Η πράσινη θύελλα (σούζα, Νικολάκη!), η πρώην με την Porsche μετράει ανάποδα, δυο φορές… Λυγούρα, η μάχη Πολάκη-Φάμελλου και το Imola της Τρ. Πειραιώς

-Το γέλιο της αρκούδας έχει πέσει με τον Γκλέτσο, τις ανεμογεννήτριες, τα τζάμια και τον κόμπο της γραβάτας του από το ντιμπέιτ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κατάσταση στο κόμμα δεν είναι τόσο διασκεδαστική. Μεταξύ τους οι ΣΥΡΙΖΑίοι λένε ότι ιδανικός αριθμός συμμετοχής θα είναι οι 70.000 (καλά κρασιά), ενώ στα πηγαδάκια του ντιμπέιτ η συζήτηση γινόταν για 20-30.000. Με αυτά τα δεδομένα, αν πάνε 50.000 θα είναι ένα οργανωτικό θαύμα, για ένα κόμμα που πάει να κάνει εκλογές χωρίς μηχανοργάνωση. Κάποιοι έμπειροι της Κουμουνδούρου λένε ότι όσο πιο χαμηλά η συμμετοχή, τόσο το καλύτερο για τον Φάμελλο. Αν κάπως τσιμπήσει, άρα ένας κόσμος συσπειρώνεται, ο Πολάκης έχει την ευκαιρία του.Διάσπαση ΣΥΡΙΖατόμου-Σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως ότι την Πέμπτη θα εκδηλωνόταν νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα η πιο οδυνηρή, καθώς θα του αφαιρούσε τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα “φρέσκα κουλούρια” λένε ότι θα υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις το προσεχές διάστημα. Σίγουρη θεωρείται η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη Σαρακιώτη, ενώ πιθανές είναι οι αποχωρήσεις των Ευάγγελου Αποστολάκη, και Γιώργου Γαβρήλου. Από εκεί και πέρα πολλά θα εξαρτηθούν και από το αποτέλεσμα της εσωκομματικής αναμέτρησης.Στο παζάρι για ΚΟ Κασσελάκη-Πάντως, οι έξι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στον Νοέμβριο (Α. Αυλωνίτης, Κ. Μάλαμα, Π. Παππάς, Ρ. Χρηστίδου, Θ. Τζάκρη, Γ. Πούλου) θεωρούνται πρόσωπα επιρροής Κασσελάκη ενώ η ανεξαρτητοποίησή τους συνδέεται ευθέως με τις διεργασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος. Για να αποκτήσει ωστόσο κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το κόμμα Κασσελάκη απαιτείται ο συνεταιρισμός τουλάχιστον 10 ανεξάρτητων βουλευτών. Τα “κουκιά” με τους έξι παραπάνω συν τους Σαρακιώτη, Γαβρήλο και Αποσοτολάκη δεν βγαίνουν. Γι' αυτό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προσεγγιστεί οι 2 ανεξάρτητοι προερχόμενοι από την Πλεύση Ελευθερίας. Πρόκειται για τον Μιχάλη Χουρδάκη και τη μητέρα του, Αρετή Παπαϊωάννου. Συμφωνία ακόμα δεν έχει υπάρξει, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τα πάντα κρίνονται από το παζάρι.Ο Ανδρουλάκης, η Νίνα και η “Πρώτη φορά Αριστερά”-Την ώρα πάντως που στον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα επιδίδονταν οι επιστολές ανεξαρτητοποίησης από τη Θεοδώρα Τζάκρη και τη Γιώτα Πούλου, η Νίνα Κασιμάτη ενημέρωνε από τα social media ότι θα μιλήσει σε παρουσίαση βιβλίου. «Και πού είναι το περίεργο;», θα μου πείτε. Πουθενά, σας απαντώ. Απλά στην ίδια εκδήλωση ομιλητής είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τα συμπεράσματα δικά σας. Να προσθέσω μόνο ότι ο τίτλος του βιβλίου που έχει συγγράψει ο Βασίλης Ασημακόπουλος είναι “Πρώτη φορά Αριστερά: Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974 - 1990 και οι βάσεις του πολιτικού μεταμορφισμού του”.