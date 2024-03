Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα στην ατζέντα των συναντήσεων Σκυλακάκη

Corio Generation και Globalsat. Οι δύο εταιρείες

Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη είχαν εκπρόσωποι των εταιρειώνανακοίνωσαν το Νοέμβριο 2023 την έναρξη της συνεργασίας τους, για την από κοινού διερεύνηση των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Στη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους στρατηγικούς τους στόχους για την αξιολόγηση περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, υποστηρίζοντας τους φιλόδοξους στόχους που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, το οποίο ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο στα τέλη του 2023.Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ιδρυτής και CEO της Globalsat, δήλωσε ότι: «Εμείς στη Globalsat, μαζί με τους συνεργάτες μας στην Corio, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάσαμε στον κ. υπουργό την συνεργασία μας με στόχο την εξερεύνηση του δυναμικού των υπεράκτιων αιολικών ευκαιριών στην Ελλάδα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, αξιοποιώντας την υπεράκτια αιολική ενέργεια ως βασικό παράγοντα για βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας».Ο Guillermo Martinez–Navas, επικεφαλής Αμερικής, νέων αγορών και στρατηγικής χαρτοφυλακίου, της Corio, είπε: «Ήρθαμε να συζητήσουμε τα σχέδια της Ελλάδος για την ανάπτυξη και επέκταση της ικανότητάς της στην υπεράκτια αιολική ενέργεια. Η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την παραγωγή καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της υπεράκτιας αιολικής και η ανάπτυξη ενός ακμάζοντος υπεράκτιου αιολικού τομέα που συνεπάγεται τεράστια οικονομικά οφέλη. Ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα στην επίτευξη των φιλοδοξιών της».Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Κάββουρας (Globalsat Chief Sustainability Officer), Σπύρος Μαρτίνης (Globalsat Board Advisor), Θεόδωρος Σκυλακάκης (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Guillermo Martinez-Navas (Corio Generation. Head of Americas, New Markets & Portfolio Strategy), Βασίλης Παπαδόπουλος (Globalsat Group Founder & CEO) και Javier Villalba (Corio Generation Senior Vice President, New Markets).