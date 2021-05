Self test εργαζόμενων: Πότε πρέπει να διενεργούνται και για πόσο ισχύουν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για μια εβδομάδα από την ημέρα της διενέργειας του θα διαρκεί η ισχύς του self test . Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self-test) θα πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.Όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας , για την εβδομάδα από 24.05.2021 έως 30.05.2021 οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε μέρα έως και 30.05.2021. Η περίοδος ισχύος του εν λόγω test, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.Συνεπώς για την εβδομάδα από 31.05.2021 έως 06.06.2021 οι εργαζόμενοι υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μετά την παρέλευση επταημέρου από τη διενέργεια του test της προηγούμενης εβδομάδας.Αν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021,υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test την Τετάρτη 26.05.2021, το test έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη, 02.06.2021.Αν ο εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί με φυσική παρουσία την Τετάρτη 02.06.2021, π.χ. από 8:00 π.μ.– 16:00 μ.μ. υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο και να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ανάληψη υπηρεσίας, δηλ. την Τρίτη 01.06.2021, από 8:00 π.μ. και μετά και σε κάθε περίπτωση πριν την προσέλευσή του/ης στην εργασία.