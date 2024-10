Βloomberg: «Στα τελευταία τους» βρίσκoνται τα ευρωπαϊκά πρoγράμματα golden visa

Κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα στο

Σε έναν κόσμο που καταρρέει, δεν υπάρχει τίποτα πιο δελεαστικό από τη «χρυσή βίζα» , ένα «plan Β» για τους πλούσιους που τους επιτρέπει να αγοράσουν ουσιαστικά ένα δεύτερο διαβατήριο -ή ακόμη και πλήρη υπηκοότητα- με μια μεγάλη επένδυση σε μετρητά.Η ευρωπαϊκή χρυσή βίζα έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν χώρες όπως η, η, ηκαι ηείχαν ανάγκη από μετρητά.Τα προγράμματα αυτά συγκέντρωσαν περισσότερα από, το ένα τρίτο των οποίων πήγε στην Πορτογαλία, γνωστή για τη μαζική εισροή τουριστών, ψηφιακών νομάδων και ηλικιωμένων αιτούντων βίζα.Αλλά καθώς οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν δημοφιλείς, oι καταγγελίες για διαφθορά και αύξηση των τιμών των ακινήτων αυξήθηκαν, οδηγώντας πολλές χώρες ναΣτο μίνι-ντοκιμαντέρ του Bloomberg Originals, με τίτλο «The Golden Migration May Be on Borrowed Time», το πρακτορείο διερεύνησε το πώς η χρυσή βίζα μετασχηματίζεται ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων αυτών και γιατί οι μέρες του προγράμματος μπορεί να είναι μετρημένες.