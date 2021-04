Prodexpo North: Συνέδριο για την ανάπτυξη της αγοράς και του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, το σημαντικότερο συνέδριο για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας στην, θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.Κυβερνητικοί εκπρόσωποι καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των σημαντικότερων εταιρειών και φορέων του κλάδου θα δώσουν το «παρών» σε μία σειράκαι θα αναλύσουν τις τρέχουσες συνθήκες και τιςτης Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας γενικότερα.Το συνέδριο θα τιμήσει με τη συμμετοχή του ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γεώργιος Καραγιάννης και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι οποίοι θα εκθέσουν τις απόψεις τους για τα μεγάλα έργα στην Βόρεια Ελλάδα, τις υποδομές και την χρηματοδότηση από το Ταμείου Ανάκαμψης.Αναφορικά με ταπου διαμορφώνουν την Βόρεια Ελλάδα θα τοποθετηθούν, ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Στέφανος Βλαστός και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος.Για τιςπου θα αλλάξουν το πρόσωπο της Θεσσαλονικης θα συζητήσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, η Τεχνική Διευθύντρια της Dimand Όλγα Ίτσιου, ο Σπύρος Τσαγκαράτος, Αρχιτέκτων Δρ. Πολεοδόμος, ΑΣΠΑ Α.Ε. και ο Νικόλας Τραβασάρος, Architect, Founding Partner & Director, Divercity Architects.Με την διεθνή κοινότητα, να έχει στραμμένο το βλέμμα στο άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συζήτηση με τον Επικεφαλής της EBRD, για τον, Vlaho Kojakovic. Θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση με τον Γρηγόρη Τάσιο, Πρόεδρο, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Anatolia Hospitality και τον Παναγιώτη Μερεκούλια, Διευθύνοντα Σύμβουλο, VALUES, a member of EVA.Οιθα αποτελέσουν επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, Χρήστου Τριαντόπουλου, του Δημάρχου Σερρών, Αλέξανδρου Χρυσάφη, του Δημάρχου Νάουσας Νικόλαου Καρανικόλα, της Διευθύνουσας Συμβούλου της Attica Bank Properties, Θεοδώρας Βλασσοπούλου, τον Διευθύνοντα Συμβούλου της Solum Property Solutions - Prime Yield, Πάνου Χαραλαμπόπουλου και του Προέδρου Εκτιμητών Ελλάδος, Αλέξανδρου Βασιλείου.Ο Γεώργιος Κορμάς, Ανώτ. Γεν. Δ/ντής, Επικεφ. Group Real Estate Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Real Estate, θα αναφερθεί στο "Ελληνικό Real Estate 2.0"Η ανάγκη των επιχειρήσεων για ευελιξία στη χρήση τωνθα είναι το θέμα συζήτησης μεταξύ του Χρήστου Μισαηλίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου της IWG, της Κρύστας Πετροπούλου, Διευθύντριας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου ΟΤΕ, του Γιάννη Παρασκευόπουλου, Γενικού Διευθυντή της Danos - BNP Paribas Real Estate και του Γιώργου Βιτούλα, Partner της Arbitrage Real Estate.Άλλα θέματα που θα συζητηθούν είναι η εξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κέντρο έρευνας και καινοτομίας, η πορεία των οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, οι χώροι logistics. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται επίσης:Έρη Μητσοστεργίου, Επικεφαλής, ULI Greece & Cyprus, Γιάννης Ξανθόπουλος, Chair, Advisory Board of RICS in Greece, Φώφη Πασχαλίδου, Δ/ντρια γρ. Θεσσαλονίκης, Danos - BNP Paribas Real Estate, Δημήτρης Τζιβράς, Δ/ντής γρ. Θεσσαλονίκης, CBRE Atria, Νίκος Μανομενίδης, Πρόεδρος, Ένωση Μεσιτών Ακινήτων Πιστ. Πραγματογνωμόνων Ελλάδας κ.α. ομιλητές.Η συμμετοχή είναιμε προεγγραφή.