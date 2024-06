Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα στο

Με την ανάκαμψη των διεθνών αγορών συντονίζεται σήμερα (3/6) στο Χρηματιστήριο Αθηνών , με τον Γενικό Δείκτη να «αγγίζει» το +1% ήδη από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,92% στις 1.445,02 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 1.436,80 (χαμηλό ημέρας) και των 1.447,17 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ισχυρότερη η ανάκαμψη στις τράπεζες και γενικότερα σε τίτλους, που είχαν υποαποδώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η Alpha Bank και η Τρ. Πειραιώς, αλλά και ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η HELLENiQ ENERGY και η Motor Oil από τα blue chips.Το Χ.Α. έκλεισε με απώλειες για τέταρτη διαδοχική μέρα και δεύτερη συναπτή εβδομάδα, με αποτέλεσμα η συνολική κεφαλαιοποίηση να κατέλθει υπό των 100 δισ. ευρώ. Η αγορά βρίσκεται σε αναζήτηση θετικών καταλυτών, που θα της επιτρέψουν να αντιδράσει. Ευεργετικά λειτουργούν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου των εισηγμένων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικά.Παραδοσιακά, μετά το «sell in May and go away» ακολουθεί ένας εξίσου δύσκολος Ιούνιος, καθώς πρόκειται για μήνα κατά τον οποίο τα θεσμικά χαρτοφυλάκια κατοχυρώνουν μέρος των ετήσιων κερδών. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά επιβαρύνεται από τις πολλαπλές αποκοπές μερισμάτων, που είναι προγραμματισμένες, οι οποίες σε συνδυασμό με τα placements των εισηγμένων, επηρεάζουν τη συναλλακτική δραστηριότητα.