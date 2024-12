Dr. Ανδρέας Θεοδωρίδης: Ο Ελληνας ερευνητής και η αλήθεια για τα πράσινα κτίρια

Μετά από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα ο Δρ. Ανδρέας Θεοδωρίδης σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής στο New York Institute for Technology και ερευνητής-συνεργάτης στο YALE CEA-Center for Ecosystems in Architecture. Το 2013 δημοσίευσε στο γνωστό περιοδικό αρχιτεκτονικής Archdaily ένα άρθρο που καταφέρονταν εναντίον του “greenwashing” στην αρχιτεκτονική, ότι εμφανίζονται κτίρια με μικρότερο θετικό πρόσημο για το περιβάλλον απ’ αυτό που ισχυρίζονται ότι έχουν. Με αφορμή αυτό το άρθρο δημοσίευσε και ένα δικό του σχεδόν δέκα χρόνια μετά με μεγάλη απήχηση που μεταφράστηκε σε 3 ακόμα γλώσσες από την πλατφόρμα archdaily.com.Είχατε δημοσιεύσει το 2022 ένα άρθρο στο ξένο αρχιτεκτονικό περιοδικό Archdaily που είχε κάνει πολύ θόρυβο. Γιατί είχε τέτοια απήχηση; Το αρχικό άρθρο του 2013 έλεγε: “Φτάνει με το greenwashing, δεν μπορούν να φυτεύουν δεντράκια όπου βρούνε”. Άρχισαν στη συνεχεία συζητήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν συντάξει το άρθρο και άλλους που είχαν κάνει αντίστοιχα project και προσπαθούσαν να υπερασπιστούν το έργο τους λέγοντας “όχι μα τα δεντράκια μας έχουν αξία”. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότεροι από τους αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν δέντρα μόνο στα σχέδια. Στους περισσότερους διαγωνισμούς στην Ελλάδα βάζουν πράσινα δεντράκια και βλάστηση τα οποία όταν έρχεται η ώρα της υλοποίησης εξαφανίζονται. Το δικό μου άρθρο έλεγε πως πρέπει να υπάρχουν συστήματα υβριδικής αρχιτεκτονικής με φυτά και μηχανολογικά μέσα στο δομημένο περιβάλλον τα οποία έχουν αξία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και προτείναμε τρόπους, πώς δηλαδή αυτά τα πράγματα μπορούν να αξιολογούνται καλύτερα για να αποφεύγουμε τις αβάσιμες αιτιάσεις πoυ οδηγούν στο greenwashing.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr