Βρήκαμε το πιο ελκυστικό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας

Sponsored ContentΛίγο πριν την επίσημη έναρξη εφαρμογής των νέων τιμολογίων στην λιανική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και μέσα στη σύγχυση που έχει δημιουργήσει στους καταναλωτές η αναζήτηση του φθηνότερου τιμολογίου, πολλοί καταναλωτές έχουν αρχίσει να αναπολούν τις εποχές που γνωρίζαμε την τιμή του ρεύματος που έχει το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει και δεν χρειαζόταν κάθε μήνα να κάνουμε υπολογισμούς.Κάναμε μια έρευνα στα μπλε τιμολόγια, αυτά που η τιμή παραμένει σταθερή για όλο το χρόνο χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και βρήκαμε το πιο οικονομικό με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Το πρόγραμμα είναι από την ελίν που δίνει τη λύση σε όσους δεν θέλουν να κάνουν περίπλοκους υπολογισμούς κάθε μήνα και να ανησυχούν για τις αυξήσεις.Συγκεκριμένα, προχωρά σε μια σημαντική μείωση στην τιμή του «μπλε» τιμολογίου και από τις 15 Δεκεμβρίου προσφέρει το Power On! Blue Day στους καταναλωτές με τιμή 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για έναν ολόκληρο χρόνο. Επιλέγοντάς το, αποφεύγετε τους πολύπλοκους και χρονοβόρους υπολογισμούς, έχετε έλεγχο του οικιακού ενεργειακού κόστους και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυξήσεις αλλά και ούτε για τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την τιμή του ρεύματος. Και όλα αυτά με την εγγύηση ενός μεγάλου ενεργειακού ομίλου.Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή, η χαμηλότερη που προσφέρεται στην αγορά σε «μπλε» τιμολόγιο και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μπορούν να προϋπολογίσουν τις ετήσιες ενεργειακές δαπάνες, ώστε να μη χρειάζεται να ψάχνουν για το φθηνότερο πρόγραμμα στην αγορά κάθε μήνα ή να κινδυνεύουν από χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις ρήτρες αναπροσαρμογής.Άλλωστε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Μεσανατολικό και το πώς θα επηρεάσουν τις τιμές της ενέργειας είναι ένας ακόμα γρίφος που καλείται να λύσει ο καταναλωτής. Οπότε ας πάρουμε καλύτερα τα μέτρα μας σήμερα, καθώς επιλέγοντας αυτή τη λύση ουσιαστικά εξασφαλίζουμε μια εξαιρετική τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.Η ελίν με το electricon βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους οικονομικότερους παρόχους ή για κάποιους μήνες είναι ο οικονομικότερος πάροχος, με προσιτά προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλες τις κατηγορίες πελατών, χαμηλής και μέσης τάσης, πανελλαδικά.







Αυτά που κάνει το πρόγραμμα Power On! Blue Day να ξεχωρίζει

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές και έχει σταθερή τιμή για όλο το εικοσιτετράωρο, που ορίζεται στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο 5€. Επιπλέον, εάν η παροχή διαθέτει και νυχτερινό μετρητή η ελίν προσφέρει το Power On! Blue Day & Night με τιμή για το νυχτερινό ρεύμα στα 0,139€ ανά κιλοβατώρα.



Σημειωτέον, εάν ο πελάτης ενεργοποιήσει πάγια εντολή για αυτόματη πληρωμή, εξασφαλίζει δωρεάν εγγύηση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του, ενώ ένα επιπρόσθετο όφελος και για τα δύο προγράμματα είναι οι 3000 πόντοι δώρο στο πρόγραμμα ελίν up επιβράβευση, το πρόγραμμα πιστότητας της ελίν, που μπορούν να εξαργυρωθούν σε δωροεπιταγή αξίας 10€ για καύσιμα στα πρατήρια ελίν.



Το Power On! Blue είναι ένα σταθερό τιμολόγιο 12μηνης διάρκειας, αλλά αν ο καταναλωτής θελήσει να επιστρέψει σε κυμαινόμενο τιμολόγιο σε περίπτωση που μέσα στο έτος προκύψει κάποια πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση τιμών, μπορεί εύκολα να το κάνει καταβάλλοντας ένα τέλος πρόωρης αποχώρησης. Το τέλος αυτό είναι κλιμακούμενο και είναι 100€ αν η αποχώρηση γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ενώ μειώνεται στα 50€ για το δεύτερο εξάμηνο.





Ειδικά για την περίοδο των Χριστουγέννων η ελίν προσφέρει δώρο τα πάγια 3 μηνών σε όσους το επιλέξουν μέχρι και τις 15/1, οπότε βιαστείτε!

