy. Από 28 MW to 2021, o Α. Σιάμισιης πέτυχε σήμερα ο όμιλος να έχει 0,5GW εγκατεστημένη ισχύ και χαρτοφυλάκιο σε τρεις χώρες για ανάπτυξη άνω των 5,7GW. Πρόσφατα ανακοίνωσε νέα εξαγορά φωτοβολταϊκών έργων 110 MW στον Νομό Κοζάνης και συνολικά έχει επενδύσει 500 εκατ. σε ΑΠΕ, ενώ προγραμματίζει να διαθέσει άλλα 500 εκατ. σε επενδύσεις κατά την επόμενη διετία. Η Hellenic Energy στοχεύει σε λειτουργία έργων ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2026 και άνω των 2 GW έως το 2030.Οι νέες business του Λου Κολλάκη-Σταθερή αξία αποδεικνύεται για τους εφοπλιστές το real estate, σε συνδυασμό με την τουριστική δραστηριότητα. Ακριβώς σε αυτούς τους δύο άξονες πατάνε και οι νέες business των παιδιών του εφοπλιστή Λου Κολλάκη της Chatworld με ενεργό και τον ρόλο του Γιώργου Μπιτσάκη, διευθυντή επενδύσεων στην Chartword Shipping από το 2006 και επικεφαλής του family office. Στη νέα εταιρεία «Τσακάλωφ Αναπτυξιακή» -που συστάθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, με μετοχικό κεφάλαιο στα 6,5 εκατ. ευρώ- πρόεδρος είναι ο Στέφανος Παντελής Κολλάκης, μέλος η Αναστασία Χλόη Κολλάκη και ο Γ. Μπιτσάκης έχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στο κομμάτι της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων αλλά και της παροχής υπηρεσιών διαμονής (τουριστικά καταλύματα). Για όσους έχουν καλή μνήμη μπορεί να θυμούνται ότι το όνομα του Λου Κολλάκη είχε ακουστεί ως ενδιαφερομένου (την προηγούμενη δεκαετία) και για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ είναι γνωστό και το νέο project υπό σχεδιασμό της οικογένειας στη Ρόδο που βρίσκεται υπό αδειοδότηση (η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είχε βγει προς διαβούλευση μέσα στο φθινόπωρο). Πρόκειται για το «Ξενοδοχείο Ακταιάλια» 5 αστέρων, επένδυση 10 εκατ. ευρώ που αφορά ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, με δυναμικότητα 112 κλινών, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων σε έκταση 17.213 τ.μ. στην περιοχή Κιοτάρι. Στην εταιρεία «ΑΚΤΑΙΑΛΙΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις» πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Γ. Μπιτσάκης, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μποτονάκης και εκτελεστικό μέλος ο Στέφανος Παντελής Κολλάκης.Ετοιμάζει δέκα ξενοδοχεία-Ο Διευθύνων Σύμβουλος του κυπριακού ομίλου φιλοξενίας Thanos Hotels & Resorts και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάνος Μιχαηλίδης, συζητήθηκε πρόσφατα στην αγορά επειδή έκλεισε συμφωνία με την Piraeus Bank για χρηματοδοτικό πακέτο 107 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα με τη συμφωνία, ο Μιχαηλίδης ανακοίνωσε τη μεταφορά των κύριων χρηματοδοτικών του δραστηριοτήτων από την Κύπρο στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία ή διαχείριση 10 νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρα μας, εντός τριετίας. Πριν όμως υπογράψει τη συμφωνία με την Piraeus Bank, ο Θάνος Μιχαηλίδης προχώρησε σε μία συμφωνία διαχείρισης για το ιστορικότερο ξενοδοχείο της Λάρνακας, το Palm Beach, το οποίο θα μετατρέψει σε resort μικτής ανάπτυξης και υψηλών προδιαγραφών. Το συνολικό κόστος του πρότζεκτ ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ και αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική ανάπτυξη στην πόλη της Λάρνακας. Με έδρα των δραστηριοτήτων του πλέον την Αθήνα, ο Θάνος Μιχαηλίδης έχει περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και διαθέτει 5 μονάδες, εκ των οποίων 2 ξενοδοχεία στην Ελλάδα και τρία πολυτελή θέρετρα στην Κύπρο.Περιμένοντας τα deals του 2025-Το 2024 μπορεί να μην εντυπωσίασε από πλευράς χρηματιστηριακών αποδόσεων, αλλά είναι μια χρονιά που το Χρηματιστήριο της Αθήνας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άντληση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Ο Γενικός Δείκτης μέχρι σήμερα προσφέρει απόδοση +12,32%, ο Τραπεζικός Δείκτης ξεχωρίζει με +22% και τα μερίσματα από τη φετινή οικονομική χρήση θα ξεπεράσουν τα 4,6 δισ. ευρώ, ποσό που αν επιβεβαιωθεί αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματική διανομή των τελευταίων 17 ετών. Η χρονιά κλείνει με τη σημαντικότερη επιχειρηματική συμφωνία στην ιστορία του Χρηματιστηρίου, τη μεταβίβαση των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο επενδυτικό σχήμα Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar), έναντι 1,66 δισ. Ευρώ. Δεν αποκλείεται και το πρώτο μεγάλο deal της νέας χρονιάς να έχει επίσης αραβικό χρώμα.