Πήγαιναν (ως συνήθως) γυρεύοντας-Θα ήθελα να κλείσω τα συριζαϊκά με ένα σχόλιο. Ακούω από χθες τα στελέχια της Κουμουνδούρου να εξαπολύουν μύδρους κατά των βουλευτών που έφυγαν, να τους καταγγέλλουν για αποστασίες, να πιπιλίζουν την καραμέλα της διαπλοκής που εδώ και δεκαετίες είναι κάτι σαν την Coca Cola… πάει με όλα. Μα, καλά, δεν αναρωτιούνται ποιος φταίει που διαλύθηκαν, οι ίδιοι δεν άνοιξαν την πόρτα και υποστήριξαν με πάθος έναν αδιανόητα φαιδρό τύπο όπως ο Κασσελάκης; Μπαμ έκανε από χιλιόμετρα το παιδί αυτό ότι είναι από άλλο ανέκδοτο. Θα πείτε «και αν πάρει παραπάνω το κόμμα τους στις εκλογές;». Ε, και λοιπόν; Και ο Λεβέντης κάποτε πούλαγε και ο Πέπε Γκρίλο και ο Πανάρας ο Καμμένος που ντυνότανε «βατράχι». Λοιπόν, καλά να πάθουν και καλά μυαλά από εδώ και στο εξής, εντός ή εκτός Βουλής.Πειραιώς: Η τελευταία συναλλαγή, που ρίχνει τα NPLs κάτω από 3%-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τη νέα τιτλοποίηση κόκκινων δανείων, που ετοιμάζει το αμέσως επόμενο διάστημα η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και έναν... επετειακό χαρακτήρα. Πρόκειται για συναλλαγή ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, που φέρει την επωνυμία IMOLA και περιλαμβάνει δάνεια όλων των κατηγοριών, επιχειρηματικά, μικρομεσαίων εταιριών, καταναλωτικά ορισμένα στεγαστικά κ.ά. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή είναι η τελευταία του είδους που κάνει η Τρ. Πειραιώς και με αυτήν το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας υποχωρεί κάτω από το 3%, που σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στον μέσο όρο NPLs που έχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Η συναλλαγή θα ταξινομηθεί στο τελευταίο τρίμηνο 2024.Το Τζόκερ απογείωσε τον ΟΠΑΠ - Πάει για υπέρβαση του guidance-Τις βάσεις ώστε να ξεπεράσει το guidance που είχε δώσει η διοίκηση για τα EBITDA του 2024 έβαλε ο ΟΠΑΠ. Το εξαιρετικό τρίτο τρίμηνο που ανακοίνωσε, εκτιμήθηκε δεόντως από τους αναλυτές που τώρα αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανόν ο στόχος να ξεπεραστεί. Με τη διοίκηση να έχει αναφέρει πως τα EBITDA θα κινηθούν προς το υψηλό της πρόβλεψης, δηλαδή τα 770 εκατ. ευρώ, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως μπορεί να κινηθεί και αρκετά υψηλότερα, ακόμη και στα 785 εκατ. ευρώ. Μία από τις αιτίες της ισχυρής ανόδου, στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς ήταν, φυσικά, η επίδοση του Τζόκερ. Είναι χαρακτηριστικό πως τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 200 εκατ., αυξημένα κατά 20,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του Mega τζάκποτ των 19 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού και αποτέλεσμα 35 (!) συνεχόμενων κληρώσεων χωρίς νικητή. Την ίδια στιγμή, στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων στο 9μήνο, η διοίκηση δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από τους αναλυτές για τον λόγο που δεν αναθεωρεί επί τα βελτίω το guidance, δεδομένου του πολύ ισχυρού σετ αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε ο Οργανισμός, αλλά και διότι ιστορικά το 4ο τρίμηνο κάθε χρονιάς είναι το ισχυρότερο για τον ΟΠΑΠ. Ο CEO, Γιαν Κάρας, είπε πως απουσιάζει από τον ορίζοντα κάποιος λόγος ανησυχίας που δυνητικά θα αποτελούσε εμπόδιο για την αλλαγή, ωστόσο οι επικεφαλής θεωρούν πως δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης λίγο πριν από τη λήξη της χρονιάς και επανέλαβε πως αισθάνονται σίγουροι για την επίτευξη του στόχου.