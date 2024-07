Τραπεζικό ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Απορρόφησε τις πιέσεις του προηγούμενου διημέρου

Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του προηγούμενου διημέρου κατάφεραν να «σβήσουν» σήμερα (18/7) οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το τραπεζικό ράλι με πρώτο «βιολί» την Εθνική είχε ως αποτέλεσμα την επαναφορά του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 1.450 μονάδες.



Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,82 μονάδες ή +0,75% και έκλεισε στις 1.457,74 μονάδες, ενώ κινήθηκε σε ένα εύρος περί των 12 μονάδων και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.446,73 (χαμηλό ημέρας) και των 1.458,99 μονάδων (υψηλό ημέρας). Μέσα στον Ιούλιο το Χ.Α. έχει αποκομίσει κέρδη της τάξης του +3,81% και από την έναρξη της φετινής χρονιάς καταγράφει άνοδο +12,73%.



Πέρα από το ράλι της ΕΤΕ, ισχυρά ανοδικές τάσεις παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, η Jumbo, η Alpha Bank, η Eurobank, η ΔΕΗ και η Σαράντης. Μεγάλα πακέτα άλλαξαν σήμερα «χέρια» στον ΟΤΕ, τη Metlen και την Jumbo. Ωστόσο, ο τζίρος έμεινε ξανά σε χαμηλά επίπεδα.



Το ενδιαφέρον των επενδυτών «τράβηξαν» οι αποφάσεις της ΕΚΤ, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος μεταξύ 3,75% με 4,25%. Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας περιμένουν περαιτέρω αποδείξεις ότι υπάρχει πρόοδος στο θέμα του πληθωρισμού για να προχωρήσουν σε νέες μειώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ είπε ότι «δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη διαδρομή στα επιτόκια», επαναλαμβάνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% στον πληθωρισμό.



Οι traders σταθμίζουν και την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον προεδρικό θώκο της Κομισιόν. Η Γερμανίδα πολιτικός εξασφάλισε ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας 401 θετικές ψήφους, με στήριξη την τελευταία στιγμή και των Πρασίνων.



Τραπεζοκεντρική άνοδος



Με «άλμα» +2% ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε στις 1.308,76 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,86% στις 3.553,98 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,69% στις 2.316,54 μονάδες.



Στα 104,971 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, με την αξία των πακέτων να «αγγίζει» τα 18,734 εκατ. ευρώ. Τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ έκαναν η ΕΤΕ (19,452 εκατ. ευρώ), ο ΟΤΕ (14,495 εκατ. ευρώ) και η Πειραιώς (13,467 εκατ. ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς καθορίζεται στα 101,252 δισ. ευρώ. Θετικά πρόσημα για 56 μετοχές, αρνητικά για 49, ενώ 17 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.



Στις συστημικές τράπεζες, η Εθνική «σκαρφάλωσε» κατά +3,17% στα 8,2 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (+1,89% στα 2,159 ευρώ), η Πειραιώς (+1,08% στα 3,851 ευρώ) και η Alpha Bank (+1% στο 1,6745 ευρώ).



Οι άμυνες του Χ.Α. και η «ζώνη» αντίστασης



Το τελευταίο διάστημα, η Λεωφόρος Αθηνών παρασύρεται από τις τάσεις που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. Δεν έχει σαφή κατεύθυνση, βγάζει άμυνες όταν απειλούνται τα κεκτημένα της (1.400 μονάδες), αλλά ταυτόχρονα δεν έχει δυνάμεις για να διεκδικήσει την επιστροφή της στα φετινά ρεκόρ (1.500 μονάδες). Η έλλειψη επιχειρηματικών εξελίξεων και θετικών καταλυτών προοιωνίζουν μικρές μεταβολές και έλλειψη διάθεσης από τους επενδυτές για ανάληψη ρίσκου.



Στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο, ο πιστοποιημένος τεχνικός αναλυτής και μέλος της βρετανικής Society of Technical Analysts, κ. Πέτρος Στεριώτης, αναφέρει ότι «η συνέχιση του δομικού ράλι στο ΧΑ “περνά” σε μεγάλο βαθμό από τις μετοχικές αποτιμήσεις των Τραπεζών, με την εν εξελίξει βελτίωση των ισολογισμών να τις οδηγεί σε μερισματικές διανομές, αναβαθμίσεις από τους Οίκους αξιολόγησης και αυξημένο ενδιαφέρον από τους Θεσμικούς.