Όταν όλοι πουλάνε, ο Μπάφετ αγοράζει-Την περασμένη Παρασκευή, περίπου 21,7 δισεκατομμύρια μετοχές άλλαξαν χέρια στα χρηματιστήρια της Wall Street. Ήταν ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών των τελευταίων 4 ετών. Για λόγους σύγκρισης, ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών μέχρι στιγμής φέτος είναι 11,6 δισεκατομμύρια μετοχές. Παρά το θετικό κλείσιμο των βασικών δεικτών της Παρασκευής, το κλίμα στη Wall Street δεν είναι καλό. Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια κατέγραψαν εκροές ύψους 50,2 δισ. δολαρίων την εβδομάδα που έληξε στις 18 Δεκεμβρίου. Ήταν το μεγαλύτερο ποσό εκροών από τον Σεπτέμβριο του 2009. Ο δείκτης μεταβλητότητας, VIX, σημείωσε τη 2η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του (+74%). Πολλοί αποδίδουν αυτή την αλλαγή κλίματος στη νέα προσέγγιση της FED ως προς τα επιτόκια του δολαρίου, άλλοι φοβούνται τις παρενέργειες των πολιτικών που εξαγγέλλει ο Τραμπ. Σ’ αυτό ακριβώς το κλίμα, βγήκε αγοραστής ο μέχρι σήμερα σταθερός πωλητής μετοχών, Γούρεν Μπάφετ. Επισήμως ανακοινώθηκε ότι την περασμένη Πέμπτη η Berkshire Hathaway αγόρασε μεγάλες ποσότητες μετοχών της Occidental Petroleum, της Sirius XM Holdings και της VeriSign.Περίεργες μέρες για το bitcoin-Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι επενδύουν στα κρυπτονομίσματα, είναι η έλλειψη αξιόπιστων θεμελιωδών δεδομένων. Ουδείς πραγματικά γνωρίζει τα αληθινά μεγέθη προσφοράς και ζήτησης. Όλοι είδαμε τι συνέβη στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και ιδιαίτερα στο bitcoin, μετά την 5η Νοεμβρίου και τη θριαμβευτική νίκη Τραμπ. Σήμερα το bitcoin βρίσκεται -15% από το νέο υψηλό ρεκόρ των 108.000$ που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα. Μία μέθοδος προσέγγισης της αγοράς bitcoin είναι η συνάρτησή του με την παγκόσμια προσφορά χρήματος. Η παγκόσμια προσφορά χρήματος έφτασε σε νέο ρεκόρ 108,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο. Με καθυστέρηση, 8 εβδομάδων, η ισοτιμία του bitcoin εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 108.000 δολαρίων. Μετά τον Οκτώβριο όμως, τους τελευταίους 2 μήνες, η προσφορά χρήματος μειώθηκε κατά 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, στα 104,4 τρισεκατομμύρια δολάρια που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο. Εάν η -με καθυστέρηση 8 εβδομάδων- σχέση εξακολουθεί να ισχύει, τότε -σύμφωνα με τεχνικούς αναλυτές- το bitcoin θα μπορούσε να χάσει έως και 20.000 δολάρια τις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά συμβαίνουν σ’ ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει υπερδιπλασιάσει φέτος την αξία του.Ο αγώνας της Λαγκάρντ για τον οικονομικό αλφαβητισμό-Η άποψη που επικρατεί αυτό τον καιρό στη Φρανκφούρτη είναι ότι τα μηνύματα που εκπέμπει με τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αργούν πολύ να «μεταφερθούν» και να «περάσουν» στην πραγματική οικονομία της ευρωζώνης. Αυτό, κατά την άποψη των αξιωματούχων της ΕΚΤ, οφείλεται εν πολλοίς και στον οικονομικό αναλφαβητισμό. Η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε από την αρχή της νέας χρονιάς να εγκαινιάσει με ευρύτατη εκστρατεία «οικονομικού αλφαβητισμού», με στόχο την οικονομική αποτελεσματικότητα και την επιτυχή άσκηση της νομισματικής της πολιτικής. Η αρχή θα γίνει, στις αρχές Ιανουαρίου, με μια μεγάλη εκδήλωση στη Φρανκφούρτη και καλεσμένη την Anna Maria Lusardi, παγκοσμίου φήμης ειδικό στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό από το Stanford Graduate School of Business και το Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR). Η Lusardi έχει διδάξει και στο Πρίνστον και στο Πανεπιστήμιο George Washington. Φαίνεται όμως πως αμέσως μετά θα υπάρξει συνέχεια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ευθύνη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Ο Γιάννης Στουρνάρας έχει ήδη κυκλώσει αρκετές ημερομηνίες στο ημερολόγιό του.Πηγή: newmoney.gr