Έρχεται η ώρα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής-Το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα ολοκληρωθεί η χρηματιστηριακή μεταβίβαση τoυ 67% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar που ήδη σχεδιάζει τις πρώτες μεγάλες επενδύσεις στα υπεράκτια αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. Μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής θα ξεκινήσει η δημόσια πρόταση ώστε όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας να έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν στην ίδια τιμή που πούλησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από την πλευρά της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα ωφεληθεί μόνον από την είσπραξη του τιμήματος αλλά και από την απαλλαγή των δανειακών υποχρεώσεων της ενεργειακής. Γι’ αυτό η κεφαλαιοποίησή της επέστρεψε στα 1,8 δισ. ευρώ με άνοδο της μετοχής +2,45% στα 17,5 ευρώ.Η έκπληξη της Attica Bank-H χθεσινή συνεδρίαση ξεκίνησε χθες με τη συνήθη πτώση της μετοχής της Attica Bank στο -29%. Ήταν το 7ο διαδοχικό limit down της μετοχής που θεωρείται φυσιολογικό, δεδομένων των νέων μετοχικών ισορροπιών. Αυτά όμως συνέβησαν μέχρι τις 10:39 το πρωί. Γιατί στις 10:40’ ακριβώς, μια μεγάλη εντολή πώλησης 1,5 εκατ. μετοχών της Attica Bank «εξαφανίσθηκε» και τότε εμφανίσθηκαν πρόθυμοι αγοραστές για 3 εκατ. μετοχές, ανεβάζοντας την τιμή από το 0,524 ευρώ στα 0,676, δηλαδή από το -29% στο -17%. Ξαφνικά η μετοχή της Attica Bank αποκτά διπλό χρηματιστηριακό ενδιαφέρον. Από τη μια πλευρά υπάρχουν αυτοί που βρίσκονται διαρκώς πάνω από το πληκτρολόγιο, οι καθημερινοί traders που βλέπουν τα δεδομένα της αγοράς και αντιδρούν. Από την άλλη πλευρά, στη σημερινή αποτίμηση των 954 εκατ. ευρώ υπάρχουν και οι πιο μακροπρόθεσμοι επενδυτές οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι σε χρονικό ορίζοντα 6-12 μηνών ενδεχομένως τα οικονομικά μεγέθη της Attica Bank θα αποδεικνύουν ότι δικαίως θεωρείται ο «5ος τραπεζικός πόλος» στην Ελλάδα.Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετοιμάζονται για τα κρυπτονομίσματα-Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προετοιμάζονται να αναλάβουν καθήκοντα για τα θέματα των κρυπτονομισμάτων και των παρεμφερών στοιχείων, καθώς από 1.1.25 αρχίζει η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA για την εποπτεία τους. Στο πλαίσιο αυτό χθες έγινε σεμινάριο-παρουσίαση στα στελέχη της Επιτροπής και μάλιστα όχι από όποιον όποιον. Συγκεκριμένα, τους μίλησε ο Carlo Comporti, Commissioner of Consob (Ιταλική Αρχή της Κεφαλαιαγορας) ο οποίος είναι πρόεδρος του αντίστοιχου γκρουπ της ESMA για το Digital Finance (DFSC). Σήμερα ο C. Comporti, η Γεν. Διευθύντρια της Δανέζικης Εποπτικής Αρχής Karen Dorothea Abelskov και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου πρόκειται να μιλήσουν σε συνέδριο που γίνεται για την Κυβερνοασφάλεια.