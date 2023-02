To πρόγραμμα του 2ου ESG Conference που πραγματοποιείται στην Αθήνα

Το συνέδριο διοργανώνει Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 2nd ESG CONFERENCE υπό την αιγίδα των: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων και Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας.



Tο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 στο NJV ATHENS PLAZA HOTEL. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν Διεθνείς και Έλληνες ειδικοί, καταξιωμένοι ομιλητές, θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν δίνοντας την ευκαιρία στους ακροατές να ενημερωθούν για το ESG.

PANEL I

ESG last developments.

PANEL II

Achieving common ESG criteria, definitions and metrics, reconciling common standards for common ratings

KEYNOTE SPEECH

Climate change ESG and TCFD

PANEL III

National Recovery and Resilience Plan and ESG

KEYNOTE SPEECH

Value Creation: How can we measure ESG success?

PANEL IV

Integrating ESG across the business-The role of Management

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γραφάκος Μανώλης, General Secretary of Waste Management Coordination

Κονταρούδης Νίκος, A' Vice-Chair Hellenic Capital Market Commission

Κουρμούσης Φώτης, Executive Board Member, Hellenic Financial Stability Fund

Μαστρογεωργίου Ιωάννης, Special Secretary for Strategic Foresight at Presidency of the Government

Χωματά Αγγελική, Legal Advisor, Ministry of Environment and Energy

Γεωργοπούλου Λίλιαν, Deputy Chief Listings Officer, ATHEX Group

Γιαννίδης Αρμόδιος, C.E.O, VITEX A.E., President, HACI – Hellenic Association of Chemical Industries

Kalligas Fernando, Corporate Affairs, ESG & Communications Division Director

Δρ. Κουφόπουλος Δημήτριος, BSc, MBA, PhD, FCIM, FIC, CMBE, FRSA, University of London, Founder Hellenic Observatory of Corporate Governance

Μαρτσέκη Νατάσα, Board Member & Secretary General The Non Executive Directors Club in Greece

Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Innovation Director Hellenic Development Bank (HDB)

Παπαδημητρίου Παναγιώτης Head ESG Division Eurobank

Παπαδοδήμας Παναγιώτης, Chief Administrative & Transformation Officer, Attica Group

Παπακανέλλου Δημήτρης, Partner, Consulting, KPMG in Greece

Παπακωνσταντίνου Ελένη, Board Member, Managing Partner, Law Offices Papaconstantinou

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος, Executive Director ESG & Climate Research at MSCI Inc.

Περάκης Εμμανουήλ, Managing Partner, STREAM

Philipova Elena, Director, Sustainable Finance, LSEG (London Stock Exchange Group)

Τσιαδή Μαρία, General Manager, Global Sustain

Gold Sponsors: Desfa

Silver Sponsor: Attica Group

With the Kind Support: Aiphoria

Communication Sponsors: Deal News, Esg Stories, Energypress, Global Sustain, B2Green, Crisis Monitor, Epixeiro.gr

Ο συντονιστής του συνεδρίου θα είναι ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Ώρες διεξαγωγής 10:00 – 16:00

