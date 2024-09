Ανεβάζουν στροφές οι Έλληνες εφοπλιστές

Πρόκειται για καινοτόμα υποστηρικτικά πλοία πολλαπλών χρήσεων (Mutipurpose Supply Vessels – MPSV) που θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο της στο Ζουσάν της Κίνας. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά από το β’ εξάμηνο του 2026.«Αυτά τα MPSV θα ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό τους και την εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίμων, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στον κλάδο», τονίζει η εταιρεία.Ενα σημαντικό ορόσημο για το έργο Genesis Project του ομίλου Neptune, συμφερόντων της κυρίας Μελίνας Τραυλού, ήταν η τελετή κοπής του χάλυβα για το MW467-1, το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα υπό παραγγελία πλοία μεταφοράς οχημάτων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του στόλου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Fujian Mawei Shipbuilding Ltd. στο Φουτζιάν της Κίνας.Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του στόλου της Neptune Lines, αυτά τα πλοία νέας γενιάς διπλού καυσίμου 4200 CEU θα αυξήσουν τη χωρητικότητα φορτίου κατά 36% σε σύγκριση με τον σημερινό βασικό στόλο και θα μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων. Σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υβριδικά ενεργειακά συστήματα και ικανά να λειτουργούν με LNG ή VLSFO, τα πλοία ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευση της Neptune Lines για βιωσιμότητα. Η παράδοση του πρώτου πλοίου έχει οριστεί για το 2026.Ξεκίνησε η ναυπήγηση για λογαριασμό της Capital Gas Management του πρώτου παγκοσμίως πολυαεριοφόρου πλοίου χαμηλής πίεσης LCO2. Πρόκειται για πλοίο το οποίο θα μεταφέρει υγροποιημένο διοξείδιο του άνθρακα, στην προσπάθεια της πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας. Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο στη ναυτιλιακή τεχνολογία.Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η τελετή της κοπής του χάλυβα του «Active». Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή στη συνεχή δέσμευση της βιομηχανίας για βιωσιμότητα και καινοτομία.Το πλοίο μεταφοράς LCO2 «Active» σχεδιάστηκε για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ανταγωνιστικές ως προς το κόστος και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις για τη μεταφορά υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα.Καθώς εντείνεται η παγκόσμια πίεση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αυτή η νέα κατηγορία πλοίων αποκτά καθοριστική σημασία για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.Το 6ο νεότευκτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρέλαβε πριν από λίγες ημέρες ο όμιλος Τσάκου.Πρόκειται για το «Irenes Reward», μεταφορικής ικανότητας 2.800 εμπορευματοκιβωτίων. Την παραλαβή έκανε ο κ. Παναγιώτης Νίκου Τσάκος, τρίτη γενιά της οικογένειας.Το πλοίο ναυπηγήθηκε στις νοτιοκορεατικές γιάρδες της Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd., διαθέτει τις πιο σύγχρονες σχεδιαστικές και τεχνικές προδιαγραφές υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ομίλου Τσάκου για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω συνεχών επενδύσεων στο στρατηγικό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του στόλου του.Το πλοίο είναι νηολογημένο υπό τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ και έχει ταξινομηθεί υπό του γαλλικού νηογνώμονα Bureau Veritas.Ο όμιλος ανήκει στα κλειστό κλαμπ των εταιρειών με περισσότερα από 100 πλοία διαφόρων τύπων, δεξαμενόπλοια, LNG carriers, φορτηγά και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας άνω των 10 εκατομμυρίων dwt. Εως τώρα έχει τρέξει ναυπηγικό πρόγραμμα αξίας 1,2 δισ. δολαρίων, το οποίο αφορά συνολικά 20 πλοία. Υπάρχει σε εξέλιξη ναυπηγικό πρόγραμμα για 16 πλοία.Στο ναυπηγείο Hanwha Ocean Shipyard παραδόθηκε το «GasLog Italy» από τη Hanwha Ocean στην GasLog του κ. Πήτερ Λιβανού, έτοιμο να μεταφέρει βιώσιμη ενέργεια στον κόσμο.Αυτό σηματοδοτεί τη νεότερη προσθήκη στον στόλο της GasLog. Το «GasLog Italy» είναι ένα από τα συνολικά τέσσερα νεότευκτα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το καθένα με μεταφορική ικανότητα 174.000 κυβικών μέτρων, τα οποία η Hanwha Ocean έχει προγραμματίσει να παραδώσει στην GasLog έως το 2025.