Οι σημαντικές “άμυνες” που ο Γενικός Δείκτης έβγαλε εσχάτως στις 1.400 μονάδες καθιστούν αυτό το επίπεδο σημαντική διαγραμματική και ψυχολογική στήριξη. Η εν λόγω περιοχή τιμών “κράτησε” σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις τον Ιούνιο, κάτι που ταυτόχρονα συνεπάγεται ότι νέα πιθανή επαναπροσέγγισή της ενέχει ιδιαίτερα ρίσκα εφόσον οι επενδυτές την επόμενη φορά προκρίνουν ακόμη χαμηλότερες “τιμές εισόδου”. Σε περίπτωση ανόδου, η “ζώνη” 1.462-1.472 αποτελεί “στοίχημα” για τους αγοραστικούς προκειμένου το υπερδεκαετές υψηλό του Μαΐου να μπει και πάλι στο “στόχαστρο” του δεύτερου εξαμήνου».



Στη μετοχή του ΟΤΕ εστίασαν και σήμερα οι επενδυτές, μετά τη συμφωνία Cosmote – Nova για τα συνδρομητικά κανάλια αθλητικού περιεχομένου. Η Deutsche Bank χαρακτήρισε χθες ως θετικό το εν λόγω deal, τονίζοντας πως πρόκειται για καλό οιωνό όσον αφορά τις προοπτικές των εσόδων, αλλά και το κόστος της συνδρομητικής τηλεόρασης. Στα 19,5 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ.



Οι εξελίξεις στο ζήτημα της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πόλου κρατούν έντονο το ενδιαφέρον σχετικά με τη μετοχή της Attica Bank. Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται οι εγκρίσεις από το ΤΧΣ. Σημειώνεται ότι η Attica Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία μίας ισχυρής μονάδας που θα στηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπό αναθεώρηση για αναβάθμιση τέθηκαν οι δύο τράπεζες από τη Moody’s.



Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή (0,019 ευρώ καθαρό) διαπραγματεύθηκε σήμερα η Ίλυδα, ενώ την Παρασκευή είναι η σειρά της Attica Group να «κόψει» μέρισμα (0,07 ευρώ/μτχ).



Κέρδη στις διεθνείς αγορές



Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης στην Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να ανακάμπτουν από το sell off της Τετάρτης. Συνεδρίαση του ύψους και του βάθους ήταν η χθεσινή. Ο Dow Jones διεύρυνε το ιστορικό υψηλό του, κλείνοντας πάνω από τις 41.000 μονάδες για πρώτη φορά στα χρονικά. Από την άλλη μεριά, ισχυρότατο πλήγμα δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές, με τον Nasdaq να επιστρέφει κάτω από τις 18.000 μονάδες, στη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 2022.



Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Κατά +1% ενισχύεται ο ιταλικός FTSE MIB, κατά +0,8% ο γαλλικός CAC 40 και ο ισπανικός IBEX 35, ενώ ακολουθεί στο +0,6% ο βρετανικός FTSE 100. Νωρίτερα, οι δείκτες κατέγραφαν μεικτά πρόσημα, με την προοπτική να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά τις ανακοινώσεις από την ΕΚΤ, που κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα και στη «μάχη» για την προεδρία της Κομισιόν, με την φον ντερ Λάιεν να βγαίνει νικήτρια.



Μεικτή εικόνα παρουσίασαν οι ασιατικές αγορές, με το Τόκιο να επηρεάζεται από τους τεχνολογικούς κλυδωνισμούς στην Wall Street. Sell off για τον Nikkei, ο οποίος απομακρύνθηκε από το ιστορικό υψηλό των 41.000+ μονάδων, υποχωρώντας κατά -2,5% και χάνοντας πάνω από 1.000 μονάδες. Οι πωλητές ρευστοποίησαν κατά ριπάς στις μετοχές εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ημιαγωγών (τσιπ).



