Wall Street: Ποδαρικό για την εβδομάδα με το… αριστερό από τον Τζερόμ Πάουελ

Έτσι, τα καλά αποτελέσματα βοήθησαν την Tyson Foods, την Caterplillar, την ON Semiconductor και την Eli Lilly να κινηθούν θετικά κόντρα στο ρεύμα της ημέρας, ενώ αντιστοίχως οι απογοητευτικές επιδόσεις ενέτειναν τις πιέσεις προς την McDonald’s, την Estee Lauder και την Air Products and Chemicals.Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της Nvidia από την Goldman Sachs έστειλε το ανερχόμενο αστέρι της τεχνητής νοημοσύνης σε νέα επίπεδα ρεκόρ, αυξάνοντας περαιτέρω την χρηματιστηριακή του αξία. Αντιθέτως, οι αρνητικές εκτιμήσεις και η υποβάθμιση της τιμής-στόχου της Tesla από την Piper Sandler προκάλεσαν νέες πιέσεις στη μετοχή της, που είναι η μόνη από τις «Υπέροχες Επτά» που μετρά απώλειες και μάλιστα σημαντικές από την έναρξη της νέας χρονιάς.Στις κερδισμένες της συνεδρίασης και οι μετοχές της Catalent και της Novo Nordisk, μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της αμερικάνικης εταιρείας από την δανέζικη φαρμακευτική που γιγαντώνεται συνεχώς χάρη στα υπερκέρδη των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας έναντι 11 δισ. δολαρίων.Αξιοσημείωτη και η νέα «βουτιά» της μετοχής της Boeing μετά την επιβεβαίωση πως οι έλεγχοι στα 737 Max εντόπισαν νέα προβλήματα, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών.Σε συνέντευξη του στους Financial Times, o επικεφαλής της Emirates Airline, σερ Τιμ Κλαρκ, που είναι από τους μεγαλύτερους πελάτες της Boeing, υποστήριξε πως διαπιστώνει μια προοδευτική πτώση στα στάνταρ παραγωγής της εταιρείας και αποκάλυψε πως, για πρώτη φορά, η αεροπορική θα στείλει δικούς της μηχανικούς να εποπτεύσουν την παραγωγική γραμμή των 777 προκειμένου να βεβαιωθεί για την ποιότητα τους πριν παραλάβει την μεγάλη παραγγελία που έκανε τον περασμένο Νοέμβριο.