Η Maran Gas του ομίλου Αγγελικούση ενέταξε στον στόλο της το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου «Maran Gas Nice».Η Samsung Heavy Industries (SHI) παρέδωσε με επιτυχία το «MG Nice» στη Maran Gas Maritime. Tον περασμένο Ιούλιο στελέχη της εταιρείας με επικεφαλής την κυρία Μαρία Αγγελικούση είχαν παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας τόσο του «MG Nice» όσο και του «MG Antibes».Το πλοίο με την κλάση του γαλλικού νηογνώμονα Bureau Veritas αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης παραγγελίας που έκανε ο όμιλος στην SHI και η οποία περιλαμβάνει τέσσερα VLCC LNG διπλού καυσίμου και τρία πλοία μεταφοράς LNG. Το «Maran Gas Nice» θα είναι σε μακροχρόνια ναύλωση στην TotalEnergies.Ενα ακόμη νεότευκτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το «Maran Gas Kimolos», που φέρει την ελληνική σημαία, εντάχθηκε στον επεκτεινόμενο στόλο της Maran Gas Maritime (MGM) του ομίλου.Είναι το πρώτο από μια σειρά 11 νεότευκτων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχει παραγγείλει ο όμιλος και θα παραδοθούν σταδιακά μεταξύ 2024 και 2027.Αυτή η τελευταία σειρά ενσωματώνει τις προδιαγραφές MEGI «Generation 3» της MGM, αλλά και την πείρα από 13 πλοία που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία με το σύστημα πρόωσης MAN-MEGI, ένα εξελισσόμενο και συνεχώς βελτιούμενο σχέδιο.Οι κινητήρες πρόωσης MAN-MEGI έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση αερίου και αμελητέο επίπεδο ολίσθησης μεθανίου μεταξύ όλων των διαθέσιμων κινητήρων διπλού καυσίμου LNG.H Meadway Bulkers του κ. Γιώργου Δελαπόρτα πριν από λίγες ημέρες παρέλαβε το νεότευκτο handysize φορτηγό πλοίο «M/V Fotini» από το ιαπωνικών συμφερόντων ναυπηγείο Onomichi. Είναι μεταφορικής ικανότητας 40.000 dwt.Η εταιρεία έχει 15 πλοία στο νερό και δύο υπό ναυπήγηση τα οποία θα παραληφθούν το 2026. Το ένα είναι handysize φορτηγό μεταφορικής ικανότητας 40.050 dwt και ναυπηγείται στις γιάρδες Namura Shipbuilding Co., ενώ το άλλο ultramax φορτηγό 66.200 dwt στις γιάρδες Tsuneishi Group (Zhousan) Shipbuilding Co.Πέρα όμως από τις επενδύσεις σε ναυπηγήσεις, υπάρχει και δραστηριότητα Ελλήνων σε συμφωνίες δημιουργίας κοινοπραξιών. Πρόσφατα η Laskaridis Shipping Co., Ltd. και η Lavinia Corporation, ένας καθετοποιημένος ναυτιλιακός όμιλος, ο οποίος διαχειρίζεται 90 πλοία bulker, δεξαμενόπλοια και ψυγεία και δραστηριοποιείται στη ναυτιλία, στο εμπόριο και τις υπηρεσίες logistics παγκοσμίως, υπέγραψαν συμφωνίες με τον όμιλο LiaoYu στο Νταλιάν της Κίνας για τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας που θα δραστηριοποιείται με την επωνυμία Fresh Cool Logistical Services. LiaoYu Group Co., Ltd. είναι ένας μεγάλος όμιλος βιομηχανίας, αλιείας και επεξεργασίας τροφίμων στο Νταλιάν, ο οποίος κατέχει και λειτουργεί λιμενικές εγκαταστάσεις, ψυκτικές αποθήκες, επιβατηγά πλοία, εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων, εργοστασιακά αλιευτικά σκάφη έχοντας περίπου 5.000 εργαζομένους.Το σχέδιο της κοινοπραξίας είναι να παραγγείλει στην αρχή δύο πλοία ψυγείου με οψιόν για άλλα δύο, χωρητικότητας περίπου 11.000 dwt, για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων της LiaoYu από την Ανταρκτική και παγκοσμίως, καθώς και για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της Lavinia Corporation. Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο της νέας εταιρείας υπερβαίνει τα 80 εκατ. δολάρια.Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στην παγκόσμια ναυτιλία.Μια συναρπαστική και μοναδική εξέλιξη για τον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου σημειώθηκε στη Γερμανία με πρωταγωνιστή το πρώτο πλοίο LNG carrier «Hellas Diana» της Latsco.Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια τριπλή εκφόρτωση μαζί με δύο πλωτές μονάδες αποθήκευσης – επαναεριοποίησης (FSRU) στον τερματικό σταθμό Mukran στη Γερμανία.Η επιχείρηση αυτή συνιστά σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για τη Latsco, αλλά και για ολόκληρο τον τομέα του LNG, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη του είδους παγκοσμίως αναδεικνύοντας τις αυξημένες δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας και των ναυτικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.Πηγή: www.newmoney.gr