Ο επενδυτής που “ψωνίζει” ΤΙΤΑΝ και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ-Αυτό που γίνεται με τη μετοχή του ΤΙΤΑΝα δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο από πλευρά απόδοσης της μετοχής, αλλά και από όγκους συναλλαγών. Η μετοχή βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 37,1 ευρώ, με μία ακόμη εντυπωσιακή άνοδο χθες +4,36% που συνοδεύτηκε από συναλλαγές 233.578 μετοχών. Η κεφαλαιοποίηση πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ και είναι 86% υψηλότερη από πέρυσι. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται πως ο ίδιος -αλλοδαπός προφανώς και σίγουρα ισχυρός- αγοραστής επιλέγει να συνδυάσει το τσιμέντο του ΤΙΤΑΝ με το αλουμίνιο και τον χαλκό της ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ, η μετοχή της οποίας με αξιοπρόσεκτο όγκο 428.218 τεμαχίων εκτινάχθηκε +9,36% στο 1,8 ευρώ ανεβάζοντας την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας στα 675 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες στα χρηματιστηριακά γραφεία αναφέρουν ότι και στις δύο μετοχές ο αγοραστής είναι ο ίδιος και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ «ξύπνησε» μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου η οποία έδειξε διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας και σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Επειδή τα ποσά που παίζονται στο Χρηματιστήριο σ’ αυτές τις δύο ειδικά μετοχές δεν είναι μικρά, φαίνεται πως κάποιο δυνατό χαρτοφυλάκιο «χτίζει» την επενδυτική του θέση.Ο τρόμος του… λογότυπου-Επειδή είναι πρόσφατη η ιστορία και ο θόρυβος που προκάλεσε το λογότυπο του μετρό της Θεσσαλονίκης: Η ΔΕΘ-Helexpo προκηρύσσει διαγωνισμό σχεδιασμού του επετειακού λογοτύπου των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, με ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 20/12. Ο εικαστικός διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και είναι ανοιχτός σε επαγγελματίες (αρχιτέκτονες, γραφίστες, διαφημιστές, εικαστικούς κ.ά.), αποφοίτους, φοιτητές και σπουδαστές (Πολυτεχνείου, Καλών Τεχνών, Εικαστικών και άλλων συναφών σχολών), καθώς και σε ιδιώτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς περιορισμό στον αριθμό μελών κάθε ομάδας, ενώ ο δημιουργός της πρότασης που θα κερδίσει το πρώτο Βραβείο θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο και τρίτο Βραβείο θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το καθένα. Η ΔΕΘ-HELEXPO, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, όρισε Οργανωτική και Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των συμμετοχών και να επιλεγεί ένα λογότυπο, το οποίο «θα αναδεικνύει την ιστορία, τις αξίες και την προσφορά του φορέα στην Ελλάδα και διεθνώς», όπως αναφέρεται.Το rebalancing του MSCI-Στις 25 Νοεμβρίου -πριν από την γιορτή των Ευχαριστιών- θα ολοκληρωθεί η νέα αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του MSCI. Στον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης (θεωρητικά πάντα, γιατί με τον MSCI ποτέ δεν ξέρεις με βεβαιότητα) δεν περιμένουμε αλλαγές. Στον MSCI Small Cap αναμένεται να έχουμε την αποχώρηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο «μεγάλος» MSCI Greece Standard Index απαρτίζεται σήμερα από 9 μετοχές και συγκεκριμένα ΟΤΕ, Μetlen, ΟΠΑΠ,, ΔΕΗ, Alpha Bank, Εθνική, Eurobank, Piraeus Bank και Jumbo.