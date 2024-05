Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απογειώθηκε» πάνω από τις 1.490 μονάδες - Κέρδη 15,5% εντός του 2024

Κλείσιμο

«Παρών» δήλωσαν οι… ταύροι στο, μετά τη διήμερη πτωτική ανάπαυλα, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους αγοραστές να επανέλθουν δριμύτεροι.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/5) ο«σκαρφάλωσε» κατά 21,47 μονάδες ή +1,49% και έκλεισε στις 1.493,65 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας, με το χαμηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 1.475,05 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε το προηγούμενο ορόσημο των 1.487,76 μονάδων (14 Απριλίου 2011) και βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάρριψη των 1.500 μονάδων.Πλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει «άλμα» άνω των 200 μονάδων ήτοι +15,51% εντός του 2024, ενώ εντός του Μαΐου κερδίζει +3,12% αποδεικνύοντας πως δύσκολα θα υλοποιηθεί το παραδοσιακό… sell in May and go away. Αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 1.531,04 μονάδες (13/4/2011).Σε υψηλό 8,5 ετών έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έσπασε το «φράγμα» των 1.300 μονάδων για πρώτη φορά από τις 25 Νοεμβρίου 2015 (1.405,80 μονάδες). Αντίστοιχα, ο FTSE 25 σταμάτησε πάνω από τις 3.600 μονάδες μετά από 9,5 και πλέον χρόνια και συγκεκριμένα από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 (3.673,70 μονάδες).Σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά «αναρριχήθηκαν» επίσης η Εθνική Τράπεζα, η Coca Cola, η Cenergy Holdings και η HELLENiQ ENERGY. Ξεχώρισαν λόγω των ισχυρών κερδών τους η ΔΕΗ, η Jumbo, η Alpha Bank, η Eurobank και η Viohalco, αλλά και η Lavipharm με την ΑΒΑΞ από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση.Ολοκληρώθηκε η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley, όπου δεν υπήρξαν αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard (αποτελείται από τους ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Mytilineos και Motor Oil). Ωστόσο, στον Small Cap προστέθηκαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και η Optima Bank. Υπενθυμίζεται πως στον MSCI Small Cap είχαν εισαχθεί τον περασμένο Φεβρουάριο και οι μετοχές των Intrakat και Intralot. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, με τους επενδυτές να λαμβάνουν τις θέσεις τους έως την Παρασκευή 31 Μαΐου.Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου των εισηγμένων, την Πέμπτη (16/5) η Alpha Bank, η Eurobank και η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη. Ακολουθούν την ερχόμενη εβδομάδα η ΔΕΗ (20/5), η Fourlis (21/5), η Quest Συμμετοχών (22/5) και η Ideal Holdings (23/5). Για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι προγραμματισμένες οι ενημερώσεις από την ΕΧΑΕ (27/5), τη Motor Oil (28/5), τον ΟΠΑΠ και την Cenergy (29/5), αλλά και την Austriacard Holdings (31/5).Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε την Τρίτη ο Nasdaq στη Wall Street, στο 7ο ρεκόρ του τεχνολογικού δείκτη εντός του 2024. Θετική αύρα φέρνουν σήμερα τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, με τον S&P 500 να παίρνει την σκυτάλη και να οδεύει προς ένα νέο υψηλό όλων των εποχών.«Πλώρη» για νέα υψηλά βάζουν οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες, καταγράφοντας θετικά πρόσημα στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συνέχισε την ανοδική του τροχιά με ένα ακόμη ρεκόρ στις 521 μονάδες. Κοντά στα ιστορικά υψηλά τους και οι DAX (Γερμανία), CAC 40 (Γαλλία) και FTSE 100 (Βρετανία). Μεικτά πρόσημα σημείωσαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους δείκτες σε Ιαπωνία και Αυστραλία να κινούνται σε ανοδικό έδαφος έναντι των κινεζικών που υποχώρησαν.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο