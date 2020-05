FT: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τουρίστες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην έντυπη έκδοση των, καθώς και στην ιστοσελίδα της εφημερίδας, δημοσιεύεται εκτενές άρθρο της Alev Scott για την ενοικίαση της βίλας του κορυφαίου Άγγλου ταξιδιωτικού συγγραφέα Patrick Leigh Fermor, στο Καλαμίτσι, κοντά στην Καρδαμύλη, από τώρα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τίμημα 4,000 ευρώ το βράδυ.Το άρθρο στην έντυπη μορφή του έχει τίτλο «και υπότιτλο ‘Greece/ As Patrick Leigh Fermor’s honey-coloured villa prepares to open to guests, Alev Scott experiences the magic that bound the writer to it for more than four decades of his extraordinary life’. Στην ηλεκτρονική εκδοχή του, έχει τίτλο «».«Η Ελληνική βίλα του Patrick Leigh Fermor ετοιμάζεται για τους πρώτους επισκέπτες της» και υπότιτλο «The country is reopening to tourists — and this could be its finest place to stay’/ ‘Η χώρα ανοίγει ξανά για τους τουρίστες-κι αυτό θα μπορούσε να είναι το ωραιότερό της μέρος για διαμονή».Επισημαίνεται, ότι στο τέλος του δημοσιεύματος, καταχωρείται λεπτομερές σημείωμα ως πληροφοριακό υλικό, για την κατάσταση στην Ελλάδα, με αφορμή την ενεργοποίηση τουΕιδικότερα σημειώνεται: «Στην Ελλάδα καταγράφηκαν σχετικά λίγα κρούσματα του Covid-19, με 166 θανάτους συνολικά. Στις 20 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, με τα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ να επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά από την 1η Ιουνίου. Όλοι οι άλλοι τύποι καταλυμάτων, θα μπορέσουν να ξανανοίξουν από τις 15 Ιουνίου. Στην Ελλάδα, μειώθηκε ο ΦΠΑ στις πτήσεις, στα εισιτήρια λεωφορείων και τρένων, ώστε να τονωθεί ο τουρισμός. Οι πτήσεις θα επαναληφθούν από τις 15 Ιουνίου από ορισμένες χώρες της ΕΕ, ενώ οι πτήσεις από χώρες μη μέλη της ΕΕ, ξεκινούν από την 1η Ιουλίου. Οι επισκέπτες δεν θα αυτοπεριορίζονται σε καραντίνα και κατά την άφιξη, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι (τεστ) αλλά όχι καθολική δειγματοληψία για τον Covid-19.Παρόλα αυτά, τη στιγμή που το άρθρο έβγαινε στη δημοσιότητα, δεν είχε οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν (την Ελλάδα) δίχως περιορισμούς -εκείνοι από χώρες με υψηλά ποσοστά μόλυνσης είναι πιθανό ότι θα πρέπει να περιμένουν περισσότερο- και οι χώρες των επισκεπτών, μπορεί επίσης να επιβάλλουν περιορισμούς»., αλλά και του ειδυλλιακού τοπίου που την περιβάλλει, η δημοσιογράφος περιγράφει αναλυτικά την εμπειρία της τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την έπαυλη του -εκτός των άλλων- Φιλέλληνα (Hellenophile) Patrick Leigh Fermor.Περιγράφονται στιγμές από την εποχή που ο Fermor, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ήρθε στην περιοχή, επέλεξε το μέρος και έχτισε με τη βοήθεια και Ελλήνων φίλων του, αυτή την αξιοθαύμαστη έπαυλη. Περιγράφονται με λεπτομέρειες οι φυσικές ομορφιές της περιοχής, αλλά και της ίδιας της οικίας, για το ξανάνοιγμα της οποίας σημειώνεται ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον.Επειδή ο Fermor δεν απέκτησε παιδιά, η οικία του κληροδοτήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, ένα Μουσείο της Αθήνας που ιδρύθηκε από το φίλο του, Αντώνη Μπενάκη. Σύμφωνα με την επιθυμία του Fermor, η οικία του στην Καρδαμύλη, προοριζόταν ως ένα ‘ησυχαστήριο συγγραφέων’, αλλά αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ακριβή επιλογή, επέτρεψε την ενοικίασή της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.Η επίπονη ανακαίνιση του κτιρίου, ολοκληρώθηκε και αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους -επί πληρωμή- επισκέπτες της, την 1η Ιουλίου, ένα μόλις 15θήμερο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα, και την επαναλειτουργία εποχιακών ξενοδοχείων και καταλυμάτων όπως η αυτή η βίλα.