Εν αναμονή του σημερινού «χρησμού» της FITCH-Θέλουν, αλλά δεν τολμούν. Διαβάζουν τα αποτελέσματα των εισηγμένων, μελετούν τους αριθμοδείκτες αλλά δεν βιάζονται να αγοράσουν γιατί φοβούνται το διεθνές περιβάλλον. Εν αναμονή του σημερινού «χρησμού» της FITCH (υπάρχει προσδοκία για αναβάθμιση του outlook σε θετικό από σταθερό), με αξία συναλλαγών μικρότερη των 100 εκατ. ευρώ (για την ακρίβεια 86,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,6 εκ. σε πακέτα), πάνω στις πλάτες του ΤΙΤΑΝα και στις καλές παρουσιάσεις των τραπεζών στο Λονδίνο, ο Γενικός Δείκτης πλησίασε το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων, αλλά δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια κι έμεινε στις 1.397,63 μονάδες, με κέρδη +0,94%. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα η χθεσινή συνεδρίαση αν οι διαχειριστές ξένων χαρτοφυλακίων δεν έβλεπαν τις ευρωπαϊκές αγορές στο «κόκκινα», αφού όλοι μετρούσαν τους πυραύλους και μελετούσαν τις εμπνεύσεις της νέας ηγεσίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από τις τράπεζες, μόνον η Eurobank διεκδίκησε επενδυτικό ενδιαφέρον με αξιώσεις +2,2% στα 2,04 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες διατήρησαν το θετικό πρόσημο. Ο ΟΠΑΠ άφησε πολλές υποσχέσεις για καλύτερο μέρισμα και χθες κέρδισε +1,8% στα 15,3 ευρώ. Για τη μετοχή της Motor Oil υπάρχουν πολλοί αναλυτές που θεωρούν ότι τα χειρότερα πέρασαν (φωτιές, ζημιές, αποθέματα κ.λπ.) και ότι η μέχρι σήμερα πτωτική της πορεία προεξόφλησε τα κακά αποτελέσματα αλλά από τον Νοέμβριο ξεκινά μια νέα θετική πορεία γι’ αυτό και η μετοχή έκλεισε με δειλά κέρδη +0,36% στα 19,32 ευρώ. Καλά τα πήγε και η ΔΕΗ (+1,64%) στα 11,75 ευρώ, αλλά θα χρειαστεί περισσότερες συναλλαγές για να πείσει για τις προοπτικές της.Ήρθε η ώρα της απορρύθμισης;-Η επιστροφή Τραμπ στο Καπιτώλιο, ήρθε να πιστοποιήσει κάτι που εμείς εδώ στην Ευρώπη επιμένουμε να αγνοούμε: Τη νέα -ευρύτατα διαδεδομένη- τάση των Δυτικών κοινωνιών, να απαλλαγούν από την υπερ-ρύθμιση των πάντων (over-regulation). Η Γερμανική Τράπεζα Berenberg κάθισε και μελέτησε αυτά που έχουν συμβεί στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη Γερμανία. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι αποκαλυπτικό: Υπερβολικοί κανονισμοί και ασφυκτική γραφειοκρατία συνεχίζουν να καταπνίγουν την οικονομική ανάπτυξη. Από το 2011, είναι περισσότεροι οι νόμοι και οι κανονισμοί έχουν προστεθεί στη γερμανική νομολογία από αυτούς που έχουν αφαιρεθεί. Το επαναλαμβανόμενο κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ (0,7% του ΑΕΠ) έως τα τέλη του 2024. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης -σύμφωνα με την Berenberg- ξεκίνησε από το 2021 και φτάνει μέχρι σήμερα. Οι εφάπαξ δαπάνες για την εκπλήρωση των νέων απαιτήσεων συμμόρφωσης έχουν επίσης αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ το 2021 και 21 δισ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με υπολογισμούς της Berenberg Bank. Έτσι, πλέον, διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια τάση που θέλει τους επενδυτές να αποφεύγουν τις παραδοσιακές αγορές και να αναζητούν καταφύγιο σε αποκεντρωμένα, μη κρατικά περιουσιακά στοιχεία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα κρυπτονομίσματα.Πηγή: newmoney.gr