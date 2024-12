Nissan: Ράλι 24% για τη μετοχή στον απόηχο των πληροφοριών για πιθανή συγχώνευση με την Honda

Διαβάστε περισσότερα στο

Η μετοχή της Nissan Motor Co. σημείωσε άνοδο έως και 24%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων τουλάχιστον πέντε δεκαετιών, με την ελπίδα ότι μια πιθανή σύμπραξη με τη Honda Motor Co. θα σώσει την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία από την οικονομική κρίση.Η μετοχή σημείωσε κορυφαία επίδοση στον ιαπωνικό χρηματιστηριακό δείκτη Nikkei 225, καθώς οι επενδυτές καλωσόρισαν τα νέα για την αυτοκινητοβιομηχανία, οι μετοχές της οποίας σημείωναν τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 50 ετών υπό την τρέχουσα ηγεσία.«Δεδομένου ότι η Nissan πρόκειται να λάβει υποστήριξη από έναν οικονομικά και λειτουργικά ισχυρότερο εταίρο, αυτό πρέπει να θεωρηθεί καλή είδηση», έγραψε σε σημείωμά της η Τζούλι Μπουτ, ανώτερη αναλύτρια της εταιρείας ερευνών Pelham Smithers Associates Ltd. με έδρα το Λονδίνο.Η Honda εξετάζει διάφορες, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης, της κεφαλαιακής σύμπραξης ή της ίδρυσης μιας εταιρείας συμμετοχών, δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Σίνζι Αογιάμα, μετά τις αναφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας για συνομιλίες μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών.