Νίκος Χήτος: Το σχέδιο για να ταράξει πάλι τα νερά της αγοράς

Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια εταιρεία είναι να έχει τα αντανακλαστικά ώστε να μετασχηματίζεται και να προσαρμόζεται σε κάθε εποχή. Για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και συνολικά στον κόσμο, αυτό πάντα αποτελούσε μια σημαντική αδυναμία, όπως έχουν καταδείξει πολλές έρευνες, λόγω των λεπτών ισορροπιών μέσα στις ίδιες τις οικογένειες. Οχι όμως για τη Χήτος ΑΕΒΕ. Η εταιρεία εμφιαλώσεως από την Ηπειρο, της οικογένειας Χήτου, στη σχεδόν 70ετή πορεία της όχι μόνο δεν δίστασε να αλλάξει ανοίγοντας νέους ορίζοντες και από τα αναψυκτικά να περάσει στο εμφιαλωμένο νερό τη δεκαετία του ’80 εξελισσόμενη τελικά σε leader με τη μάρκα Ζαγόρι, αλλά και καταφέρνει να δημιουργεί η ίδια τις εξελίξεις σε έναν χώρο με μεγάλο ανταγωνισμό.Κάπως έτσι, η τρίτη γενιά της οικογένειας που βρίσκεται στο τιμόνι της Χήτος ΑΒΕΕ έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο μετασχηματισμού και εξέλιξης, που θα δημιουργήσει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια αψηφώντας τις συνέπειες της πανδημίας. Από την είσοδο σε νέες αγορές και την επέκταση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου μέσω καινοτόμων προτάσεων μέχρι και μια εξαγορά που προαναγγέλλει μέσω του «business stories» ο κ. Νίκος Χήτος, πρόεδρος της εταιρείας.«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέες κατηγορίες προϊόντων, σε νέες αγορές, σε καινοτόμες λύσεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, συνεχίζουμε να είμαστε έμπρακτα κοντά στους καταναλωτές μας και στο κοινωνικό σύνολο και όλες οι ενέργειές μας αποτυπώνουν στην πράξη την υπεύθυνη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον», τονίζει ο κ. Χήτος.Η εταιρεία τρέχει ήδη ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας. «Το πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής στις υφιστάμενες αλλά και σε καινούριες εγκαταστάσεις και νέους αποθηκευτικούς χώρους. Σε λίγες ημέρες πρόκειται να ολοκληρώσουμε την πρώτη εξαγορά άλλου εμφιαλωτηρίου εκτός της περιοχής της Ηπείρου, που θα μας επιτρέψει να δούμε νέα προϊόντα με υλικά πιο φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμες συσκευασίες και να βρισκόμαστε πιο κοντά στα μεγάλα κέντρα και λιμάνια από πλευράς logistics», λέει ο κ. Χήτος.Ο μετασχηματισμός έχει να κάνει πρωτίστως με την προϊοντική ναυαρχίδα της εταιρείας, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, με το λανσάρισμα των προϊόντων Go Green που χρησιμοποιεί φιάλες από 30% ανακυκλώσιμο πλαστικό. «Η τοποθέτηση των προϊόντων Go Green στην αγορά είναι η δέσμευση της εταιρείας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, τη μείωση χρήσης νέου πλαστικού στα προϊόντα και τις συσκευασίες μας. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία μας ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται δέκα χρόνια νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πλαστικά. Είναι η δέσμευση που γίνεται πράξη».Παράλληλα, όμως, με τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη η εταιρεία επιχειρεί άνοιγμα και σε νέες προϊοντικές αγορές με τη σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling. Σε αυτή μάλιστα εντάσσονται προϊόντα με φυσικά αρώματα, λεμόνι και πράσινο μήλο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητές προσθήκες και γλυκαντικά, χωρίς συντηρητικά και χωρίς θερμίδες. «Αυτή η προσθήκη στο portfolio μας είχε εξαιρετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές, οι οποίοι επιβράβευσαν την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία του ΖΑΓΟΡΙ Sparkling με φυσικό άρωμα αναδεικνύοντάς το φέτος Προϊόν της Χρονιάς 2021 στην κατηγορία Ανθρακούχο Νερό», αναφέρει ο πρόεδρος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.Μάλιστα προαναγγέλλει ότι φέτος η σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling θα εμπλουτιστεί με δύο νέους κωδικούς, με άρωμα πορτοκάλι και ροζ γκρέιπφρουτ, και παράλληλα θα προστεθεί στα Go Green προϊόντα, με μειωμένη χρήση νέου πλαστικού τόσο στις φιάλες όσο και στο φιλμ της συσκευασίας. Επίσης, σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια εισόδου στην υποκατηγορία του βιταμινούχου εμφιαλωμένου νερού. «Τον Σεπτέμβριο του 2020 λανσάραμε το βιταμινούχο νερό Superfruits Water, σε τρεις επιλογές, εμπλουτισμένο με επιλεγμένους συνδυασμούς βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χυμούς φρούτων και φυσικών αρωμάτων, χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Τα μηνύματα από τη μέχρι τώρα παρουσία του είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά».Ο κ. Χήτος βάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη για το 2021, παρά την περιπέτεια της πανδημίας που επηρέασε πέρυσι και την ίδια την εταιρεία της Ηπείρου προκαλώντας πτώση των πωλήσεων 6% σε σχέση με το 2019. «Σε μια τόσο δύσκολη χρονιά, μάλλον πρέπει να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την απόδοση», λέει ο ίδιος υπενθυμίζοντας ότι συνολικά ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού παρουσίασε πέρυσι διψήφια πτώση κυρίως λόγω του lockdown στην εστίαση και υπογραμμίζοντας ότι κανείς από τους 350 εργαζομένους της εταιρείας δεν μπήκε σε αναστολή σύμβασης.«Ηταν ένα γερό στοίχημα για τα αντανακλαστικά μας που τελικά το κερδίσαμε», αναφέρει για την πανδημία και συνεχίζει: «Πρώτα απ’ όλα, κάναμε το αυτονόητο. Βάλαμε σε προτεραιότητα την υγεία των ανθρώπων μας. Στηρίξαμε όμως και τους πελάτες μας. Τους διευκολύναμε με πιστώσεις με μεταχρονολόγηση επιταγών και κάναμε πολλές προωθητικές ενέργειες. Κάναμε όμως και κάτι άλλο, ίσως πιο σημαντικό. Ανταποκριθήκαμε ως εταιρεία στο κάλεσμα της Πολιτείας να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Εξοπλίσαμε μια νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επιπλέον, στείλαμε δωρεάν χιλιάδες μπουκάλια από τα προϊόντα μας στους γιατρούς και τους νοσηλευτές σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Στηρίξαμε το ΕΚΑΒ και τον Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, διαθέσαμε τα προϊόντα μας δωρεάν για την υποδοχή των τουριστών και επισκεπτών στο άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων πανελλαδικά το καλοκαίρι».Οικονομικά ο στόχος για φέτος είναι να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος της περσινής χρονιάς. «Είναι ένας στόχος που είναι εφικτός, τόσο λόγω των νέων προϊόντων όσο και της ανάπτυξης των υφιστάμενων κωδικών μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε της παρουσία μας στα σημεία πώλησης και να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας αλλά και των καταναλωτών για προϊόντα ποιοτικά, καινοτόμα και πιο φιλικά στο περιβάλλον. Ενας ακόμα παράγοντας που θα παίξει καθοριστικό ρόλο είναι η αύξηση των εξαγωγών μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και νέα κανάλια διανομής».Σήμερα οι εξαγωγές είναι λίγο πάνω από το 8% του όγκου των πωλήσεων της εταιρείας με πωλήσεις σε 32 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. «Εχουμε δημιουργήσει τμήμα εξαγωγών με ειδική υποστήριξη, όπου αναλύεται η κάθε αγορά-στόχος, και αυτό είναι μια σημαντική επένδυση. Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι το ποσοστό των εξαγωγών να διπλασιαστεί μέσω νέων συνεργασιών και ανάπτυξη νέων αγορών», καταλήγει ο κ. Χήτος.